 В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - Емец

В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.
"Наш Комитет по вопросам правовой политики давно не собирался. Поэтому информация депутата Борислава Березыо наличии в Раде сил и готовности комитета проголосовать за новый избирательный закон по отмене мажоритарки, снижении проходного барьера до 3% и разрешении блоков, - это, скорее, инсайд от членов комитетов. Я тоже подтверждаю эту информацию и слышал, что есть такие "телодвижения" в отношении изменения избирательного законодательства", - сказал он.
Однако, по его словам, речь в этом случае идёт не о принятии Избирательного Кодекса (принят в первом чтении и соавтор законопроекта - Емец. - Ред.), а о новом законопроекте, "который предлагает относительно открытые списки, а по сути закрытые".
"Суть в частичной открытости в публикации части списка для получения фидбэка от избирателей. Я также подтверждаю наличие идеи о снижении проходного барьера до 3%. Я не думаю, что это приведёт к регионализации новой Рады, как уже заявил Петр Порошенко. Отмена мажоритарки - это тоже правильно, хотя я сам мажоритарщик. Отбросив фактор коррупции, средний проходной балл каждого мажоритарщика - до 10% от населения округа. Это очень мало и это очень искривлённая идея представительства. А дальше не забываем про коррупцию, про гречку, когда мажоритарщик покупает голоса избирателей и потом в Раде забывает об избирателей", - добавил Емец.
По его словам, такой законопроект может быть подан любой политсилой.
"Но я считаю правильным, чтобы такой законопроект был внесён именно президентом Владимиром Зеленским. Мы уже считали и есть уверенность, что законопроект сразу же получит 226 голосов "за", как в первом чтении, так и в целом. И голосовать можно сразу же в один день. Уверен, что часть депутатов из БПП, а это минимум 80 из 135, минимум половина из групп "Возрождение" и "Воля народа", "Народный фронт" - тоже даст много, ведь все депутаты даже из разных групп, обещали открытые списки, оппозиция, кроме "Оппоблока", - все проголосуют за этот закон", - прогнозирует нардеп.
Ранее нардеп Береза заявил, что в Раде хотят "продавить" принятие нового закона о парламентских выборах.
Какие 3% ？ляшковщина из рады никогда не исчезнет...
Повышение барьера до 6%.уже уменьшило количество партий в ВР...следовательно и бардака в ней...
по кілька відсотків "особливо упоротих" релігійних прихильників є у багатьох політиків України.
ТИМОШЕНКО-6
порошенко-5
Янукович-4
Ющенко-3
Симоненко-2
Вітренко-1
БО ВИБИРАЄМО НЕ ЗА ПРОГРАМАМИ,А ЗА "СИЛОЮ СЛОВА" І КРАСОТОЙ Ї..АЛА
Надеюсь, шо народная рука дотянется до ваших горлянок, мразота...
0.000 шансів пройти у Вр.
ТАМ ЄДИНИЙ ,хто індивідуально домовився з Бєнею про працевлаштування -Аваков.
Самонеміч теж може "розслабитись".
та й у Шляшка такий "підбір кадрів",що вибирай не вибирай-якщо не Мосійчук-то Лозовий
а Бпп буде "нагліти"-"пролетить..
не допоможе і рейтинг"Захисника віри,армії та мови" у 19 відсотків.Бо це індивідуальний рейтинг.
бо оптом.
всі 21 членів.
правда,цього року Рінат у Гройсмана її "віджав"..
Вінницький Торгаш поскупився Шляшку в "бюджетну ніч" на його "заводик пожежних машинок"
прокине МИМО ВР і дегенератів БПП-НФ.
ВСІМ СПИСКОМ.
ІБО НЄ..УЙ МЄЛоЧІТСЯ
Йдеться не про прийняття Виборчого Кодексу, а про новий законопроект, "який пропонує відносно відкриті списки, а по суті закриті".
і знову хочуть наї..ати
Народ що "знизу"
ті,хто "зверху"
Петро Великий так само впевнений у проході його фракції у раду,Як був три місяці назад впевнений у Перемозі в черзі за булавою