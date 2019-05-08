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 Политика Украины
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Все про:ВР (22821) выборы (22329) избирательный закон (134) Емец (190) Береза Борислав (161)

 В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - Емец

Речь идёт не о принятии Избирательного Кодекса, а о новом законопроекте, "который предлагает относительно открытые списки, а по сути закрытые".

В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец, передает Цензор.НЕТ.

"Наш Комитет по вопросам правовой политики давно не собирался. Поэтому информация депутата Борислава Березыо наличии в Раде сил и готовности комитета проголосовать за новый избирательный закон по отмене мажоритарки, снижении проходного барьера до 3% и разрешении блоков, - это, скорее, инсайд от членов комитетов. Я тоже подтверждаю эту информацию и слышал, что есть такие "телодвижения" в отношении изменения избирательного законодательства", - сказал он.

Однако, по его словам, речь в этом случае идёт не о принятии Избирательного Кодекса (принят в первом чтении и соавтор законопроекта - Емец. - Ред.), а о новом законопроекте, "который предлагает относительно открытые списки, а по сути закрытые".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На заседание комитета ВР по рассмотрению Избирательного кодекса пришел лишь один нардеп: они еще удивляются, почему их хотят разогнать, - Емец

"Суть в частичной открытости в публикации части списка для получения фидбэка от избирателей. Я также подтверждаю наличие идеи о снижении проходного барьера до 3%. Я не думаю, что это приведёт к регионализации новой Рады, как уже заявил Петр Порошенко. Отмена мажоритарки - это тоже правильно, хотя я сам мажоритарщик. Отбросив фактор коррупции, средний проходной балл каждого мажоритарщика - до 10% от населения округа. Это очень мало и это очень искривлённая идея представительства. А дальше не забываем про коррупцию, про гречку, когда мажоритарщик покупает голоса избирателей и потом в Раде забывает об избирателей", - добавил Емец.

По его словам, такой законопроект может быть подан любой политсилой.

"Но я считаю правильным, чтобы такой законопроект был внесён именно президентом Владимиром Зеленским. Мы уже считали и есть уверенность, что законопроект сразу же получит 226 голосов "за", как в первом чтении, так и в целом. И голосовать можно сразу же в один день. Уверен, что часть депутатов из БПП, а это минимум 80 из 135, минимум половина из групп "Возрождение" и "Воля народа", "Народный фронт" - тоже даст много, ведь все депутаты даже из разных групп, обещали открытые списки, оппозиция, кроме "Оппоблока", - все проголосуют за этот закон", - прогнозирует нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открытые списки - единственный способ иметь антикоррупционный парламент. Мажоритарка усугубит ситуацию, - Емец

Ранее нардеп Береза заявил, что в Раде хотят "продавить" принятие нового закона о парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3126000
 
 
 Топ комментарии
 
"...относительно открытые списки, а по сути закрытые..." В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - Емец - Цензор.НЕТ 9713 В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - Емец - Цензор.НЕТ 4220
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😀А вот и он...рэволюционэр...стрелять..вешать..душить...типичный представитель зеэлектората...
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Проходной барьер нужно поднимать...а не уменьшать...
Какие 3% ？ляшковщина из рады никогда не исчезнет...
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"...относительно открытые списки, а по сути закрытые..."
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Скоро он этой булавой начнёт киздить петрушку Мальдивскую
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Том Неверующий - пролетарская ненависть к буржуям и кулакам, да?
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А они шо буржуи? А я рахував шо бывш. комуняки да комсомольцы, немцами недобитые В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - Емец - Цензор.НЕТ 7716
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Доларові мільйонери - це не буржуї? Це пролетарії? Їх у Зраді конституційна більшість.
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Настоящие буржуи, бывают по наследству. А у этих все наследство, комсомольский билет, да клятва СССРу "до последней капли своей крови" . Вот у их детей да внуков, будет наследство
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В зРаде сейчас не элита, а Ылита, ничего общего с первой не имеет и к человеческой расе не относится, просто пиявки.
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другими словами нет голосов. Без денег никто не голосует.
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Емец - единственный вменяемый человек в кролеферме
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Проходной барьер нужно поднимать...а не уменьшать...
Какие 3% ？ляшковщина из рады никогда не исчезнет...
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Хочешь вообще без ВР остаться? А на фига нам 450, даже 300 депутатов? Кто этот вопрос может решить? Референдум?
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А как связано между собой повышение проходного барьера к примеру до 10%...и остаться без ВР？
Повышение барьера до 6%.уже уменьшило количество партий в ВР...следовательно и бардака в ней...
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это проблемы бпп...😀 впрочем как и любой другой партии которая не наберет...
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а ты уверен что "слуга КАЛАмойского" наберет? с чего? цены не снижаем, пенсии и зарплаты не повышаем. в сухом сотатке "дизель шоу".
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Пройдут...судя по голосованию за клоуна ваты в стране много...
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Посмотрим-посмотрим ,но вот если под зРаду придёт тысяч 100 людей с Надей Савченко во главе ,то голоса точно появятся ...
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Никто никуда без денег не придет, не парьтесь
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Ага,Майдан то он за деньги стоял а тех кого убивали с деревянными щитами видимо премировали дополнительно.
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у рошена не откусит ??? за него только истинные фанаты коррупции голосуют ?
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шрек вонючка продажная а что ты мудило скажешь о том что в 2014 директор судоремонтного завода в севастополе просил кацапчиков не выпускать три наших корабля потому что не доплатили за ремонт сраных 400 000 грв. владелец заводика порошенко директор товарищ картошкин про которого петюня говорил .....человек которым я горжусь..... самое интересное что это падло стало депутатом городского совета николаева и возглавило николаевскую организацию бпп паралельно эта гнида была назначена директором предприятия зоря-машпроэкт которое входит в структуру оборонпрома . порошенко миллиардер патриот жертвует на армию миллионы и не выпускает наши корабли из за 400 000 грв . вот падло а ты шрек продажная кацапская сволочь.
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там неможливо щось "відкусити"..
по кілька відсотків "особливо упоротих" релігійних прихильників є у багатьох політиків України.

ТИМОШЕНКО-6
порошенко-5
Янукович-4
Ющенко-3
Симоненко-2
Вітренко-1 У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 4363

БО ВИБИРАЄМО НЕ ЗА ПРОГРАМАМИ,А ЗА "СИЛОЮ СЛОВА" І КРАСОТОЙ Ї..АЛА
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нууу если считать реальных 4% пороха, то да от этих упоротых не откусить... просто нужно понимать шо 20% это наивные люди шо повелись на "торчка, Зеленскую на миротворце" и прочую рошенобрехню
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Да ничего он не добьет и не откусит! Потому шо чмо посути У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 5546 Сливается при первом шухере. И бабло любит. И кидать партнеров (первый состав "Океана Эльзы" в пример)
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Все пропозиции, шо исходят из этих двух блоков мародеров и преступников (ббп и нф), нужно выметать в мусорное ведро сразу.Там заложена коррупция и обман изначально.
Надеюсь, шо народная рука дотянется до ваших горлянок, мразота...
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Народная рука быстрее дотянется до пустого кармана
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😀А вот и он...рэволюционэр...стрелять..вешать..душить...типичный представитель зеэлектората...
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покрывать воров и лускать семечки сидя на корточках, это типичный признак вашего электората.
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нф УСЬО.ДАВНИМ-ДАВНО.
0.000 шансів пройти у Вр.

ТАМ ЄДИНИЙ ,хто індивідуально домовився з Бєнею про працевлаштування -Аваков.
Самонеміч теж може "розслабитись".
та й у Шляшка такий "підбір кадрів",що вибирай не вибирай-якщо не Мосійчук-то Лозовий У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 6481

а Бпп буде "нагліти"-"пролетить..
не допоможе і рейтинг"Захисника віри,армії та мови" у 19 відсотків.Бо це індивідуальний рейтинг.
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"А дальше не забываем про коррупцию, про гречку, когда мажоритарщик покупает голоса избирателей и потом в Раде забывает об избирателей" - чтобы такого не было, нужен быстродействующий закон про отзыв любого с любой выборной должности. Всего навсего.
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Что-то типа Зеля не разгоняй нас, мы примем закон ,который обещали 5 лет назад, ну конечно не сейчас, но потом вот 100% примем, мамой клянусь.
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у "зели" разгонялка еще не отросла. как вариант - ее могель отрезал в детстве У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 6774
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численность поголовья дармоедов необходимо уменьшить максимум до 200 голов. Никаких им помощников и прочих холуев, проживание иногородних только в гостинице при раде, никаких трудоустройств родственников на должностя не ниже, где работали по месту прописки и т.д ит.п.
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пы сы. Голосование ТОЛЬКО по отпечатку пальца. Один раз не проголосовал-на воздух с возвратом ранее полученной ЗП и компенсации за жилье в полном обьеме
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Да...200 депутатов это дешевле чем 450...это и беня знает...и ахметка...и прочие фирташи...
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фракція шляшка все-таки дешевше.
бо оптом.
всі 21 членів. У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 9001
правда,цього року Рінат у Гройсмана її "віджав"..
Вінницький Торгаш поскупився Шляшку в "бюджетну ніч" на його "заводик пожежних машинок"
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в рашке будешь своих "сенаторов" уменьшать У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 9780
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все 5 лет ************** пєти характеризует одна фраза: "относительно открытые списки, а по сути закрытые".
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Конечно, они ещё много разных избирательных законов понавыдумывать могут. Для них главное, чтобы избиратель перед тем, как идти голосовать, цеплял свои мозги дома на вешалку или ещё каким-либо образом не понимал, что делает. Вот здорово было бы, чтобы голосовали только те, кто понимает устройство нашей государственной системы, компетенции и обязанности властей и конкретно избираемых, а ещё чтобы голосующие понимают смысл предоставляемой соискателями информации. Ну а тем, кому мозги перегружать по какой-то причине сложно, можно психологические проблемы компенсировать пудом халявной гречневой крупы каждому. А открытые списки в настоящих условиях не помогут: не будет на что развернуть полноценную избирательную кампанию Кошулинскому - даже полуночного прицепа как для Чорновола не понадобится.
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народ показав,що може "прокинути "Головного Дегенерата-
прокине МИМО ВР і дегенератів БПП-НФ.

ВСІМ СПИСКОМ.
ІБО НЄ..УЙ МЄЛоЧІТСЯ У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 2155
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В українців прізвище - як присуд на усі часи, має містичну силу.
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в інтернеті існує подібне правило- як залогінишся - так і "попливеш" У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 4303,Грішний Зануда
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У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець
У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 2016Йдеться не про прийняття Виборчого Кодексу, а про новий законопроект, "який пропонує відносно відкриті списки, а по суті закриті".


і знову хочуть наї..ати
Народ що "знизу"
ті,хто "зверху"
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...підтверджую наявність ідеї про зниження прохідного бар'єра до 3%. Я не думаю, що це призведе до регіоналізації нової Ради, як уже заявив Петро Порошенко.



Петро Великий так само впевнений у проході його фракції у раду,Як був три місяці назад впевнений у Перемозі в черзі за булавою У Раді є голоси за новий виборчий закон, - Ємець - Цензор.НЕТ 2311
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Вони розуміють що, побачивши їх імена в списках ніхто не проголосує, а реальний рейтинг між 3 та 5 відсотків.
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Если хотя бы отменят мажоритарку это уже будет шаг вперед. А то эта серая масса состоящая из денежных мешков и не отвечающая ни перед кем ни за что, но легко продающаяся, сильно тормозила работу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде есть голоса за новый избирательный закон, - Емец
 
 
 
 
 
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