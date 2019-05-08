 Чиновница ГФС задержана на Ривненщине при получении 500 долл. взятки за возможность работать без лицензии, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным данным, заместитель начальника управления - начальник отдела контроля за производством и оборотом спирта, спиртовой продукции, алкогольных напитков и табачных изделий ГУ ГФС в Ривненской области требовала и получила 500 долларов от частного предпринимателя. За эти средства налоговик обещала обеспечить для его магазина и кальян-бара отсутствие проверок и возможность работать без лицензии.

Чиновницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения средств.

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Задержанной готовят сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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