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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4519) Ривненщина (668) ГФС (3261) ГБР (302)

 Чиновница ГФС задержана на Ривненщине при получении 500 долл. взятки за возможность работать без лицензии, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника управления - начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновница ГФС задержана на Ривненщине при получении 500 долл. взятки за возможность работать без лицензии, - ГБР 01

По предварительным данным, заместитель начальника управления - начальник отдела контроля за производством и оборотом спирта, спиртовой продукции, алкогольных напитков и табачных изделий ГУ ГФС в Ривненской области требовала и получила 500 долларов от частного предпринимателя. За эти средства налоговик обещала обеспечить для его магазина и кальян-бара отсутствие проверок и возможность работать без лицензии.

Чиновницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения средств.

Смотрите: Трое сотрудников Житомирской таможни попались на взятках в сумме 1,6 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновница ГФС задержана на Ривненщине при получении 500 долл. взятки за возможность работать без лицензии, - ГБР 02

Задержанной готовят сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины взяточнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Чиновник ГФС задержан в Ирпене при получении 15 тыс. грн взятки за реструктуризацию налогового долга, - ГБР. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3125996
 
   
 Топ комментарии
 
а в Белой Руси как с этим дело?
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Законодательные реформы и есть "голова"...
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они для статистики кого-то арестовывают а потом отпускают
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они для статистики кого-то арестовывают а потом отпускают
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В Украине везде берут взятки, потому пора уже понять, что основная борьба заключается не в посадке коррупционеров, а в предотвращении, на законодательном уровне, возможности коррупции...
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Точно также, как в СССР про отсутствие взяточников рассказывают, только "кое где у нас порой". Не волнуйся, скоро в Юго-Западном крае на Г+Г коррупция будет побеждена. Извини, что возвратил к тебе к теме про Украину.
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У себя я и так знаю как, но на нижнем уровне уже есть чуть прогресс, побаиваются, но лечат ноги, когда голова больная, а загнивание сверху происходит. Но все постепенно наладится, в обществе нарастает отторжение коррупции, нужно время. А за Беларусь интерестно было, давно уже не был, лет 10 назад в Вицебске
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Законодательные реформы и есть "голова"...
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у них у батьки только монополия на взятки
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Це серьйозний удар по корупції в Україні!
А хто десятками/сотнями тисяч бере - коли?
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в случайє доказатєльства віни... значіт, нєдоказуйємо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновница ГФС задержана на Ривненщине при получении 500 долл. взятки за возможность работать без лицензии, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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