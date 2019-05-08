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 Политика Украины
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Все про:закон (2597) люстрация (709) УБД (52) Богдан Андрей (16)

 Я был на передовой и знаю, как летит "Град". Могу оформить УБД и обойти закон о люстрации, но мне совесть не позволяет, это подло, - советник Зеленского Богдан

Юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан не собирается "обходить схематозами закон о люстрации", чтобы получить возможность занять высокую должность при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Да, я внесен в закон о люстрации... Там очень грязная история, когда я защищал интересы государства (Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. - Ред.), не дал выводить зарубеж очень большие суммы, около 2 миллиардов (Дело "Информюста" - по информации нардепа Александра Дроздика фирмы народного депутата Юрия Деревянко, были причастны к незаконному обогащению и контролю государственных реестров Министерства юстиции в течение 2006-2013 годов. - Ред.). Мы защитили интересы государства. Собственник этой схемы, народный депутат (Юрий Деревянко. - Ред.), является автором этого закона (о люстрации. - Ред.) и у него была единственная принципиальная позиция внести меня в этот закон", - заявил Богдан.

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"Я не имею права занимать постов, которые относятся к государственной службе. Другие посты я имею право занимать. В 2014, 2015, 2016 году, я, будучи советником губернатора Днепропетровской области Коломойского, много ездил на фронт. Это были официальные поездки, на которые оформлялось много документов. Я тогда пребывал там не на третьей линии, ни на четвертой, бывал именно в тех точках, где ложились "ГРАДы" (cамоходная реактивная система залпового огня БМ-21. - Ред.). Я знаю как летит "ГРАД" и много людей меня там видели. Это не десять человек. И согласно закона я могу себе оформить УБД (участник боевых действий. - Ред.), которая меня спасает от закона про люстрацию. Но мне совесть не позволяет этого делать. Я туда ездил волонтером, я туда ездил каким-то чиновником, я не был бойцом, я не воевал. Это подло, воспользоваться этим правом, чтобы обойти как-то закон о люстрации. Я чист перед обществом, мне нечего скрывать, мне не за что краснеть. Поэтому я не хочу обойти какими-то схематозами закон о люстрации", - уверяет Богдан.

Напомним, Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. При этом 13 марта он посещал Конституционный суд, где имел встречу с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд сейчас решает судьбу закона "Об очищении власти" и может признать люстрацию неконституционной.

Согласно закону Украины "Об очистке власти", Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024 года). Он попадает под ограничение, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

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Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17 марта 2010 года, уволил 14 февраля 2011 года своим указом президент Виктор Янукович. Второй раз Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11 июля 2013 года, а уволил уже Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5 марта 2014 года по собственному желанию.

Согласно ЗУ "Об очищении власти" должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики входит в перечень должностей, в отношении которых осуществляются мероприятия по очистке власти.

Кроме этого, Богдан фигурирует в отчете Департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщения информации по реализации Закона Украины "Об очищении власти" как лицо, у которого "выявлены критерии люстрации".

Источник: https://censor.net.ua/n3125985
 
   
 Топ комментарии
 
просто божий одуванчик, а не юрист, прикрывавший грязные делишки одного из самых одиозных и подлых олигархов Украины.
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это брат по разуму корбана, бени и им подобным. зеля в ихнем кодле просто инструмент
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а решения Печерского суда подделывать ему не стыдно?!.. если бы не Пукшин, Богдан давно мотал срок за мошенничество..
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А почему Порошенко не попал под люстрацию, он же работал в правительстве Азарова, сидел на тендерах
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Карочє пацані, расклад - Беня так щедро теперь платіт, что я магу купіть всьо. Но мнє ета нахнєнадо. Мало того - ето нахнєнадо я єщьо лохам і на уші навєшаю, і на етом єщьо наработаю.
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Юрист олигарха Игоря Коломойского и этим всё сказано.
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Так это же сюр какой-то.И он меня не покидает с начала оглашения выборов!это личное мнение.
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идеально чистого говна не бывает и он своими словами это про себя и подтвердил.
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На передовой не был, как известно только суровый офицер Гриценко, а так кого там только не было. и сыновья Луценко с Порошенко и истеричка Парасюк, чудом спасшаяся из плена, а профессиональный киллер-близнец Константиновский даже Ролс Ройс продал, чтобы три месяца на блок посту постоять. Оставим разговоры о передовой на совести юриста Коломойского и зададимся ключевым вопросом. Богдан, что у на с лицом? Как вообще можно выпускать на публику юриста с ******* людоеда. Напомню этот с позволения сказать человек официально боролся с коррупцией в период ее расцвета с 2007 по 2014, сам вид деятельности видать обязал Богдана обзавестись ужасной маской киллера маньяка времен войн бутлеггеров. А если серьезно мафионзные юристы часто даже внешне выглядят как монстры, потому что они ими по факту и являются.
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людина коломойського ...
а вони і далі брешуть, що вовочка самостійний та незалежний.
ХА ХА Я був на передовій і знаю як летить "Град". Можу оформити УБД та обійти закон про люстрацію, але мені совість не дозволяє, це підло, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 4648
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Якщо ти не був бійцем, то якого х.я ти ******, яке на хрен тобі УБД?
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Уже одно удостоверение "УБД коломойского фронта" есть. Вот оно и спасет тебя от закона про люстрацию Я був на передовій і знаю як летить "Град". Можу оформити УБД та обійти закон про люстрацію, але мені совість не дозволяє, це підло, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 983
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Какое мутнорылое лицо у этого фантазера.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ был на передовой и знаю, как летит "Град". Могу оформить УБД и обойти закон о люстрации, но мне совесть не позволяет, это подло, - советник Зеленского Богдан
 
 
 
 
 
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