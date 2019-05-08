 Я был на передовой и знаю, как летит "Град". Могу оформить УБД и обойти закон о люстрации, но мне совесть не позволяет, это подло, - советник Зеленского Богдан

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Да, я внесен в закон о люстрации... Там очень грязная история, когда я защищал интересы государства (Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. - Ред.), не дал выводить зарубеж очень большие суммы, около 2 миллиардов (Дело "Информюста" - по информации нардепа Александра Дроздика фирмы народного депутата Юрия Деревянко, были причастны к незаконному обогащению и контролю государственных реестров Министерства юстиции в течение 2006-2013 годов. - Ред.). Мы защитили интересы государства. Собственник этой схемы, народный депутат (Юрий Деревянко. - Ред.), является автором этого закона (о люстрации. - Ред.) и у него была единственная принципиальная позиция внести меня в этот закон", - заявил Богдан.

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"Я не имею права занимать постов, которые относятся к государственной службе. Другие посты я имею право занимать. В 2014, 2015, 2016 году, я, будучи советником губернатора Днепропетровской области Коломойского, много ездил на фронт. Это были официальные поездки, на которые оформлялось много документов. Я тогда пребывал там не на третьей линии, ни на четвертой, бывал именно в тех точках, где ложились "ГРАДы" (cамоходная реактивная система залпового огня БМ-21. - Ред.). Я знаю как летит "ГРАД" и много людей меня там видели. Это не десять человек. И согласно закона я могу себе оформить УБД (участник боевых действий. - Ред.), которая меня спасает от закона про люстрацию. Но мне совесть не позволяет этого делать. Я туда ездил волонтером, я туда ездил каким-то чиновником, я не был бойцом, я не воевал. Это подло, воспользоваться этим правом, чтобы обойти как-то закон о люстрации. Я чист перед обществом, мне нечего скрывать, мне не за что краснеть. Поэтому я не хочу обойти какими-то схематозами закон о люстрации", - уверяет Богдан.

Напомним, Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. При этом 13 марта он посещал Конституционный суд, где имел встречу с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд сейчас решает судьбу закона "Об очищении власти" и может признать люстрацию неконституционной.

Согласно закону Украины "Об очистке власти", Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024 года). Он попадает под ограничение, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

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Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17 марта 2010 года, уволил 14 февраля 2011 года своим указом президент Виктор Янукович. Второй раз Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11 июля 2013 года, а уволил уже Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5 марта 2014 года по собственному желанию.

Согласно ЗУ "Об очищении власти" должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики входит в перечень должностей, в отношении которых осуществляются мероприятия по очистке власти.

Кроме этого, Богдан фигурирует в отчете Департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщения информации по реализации Закона Украины "Об очищении власти" как лицо, у которого "выявлены критерии люстрации".