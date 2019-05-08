 На Тернопольщине налоговики изъяли из незаконного оборота спирт и поддельный алкоголь стоимостью 1 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199 и ч.3 ст.204 УК Украины был установлен местный житель, который организовал и обеспечивал транспортировку с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта.

При этом для перевозки указанных товаров фигурант использовал услуги одной из служб курьерской доставки, а для реализации - один из специализированных сайтов в сети интернет.

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Во время разгрузки автомобиля на складе транспортной компании был проведен санкционированный обыск, по результатам которого изъято 3 тыс. литров спирта в картонных упаковках и 210 литров фальсифицированного алкоголя в упаковках бэг-ин-бокс общей стоимостью 1 млн грн, предназначенных для дальнейшей реализации на территории Украины.

Спирт, фальсификат и автомобиль изъяты и переданы на ответственное хранение.

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Продолжается следствие.