 Полторак не исключает кадровых изменений в ВСУ после инаугурации Зеленского

Об этом он сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что произошло в зоне проведения операции Объединенных сил – это плановая ротация, и она никак не связана с выборами. Дело в том, что у нас привыкли, когда страна входит в "зону турбулентности", а выборы как раз и являются такой "зоной турбулентности", то у нас все останавливается. Но мы (армия. – Ред.) не можем ждать инаугурации, мы не можем ждать, пока пройдут выборы, мы должны защищать нашу Украину, своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение", – отметил министр.
Отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время другие ротационные увольнения среди руководства Вооруженных сил, Полторак отметил: "Думаю, что нет, но после инаугурации, думаю ... какие-то изменения могут быть".
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко 6 мая назначил командующим Объединенных сил Александра Сырского вместо Сергея Наева.
Кроме того, 7 мая глава государства освободил от должности командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Исполняющим обязанности командующего НГУ назначен Николай Балан.
Инвалид?
Вовочка мальчик от службы тикал
Вовочка мальчик совсем не дебил
Ведь в результате верховным он стал
Чтобы армия мощнее стала.
И советника Азирова он тоже,
Чтобы Украина была в жо... (а может Европе?)
А може?
Про армію, ворога, волонерів, і внутрішню окупацію крадіями....
Видно армейский харч ему пошел на пользу. Или у него другой харч - миллионерский?
Лучше анекдота, чем Гоблин - президент Крыма, не было за все 100 лет ))