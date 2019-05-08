 Полторак не исключает кадровых изменений в ВСУ после инаугурации Зеленского

Об этом он сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что произошло в зоне проведения операции Объединенных сил – это плановая ротация, и она никак не связана с выборами. Дело в том, что у нас привыкли, когда страна входит в "зону турбулентности", а выборы как раз и являются такой "зоной турбулентности", то у нас все останавливается. Но мы (армия. – Ред.) не можем ждать инаугурации, мы не можем ждать, пока пройдут выборы, мы должны защищать нашу Украину, своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение", – отметил министр.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время другие ротационные увольнения среди руководства Вооруженных сил, Полторак отметил: "Думаю, что нет, но после инаугурации, думаю ... какие-то изменения могут быть".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко 6 мая назначил командующим Объединенных сил Александра Сырского вместо Сергея Наева.

Кроме того, 7 мая глава государства освободил от должности командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Исполняющим обязанности командующего НГУ назначен Николай Балан.