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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
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Все про:Зеленский (1175) инаугурация (283) кадры (465) Полторак (1127) ВСУ (264)

 Полторак не исключает кадровых изменений в ВСУ после инаугурации Зеленского

Министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что теперешняя ротация не связана с выборами. Но после вступления нового президента в должность в ВСУ могут произойти кадровые изменения.

Об этом он сказал корреспонденту "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что произошло в зоне проведения операции Объединенных сил – это плановая ротация, и она никак не связана с выборами. Дело в том, что у нас привыкли, когда страна входит в "зону турбулентности", а выборы как раз и являются такой "зоной турбулентности", то у нас все останавливается. Но мы (армия. – Ред.) не можем ждать инаугурации, мы не можем ждать, пока пройдут выборы, мы должны защищать нашу Украину, своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение", – отметил министр.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время другие ротационные увольнения среди руководства Вооруженных сил, Полторак отметил: "Думаю, что нет, но после инаугурации, думаю ... какие-то изменения могут быть".

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый командующий ОС Сырский достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас, - советник Зеленского Апаршин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко 6 мая назначил командующим Объединенных сил Александра Сырского вместо Сергея Наева.

Кроме того, 7 мая глава государства освободил от должности командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Исполняющим обязанности командующего НГУ назначен Николай Балан.

Источник: https://censor.net.ua/n3125978
 
   
 Топ комментарии
 
То есть все "плановые" ротации закончились на одном деятеле? Интересно, кроме стецьвы кто-нибудь верит этому полководцу из НКВД?
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Зеленский - Верховный главнокомандующий.....год назад на анекдот было похоже....
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полторака на нары!
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То есть все "плановые" ротации закончились на одном деятеле? Интересно, кроме стецьвы кто-нибудь верит этому полководцу из НКВД?
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тримай талончик, стаханівець.
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Ты, кацапудало, так и не дошел до змины видминка при обращении? Ну и правильно. Оно тебе надо
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ай маладеса! и месяца не прошло! а кто тебя проконсультировал?
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Порошенко. Кто ж ещё, порохобот. Это ж он создал с нуля мову. А ещё виру и армию
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обосралась вся ваша компашка на моём вопросике... Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 2046
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Порохобот, вы там в минстецю какие-то специальные курсы по тупорылости проходите? Или это врождённое?
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да куда уж мне до тебя! ты, наверное уже без мамки "Мурзилку" читаИшь... Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 9119
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Отбирают только тупорылых, а потом ещё и на курсы тупорылости
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Зе то Говнокомандующий , уклонист от мобилизации ср@ный
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ещё один из обсравшихся подтянулся. ответ нашёл? Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 472
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а вот тебе "Мурзилку" читать ещё рановато... расти тебе надо. бери пример с Вороны С Форсом Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 6090
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Зеленский - Верховный главнокомандующий.....год назад на анекдот было похоже....
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Юра Крымский - да и сейчас тоже...
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Вовочка мальчик от службы косил
Вовочка мальчик от службы тикал
Вовочка мальчик совсем не дебил
Ведь в результате верховным он стал Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 5321
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И позвал он сразу Ганнибала,
Чтобы армия мощнее стала.
И советника Азирова он тоже,
Чтобы Украина была в жо... (а может Европе?)
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Так он только 24% педаунов не нравится, да кому интересно их мнение. Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 4165
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шутка достойна 95го квартала Полторак не исключает кадровых изменений в ВСУ после инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 4421
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При любых изменениях полтора рака должны стоять раком в зоне !
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Поллитрак и катафалк первые на ачереди на кичу. Полторак не исключает кадровых изменений в ВСУ после инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 1344 Полторак не исключает кадровых изменений в ВСУ после инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 1344
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А какую должность получит Корбан-Иловайский ?
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Скинули марионетку Свинаручка, выбрали клована Коломойского, теперь мародёрить и торговать с рашкой запчастями будут по-новому
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Він хотів би такі зміни виключити? Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 5671
А може? Полторак не відкидає можливість кадрових змін у ЗСУ після інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 7552
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Після інавгурації зєлі ти полетиш курва прямісінько на шконку до Питра
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Ты шо больной? Ты будешь одним из первых кто сядет на нары
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Так давайте о хорошем. Здесь лучшие новинки и хиты музыки https://daranger1991.livejournal.com/534.html .Заходите не пожалеете
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Полторак за время войны превратился в круглого, лоснящегося жирком колобка.
Видно армейский харч ему пошел на пользу. Или у него другой харч - миллионерский?
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2 Юра Крымский

Лучше анекдота, чем Гоблин - президент Крыма, не было за все 100 лет ))
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Не поверю в жизни, что полторак спокоен за свою шкуру, а не пускает нервно жижу
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