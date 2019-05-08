 Одна из пострадавших при взрыве гранаты в Марганце в крайне тяжелом состоянии, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

Об этом сказал журналистам главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Один из пострадавших (это женщина. - Ред.) в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ее доставляют в больницу Мечникова. Она получила ранения головы и туловища, ранения осколочные и крайне тяжелые", - отметил Рыженко.

По его словам, у других пострадавших множественные осколочные ранения, но жизни людей ничего не угрожает, двое из них будут лечиться амбулаторно.

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Офицер полиции, который в момент взрыва был на вызове неподалеку, получил осколочное ранение левого бедра.

Также известно, что товарищ погибшего, который был вместе с ним во время взрыва и также получил ранения, ныне охраняется полицией.

В городском совете Марганца 8 мая состоялось заседание исполнительного комитета, где среди прочего поднимался вопрос по ситуации со взрывом гранаты в городе и возможной помощи пострадавшим. Как заверила мэр Елена Жадько, им будут предоставлены все необходимые лекарства и дальнейшая помощь.

Как сообщалось, 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова в Марганце взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, четверо ранены (2 мужчины и 2 женщины), среди них - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.