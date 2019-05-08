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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (944) Зеленский (1175) США (14937) Кент (4)

 Зеленский встретился с представителем Госдепа США Кентом. ФОТО

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на посольство США в Киеве.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного Президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", – сказано в сообщении посольства в Twitter.

Зеленский встретился с представителем Госдепа США Кентом 01

Ранее Джордж Кент провел в Киеве встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Они обсудили поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему

Источник: https://censor.net.ua/n3125965
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко - як людина, громадянин, українець:
1. Благодійна діяльність родини. 2014-2018 - понад 1,2 млрд.грн. (600 млн. - ЗСУ; 600 млн. - соціальні проекти).
За рахунок власних грошей (у 14-15-му) відновив систему ППО навколо Києва. У 2017-му кілька десятків мільйонів витратив для 3-го окремого полку СП ССО - автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, 100 снайперських комплексів, оптика, далекоміри і десятки тисяч патронів.
2. Зарплата Президента (336 000 грн за рік) - на благодійність.
3. Сплачені до ДБ податки компанією «РОШЕН»: 2015 - 1,337 млрд.грн., 1,545 млрд.грн., 2017 - 1,592 млрд.грн.
4. Статки Порошенка (Форбс Україна): 2013 - $1,6 млрд (7 місце), 2014 - $1,4 (7), 2015 - $750млн (8), 2016 - $858млн (6).
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Ревізор пояснив Володі, шо треба бути чемним !
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Почитал я комментарии... Вот тут бы вы лучше не стебались, остряки.
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>>с заместителем
................................помощника
.................................................... гос
...........................................................секретаря <<

Абалдєть!
А з заступницею секретарки заступника завгоспа не зустрівся?
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Скоріше б посадили на шконку Петра мародера, задовбали порохоботи.
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він спочатку здасть своїх шісток.. бо парашенко то сопливе боягузливе нічто
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Судячи з того з ким останнім часом зустрічався Зе, я думаю що Кент також єврей.
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Зеленскому такое уважение даже и не снилось.
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Ну, той же ще не додумався ляпнуть, що жиди були засновкиками Укрсучдержави. Зеленський зустрівся з представником Держдепу США Кентом - Цензор.НЕТ 322
Доведеться йому "уваженіє" якимось іншим чином заслуговувать...
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Уважают не его,уважают пост,который он должен занять.Подозреваю,что без этого большинство из встречавшихся с Зелей в последние дни дальше прихожей в своем доме его бы не пустили.
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Мародера влітку 2014го в Конгресі США вітали оплесками стоячи після кожного його речення. А минулого року Трамп потиснув руку всім, навколо Мародера, а його ігнорував. Як так?
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На тобі інше, продажний, мародерсьский хрунь Зеленський зустрівся з представником Держдепу США Кентом - Цензор.НЕТ 5315

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Не дивуюсь, що твій жирний, шоколадний, проросійський мародер за вкрадене в українців бабло підчищає гугл
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Він ні з ким не привітався в тому ряду , де стояв Порошенко, так що ти свої далекоглядні висновки про ігнор засунь собі в сра....ку, зебіле ольгінський.
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Порожній зал під час виступу Президента Петра Порошенка
А де ділись слухачі на Мюнхенській конференції безпеки минулого року, коли Мародер робив доповідь? Зал порожній!!!
_________________
Ти - продажний, мародерський троль. Даю тобі гривню. Купиш собі щось
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Ти тупий від народження чи, просто, хворий на голову? На сході кажуть :" Один дурень задасть стільки запитань, що 100 мудреців на них не зможуть дати відповідь." Ти б ще запитав:" Чому вони не несуть український прапор?" чи чому вони лисі....і т.д.
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Він готується підняти "штангу", яку йому запропонував ДержДеп.
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Шах и мат, порохоботы!
Вы не верили Зеленскому, что он быстро проведёт деолигархизацию?
Так вот, смотрите:
Раз:
Зеленський зустрівся з представником Держдепу США Кентом - Цензор.НЕТ 9113

Два:
Зеленський зустрівся з представником Держдепу США Кентом - Цензор.НЕТ 9809

Всё, обещание выполнено!
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Пьетя, Пьетя из за свинарей такую уважуху пьотирял!)))
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Мародер минулого року робив доповідь на Мюнхенській конференції порожньому залу. Це більш ніж наочна оцінка його "авторитету" на заході. Рівень довіри - "сміттєвий"
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Модераст гнойный, ты правду не уничтожиш. Она прийдет за тобой тройным проклятием.
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- Алло, мам, не ждите на ужин, я тут задержусь с кентом.
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С Кентом каким-то заставляют встречаться
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Пусть заручается поддержкой, пока не вступил в должность! Все правильно же! Но сое надо придраться и обгадить! Боже, когда же вы исчезнете отсюда? Только когда вам перестанут платить и пересадят нашу власть, которая за наши же деньги и спонсирует всё то говно, которое вы выливаете!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встретился с представителем Госдепа США Кентом. ФОТО
 
 
 
 
 
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