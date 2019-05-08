 Зеленский встретился с представителем Госдепа США Кентом. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на посольство США в Киеве.
"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного Президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", – сказано в сообщении посольства в Twitter.
Ранее Джордж Кент провел в Киеве встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Они обсудили поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему
................................помощника
.................................................... гос
...........................................................секретаря <<
Абалдєть!
А з заступницею секретарки заступника завгоспа не зустрівся?
Доведеться йому "уваженіє" якимось іншим чином заслуговувать...
Трамп послав Порошенка в ігнор
___________________
Не дивуюсь, що твій жирний, шоколадний, проросійський мародер за вкрадене в українців бабло підчищає гугл
А де ділись слухачі на Мюнхенській конференції безпеки минулого року, коли Мародер робив доповідь? Зал порожній!!!
_________________
Ти - продажний, мародерський троль. Даю тобі гривню. Купиш собі щось
***лицом?
Вы не верили Зеленскому, что он быстро проведёт деолигархизацию?
Так вот, смотрите:
Раз:
Два:
Всё, обещание выполнено!