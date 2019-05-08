 Луценко уволил Енина с должности замгенпрокурора еще 26 числа, - Сарган

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"Уволен еще 26 числа", - сказала она.
Как сообщалось, 25 апреля 2019 года заместитель генпрокурора Украины Енин написал рапорт об отставке "по собственному желанию". Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".
ЯкщоКОЛИ його ЗНІМУТЬ,А ВР НОВОГО НЕ ПРИЗНАЧИТЬ.
3 колишні замгенпрокурори,що мають право оспорювати у судах СВІЙ ТИТУЛ В.О
ну,і Звичайно ,Піскун...
КАК НА ДУХУТрижды экс-генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН: «Трех человек я проклял, и они за полгода умерли. После этого на Афон ездил - грехи замаливать. Старцы сказали, что я плохой мальчик»