 Луценко уволил Енина с должности замгенпрокурора еще 26 числа, - Сарган

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Уволен еще 26 числа", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин объяснил свою отставку политизацией расследования в деле Курченко: У меня нет сил повлиять на это

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года заместитель генпрокурора Украины Енин написал рапорт об отставке "по собственному желанию". Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".