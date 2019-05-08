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Все про:Луценко (7450) увольнение (1544) Сарган (342) Енин (118)

 Луценко уволил Енина с должности замгенпрокурора еще 26 числа, - Сарган

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил Евгения Енина с поста заместителя Генпрокурора после его заявления об отставке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Уволен еще 26 числа", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин объяснил свою отставку политизацией расследования в деле Курченко: У меня нет сил повлиять на это

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года заместитель генпрокурора Украины Енин написал рапорт об отставке "по собственному желанию". Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

Источник: https://censor.net.ua/n3125964
 
 
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Опоздал муж трехтысячелетней на три года...
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Бреше Сарган. Не Юга його звільнив, а він сам пішов на відсидку аби потім повернутися
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Що після Луценко?
Якщо КОЛИ його ЗНІМУТЬ,А ВР НОВОГО НЕ ПРИЗНАЧИТЬ.
3 колишні замгенпрокурори,що мають право оспорювати у судах СВІЙ ТИТУЛ В.О


ну,і Звичайно ,Піскун... Луценко звільнив Єніна з посади заступника Генпрокурора ще 26 числа, - Сарган - Цензор.НЕТ 8954




КАК НА ДУХУТрижды экс-генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН: «Трех человек я проклял, и они за полгода умерли. После этого на Афон ездил - грехи замаливать. Старцы сказали, что я плохой мальчик»

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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛуценко уволил Енина с должности замгенпрокурора еще 26 числа, - Сарган
 
 
 
 
 
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