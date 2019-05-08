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 Политика Украины, Общество
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 День отца стал новым праздником в Украине

Отныне в каждое третье воскресенье июня в Украине будет отмечаться День отца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня, говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято 8 мая на заседании правительства.

Ожидается, что введение такого дня в Украине будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей. Кроме того, реализация документа будет способствовать популяризации семейного образа жизни, формирования ответственного отцовства и материнства.

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День отца в третье воскресенье июня отмечают в почти 80 странах мира.

В этом году праздник приходится на 16 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3125963
 
 
 Топ комментарии
 
Ага и потом в 2019 году, идиоты вручили бы кнопку от нее ватному нарколыге.
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Вообще как по мне правильно, что бы были именно День отца и День матери, а не разнве там 8 марта(день когда празднуют наличие определенного полового органа) и ... ну и все
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Вообще как по мне правильно, что бы были именно День отца и День матери, а не разнве там 8 марта(день когда празднуют наличие определенного полового органа) и ... ну и все
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правильно было ядерные боеголовку оставить, что бы из-за бугра нам не говорили что нам делать и как
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Ага и потом в 2019 году, идиоты вручили бы кнопку от нее ватному нарколыге.
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если было яо, то не было войны, была целая Украина, были бы другие политики и другая экономика ибо ни кто не указывал что и когда делать. Даже если ты просто тупо диктатор с яо, с тобой всегда будут вести диалог, что доказано КНДР и не будут твою территорию отбирать и экономически диктовать, как с нашей Украиной случилось.
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Ну и жил бы ты как в Северной Корее. Очень бедно, но с лозунгами. Ну а если не захотели бы, то пришлось бы педирацию слезно просить "перезалить протухшие" боеголовки. Ты физику в школе прогуливал, сразу видно, иначе знал бы, что боеголовки не вечные.
"Так как Pu-241 обычно присутствует в только что выработанном оружейном плутонии, Am-241 накапливается в нем с распадом Pu-241. В связи с этим, он играет важную роль в старении плутониевого оружия. Свежеизготовленный оружейный плутоний содержит 0.5-1.0 % Pu-241, реакторный плутоний имеет от 5-15 % до 25 % Pu-241. Через несколько десятилетий почти весь Pu-241 распадется в Am-241. Энергетика альфа-распада Am-241 и относительно короткое время жизни создают высокую удельную радиоактивность и тепловой выход (106 Вт/кг, для примера у Pu-241 тепловой выход 3.4 Вт/кг). Большая часть альфа- и гамма-активности старого оружейного плутония обусловливается Am-241." Срок жизни боеголовки 11-12 лет, это так что бы с ней ещё можно было работать. Вот и считай, если умеешь.
Да и потом, если так хочется ядерной дубинкой помахать, бери лопату и копай под саркофагом ЧАЭС. Гарантирую все обосрутся и перестанут "из-за бугра вам говорили что делать". Вот только сомневаюсь, что тебе это понравится. День батька став новим святом в Україні - Цензор.НЕТ 81
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что ты русскую мульку пихаешь? что там не пригодное становится? Уран в боеголовках? Что там у изотопов быстрый полураспад? А действительно зачем у нас россия забрала ядерные боеголовки по будапештскому меморандуму, они не пригодны уже давно были? Да да не пригодны, стоят на ядерных ракетах в шахтах и до сих пор годны, только на российских ракетах, вот в чем разница. Забрали поставили, а еще лохи есть что бы уверовали в эту чушь, тебе патриарх Кирилл заставил уверовать в истинную природы ядерного оружия. Аминь
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Дите, когда школу закончишь, приходи поговорим, а сейчас это бесполезно. День батька став новим святом в Україні - Цензор.НЕТ 753
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Вообще-то в боеголовках Pu-239 у которого полураспад 24 тыс. лет))
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Ещё раз для особо не внимательных: "Так как Pu-241 обычно присутствует в только что выработанном оружейном плутонии, Am-241 накапливается в нем с распадом Pu-241. Свежеизготовленный оружейный плутоний содержит 0.5-1.0 % Pu-241." Теперь понятно? Этого процента примеси хватает, что бы со временем "разогреть" боеголовку до температур при которых начинает страдать электроника и некоторые конструктивные элементы. Поэтому её отправляют на "переплавку". А это довольно затратное "удовольствие" и осуществить его можно только "у производителя". Ну или строить весь комбинат "с нуля". День батька став новим святом в Україні - Цензор.НЕТ 8257
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Там делаются специальные теплотоводы чтоб избежать перегревов, так что никакого переплава)
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В Германии день отца широко празднуют с 19 века . Совпадает с Вознесением, 40-й день Пасхи. Выходной день, традиционно бродит куча компаний с тележками полными бухла. Или на специальных конных повозках ездят и бухают. Отмечается весело с огоньком и большим количеством мордобоев, на почве кто кого уважает и кто больше отец. По данным Федерального статистического управления , число дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, в День Вознесения увеличивается в три раза по сравнению с другими днями и достигает годового максимума. День отца стал новым праздником в Украине - Цензор.НЕТ 1540
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Предлагаю не останавливаться и сделать еще день мужика, а
- день рыбака
- день футбола сделать государственными.
Не забыть бы еще про день старкрафта, варкрафта и контрстрайка.
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а еще есть дяди и тети, бабушки и дедушки
двоюродние братья и племянники
гоп ца ца, гуляєм аж до рання День отца стал новым праздником в Украине - Цензор.НЕТ 3596
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Что ни день то праздник. Праздники на крови, на костях! Каждый день 1- 2 солдата убиты, 3- 5 ранены! А мы все пляшем !
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День батька. Де в указі сказано про свято і що потрібно танцювати?
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Ещё день дедушки,бабушки, дяди, тёти, племянника, племянницы, зятя, золовки, тестя, тёщи, свояка, соседа, попутчика, прохожего....
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В вашей помойке днюху фюрера празднуют?
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с одной стороны, праздник хороший. А как его будут праздновать папы-турболеты?
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Как и все праздники, лишний повод выпить. День батька став новим святом в Україні - Цензор.НЕТ 21
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какой слог, какие манеры, настяощий порохобот в отставке.
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краще конкретна дата ну як День знань чи День незалежності . а це якась там неділя попробуй все в мозгах носити
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А можно День Антикоррупционера, пожалуйста? С орденом Исстребителя Воров с Чесночной подвязкой и именным знаком "Имя нам Легион"?
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