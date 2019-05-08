 День отца стал новым праздником в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня, говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято 8 мая на заседании правительства.

Ожидается, что введение такого дня в Украине будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей. Кроме того, реализация документа будет способствовать популяризации семейного образа жизни, формирования ответственного отцовства и материнства.

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День отца в третье воскресенье июня отмечают в почти 80 странах мира.

В этом году праздник приходится на 16 июня.