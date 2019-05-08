 День отца стал новым праздником в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня, говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято 8 мая на заседании правительства.
Ожидается, что введение такого дня в Украине будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей. Кроме того, реализация документа будет способствовать популяризации семейного образа жизни, формирования ответственного отцовства и материнства.
День отца в третье воскресенье июня отмечают в почти 80 странах мира.
В этом году праздник приходится на 16 июня.
"Так как Pu-241 обычно присутствует в только что выработанном оружейном плутонии, Am-241 накапливается в нем с распадом Pu-241. В связи с этим, он играет важную роль в старении плутониевого оружия. Свежеизготовленный оружейный плутоний содержит 0.5-1.0 % Pu-241, реакторный плутоний имеет от 5-15 % до 25 % Pu-241. Через несколько десятилетий почти весь Pu-241 распадется в Am-241. Энергетика альфа-распада Am-241 и относительно короткое время жизни создают высокую удельную радиоактивность и тепловой выход (106 Вт/кг, для примера у Pu-241 тепловой выход 3.4 Вт/кг). Большая часть альфа- и гамма-активности старого оружейного плутония обусловливается Am-241." Срок жизни боеголовки 11-12 лет, это так что бы с ней ещё можно было работать. Вот и считай, если умеешь.
Да и потом, если так хочется ядерной дубинкой помахать, бери лопату и копай под саркофагом ЧАЭС. Гарантирую все обосрутся и перестанут "из-за бугра вам говорили что делать". Вот только сомневаюсь, что тебе это понравится.
- день рыбака
- день футбола сделать государственными.
Не забыть бы еще про день старкрафта, варкрафта и контрстрайка.
двоюродние братья и племянники
гоп ца ца, гуляєм аж до рання