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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9135) Луценко (7450) Ложкин (157) Гонтарева (744) Кулик Константин (83)

 Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко

Попытка вручить подозрения экс-главе АП Борису Ложкину, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой и замглавы АП Алексею Филатову является частью предвыборной кампании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик (заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик. - Ред.), то я оцениваю это исключительно как политические предвыборные заявления, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью", - сказал Юрий Луценко журналистам в Киеве.

По его словам, он будет делать все, чтобы не допустить политических преследований.

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Генпрокурор отметил, что он неоднократно общался с Константином Куликом и говорил о своей позиции.

"Если есть доказательства, достаточные для уведомления о подозрении любому гражданину Украины, и это в рамках подследственности Генпрокуратуры, то это право и обязанность органов прокуратуры. А если таких доказательств нет, то такие шаги я расцениваю как незаконные", - сказал он.

По убеждению Генпрокурора, Кулик не только нарушил процедуру уведомления о подозрении, за что будет отвечать в дисциплинарном порядке. По его словам, необоснованной была суть подозрения, "потому что старший группы прокуроров господин Енин (заместитель генпрокурора Евгений Енин. - Ред.) так и не получил никаких доказательств преступной деятельности ряда фигурантов".

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По его словам, заниматься делом Курченко будет новая группа прокуроров и следователей, так как Енин подал в отставку.

"Я провел несколько совещаний со всей прокурорской группой, и ни один прокурор не поднял руку на предложение подписать вместо Кулика бумаги, которые мы взяли из Интернета, потому что подозрения в материалах дела не было. Соответственно я вынужден был реорганизовать департамент и передать все дела в Главное следственное управление Генпрокуратуры и, соответственно, Департамент процессуального надзора Генпрокуратуры", - заявил генпрокурор.

Напомним, 28 марта информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский, сообщило, что прокурор по делу Курченко Константин Кулик выдвинул подозрения Борису Ложкину, Алексею Филатову, Николаю Злочевскому, Валерии Гонтаревой, Константину Стеценко. В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении были выдвинуты с нарушением законодательства. Константин Кулик заявил, что подозрения были отменены замгенпрокурором Евгением Ениным. В конце апреля Енин подал в отставку в знак протеста против политизации дела Курченко, которое попытались использовать для политических репрессий.

"Я почувствовал, что ситуация вокруг этого уголовного производства искусственно политизирована, и у меня нет сил, чтобы на это повлиять", - сказал он. Он подтвердил, что был не согласен с наличием достаточности обвинений для оглашения подозрения Гонтаревой, Филатову и Ложкину.

Источник: https://censor.net.ua/n3125958
 
   
 Топ комментарии
 
юга, закгий уже накінець свій йібальнік.
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святые люди...полубоги! какие могут быть подозрения?
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Это и без тебя, ущербного, было понятно.
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Тобто ви проти репресій, які організували прихильники Зеленського?
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А хіба Юрець має юридичну освіту щоб будь-які професійні висновки робити? Він у нас політик. Продажний політик.
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Шокин о Луценко: Он меня подсидел

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что нынешний генпрокурор Юрий Луценко "подсидел" его. Об этом он сказал в интервью изданию "Страна" , которое было опубликовано 6 мая.
"Он же ведь меня и подсидел! Я знаю, как он стал генпрокурором и как стоял на коленях перед [президентом Украины Петром] Порошенко в Японии: "Поставьте меня, я буду делать все, что угодно". Я такого никогда не обещал, у меня было только одно условие - кадры буду сам назначать. Мы об этом договорились", - сказал Шокин.
По словам экс-генпрокурора, до него все генпрокуроры водили в Администрацию Президента Украины для "собеседования" претендентов на посты, "начиная от прокуроров областей".
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візьми мацу.. піди в мєчєть і помолись.. і тебе попустить Підозри Ложкіну, Гонтаревій і іншим бездоказові, це політичні передвиборчі заяви, - Луценко - Цензор.НЕТ 278
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юга, закгий уже накінець свій йібальнік.
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- Позвольте, a вы не хулиганьте!.. ,- возмутился Антон Семёнович Шпак. - Что это ещё за пьяные выходки?! Я на вас жалобу подам… коллективную! (с)
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святые люди...полубоги! какие могут быть подозрения?
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подозрения могут и быть - вот у меня их то же есть - но вот с доказательствами - у меня то же труба)))
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так - ну думаю шо и у него не чего не получиться - на другой стороне не ограниченные ресурсы и очень,очень квалифицированные адвокаты ,некоторые недавно бывшие следователями ГПУ)))))
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кто бы сомневался что при вас недоносках все будет именно таким образом!?украли а доказательств нет))
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Все буде ще й як доказово, коли на лавці підсудних опиниться барига зі всіма своїми підбарижниками.
Так що "югику" - готуйся до "кічі".......... Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко - Цензор.НЕТ 5548
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Пока еще, к сожалению, не ЗК. Но жизнь идет и меняется, скоро и нары ему мягкими покажутся.
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Бывших зеков не бывает.Бывает бывший прокурор на нарах
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Луцик, ты адвокат или прокурор ити твою мать?
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а у нас плохие судьи - без доказательств - не растре...,ой - не посадят)))
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Что то я не понял,ты тоже адвокатствуешь этим преступникам или просто трусливо поддакиваешь этому картавому прогрессивному социалисту?
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мне вы терпилы - зебилы по жизни надоели - умеете только жаловаться и в сказки верить - так вам и надо - волки как ели так и будут есть - а овцы или их стригут или на мясо - как то так
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Да мне и всем наплевать кто тебе надоел,со своими проблемами разбирайся сам,твои байки про животных и их взаимоотношения тоже рассказывай своим придурковатым друзьям,здесь они никому нах не интересны.
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(((бориска это у тебя проблемы ,ты возмущаешься и шо то просишь,возмущаешься - ты так же близким своим рассказываешь - по чему не можешь заработать - все типа мешают? бедненький и слабенький - не ну шо таких большинство - 73% как минимум))))
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Какие то примитивные у тебя оправдашки,не ленись подключать извилинки.
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то нє скобочкі.. то всє єго ізвіліни.. він стараєтся.. напрягаєт
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слышь краснокожий,свой скальп из сраки вытощи,гандон...вы тут до осени собрались ошиваться?
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Юга вже виторгував собі індульгенцію гідності, чи ще тільки торгується?
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доти, допоки нарот не втямить, що Юра Луценко з одним з тих, хто діє в інтересах перш за все України - доти можна буде вважати, що зебіли в Україні становлять саме оті 73%.
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Что в переводе значит, что люби друзи вне закона
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юга не сцы,докажут фсе,и апачи вспомнят тоже
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какие вы зебилы смешные - плохо учились - историю совсем не знаете - пример - Аль Капоне - например - такие большие - а в сказки верите - не прилетит вдруг волшебник - голубого вертолета не будет)))))))
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учкудук,узбагойся,порохоботов время прошло
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скоро порохоботов будут е@ать и в хвост и в гриву Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко - Цензор.НЕТ 4048
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А потім вас. Коли вас знищать стане значно краще Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко - Цензор.НЕТ 4489
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Он думает, что мы не в Украине живем и что-то сильно изменилось, да можно доказательства у нас взять из пустого места и даже невиновного посадить, но и укрывательство преступлений тоже не редкость, лиц связанный коррупциоными схемами с властью, для этого своих кумовьев и ставят прокурорами
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Варианта два, ты либо вне Семьи, либо часть этой ОПГ, со всеми отягощающими.
Но Югик бывалый, будет полегче на новом сроке.
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Короче Юга сказал, что он уже все подчистил!
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Я не понял,юра ты генеральный прокурор или адвокат?
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Юрец, а как там домик? Который на "папе".
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Тебя уже никто не спрашивает, балабол, пустое трепло, обожающее пиариться и по привычке закрывающий своим алкогольным организмом объёмистый зад кума. Готовься передавать дела и суши сухари!
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Юга! Ты о свей задницу думай! Скоро ей придется сидеть не в кресле, а на нарах!
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"Если вы хотите мою оценку событий ...", скаазал Луценко.
Не, не хотим знать твою оценку событий. Наст####дел.
Доллар по 30 это не факт? Маетки и миллионы Гонтаревой это не факт?

Лозинского в свое время Луценко тоже защищал с пеной у рта по несколько раз в день. Это не факт Юриной объективности?
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Луцик опять начал бухать.

"Заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик повідомив УНІАН, що підозри у справі оголосили Борису Ложкіну, Валерії Гонтаревій та Борису Філатову.
Але у Генпрокуратурі заявили, що Гонтарева, Ложкін і Філатов не вважаються підозрюваними, оскільки їхні повідомлення про підозру складено з порушеннями законодавства - зокрема, слідство не має достатніх доказів їхніх злочинів. Про це написала на Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган."

То есть Кулик вручает подозрения, ГПУ говорит, что эти подозрения не законны и безосновательны.
Сарган в ФБ орет о не законности:

Лариса Сарган
28 марта ·

Генеральна прокуратура України інформує, що так зване повідомлення про підозру В.Гонтаревій, Б.Ложкіну, К.Стеценку, О.Філатову було здійснено з порушенням процесуального законодавства, яке вимагає:
а) наявності достатніх доказів
б) доручення старшого групи прокурорів
в) особистого вручення
Жодна з цих вимог не була дотримана прокурором К.Куликом.
Відтак, зазначені особи
НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ПІДОЗРЮВАНИМИ в розумінні ст. 42 КПК.
Правову оцінку дій прокурора Кулика встановить ДБР.
Передвиборча лихоманка явно псує людей.

Но на сайте ГПУ есть повестки:
Гонтарева Валерія Олексіївна, 20.10.1964р.н., місце реєстрації (проживання): м. Київ, вул. Велика Житомирська, 23, кв.10, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 25.04.2019 о 13 годині 30 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька. 13/15. каб. 808-В, для вручення повідомлення про підозру та проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України.

Как это понять?????
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Это для тебя ,гнида,бездоказательны,не сомгеваемся
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Цікавий прокурор цей Югік, його потрібно нагодувати лайном тільки за слова на адресу посла США.
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Югик волнуется.потому как есть его ПРЯМОЕ содействие,что те смогли избежать ареста до этого времени.да и сам Югик,однозначно и обоснованно,станет "громким фигурантом" сразу нескольких уголовных производств.
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Та им подозрения можно не предъявлять, у них на роже всё написано!!! Підозри Ложкіну, Гонтаревій і іншим бездоказові, це політичні передвиборчі заяви, - Луценко - Цензор.НЕТ 4223
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Для сбора доказательств работать нужно головой и ногами. А у них только руки загребали.
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Ложкін і Гонтарєва поплічники мародера-Порошенка.
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парень пока враздумье,перекрашиваться или нет.
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Зе-боты до сих пор ВЕРУЮТ в "мародеров" и "свинарчуков".

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Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко

А не перепутал ли он кресло Ген.прокурора Украины с адвокатским местом работы для Ложкина, Гонтаревой и Филатова?, он вдобавок еще и не понимает, что "рукописи" не горят даже и через 20 лет.
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Этот список не полный. В нем отсутствует фамилиЁ луценко. Пока
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Коли вже цього горе прокурора відправлять ,людина без юридичної освіти казав, що йде в прокурори на два роки ,а тепер чипляєтся за місце цікаво, а ще є країна в світі де прокуро без освіти ?
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Я не слышал комментарии Генпрокурора по поводу того что Савченко и Рубан на свободе. Людей по такой статье отпускают до суда и никакой реакции. Думай что хочешь, народ. Либо так профессионально проведено следствие, либо все шито белыми нитками. Пан Луценко, че это было?
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Югіст! Аж хернесральний прокурвор!!!
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последние высер-аккорды гартавой алкоголической рожи...)))
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Придурок, и ты после этих слов ещё хочешь остаться плокулолом?
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Для того, чтобы остаться на своем посту Генпрокурора Луценко сделает все, что его попросят в Украине или за рубежом.
Сейчас активно обсуждаются кандидатуры на пост Генпрокурора вместо Луценко. Сам Луценко намекает в своих заявлениях, что он готов и дальше так же плохо бороться с коррупцией, и активно заниматься политическими интригами, но уже в пользу нового президента. Это будет огромная ошибка президента Зеленского, если он оставит Луценко в прокуратуре. Луценко слишком яркий «семейный» символ политики и режима личной власти бывшего президента Порошенко. Пусть лучше Луценко строит новую партию на парламентские выборы и отбивается на допросах от своих бывших подчиненных.
Другой вопрос, что может Луценко и не нужен президенту Зеленскому, даже со своим компроматом на коррумпированное окружение Порошенко и самого Порошенко, но он явно нужен юристам Трампа для того чтобы вместо "российского вмешательства» во внутреннюю политику США сделать "украинский след» в американских выборах. В этом заинтересован и Путин. Мелкий дипломат и крупный авантюрист, бывший президент Порошенко сам дал серьезный повод для критики со стороны администрации Президента Трампа. Поэтому для раскрутки «украинского следа» президентам Трампу и Путину нужен действующий генпрокурор Украины Луценко, как солидный фигурант в этом деле и в борьбе с демократами Клинтон-Обама. А самому Луценко понадобится больше мужество открыто свидетельствовать в американских инстанциях против Порошенко. виктор небоженко
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Наверно шото знает.... несомненно, хвосты подчищены,развал банков и грабеж вкусных активов -все сделано в рамках закона. ОПГ в раде штампуют законы под себя. Расстрел за развал банков и грабеж вкладчиков надо начинать с Кубива!
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во брехло. мне еще в 2014 году люди работавшие в этих фирмах про афёру гонтаревой рассказывали.
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Ддля того, чтобы это понять, даже юридического образования не надо.
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Цікаво, скільки «автори» отримали за те, щоб доказів не було?
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Ще вчора я писав, щоб воно, убоге, похмелилося і ціхо сиділо. Судячи з тої маячні, яку воно верзе ще й сьогодні, справи Югика дійсно поганенькі: "білочка" - то не жарти.
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Кум Пороха и сам коррупционер, он будет говорить то, что ему скажут.
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Знакомиться с видением югіком окружающей действительности опасно для психического здоровья граждан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко
 
 
 
 
 
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