 Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик (заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик. - Ред.), то я оцениваю это исключительно как политические предвыборные заявления, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью", - сказал Юрий Луценко журналистам в Киеве.

По его словам, он будет делать все, чтобы не допустить политических преследований.

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Генпрокурор отметил, что он неоднократно общался с Константином Куликом и говорил о своей позиции.

"Если есть доказательства, достаточные для уведомления о подозрении любому гражданину Украины, и это в рамках подследственности Генпрокуратуры, то это право и обязанность органов прокуратуры. А если таких доказательств нет, то такие шаги я расцениваю как незаконные", - сказал он.

По убеждению Генпрокурора, Кулик не только нарушил процедуру уведомления о подозрении, за что будет отвечать в дисциплинарном порядке. По его словам, необоснованной была суть подозрения, "потому что старший группы прокуроров господин Енин (заместитель генпрокурора Евгений Енин. - Ред.) так и не получил никаких доказательств преступной деятельности ряда фигурантов".

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По его словам, заниматься делом Курченко будет новая группа прокуроров и следователей, так как Енин подал в отставку.

"Я провел несколько совещаний со всей прокурорской группой, и ни один прокурор не поднял руку на предложение подписать вместо Кулика бумаги, которые мы взяли из Интернета, потому что подозрения в материалах дела не было. Соответственно я вынужден был реорганизовать департамент и передать все дела в Главное следственное управление Генпрокуратуры и, соответственно, Департамент процессуального надзора Генпрокуратуры", - заявил генпрокурор.

Напомним, 28 марта информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский, сообщило, что прокурор по делу Курченко Константин Кулик выдвинул подозрения Борису Ложкину, Алексею Филатову, Николаю Злочевскому, Валерии Гонтаревой, Константину Стеценко. В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении были выдвинуты с нарушением законодательства. Константин Кулик заявил, что подозрения были отменены замгенпрокурором Евгением Ениным. В конце апреля Енин подал в отставку в знак протеста против политизации дела Курченко, которое попытались использовать для политических репрессий.

"Я почувствовал, что ситуация вокруг этого уголовного производства искусственно политизирована, и у меня нет сил, чтобы на это повлиять", - сказал он. Он подтвердил, что был не согласен с наличием достаточности обвинений для оглашения подозрения Гонтаревой, Филатову и Ложкину.