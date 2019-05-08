 Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик (заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик. - Ред.), то я оцениваю это исключительно как политические предвыборные заявления, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью", - сказал Юрий Луценко журналистам в Киеве.
По его словам, он будет делать все, чтобы не допустить политических преследований.
Генпрокурор отметил, что он неоднократно общался с Константином Куликом и говорил о своей позиции.
"Если есть доказательства, достаточные для уведомления о подозрении любому гражданину Украины, и это в рамках подследственности Генпрокуратуры, то это право и обязанность органов прокуратуры. А если таких доказательств нет, то такие шаги я расцениваю как незаконные", - сказал он.
По убеждению Генпрокурора, Кулик не только нарушил процедуру уведомления о подозрении, за что будет отвечать в дисциплинарном порядке. По его словам, необоснованной была суть подозрения, "потому что старший группы прокуроров господин Енин (заместитель генпрокурора Евгений Енин. - Ред.) так и не получил никаких доказательств преступной деятельности ряда фигурантов".
По его словам, заниматься делом Курченко будет новая группа прокуроров и следователей, так как Енин подал в отставку.
"Я провел несколько совещаний со всей прокурорской группой, и ни один прокурор не поднял руку на предложение подписать вместо Кулика бумаги, которые мы взяли из Интернета, потому что подозрения в материалах дела не было. Соответственно я вынужден был реорганизовать департамент и передать все дела в Главное следственное управление Генпрокуратуры и, соответственно, Департамент процессуального надзора Генпрокуратуры", - заявил генпрокурор.
Напомним, 28 марта информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский, сообщило, что прокурор по делу Курченко Константин Кулик выдвинул подозрения Борису Ложкину, Алексею Филатову, Николаю Злочевскому, Валерии Гонтаревой, Константину Стеценко. В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении были выдвинуты с нарушением законодательства. Константин Кулик заявил, что подозрения были отменены замгенпрокурором Евгением Ениным. В конце апреля Енин подал в отставку в знак протеста против политизации дела Курченко, которое попытались использовать для политических репрессий.
"Я почувствовал, что ситуация вокруг этого уголовного производства искусственно политизирована, и у меня нет сил, чтобы на это повлиять", - сказал он. Он подтвердил, что был не согласен с наличием достаточности обвинений для оглашения подозрения Гонтаревой, Филатову и Ложкину.
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что нынешний генпрокурор Юрий Луценко "подсидел" его. Об этом он сказал в интервью изданию "Страна" , которое было опубликовано 6 мая.
"Он же ведь меня и подсидел! Я знаю, как он стал генпрокурором и как стоял на коленях перед [президентом Украины Петром] Порошенко в Японии: "Поставьте меня, я буду делать все, что угодно". Я такого никогда не обещал, у меня было только одно условие - кадры буду сам назначать. Мы об этом договорились", - сказал Шокин.
По словам экс-генпрокурора, до него все генпрокуроры водили в Администрацию Президента Украины для "собеседования" претендентов на посты, "начиная от прокуроров областей".
люди...полубоги! какие могут быть подозрения?
Так що "югику" - готуйся до "кічі"..........
Но Югик бывалый, будет полегче на новом сроке.
Не, не хотим знать твою оценку событий. Наст####дел.
Доллар по 30 это не факт? Маетки и миллионы Гонтаревой это не факт?
Лозинского в свое время Луценко тоже защищал с пеной у рта по несколько раз в день. Это не факт Юриной объективности?
"Заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик повідомив УНІАН, що підозри у справі оголосили Борису Ложкіну, Валерії Гонтаревій та Борису Філатову.
Але у Генпрокуратурі заявили, що Гонтарева, Ложкін і Філатов не вважаються підозрюваними, оскільки їхні повідомлення про підозру складено з порушеннями законодавства - зокрема, слідство не має достатніх доказів їхніх злочинів. Про це написала на Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган."
То есть Кулик вручает подозрения, ГПУ говорит, что эти подозрения не законны и безосновательны.
Сарган в ФБ орет о не законности:
Лариса Сарган
28 марта ·
Генеральна прокуратура України інформує, що так зване повідомлення про підозру В.Гонтаревій, Б.Ложкіну, К.Стеценку, О.Філатову було здійснено з порушенням процесуального законодавства, яке вимагає:
а) наявності достатніх доказів
б) доручення старшого групи прокурорів
в) особистого вручення
Жодна з цих вимог не була дотримана прокурором К.Куликом.
Відтак, зазначені особи
НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ПІДОЗРЮВАНИМИ в розумінні ст. 42 КПК.
Правову оцінку дій прокурора Кулика встановить ДБР.
Передвиборча лихоманка явно псує людей.
Но на сайте ГПУ есть повестки:
Гонтарева Валерія Олексіївна, 20.10.1964р.н., місце реєстрації (проживання): м. Київ, вул. Велика Житомирська, 23, кв.10, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 25.04.2019 о 13 годині 30 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька. 13/15. каб. 808-В, для вручення повідомлення про підозру та проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України.
Как это понять?????
А не перепутал ли он кресло Ген.прокурора Украины с адвокатским местом работы для Ложкина, Гонтаревой и Филатова?, он вдобавок еще и не понимает, что "рукописи" не горят даже и через 20 лет.
рне сральний прокур вор!!!
Сейчас активно обсуждаются кандидатуры на пост Генпрокурора вместо Луценко. Сам Луценко намекает в своих заявлениях, что он готов и дальше так же плохо бороться с коррупцией, и активно заниматься политическими интригами, но уже в пользу нового президента. Это будет огромная ошибка президента Зеленского, если он оставит Луценко в прокуратуре. Луценко слишком яркий «семейный» символ политики и режима личной власти бывшего президента Порошенко. Пусть лучше Луценко строит новую партию на парламентские выборы и отбивается на допросах от своих бывших подчиненных.
Другой вопрос, что может Луценко и не нужен президенту Зеленскому, даже со своим компроматом на коррумпированное окружение Порошенко и самого Порошенко, но он явно нужен юристам Трампа для того чтобы вместо "российского вмешательства» во внутреннюю политику США сделать "украинский след» в американских выборах. В этом заинтересован и Путин. Мелкий дипломат и крупный авантюрист, бывший президент Порошенко сам дал серьезный повод для критики со стороны администрации Президента Трампа. Поэтому для раскрутки «украинского следа» президентам Трампу и Путину нужен действующий генпрокурор Украины Луценко, как солидный фигурант в этом деле и в борьбе с демократами Клинтон-Обама. А самому Луценко понадобится больше мужество открыто свидетельствовать в американских инстанциях против Порошенко. виктор небоженко