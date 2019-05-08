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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 Украина готовит санкции против должностных лиц, задействованных в незаконной выдаче паспортов РФ украинцам, - Черныш

Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал, что сейчас Украина готовит перечень лиц, которые задействованы в незаконной выдаче российских паспортов украинцам, для применения санкций в отношении них.

Об этом он рассказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы знаем перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконной выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к незаконным действиям по давлению и принуждение граждан к получению таких документов. Мы готовим следующий перечень должностных лиц Российской Федерации, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - рассказал министр.

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Ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании Кабинета министров, что правительство собирается принять решение о признании всех паспортов других государств, выданных на территории Украины, незаконными. Гройсман назвал российские паспорта на Донбассе фейковыми и сравнил их с немецкими аусвайсами.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Признавать двойное гражданство с РФ нельзя до момента деоккупации Донбасса и Крыма, - Климкин

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3125954
 
 
 Топ комментарии
 
Стыдно слушать 5 лет этот лепет шоколадных тварей.
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Україна нині готується до зміни бариги..............
А там побачими - що до чого.
А ця недолуга "мантра" про санкції вже всім остогидла за останні п'ять років.
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Почему призывники из оккупированных территорий не служат в ВСУ и не защищают Украину? А когда да в институты на халяву, то они первые. Законы должны быть направленные на ужесточение не только второго паспорта, но и для тех кто не служит в ВСУ. Пять лет ничего не делали в этом направлении.
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вы лучше тщательней проверяйте-сверяйте паспорта на КПВВ
и хорошо бы добыть полные списки новопредставленных недограждан
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нет... я косо высказался.... они сунуться с украинским, имея второй руцкий
(ибо при получении того... двукуриного... украинский не забирают)
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Стыдно слушать 5 лет этот лепет шоколадных тварей.
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Кацапская мразь - это такие паскуды, что уничтожать их нужно везде, даже на цензуре. Согласен сепар?
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Смотри не обосрись от ненависти. Скоро увидим исход порохососов в небытие.
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очень смешно....
Выдача паспортов это открытое объявление войны....
Ввести хотя бы визы в ответ не судьба, да?
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Ню-ню............... Украина готовит санкции против должностных лиц, задействованных в незаконной выдаче паспортов РФ украинцам, - Черныш - Цензор.НЕТ 424
Виходить що ми вже "воюємо" з Польщею, Угорщиною, Румунією та іншими країнами?
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В первую очередь под санкции должен попасть путлер.
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Україна нині готується до зміни бариги..............
А там побачими - що до чого.
А ця недолуга "мантра" про санкції вже всім остогидла за останні п'ять років.
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И всех бездельников,типа Гримчака, привлекайте к готовке .
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Смешно, на кого санкции, на Пушилина и его шестерок?
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Почему призывники из оккупированных территорий не служат в ВСУ и не защищают Украину? А когда да в институты на халяву, то они первые. Законы должны быть направленные на ужесточение не только второго паспорта, но и для тех кто не служит в ВСУ. Пять лет ничего не делали в этом направлении.
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Більше канхветних заводів в рашці слід очікувати?
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Проста та доступна ідєя - взагалі заборонити усім громадянам РФ доступ в Україну ....
Людина з паспортом РФ в Україні - за умовчанням має розцінюватися як диверсант ( за виключенням осіб , що офіційно звернулися у пошуку політичного притулку) - з усіма витікаючими наслідками в реаліях війскового часу...
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Да те должностные лица себе первые и выпишут паспорта---если уже давно это не сделали! Там у многих давно есть паспорт ПФ---и по 2-3 года как. Лучше бы переловили с нашей стороны тех шустрых с Пенс-Фонда что пенсии выдавали за взятки в эти годы приехавшим с той стороны с кучами паспортов! И писали об этом часто, народ схему выкладывал, годами длилось! Пусть берут паспорта---давно пора определятся нам здесь, а им там. Мы давно разные. Очень давно. И не 5 лет последних. А с 1991г!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовит санкции против должностных лиц, задействованных в незаконной выдаче паспортов РФ украинцам, - Черныш
 
 
 
 
 
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