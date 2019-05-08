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 Политика Украины
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Все про:налоговая (786) ГФС (3261) Верланов Сергей (4)

 Государственная налоговая служба заработает к июлю, - Верланов

Назначенный главой Государственной налоговой службы Верланов заявил, что его ведомство заработает к июлю.

Об этом он сказал журналистам после заседания Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентируемся на июнь – потенциально 1 июля", – сказал Верланов.

"Первое мое задание – регистрация нового юридического лица. Затем – перевод как минимум 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин принимает распоряжение – и тогда функционал ГФС будет передан от ГФС в ГНС", – добавил он.

Верланов уточнил, что Кабмин своим распоряжением в среду уволил его с должности заместителя министра финансов.

Отвечая на вопросы журналистов, он также выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель Окружной административный суд Киева разблокирует конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин назначил замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

До назначения главы таможни эту функцию будет выполнять нынешний и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, пояснил Верланов.

8 мая Кабинет министров назначил Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Конкурсы на руководителей, который должны провести в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина, стартовали 20 марта 2019 года.

Однако в эфире "112 канала" 16 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что уже выбраны руководители таможенной и фискальной служб Украины.

Также читайте: Преждевременное заявление Порошенко о главах налоговой и таможенной служб может стать основанием для отмены результатов конкурса, - Бутусов

В тот же день проходило тестирование кандидатов на глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы на знание законодательства и умение решать ситуативные задачи, во время которого народый депутат Андрей Антонищак заявил о поданном иске. Конкурс не был остановлен и в финал вышли 6 кандидатов. На место главы налоговой - замминистра финансов Сергей Верланов, замминистра юстиции Сергей Петухов, исполнительный директор "Стандарт-Аудит" Дмитрий Алексеенко. И на должность главы таможни - первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела Евгений Гармаш и финансов и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В конкурсе на главу налоговой службы победил Верланов

Источник: https://censor.net.ua/n3125953
 
 
 Топ комментарии
 
какие налоги? вы шо собираетесь этому государству с 73% зебилов налоги платить? - нет хватит - пускай теперь зебилы сами зарабатывают,а не живут и за счет моих налогов и так думает очень много и не только индейцы ))))
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А 73% в курсе, что они за это голосовали?
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какие налоги? вы шо собираетесь этому государству с 73% зебилов налоги платить? - нет хватит - пускай теперь зебилы сами зарабатывают,а не живут и за счет моих налогов и так думает очень много и не только индейцы ))))
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Пока работает в штатном режиме ГФС.
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Чого либиться, може нехай лимон з'їсть? Государственная налоговая служба заработает к июлю, - Верланов - Цензор.НЕТ 143
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Щось дивне відбувається після виборів, чи то може їх і не було? Порошенку пора речі збирати та передавати справи наступнику, а він розгорнув бурхливу діяльність - щодня призначає та звільняє чиновників, ніби і не збирається нікуди вступатися з посади. Щось воно не теє.
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Наступника зловить не можуть, щоб "у курс дела ввести"
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..а аудит ГФС провели ... или так распилили и забыли ...
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Верланов не понимает одного, как только Зеля получит президентские полонмочия его тут же снимут с должности и поставят туда своего пропрезидентского человека. Работать ему как раз до июля.
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І, нажаль, гірше від цього стане вочевидь не Верланову
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"У ЗЕЛЕНСКОГО ВЫСТУПИЛИ ЗА ВСЕОБЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ."" По мнению Даниила Гетманцева, норма о декларациях - конституционная, а тем более эту идею на выборах президента поддержали 73%. "
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Особисто я буду аплодувати стоячи, якщо, точніше, коли він це зробить
Нехай кожен "простий" таксист і кожен інший "простий українець" сплачує податки з УСІХ доходів. Вкючаю, заробітчан - це ж саме те, за що вони боролись
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Хоспаде! Теперь ГНС... Как только эту контору не называли. Новоназначенный уже начинает каламутить вместо того, чтобы реальным делом заниматься
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударственная налоговая служба заработает к июлю, - Верланов
 
 
 
 
 
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