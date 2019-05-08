 Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.
"Правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выданных уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019 г. Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства. Соответствующие проекты актов Кабмина разработаны министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом", - написала она.
Фриз подчеркнула, что документы центров выдачи российских паспортов в г. Новошахтинск и в с. Покровское не будут признаны.
"Также инициировано обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - отметила министр.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Я говорил, что мне "не жаль людей" о тех, кто собирается получать паспорт РФ ради двойной пенсии, - Рева объяснил свое заявление о жителях ОРДЛО
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
ну и мерзота сидит наверху.
Не законные значит вне закона, нарушаеш, отвечай.
еще раз для тупых
вариант первый Украина не признает выдачи и пасспортов тагда юридически все люди граждане Украины со всеми и обязанностями и правами в тч пенсиями
вариант второй Украина признает что люди получившие пасспорта граждане рфосрана тогда никаких обязанностей Украины перед этими людьми
а не платить пенсии своим гражданам это преступление по ККУ за которое рано или поздно надолго посадят
не путайте эмоции и желание справедливости с Законом
для того чего мы все хотим нада принимать Новый Закон о гражданстве и об уголовном наказании за сокрытие ЛЮБОГО иностранного граждантсва
а сейчас любой кто не порвет паспорт Украины может подать в Европейский суд и 100% выиграет
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
Как ты соей сракой представляешь это применительно к миллиону людей-
Ведь это по каёдому надо провести судебное заседание и доказать что получив паспорт РФ он совершил зраду=
но получается - министр отменяет Конституцию. Другая проблема - За пять лет в ДНР и ЛНР появилось много юношей и девушек, которым исполнилось по 16 лет. Кто им должен выда-
вать паспорта? Украина не будет так как П.Порошенко знает, что они за него не проголосуют.
Значит нужно срочно решать вопрос по возвращению ДНР и ЛНР в состав Украины.
З приводу розміру пенсії - побачимо, як скрєпні проживуть у якій Пермі чи Воронежі на російську пенсію, яку їм ще хєр дадуть, бо прописки нема...
Эта фикция, анонсированная сегодня, не имеет под собой практической основы, т.к. Уйлостан не предоставит Украине списки получивших его гражданство, а новоотсосовцы сами не будут это рекламировать, приезжая к нам за украинской пенсией.
Выход один - объявление захваченных территорий оккупированными, с последующим возложением обязательств по содержанию на оккупантов, в соответствии с нормами ООН.
Вже давно зроблено.
И второе: как наши узнают, что донбасянин получил русский паспорт?? Он же не идиот, об этом сказать. Также как и рф об этом не скажет. Поэтому выходит, что это заявление - галимый вброс.
с этого дня человеку все пересчитывают как не гражданину ФРГ
как вГермании день вступления в иное гражданство автоматом выход из украинского
Дело в том, что сколько бы паспортов у человека ни было, но если у него есть паспорт гражданина Украины, он признается именно гражданином Украины. А это значит, что между этим человеком и государством есть взаимная правовая связь. Государство не может прекратить выплачивать пенсии лицу, имеющему на эту пенсию право. Даже если этот человек - сепаратист и совершил преступление против Украины.
Я понимаю, что многим сейчас стало неприятно, и небезосновательно, но мы же стремимся быть цивилизованной страной, а это базовые социальные гарантии.
Более того, заработанная пенсия не привязана к нашему гражданству. Если лицо заработало в Украине пенсию, то даже в случае добровольного выхода из гражданства право на пенсию у него остается. Так же, как и у иностранцев, которые с иностранным гражданством у нас работали, платили налоги и заработали пенсию
Крім того, про закони Ви гарно наспівали, а про захоплення чужих територій нічого.
А справді не повинно бути правових наслідків анексії чужих територій ?
пускай пишет жалобы властелину Мордора.
В Украине второе гражданство запрещено и это правильно.
Таким образом когда человек изъявляет желание получить второй паспорт, то он осознанно делает выбор в пользу отказа от гражданства Украины и оно ему не нужно!
Потому надо выявлять, автоматически лишать гражданства и потом департировать.
та к по закону да и по логике тоже.
он у всей верхушки по 3 гражданства так шо попи с ятт и ничего не сделают
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.