EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Общество
  20618  256
Материалы по теме:
Все про:паспорт (740) Россия (72724) Донбасс (18508) Фриз (154)

 Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

Граждане Украины, проживающие в ОРДЛО и получившие паспорта Российской Федерации, не смогут получить социальные выплаты и пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выданных уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019 г. Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства. Соответствующие проекты актов Кабмина разработаны министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом", - написала она.

Фриз подчеркнула, что документы центров выдачи российских паспортов в г. Новошахтинск и в с. Покровское не будут признаны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков

"Также инициировано обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - отметила министр.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Я говорил, что мне "не жаль людей" о тех, кто собирается получать паспорт РФ ради двойной пенсии, - Рева объяснил свое заявление о жителях ОРДЛО

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3125949
 
   
 Топ комментарии
 
Получившие паспорта РФ жители ОРДЛО не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, – Фриз - Цензор.НЕТ 9127 правильно! и депортировать потом их на родину, куда-то в Забайкалье, пусть там экономику рассеи поднимают
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
А как Украина вычислит кто получил российский паспорт?
 показать весь комментарий
 
 
Легко во время интернета!Было бы желание властей!
 показать весь комментарий
 
 
Не-не, без официального подтверждения никакие списки, перечни, подсказки и прочие сведения просто юридически ничтожны и никак не могут быть приняты в качестве свидетельств в суде, куда, естественно, будут обращаться находящиеся в списках, хоть бы они и получали рос. паспорта. Юридически это в массовом порядке не доказуемо. Тем более в установленном порядке российский паспорт получается хоть живя в ордло, хоть в Луцке. Занялись бы лучше популяризацией украинского паспорта.
 показать весь комментарий
 
 
тут же написано что Украина считает эти паспарта незаконными. так как можно тогда не платить пенсии если паспарта незаконные.
ну и мерзота сидит наверху.
 показать весь комментарий
 
У тебя стул подгорел.
Не законные значит вне закона, нарушаеш, отвечай.
 показать весь комментарий
 
 
хаха ты вообще без чемодана бомж пропитый то есть
еще раз для тупых
вариант первый Украина не признает выдачи и пасспортов тагда юридически все люди граждане Украины со всеми и обязанностями и правами в тч пенсиями
вариант второй Украина признает что люди получившие пасспорта граждане рфосрана тогда никаких обязанностей Украины перед этими людьми
а не платить пенсии своим гражданам это преступление по ККУ за которое рано или поздно надолго посадят
 показать весь комментарий
 
Вариант три:лицо,получившее гражданство государства-агрессора(признано ВР) является колаборантом-предателем на окупированых териториях.Лишается всех социальных выплат.
 показать весь комментарий
 
 
на оснавании какого закона
не путайте эмоции и желание справедливости с Законом
для того чего мы все хотим нада принимать Новый Закон о гражданстве и об уголовном наказании за сокрытие ЛЮБОГО иностранного граждантсва
а сейчас любой кто не порвет паспорт Украины может подать в Европейский суд и 100% выиграет
 показать весь комментарий
 
Читай необразованый внимательно:
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
 показать весь комментарий
 
ghblehjr! ты полный придурок!
Как ты соей сракой представляешь это применительно к миллиону людей-
Ведь это по каёдому надо провести судебное заседание и доказать что получив паспорт РФ он совершил зраду=
 показать весь комментарий
 
Идиот! Люди сами приняли решение отказаться от гражданства Украины. Это их выбор, они знают на что идут. Так что все претензии к Раиссе.
 показать весь комментарий
 
рад с вами познакомиться тами самокритичным Идиот
 показать весь комментарий
 
Та все йде до великої війни, як тільки шута поставлять верховним главкомом ЗСУ і буде готовий ПП2. Видача паспортів РФ то і є привід для війни для ООН рашка скаже що хунта обстрілює їх громадян.
 показать весь комментарий
 
Если пенсии не будут выплачиваться, то это будет нарушение Конституции Украины. И-нтерес-
но получается - министр отменяет Конституцию. Другая проблема - За пять лет в ДНР и ЛНР появилось много юношей и девушек, которым исполнилось по 16 лет. Кто им должен выда-
вать паспорта? Украина не будет так как П.Порошенко знает, что они за него не проголосуют.
Значит нужно срочно решать вопрос по возвращению ДНР и ЛНР в состав Украины.
 показать весь комментарий
 
Не, ну потерять 50€,украинской мегапенсии!вся вата ломанется за паспортами запоребрья!
 показать весь комментарий
 
Хай ******** за паспортами і там на Московії й залишаються. Зворотня міграція та очищення України від совкового лайна, та ще й добровільне з боку вати, можна тільки вітати.
З приводу розміру пенсії - побачимо, як скрєпні проживуть у якій Пермі чи Воронежі на російську пенсію, яку їм ще хєр дадуть, бо прописки нема...
 показать весь комментарий
 
 
Лишать гражданства надо автоматом,как только стало известно о кацапском аусвайсе.Пусть на кацапии получают все
 показать весь комментарий
 
 
можно и карабином или даже пистолетом...
 показать весь комментарий
 
Ну,мы ж не кацапье,чтобы кровью заливать землю только за то,что кто то решил получить рашистский аусвайс-выселение на Рашку с лишением гражданства Украины будет вполне достаточно
 показать весь комментарий
 
у окацапленных, знаете ли, есть такая скрепа, что им кажется, что где они поср*али - там и "земля русская". Так что окацапленные будут орать про крымнаш, донецкнаш, украинанаш... и выселить окацапленных на РФ автоматом не удастся.... Только чем-то помощнее автомата. Жителі ОРДЛО з паспортами РФ не зможуть отримати пенсії та соцвиплати з боку України, - Фріз - Цензор.НЕТ 4224
 показать весь комментарий
 
Да пусть орут,сидя за поребриком.Выселить вполне удастся,Чечня тому примером-там фиг найдешь кацапа,а кадыров доит ватную Дзюдохерию,как хочет.Если бы Главсвин не уничтожил добровольцев и не заморозил войну,в угоду своему стаду и для гешефта-уже освободили бы Донбасс.Вначале многие шли воевать по убеждениям,те же партизаны серьезно щимили кацапов-Равлики,например,в Донецке давили ватную погань вовсю.Но Равликов арестовали сбушники,по команде Главсвина-чтобы гешефту не мешали,идейных уничтожили,добровольцев уничтожили,задавили....Все ради бабла,а его через Лугандон огромное количество переворачивается
 показать весь комментарий
 
ты че еще так и не понял что эта типа вайна всго лишь бизнес ж-- бандеровцев по превращению совкового металлолома в сотни миллиардов которые уже вывели в палестины и хй вернут
 показать весь комментарий
 
Відкіля в нас буде розумна влада? Дивись яка кількість тупих зібралася і лише дві людини знають проблему зсередини!
 показать весь комментарий
 
Иными словами, все 5 лет войны, Барыга финансировал террористов за наш счет, что и следовало доказать!
Эта фикция, анонсированная сегодня, не имеет под собой практической основы, т.к. Уйлостан не предоставит Украине списки получивших его гражданство, а новоотсосовцы сами не будут это рекламировать, приезжая к нам за украинской пенсией.
Выход один - объявление захваченных территорий оккупированными, с последующим возложением обязательств по содержанию на оккупантов, в соответствии с нормами ООН.
 показать весь комментарий
 
 
Та ты шо????А откуда тогда миллиардные долги за воду,за поставки в Лугандон на халяву?
 показать весь комментарий
 
меня больше волнует не лишение их пенсий (Это законно?), а выборного права. Чтобы эта мразота не могла ходить на выборы и голосовать.

И второе: как наши узнают, что донбасянин получил русский паспорт?? Он же не идиот, об этом сказать. Также как и рф об этом не скажет. Поэтому выходит, что это заявление - галимый вброс.
 показать весь комментарий
 
 
по закону ФРГ день получения ЛЮБОГО в тч и панамского гражданства автоматом считается выходом с немецкого
с этого дня человеку все пересчитывают как не гражданину ФРГ
 показать весь комментарий
 
 
Лишение каких-то прав гражданина Украины, положенных ему как гражданину Украины, на основании наличия у него другого паспорта будет проблематичным, так как по закону Украина не признает любой другой паспорт гражданина Украины, выдан ли он в Москве, Донецке, Ялте или Вашингтоне. Получится правовая коллизия, если гражданин Украины будет признан гражданином другой страны. Разве что закон поменяют. Или на основании добровольного вступления в гражданство другой страны можно лишить украинского. Тоже вариант.
 показать весь комментарий
 
 
Есть возможности получить реестр граждан РФ. Думаю, украинские спецслужбы в курсе.
 показать весь комментарий
 
 
так нада менять закон
как вГермании день вступления в иное гражданство автоматом выход из украинского
 показать весь комментарий
 
Ха! А отримувати 2 (дві) пенсії не жирно ?
 показать весь комментарий
 
 
Я надеюсь, это не разжигание вражды и не дезинформация, а просто ошибка редакторов, которые не знают законодательства. Простыми словами, это вопрос по содержанию такой: должна ли Украина нарушить собственное законодательство и перестать исполнять свои обязанности в отношении собственных граждан?
Дело в том, что сколько бы паспортов у человека ни было, но если у него есть паспорт гражданина Украины, он признается именно гражданином Украины. А это значит, что между этим человеком и государством есть взаимная правовая связь. Государство не может прекратить выплачивать пенсии лицу, имеющему на эту пенсию право. Даже если этот человек - сепаратист и совершил преступление против Украины.
Я понимаю, что многим сейчас стало неприятно, и небезосновательно, но мы же стремимся быть цивилизованной страной, а это базовые социальные гарантии.
Более того, заработанная пенсия не привязана к нашему гражданству. Если лицо заработало в Украине пенсию, то даже в случае добровольного выхода из гражданства право на пенсию у него остается. Так же, как и у иностранцев, которые с иностранным гражданством у нас работали, платили налоги и заработали пенсию
 показать весь комментарий
 
 
Є міжнародні договори по пенсіях.
Крім того, про закони Ви гарно наспівали, а про захоплення чужих територій нічого.
А справді не повинно бути правових наслідків анексії чужих територій ?
 показать весь комментарий
 
 
Как я люблю эту полную уверенность при полном не знании.
 показать весь комментарий
 
Ирине Фриз - респект. А вата
пускай пишет жалобы властелину Мордора.
Жителі ОРДЛО з паспортами РФ не зможуть отримати пенсії та соцвиплати з боку України, - Фріз - Цензор.НЕТ 4301
 показать весь комментарий
 
 
Ті, які катаються на материк, мабуть отримують.
 показать весь комментарий
 
Значит так, не смотря на мировую обстановку социальные службы в Украине давно отработали схему получения данных с РФ о получении там пенсий и наличии там гражданства у людей.
В Украине второе гражданство запрещено и это правильно.
Таким образом когда человек изъявляет желание получить второй паспорт, то он осознанно делает выбор в пользу отказа от гражданства Украины и оно ему не нужно!
Потому надо выявлять, автоматически лишать гражданства и потом департировать.
та к по закону да и по логике тоже.
 показать весь комментарий
 
 
по логике так а по закону не так
он у всей верхушки по 3 гражданства так шо попи с ятт и ничего не сделают
 показать весь комментарий
 
То говорили что жители ОРДЛО не смогут со своими справками поступить в украинские университеты. А оказалось наоборот справка из ДНР подписаная Захарченком дает еще и льготы на поступление в отличии от дипломов украинских школьников.
 показать весь комментарий
 
Так же говорили что жителям ОРДЛО отключат свет, воду и газ за неуплату. А оказалось наоборот, ОРДЛО не платит Украине уже 5 лет а електроенергия и вода поступают им как и раньше а украинцам отключают и воду и тепло и газ со светом за малейшие долги притом что тарифы выросли в 10 раз!!!!!! Зашибись, оказывается выгодно иметь оружие и организовать свою республику
 показать весь комментарий
 
 
ну и в общем хватит туда электричество поставлять.
 показать весь комментарий
 
Опять Порошенко виноват, что туда поставляется электроэнергия? А ничего, что поставками электроэнергии занимается ДЭТЭК? И спустя 5 лет ДЭТЭК ничего ни сделал, для того что бы перекомутировать линии и обходить ордло
 показать весь комментарий
 
хамдульалля, да туда депортировать надо всех пенсов пророссийских, дальневосточній гектар, хрущевка в пензе или саратове 6 соток дача возле помойки
 показать весь комментарий
 
И шо Труханов перестанет получать зарплату😁
 показать весь комментарий
 
Да чего с электричествов мелочиться ,перекройте уже ГТС в поддержку санкций против Параши😁
 показать весь комментарий
 
Можна и не лишать,а просто посадить за измену:
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
 показать весь комментарий
 
СКАЗАЛИ БЫ ПРОЩЕ,ВСЕХ ПОЛУЧИВШИХ ГРАЖДАНСТВО РАСЕИ УКРАИНА ДЕПОРТИРУЕТ НА РОДИНУ,ПУТЯ ДАЖЕ ПОМОГ УКРАИНЕ В ВОПРОСЕ ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАТОЙ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОНБАСА.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз
 
 
 
 
 
 вверх