 Незаконные паспорта РФ Украина будет определять по месту выдачи, - Черныш

Об этом он рассказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Признак очень прост - название органа, который их выдал. И в каждом паспорте можно увидеть, согласно классификации, номер учреждения или органа, который выдает такой документ. Это обязательное условие для любых документов любой страны. Это очень легко", - отметил министр.

Он рассказал, что сейчас правительство определило два пункта выдачи, откуда паспорта будут считаться незаконными - села Покровское и Новошахтинськ Ростовской области РФ. Чиновник добавил, что правительство сегодня приняло два решения.

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"Первое - о том, чтобы Кабинет министров будет реагировать на незаконную и противоправную выдачу паспортов Российской Федерации. Основание для этого - нарушение норм международного права и национальных интересов Украины. Также могут быть другие основания, в частности, угроза государственного суверенитета и другие. Второе решение - распоряжение Кабинета министров, где предусмотрен перечень пунктов выдачи так называемых подразделений уполномоченных РФ на выдачу паспортов", - рассказал Черныш.

"С момента принятия решения о выдаче таких паспортов все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными", - добавил он.

Чиновник рассказал, что также правительство будет просить Министерство иностранных дел о сотрудничестве с международными партнерами, чтобы они приняли аналогичные решения.

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"Это будет напоминать ситуацию похожую к тем документам, которые выдаются на территории оккупированного Крыма. Они даже не принимаются для получения визы в визовых странах", - сказал министр по вопросам оккупированных территорий.

Он отметил, что сейчас чиновники также готовят изменения в Закон о гражданстве.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании Кабинета министров, что правительство собирается принять решение о признании всех паспортов других государств, выданных на территории Украины, незаконными. Гройсман назвал российские паспорта на Донбассе фейковыми и сравнил их с немецкими аусвайсами.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

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В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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