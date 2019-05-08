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 Политика Украины
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 Незаконные паспорта РФ Украина будет определять по месту выдачи, - Черныш

Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш рассказал, что незаконность российских паспортов, выданных украинцам, будут определять по месту выдачи документа.

Об этом он рассказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Признак очень прост - название органа, который их выдал. И в каждом паспорте можно увидеть, согласно классификации, номер учреждения или органа, который выдает такой документ. Это обязательное условие для любых документов любой страны. Это очень легко", - отметил министр.

Он рассказал, что сейчас правительство определило два пункта выдачи, откуда паспорта будут считаться незаконными - села Покровское и Новошахтинськ Ростовской области РФ. Чиновник добавил, что правительство сегодня приняло два решения.

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"Первое - о том, чтобы Кабинет министров будет реагировать на незаконную и противоправную выдачу паспортов Российской Федерации. Основание для этого - нарушение норм международного права и национальных интересов Украины. Также могут быть другие основания, в частности, угроза государственного суверенитета и другие. Второе решение - распоряжение Кабинета министров, где предусмотрен перечень пунктов выдачи так называемых подразделений уполномоченных РФ на выдачу паспортов", - рассказал Черныш.

"С момента принятия решения о выдаче таких паспортов все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными", - добавил он.

Чиновник рассказал, что также правительство будет просить Министерство иностранных дел о сотрудничестве с международными партнерами, чтобы они приняли аналогичные решения.

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"Это будет напоминать ситуацию похожую к тем документам, которые выдаются на территории оккупированного Крыма. Они даже не принимаются для получения визы в визовых странах", - сказал министр по вопросам оккупированных территорий.

Он отметил, что сейчас чиновники также готовят изменения в Закон о гражданстве.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании Кабинета министров, что правительство собирается принять решение о признании всех паспортов других государств, выданных на территории Украины, незаконными. Гройсман назвал российские паспорта на Донбассе фейковыми и сравнил их с немецкими аусвайсами.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

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В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3125947
 
   
 Топ комментарии
 
Как и крымчане - они будут в педерацию кататься на расейских паспортах, а в Украину - на украинских. И не будет у них на лбу штампа о получении паспорта педерации. Так что все это пустая болтовня... Кто захочет - тот получит и помешать этому невозможно. И получить официальные списки тоже невозможно. К тому же в Украине нет законов мешающих получению второго, третьего и пр гражданств. Вон у Бени аж три и что?
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А какой дурак вам их покажет хоть когда-нибудь? Там публика пуганая и таких идиотов не воспринимает.
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на крыме выдавали не с кодом ростова, а с кодом бурятии. Незаконні паспорти РФ Україна визначатиме за місцем видачі, - Черниш - Цензор.НЕТ 6008
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-"А столоваться им же где же"?.. "Мышебратьянашилюди" же ж!!!
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А какой дурак вам их покажет хоть когда-нибудь? Там публика пуганая и таких идиотов не воспринимает.
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Самый действенный метод-автоматическое лишение гражданства
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Вы имеете ввиду, что гражданства должны лишать автоматчики?
Интересная мысль...
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Пример судетских немцев мардву не учит. Незаконні паспорти РФ Україна визначатиме за місцем видачі, - Черниш - Цензор.НЕТ 1050 Незаконні паспорти РФ Україна визначатиме за місцем видачі, - Черниш - Цензор.НЕТ 1050
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Как и крымчане - они будут в ********* кататься на расейских паспортах, а в Украину - на украинских. И не будет у них на лбу штампа о получении паспорта *********. Так что все это пустая болтовня... Кто захочет - тот получит и помешать этому невозможно. И получить официальные списки тоже невозможно. К тому же в Украине нет законов мешающих получению второго, третьего и пр гражданств. Вон у Бени аж три и что?
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Совсем больной? Это как в Крыму, выдают с кодом Ростова
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на крыме выдавали не с кодом ростова, а с кодом бурятии.
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Определять и лишать гражданства Украины... и скатертью дорога в РФ. А Чернышу уже пора в Ростов.
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КАК "определять", подскажи, на каком основании "лишать", а, любитель постановки бесполезных вопросов. Скажи мне, как? К примеру, некий гражданин Украины с донецкой пропиской, получил в ордло российский паспорт, который намерен использовать только в россии? Кто может ему помешать в этом и что ему может за это быть? Никаких документов об этом у вас нет и никогда не будет, вы просто балакучие беспомощные слепцы.
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Компетентные органы, уполономоченные на то, будут определять.
И в установленном порядке предоставлять списки
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Нет "установленного порядка", нет и не будет. Что твои "органы" будут отвечать в суде человеку, который заявит, что не получал иностранного паспорта? Похоже, "компетентные органы" для тебя слишком компетентны, стоя над Законом, как при сталине.
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как на крыме.
на крыме из бурятии завезли.
ну и что.
аусвайс годен только на крыме.
по этому аусвайсу крымнашим даже кредиты на материковой рашке НЕ ВЫДАЮТ. Незаконні паспорти РФ Україна визначатиме за місцем видачі, - Черниш - Цензор.НЕТ 9052
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Идиот черныш, как и тука, как и рева, и розенко, используют идиотскую риторику для прикрытия своего безделья, никчемности и неспособностью к какому-либо виду осмысленной деятельности. Работали бы каждый на своем посту для Украины и для народа Украины, а не плыли бы говном по течению - и не стыдно было бы людям в глаза смотреть.
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Люди , які бачуть своє майбутнє в Росії - однозначно братимуть російські паспорти . Люди , які бачуть своє майбутнє в Україні - однозначно не братимуть . Все просто .
Треба давати людям жити , давати перспективу , не радіти , що найбільший інвестор - заробітчани , не красти , не виганяти людей з країни , не брехати .
І всім тоді буде до сраки російський паспорт .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезаконные паспорта РФ Украина будет определять по месту выдачи, - Черныш
 
 
 
 
 
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