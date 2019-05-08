 У Зеленского 145 мандатов, Порошенко - 76, Тимошенко - 65, Бойко - 56, - аналитики смоделировали состав Рады по открытым спискам. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор,НЕТ, об этом идет речь в статье, подготовленной консалтинговой компанией K&K GROUP.
Как утверждают авторы статьи, кроме партии Зеленского в Раду вошли бы партии Порошенко и Тимошенко.
"76 и 65 мандатов было бы у "Солидарности" и "Батькивщины". Получили бы 56 мандатов партия Бойка и 33 – партия Гриценка, Ляшка – 26 мандатов", - говорится в материале.
Как пишут аналитики, в парламент высокий шанс попасть имеют партии, которые сегодня находятся вне Верховной Рады.
"По данным моделирования, в Раду вошли бы партии Вилкула (20 мандатов) и Смешка (29 мандатов)", - говорится в материале.
В K&K GROUP рассказали, что согласно новому кодексу разные регионы получат разное количество мандатов – в счет берется не количество проживающих избирателей в округе, а их активность на выборах.
"Изменится и география представительства. В общем, наибольшее представительство получила бы Днепропетровщина - 31 депутат. А это плюс 14 мандатов к уже существующим 17. Депутатов из Львовщины будет на 16 больше, чем сегодня (28 - по новой системе, 12 - по существующей)", - утверждают в K&K GROUP.
Аналитики посчитали, что Харьковщина согласно новому кодексу получила б плюс 15 мандатов, и Одесская - плюс 9 мандатов. На одного депутата меньше получит Луганщина.
В статье также анализируются риски нового законодательства.
"Сохраняются риски, присущие мажоритарной системе: скупку голосов и другие манипуляции вряд ли удастся искоренить только с помощью измененной системы выборов. Более того, местные феодалы будут полезны и по новой системе - их роль даже возрастет. Кроме того, для верхней части списков сохранятся недостатки действующей "закрытой" системы: место в списке определяться заранее лидером партии и "акционерами", - уверены аналитики.
Детально о моделировании состава Верховной Рады по новому Избирательному кодексу с учетом данных голосования в марте, можно узнать в статье.
Как известно, ВР в первом чтении поддержала проект нового Избирательного кодекса в 2017 году. Депутаты планируют принять закон в целом до выборов 2019 года.
Да, а ещё реформы - это хорошо, но вот пивасик мне оставьте, чтобы я мог пить на детской площадке под домом. С таким подходом в целом по стране мы не то, чтобы 30 лет, мы и за 300 никуда не приблизимся.
Но самое главное, страна то ведь так и не пришла к единому мнению, куда мы там двигаться то собрались. Тут примерно 30% населения в СССР хотят, и хоть ты кол у них на голове теши, но они ничего другого и слышать не хотят.
А щодо нинішньої ситуації, в разі такого результату на виборах, як змальовано на діаграмці, центристам, правим ( будемо називати їх євро-патріотами) треба буде об'єднуватись довкола найбільшої сили (мабуть БПП) для ефективної євроопозиції і також допомоги молодій зеленій силі ( в якої ще нема ні депутатів, ні нової команди). Зрозуміло, Тимош. буде голосувати ситуативно, хіба запропонують пост прем'єра. Але навряд чи співпрацю з Бойком І Зеленським зрозуміють її основні виборці із Зх.України
Зе сам не повірив в свою бажаність , ну як же народ просить , ну подумаєш - не вміє і не знає нічого , років через 5-10 навчиться , а може і раніше . Печалька , Одне радує ,що наш хитрован ,інтригам і просто порох сам себе обхитрив
Медик с позывным «хирург» прислал нам письмо (прямая речь. +18):
«Я сам из Донбасса, но в 2014 году для меня и моей жены не стоял вопрос за кого воевать. Мы сразу же по первому зову пошли на фронт защищать Украину. Тогда волонтеры спасли ситуацию. Именно волонтеры и народ Украины поддерживали армию, а не Порошенко. Я бы даже скорее сказал, что если бы не Порошенко и гнилое командование, которое знает об армии ровно столько же как я о ракетах Илона Маска, ситуация в армии была бы намного лучше! Волонтеры привозили нам тонны продуктов, вещей, военной амуниции, но к нам на передовую доходила только часть. Штабисты-****** крали все что можно было продать.
В 2018 году ситуация в армии стала критической и я уволился. Боевые офицеры, патриоты своей страны в большей части ушли из армии. Терпеть это советское быдлячее, скотское отношение к солдатам невозможно! Порошенко и его крысы набрали в армию настоящих контрабандистов и людей которые не имеют ничего общего с армией. Они превратили фронт в свой бизнес, а солдат загнали в окопы просто ждать.
Через линию фронта тоннами везут контрабанду. Но самое страшное, что украинский генералитет сотрудничает с ФСБ и боевиками ДНР фактически по всем вопросам связанные с контрабандой.
Боевики наладили масштабное производство метадона и других тяжелых наркотиков.
Я ответственно заявляю, что наше командование в сговоре с ФСБ и боевиками завозят метадон в Украину фурами.
Каждую минуту через КПП по всем направлениям гоняют контрабанду. Я ответственно заявляю, что Петр Порошенко не только знает об этом, а и получает 50% выручки со всей контрабанды. Это знают все солдаты, но боятся говорить, поскольку сепарское командование во главе с штабистами-******** сразу посадят.
Это уголь, наркотики, сигареты, алкоголь, еда и многое другое.
Для них прекращение войны это трибунал. Есть тысячи свидетелей того чем занималось высшее командование во время войны.
Разве гонять метадон в Украину из «ДНР» это реформы? Разве держать солдат в окопах годами это реформы?
Вы знаете, что это такое жить месяц в окопе? Не знаете? Это деградация.