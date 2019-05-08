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 Политика Украины
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 У Зеленского 145 мандатов, Порошенко - 76, Тимошенко - 65, Бойко - 56, - аналитики смоделировали состав Рады по открытым спискам. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду прошли 31 марта по открытым спискам, то партия Владимира Зеленского могла бы получить 145 мандатов в новом парламенте.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом идет речь в статье, подготовленной консалтинговой компанией K&K GROUP.

У Зеленского 145 мандатов, Порошенко - 76, Тимошенко - 65, Бойко - 56, - аналитики смоделировали состав Рады по открытым спискам 01

Как утверждают авторы статьи, кроме партии Зеленского в Раду вошли бы партии Порошенко и Тимошенко.

"76 и 65 мандатов было бы у "Солидарности" и "Батькивщины". Получили бы 56 мандатов партия Бойка и 33 – партия Гриценка, Ляшка – 26 мандатов", - говорится в материале.

Как пишут аналитики, в парламент высокий шанс попасть имеют партии, которые сегодня находятся вне Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть избирателей еще будет определяться, Зеленский их кандидат или нет, - Бекешкина о будущих результатах выборов в ВР

"По данным моделирования, в Раду вошли бы партии Вилкула (20 мандатов) и Смешка (29 мандатов)", - говорится в материале.

В K&K GROUP рассказали, что согласно новому кодексу разные регионы получат разное количество мандатов – в счет берется не количество проживающих избирателей в округе, а их активность на выборах.

"Изменится и география представительства. В общем, наибольшее представительство получила бы Днепропетровщина - 31 депутат. А это плюс 14 мандатов к уже существующим 17. Депутатов из Львовщины будет на 16 больше, чем сегодня (28 - по новой системе, 12 - по существующей)", - утверждают в K&K GROUP.

Аналитики посчитали, что Харьковщина согласно новому кодексу получила б плюс 15 мандатов, и Одесская - плюс 9 мандатов. На одного депутата меньше получит Луганщина.

В статье также анализируются риски нового законодательства.

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"Сохраняются риски, присущие мажоритарной системе: скупку голосов и другие манипуляции вряд ли удастся искоренить только с помощью измененной системы выборов. Более того, местные феодалы будут полезны и по новой системе - их роль даже возрастет. Кроме того, для верхней части списков сохранятся недостатки действующей "закрытой" системы: место в списке определяться заранее лидером партии и "акционерами", - уверены аналитики.

Детально о моделировании состава Верховной Рады по новому Избирательному кодексу с учетом данных голосования в марте, можно узнать в статье.

Как известно, ВР в первом чтении поддержала проект нового Избирательного кодекса в 2017 году. Депутаты планируют принять закон в целом до выборов 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3125946
 
   
 Топ комментарии
 
основне щоб зняли недоторканість із депутатів .. тоді вбивцю мародера крадія ..і просто шмат лайна паця порошенка не спасе і депутатство
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Дурь лечится через пустой желудок. Пока гривну держат, чтобы люди могли затариться $ или Eвро. А вскоре грядёт очередной платёж по внешнему долгу. Если МВФ не даст очередного транша, где-то по ходу 6-и месяцев будет дефолт, и численность фанатов секты коЗеманды резко снизится. Экономика первична.
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та подождите - через полгода там больше 20 не наберется )))) уж узеленский старается как только может
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и куча дебилов, поймавшихся на гебешные технологии.
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Если бы, в 2014 году Шеколадный мародер выполнил свой долг перед страной и исполнил свое обещание 'Жити по-новому' то Медведчук с Бойко, сейчас были бы или в Москве или в тюрьме, а не избирались в ВР. А так ждем повторения каденции Ющенка. Юля премьер коалиция Зеля+БЮТ+Грыць може быть Смешко, Юля будет старатся перетягивать одеяло на себя и начнутся войны, может даже будут досрочные выбор,ы на которых победит Жоппоблок Последнее время недаром началась отставочно-назначающееся диарея у Петра что бы потом когда Зеля их уволит, а реформированый шеколадный суд их снова восстанавливал, типа как войны за Генпркурора при Ющенке, когда Беркут с ДСО вступали в схватку Опять же почему не поменяли избирательную систему, хоть Петро и обещал в начале президенства, что бы Главкондитер всея Украины мог засевать гречкой пенсионеров. В общем у Зели один выход опиратся на людей и гнать эту шоблу с Украины иначе и боюсь скорей всего он закончит как Ющенко.
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Юля не тянула одеяло на себя, а попыталась не дать обворовывать бюджет, на что ющер, подстрекаемый порошенкой, начал вопить - Не чипай моих хлопцив. Вот с этого и начался развал оранжевых
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Может быть, так и было, как вы говорите, но то что Зеле прийдется идти в коалицию с Юлей и она 100% потребует премьерское кресло, если она поставит государственные интересы выше личных амбиций ,то может и сработаются, если нет то история 2004-2010 годов повторится .
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Юля и государственные интересы? Не смешите мои тапки. У неё, вернее её инвесторов, туча народа не кормлены и их нужно пристроить на хлебные должности. Откуда у бомжихи в Луи Виттон сотни миллионов на рекламную кампанию? Помните про всех тех "пенсионеров", которые миллионами наполняли Юлину кассу. Они это делали не бескорыстно, и потребуют возврат инвестиций.
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Ну тогда всех нас ждет дежавю в масштабах всей страны.
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Странно, но вот это меня совершенно не беспокоит. Менять что-то в масштабах такой огромной страны, как Украина - очень долгое, медленное и мучительное занятие. Два шага вперед, один назад, а потом пару прыжков в стороны. По факту по одним и тем же граблям можно таким методом раз пять так пробежаться. Главное - куда в общем вектор этого броуновского движения.
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Я ,по роду своей работы, был в Грузии в 2001,2006,2008, 2013 и видел что сделал Саакашвили за 10 лет, нужна просто политическая воля главы государства .Вы скажете Украина больше ,тут так не пройдет, но Мишико сказал что в Украине еще проще проводить реформы, чем в Грузии ,а так, мы будем еще 30 лет двигаться в правильном направлении ,но с такими зигзагами, что и за 30 лет к цели не приблизимся.
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"нужна просто политическая воля главы государства" - самый жуткий бред, который я слышал. Чтобы в стране шли реформы, нужно, чтобы в стране 20-25% населения хотели этих реформ, причем хотели осознанно, и были готовы ради них работать и потерпеть некоторые неудобства. А у нас слово "реформы" произносят все, кому не лень, но работать никто не хочет и не умеет.
Да, а ещё реформы - это хорошо, но вот пивасик мне оставьте, чтобы я мог пить на детской площадке под домом. С таким подходом в целом по стране мы не то, чтобы 30 лет, мы и за 300 никуда не приблизимся.
Но самое главное, страна то ведь так и не пришла к единому мнению, куда мы там двигаться то собрались. Тут примерно 30% населения в СССР хотят, и хоть ты кол у них на голове теши, но они ничего другого и слышать не хотят.
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Причем тут пивасик ?Это из разряда что бы победить коррупцию, простые люди должны перестать давать взятки ? Это самое удачное оправдание системной коррупции в стране властьимущими ,типа не давайте взяток и коррупция сама собой прекратится. Сначала эти упыри придумывают кучу преступных по своей сути законов которые усложняют и без того сложную жизнь простого украинца ,а потом с удовольствием берут взятки и довольно улыбается, вот видите люди сами несут. Нужно ломать системную коррупцию сверху, а не снизу ,снижать количество чиновников ,убирать количество всяческих регулирующих законов и вводить уголовную ответственность и конфискацию имущества ,за незаконное обогащение, а для этого нужен человек с командой единомышленников,а так получается перекладывание, с больной головы на на не слишком здоровую. Демократия, это диктат большинства меньшинству, да и те кто хочет в совок , все время кивает на бесплатную медицину образование и отсутствие коррупции.
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Системную коррупцию сверху нельзя победить до тех пор, пока есть коррупция снизу. Потому что это просто всё одна и таже коррупция, только возможностей больше и риск меньше. Пока общество готово мириться с коррупцией - никакая реформа сверху ничего не изменит. А вот когда борьба с коррупцией начнется по настоящему, все начнут вопить, что нет, мы на такое не подписывались. Но такого не будет, к сожалению, ничего не начнется, любую борьбу с коррупцией у нас тут же возглавляют топовые коррупционеры. Пчелы против меда, да. Я не верю в реформы имени Коломойского, ой, простите, Зеленского, потому что рядом с ним стоит и сильно надеется ухватить должность такой "герой", как Апаршин. Или Данилюк. Который лично у меня отметился только тем, что в бытность министром не подписывал месяцами никакие бумаги, если у него не было в этом своего личного интереса.
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по уму ему нужно так делать, но я сомневаюсь, что ему дадут, если даже он сам захочет. А личные амбиции Тимошенко, на мой взгляд, отвечают государственным интересам - деньги ее не интересуют и власти она добивается не ради них - доказано четырьмя президентами и их генеральными прокурорами, которые даже иностранные агенства нанимали, чтобы нарыть хоть что то. А, коль деньги ее не интересуют, то вижу у нее только 2 цели - отомстить тем, кто ее травил 20 лет и войти в историю, как человек, поднявший государство на более высокий уровень. Меня эти цели устраивают.
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Юля добивается власти ради самой власти, не надо иллюзий. Власть - это и есть её основная цель в жизни, а так, да, и деньги и всё остальное - лишь средство для достижения её основной цели. Ну и мелкий бонус в мести - хотя, Юля неоднократно показывала, что она умеет переступать через мелкие личные обиды ради всё той же власти.
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не говорите глупостей, повторяя за тв-ящиком. власти добиваются ради того, чтобы эту власть для чего то использовать. Власть всегда - средство. Ну, кроме совсем больных на голову, которым просто нравится, что перед ними ползают и целуют им туфли. Но в этом Юля тоже не была замечена, так, что не выдумывайте. Единственные ее две возможные цели - месть и войти в историю. Разумеется, ИМХО, конечно, могу ошибиться, но пока другое не просматривается. И еще раз - не повторяйте глупости - власть ради власти интересует только паталогических маньяков, а Юля к таким не относится.
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ну-ну, у нас на политическом олимпе 100% патологических маньяков, там вообще нет ни одного вменяемого человека. Отрицательный отбор и особая внутренняя субкультура. Как в других закрытых группах, типа тюрьмы или армии. Для меня фраза "пошел в большую политику" - однозначный маркер, значит или редкостная мразь, или двинулся головой. А быть в большой политике больше 20 лет, как Юля, можно только в одном случае, когда ей её окружение нравится и её всё устраивает. Даже Гриценко у меня вызывает больше уважения, потому что сказал, что это последний раз, когда он идет в президенты. Он, конечно, человек с гнильцой внутри, но хотя бы слова иногда правильные говорит.
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на что возразить? на поток общих слов к моему посту? Когда ты на мой пост написал какую ту хрень, это и называется "бла-бла-бла"
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ЮВ, якраз, не раз доводила , що дійсно переймається за простий народ і відстоювала наші права, не тільки словами, а і діями, саме вона і її партія боролись за правдиві тарифи на газ, подали до суду і суд довів, що тарифи дійсно завишені
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Я, не избиратель Юли, но уважаю ее выбор, во время правления донецкой банды ,когда она не уехала из страны ,а села в тюрьму ,как говорится поживем увидим.
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Десь я вже бачив рейтинги від жЮльки, це щось подібне
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Від ЮВ зайде ще більше людей, ніж написано, бо Петро за рахунок адмін ресурсу вкрав в неї не малий процент
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не могу понять. тарифы снижать не будет, цены будут расти, зарплаты и пенсии не повысят, войну не прекратит. какой повод для умственно отсталых, голосовать за "слугу" на выборах? осталось одно--рассмешит, но если краем глаза, то даже "дизель шоу" на два порядка выше! ГОЛОСУЙ ЗА "ДИЗЕЛЬ ШОУ" НА ВЫБОРАХ В ОКТЯБРЕ !
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Проблема чисто пропорційного представництва в парламенті для країни ледь не руйнівна. Справа в тому, що настрої електорату дуже і дуже мінливі. Ще в січні лідирувала Юлина Батьківщина, а сьогодні - Слуги Народу Зеленського. Хто про Батьківщину тепер говорить, хто на неї покладає хоч якісь надії ? Тобто сьогодні намальована така модель, а через три місяці, коли новий президент нарешті окреслить свої дії, і люди зажадатимуть виконання обіцяного/необіцяного, інші сили і інші партії можуть грати першу скрипку. То невже кожні півроку-рік проводити нові вибори, щоб встигати за електоральною модою населення?
А щодо нинішньої ситуації, в разі такого результату на виборах, як змальовано на діаграмці, центристам, правим ( будемо називати їх євро-патріотами) треба буде об'єднуватись довкола найбільшої сили (мабуть БПП) для ефективної євроопозиції і також допомоги молодій зеленій силі ( в якої ще нема ні депутатів, ні нової команди). Зрозуміло, Тимош. буде голосувати ситуативно, хіба запропонують пост прем'єра. Але навряд чи співпрацю з Бойком І Зеленським зрозуміють її основні виборці із Зх.України
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когда Слуга народа обосрется, может, тупой электорат про Юлю и вспомнит. так уже было, только не научило даунов ничему.
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Я, взагалі гадаю, що вона повинна бути прем"єром, бо інших гідних кандидатур просто не має. А що вийде з правління ЗЕ, ще подивимось, але якщо в ЮВ є досвід та продуманий план, то в нього, поки тільки довіра людей і незрозуміла команда і куди він поведе нашу країну не зрозуміло...
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а що полумяний рух нових сіл? там же де і свобода з самопомічю?
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Ага! А если тут форум почитать, то у ***** 451 будет!!!
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ну, бюджет же стецькам еще никто не отменял, вот и стараются
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У Пєті та його команди, лише грати по переду і на цей раз за них взялися серйозно і закордоном, також вже доказів назбирали, головне щоб він не встиг втекти як Яник
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Итого: Тимошенко премьер. За что боролись, на то и напоролись.
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А мене це повністю влаштовує, бо вона на фоні всіх цих політиків, єдиний гідний політик з гідною командою і програмою розвитку України
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Порошенко вычеркиваем, он к тому времени уже в тюрьме будет.
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Все,ще,попереду! Даремно турбуються ...
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31 березня це вже більше місяця тому. життя а тим більше політичне не стоїть на місці до речі сама парламентська кампанія якщо і буде теж через місяця три.
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в жопу такую статистику.как может несуществующая партия набрать 145 голосов.как только там появятся фамилии-рейтинг будет сдуваться и через полгода хотя-бы 45 набралось.
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В Раде должно остаться не более 300 депутатов. С учетом утерянных территорий население сократилось.
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консалтинговой компанией K&K GROUP... так это очередное, созданное диабетиком парашенко, статистическое посмешище... парашенко наберет 3 голоса... а 250 будет у слуги народа... не зря диабетик боится инаугурации...
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Щоб ЮВТ не пройшла пару років аж піною сходили порохолюби ,країну врятують нові обличчя , якими добре крутити , поки вони або ляжуть під олігархів ,або пройде 5-10 років поки вони навчаться , правда шишки будемо набивати ми . і тарифи і з.плати і соціалка і т. д. Порох думав , що в молодого облмччя він виграє ,як два пальці об асфальт , його політтехнологи і Зе включили в рейтинги президентські і рейтинги Зе приписували , аж поки
Зе сам не повірив в свою бажаність , ну як же народ просить , ну подумаєш - не вміє і не знає нічого , років через 5-10 навчиться , а може і раніше . Печалька , Одне радує ,що наш хитрован ,інтригам і просто порох сам себе обхитрив
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Короче судя по агрессии сои, готовятся дискредитировать Зе и назначить перевыборы. Лолита - очень хитрая, лицемерная и коварная ****! У Зеленського 145 мандатів, у Порошенка - 76, Тимошенко - 65, Бойка - 56, - ​​аналітики змоделювали склад Ради за відкритими списками - Цензор.НЕТ 6190
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Він напевне скоро сам себе дискредитує, бо не думаю, що зможе зібрати гідну команду, а от з Тимошенко все зрозуміло, вона буде гідним прем'єром і не соромно за людей які з нею вже багато років, в неї добра та перевірена команда
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Для того, чтобы Солидарность взяла второе место, нужен админ ресурс, без него у них может даже не хватит голосов пройти в Рад.
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Я тієї ж думки, думаю в Пєті буде дуже малий відсоток, а от Тимошенко, навпаки, збере набагато більший відсоток, подивіться тільки на результати виборів до ОТГ, вона там взагалі лідирує
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Медик военнослужащий 92 механизированной бригады на правах анонимности рассказал нам всю правду о реформах в армии и о том как Порошенко и его Генералы загоняют в Украину метадон (ред. тяжелый наркотик) в промышленных масштабах.
Медик с позывным «хирург» прислал нам письмо (прямая речь. +18):
«Я сам из Донбасса, но в 2014 году для меня и моей жены не стоял вопрос за кого воевать. Мы сразу же по первому зову пошли на фронт защищать Украину. Тогда волонтеры спасли ситуацию. Именно волонтеры и народ Украины поддерживали армию, а не Порошенко. Я бы даже скорее сказал, что если бы не Порошенко и гнилое командование, которое знает об армии ровно столько же как я о ракетах Илона Маска, ситуация в армии была бы намного лучше! Волонтеры привозили нам тонны продуктов, вещей, военной амуниции, но к нам на передовую доходила только часть. Штабисты-****** крали все что можно было продать.
В 2018 году ситуация в армии стала критической и я уволился. Боевые офицеры, патриоты своей страны в большей части ушли из армии. Терпеть это советское быдлячее, скотское отношение к солдатам невозможно! Порошенко и его крысы набрали в армию настоящих контрабандистов и людей которые не имеют ничего общего с армией. Они превратили фронт в свой бизнес, а солдат загнали в окопы просто ждать.
Через линию фронта тоннами везут контрабанду. Но самое страшное, что украинский генералитет сотрудничает с ФСБ и боевиками ДНР фактически по всем вопросам связанные с контрабандой.
Боевики наладили масштабное производство метадона и других тяжелых наркотиков.
Я ответственно заявляю, что наше командование в сговоре с ФСБ и боевиками завозят метадон в Украину фурами.
Каждую минуту через КПП по всем направлениям гоняют контрабанду. Я ответственно заявляю, что Петр Порошенко не только знает об этом, а и получает 50% выручки со всей контрабанды. Это знают все солдаты, но боятся говорить, поскольку сепарское командование во главе с штабистами-******** сразу посадят.
Это уголь, наркотики, сигареты, алкоголь, еда и многое другое.
Для них прекращение войны это трибунал. Есть тысячи свидетелей того чем занималось высшее командование во время войны.
Разве гонять метадон в Украину из «ДНР» это реформы? Разве держать солдат в окопах годами это реформы?
Вы знаете, что это такое жить месяц в окопе? Не знаете? Это деградация.
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Я вам повністю вірю і гадаю більшість населення України також це розуміє, сподіваюсь, до нього все ж добереться рука правосуддя і він відповість перед Україною за все скоєне!
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Петру, явно зависили відсоток, його 25% просто не існує, бо більшість хто вітдав за нього голос в другому турі, просто таким чином голосували проти ЗЕ. Другою по кількості мандатів буде ЮВ
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Интересно, какой будет коалиция при таком раскладе? С БПП врядли кто-то захочет объединяться - слишком свеж в памяти будет 5-летний позор от Пороша.
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Интересно, кого авторы моделировали в открытые списки? И откуда такой высокий рейтинг у БПП? До осени еще многое изменится.
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Справочник Стеля никто не отменял)) А вообще все эти рейтинги еще сто раз поменяют - вспомните, что рисовали за полгода до президентских и как оно получилось по итогу.
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Партия Зеленского - это какой-то виртуальный проект. У них и людей столько не наберется, чтоб список наполнить. Разве что туда половина Народного фронта рванет. Посмотрим, кто же будет в команде ЗЕ.
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Не верю я в эти расклады. Кто в партии "Слуга народа"? Почему ей рисуют первое место? Зеленский во многом победил, потому что 75% украинцев ненавидели Петра. А вот на парламенстких будет нормальный выбор, и на авось уже можно не надеяться, чтоб голосовать не пойми за кого.
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Я буду голосувати за "Батьківщину". Треба виправляти помилку, і хоча би прем'єр-міністра нормального обрати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Зеленского 145 мандатов, Порошенко - 76, Тимошенко - 65, Бойко - 56, - аналитики смоделировали состав Рады по открытым спискам. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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