 Днепровский меткомбинат продолжит работу после проведения процедуры банкротства, - Тарута



Днепровский металлургический комбинат продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства. Об этом заявил совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута во время встречи с коллективом комбината, сообщает "5 канал".



"Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она устранима, и поэтому моя задача - дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался ", - заявил Тарута.



Ранее стали известны подробности, которые свидетельствуют, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.



Так, согласно схеме, озвученной в СМИ, Днепровский металлургический комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ связывают с самим Мкртчаном родственные связи, - ред .) на производство продукции, однако после их получения они были выведены на компанию с кипрской пропиской, тем самым оставив завод без оборотных средств, что заставило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты программы "Особый взгляд" на "5 канале".



В настоящее время, после проведения схемы по выводу денег, ее организаторы пытаются повесить долги на ДМК.



По словам Таруты, проведение банкротства не помешает производственному процессу.



"Это не мешает тому, чтобы завод стабильно работал, приносил доходы предприятию, тем, кто на нем работает, а сам комбинат развивался", - заявил Тарута.