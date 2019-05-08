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 Экономика, Общество
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Все про:Днепр_город (2663) металлургия (289) Тарута (224)

 Днепровский меткомбинат продолжит работу после проведения процедуры банкротства, - Тарута

По словам Сергея Таруты, несмотря на то, что завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов.


Днепровский металлургический комбинат продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства. Об этом заявил совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута во время встречи с коллективом комбината, сообщает "5 канал".

"Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она устранима, и поэтому моя задача - дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался ", - заявил Тарута.

Ранее стали известны подробности, которые свидетельствуют, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.

Так, согласно схеме, озвученной в СМИ, Днепровский металлургический комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ связывают с самим Мкртчаном родственные связи, - ред .) на производство продукции, однако после их получения они были выведены на компанию с кипрской пропиской, тем самым оставив завод без оборотных средств, что заставило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты программы "Особый взгляд" на "5 канале".

В настоящее время, после проведения схемы по выводу денег, ее организаторы пытаются повесить долги на ДМК.

По словам Таруты, проведение банкротства не помешает производственному процессу.

"Это не мешает тому, чтобы завод стабильно работал, приносил доходы предприятию, тем, кто на нем работает, а сам комбинат развивался", - заявил Тарута.

Источник: https://censor.net.ua/n3125943
 
 
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А кто сел за воровство в особо крупных размерах?
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Доктрина Бени начинает приносить плоды. То есть это чудо собирается обанкротить предприятие, отказаться от выплаты кредитов, а потом не продать активы через внешнее управление, как это должно быть и покрыть взятые кредиты, а продолжать работать Днепровский меткомбинат продолжит работу после проведения процедуры банкротства, - Тарута - Цензор.НЕТ 8369
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Соєвий іхсперд вкурсє)) А чому срау Зєлєнского не приплів?
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А кто такой Зеленский? Знаю Голобородько, ну Зе-беню еще......... это который табуреточка Бени. А кто Зеленский? Это который под игру членом на рояле страну порноактрисой называет? Или тот, что президента страны называл Сеньором Голодомором за то, что тот память о том ужасе вытащил на свет и сейчас уже много стран признали голодомор геноцидом? Аааааа...... Вы наверное про того Зеленского, который украинцев дебилами в своих выступлениях изображает? Так кого из этих в виду имели?
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Дебил, директор вывел средства за рубеж, а комбинат виноват?
Арестовать все имущество руководства комбината и наложить арест ан счета за рубежом.
Правда для этого нужна политическая воля.
Возможно у нового президента она будет, раз уж у старого нет.
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Возможно надо просто знать кто есть Тарута в этой игре, кто владельцы комбината, чьи уши за швейцарской компанией и кучу других мелочей. Дніпровський меткомбінат продовжить роботу після проведення процедури банкрутства, - Тарута - Цензор.НЕТ 2356
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Ну,я так понимаю что это Тарута что-то мутит. Думаю хочет всех на**ать по итогу. Так что надо присматриваться к его деятельности!
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Каким боком здесь Сережа
Они продали свои активы Путину

Банкротство для Сережи это манна небесная
в конце, по мировому соглашению, ИСДа обычно роздает акции фиктивных предприятий
как в Алчевске
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Какие нафиг доходы приносил завод? Завод убыточен с 1991 года, накопил больше 12 млрд. убытков, не платит никаких налогов, кроме налогов на зп. Без очистных засыпает город дерьмом, а зп платит рабочим за счёт возмещения от государства НДС. В 2017 когда встал, город хоть подышал пол года нормально. Все только рады будут если он встанет.
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Они по итогам прошлого года показали прибыль из-за чего дважды повышали зарплаты всем сотрудникам.
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Финансовая информация по акционерным обществам в открытом доступе. Прибыли там нет, не было и никогда не будет, можете проверить мои слова. Предприятие работает только ради продажи руды. А зп повышали потому, что работать там за гроши никто не хотел, там и сейчас дефицит кадров.
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Прибыли нет потому что описанные в статье схемы работают. Какой идиот в нашей стране будет правдиво свои доходы показывать и прибыли? Какой смысл платить больше налогов зная что их чиновники разворуют себе по карманам. От этого и убогая у нас страна.
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ви зараз так розповідаєте, ніби ДМК - єдине підприємство міста) хрєн там ночував, ДНДЗ завжди був промисловим містом, ще й із радіаційною славою теж)
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Что-то нифига не понял. Завод работает нормально, зачем его делать банкротом? ЧТо там за мутки у Таруты?
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пане Тарута, розкажіть краще, хто ж у партію основа вкладався?)) і чому ви так пізно заявили про підтримку ясного сонечка Юлії Володимирівни?)
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Не тот-ли это Тарута, чьи фейсы по сей день на бигбордах еще красуются?))) Может он и с Украиной хотел провернуть ту-же махинацию, а потом страну банкротом обьявить? Если порыть хорошенько, так в Киеве все шобло такое сидит по креслам и делает вид что страной управляет.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДнепровский меткомбинат продолжит работу после проведения процедуры банкротства, - Тарута
 
 
 
 
 
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