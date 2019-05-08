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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 За рубежом
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 Россия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал, что Кремль продолжит выдавать российские паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил журналистам в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта гражданам, которые этого пожелают, которые попадают под действия президентского указа", – сказал Песков, комментируя информацию о том, что правительство Украины намерено принять решение о признании незаконными паспортов, которые Россия планирует выдавать украинцам на украинской территории.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании Кабинета министров, что правительство собирается принять решение о признании всех паспортов других государств, выданных на территории Украины, незаконными. Гройсман назвал российские паспорта на Донбассе фейковыми и сравнил их с немецкими аусвайсами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Без учета квоты: Правительство РФ хочет упростить порядок выдачи разрешения на временное проживание для украинцев (обновлено)

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Признавать двойное гражданство с РФ нельзя до момента деоккупации Донбасса и Крыма, - Климкин

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Читайте также: Мы готовим "несколько ходов", - Зеленский об ответе на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3125941
 
 
 Топ комментарии
 
Вам достается путевка на......, с чем вас и поздравляю...
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это супер - после освобождения Донбасса граждане чужого государства просто мирно депортируются на родену.. Россия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 8730
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За чем писать о том что говорит это дурное чучело??? За чем писать что вообще думает и говорит кацапское быдло...
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хоть кто то думает об украинцах, которые у себя на родине никому ненужны
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Вам достается путевка на......, с чем вас и поздравляю...
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А что им нужно, позвольте поинтересоваться, колыма, или солнечный магадан?
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это супер - после освобождения Донбасса граждане чужого государства просто мирно депортируются на родену.. Россия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 8730
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Без права въезда навсегда, за сотрудничество с оккупантом.
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Так в ********* уже заявили, что всех новых гаждан с бамбаса отправят в Сибирь, Колыма с Магаданом в тех краях находится.
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дык это уже на нарасия получается...
аль ты не ведаешь,кормилица?
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раз тебе похеру,матушка,нельзя ли заместо на нарасии тут сделать Швейцарию?
Ну,хотя бы Италию каку-нить?
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Тут есть и положительные моменты.
Значит теперь Украина будет без вот этих воплей про величие рассии и вечное вставание с колен?
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Да при чем тут Донбасс?
По всей Украине ваты больше в несколько раз чем жителей на том Донбассе.
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а ви що, українець? здається мені, за вами Магадан дуже сумує, або Сибір
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лучше бы этот "хоть кто-то" подумал бы о своих, родных руцких, которые и с паспортами и у себя на Родине... и руцкие-руцкие...
и не хер лезть в Украину, чтобы заботиться о чужих... ненужных украинцах
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Где там наш МногоНеСтандартныхХодовочник? Ауууу...
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а може, не там він її не там шукає? може, нехай кадирку попросить допомогти? Россия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 4067
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Интересно,а еслибы Штаты так раздавали паспорта народ данбаса тоже бы побежал или побрезговал?
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ой побрезговали б...(ночами очередь держали б ...удавились бы)
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Не уявляю який довбень поміняє укр. паспорт на кацапський , який і рядом не стояв ??
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довбні знайдуться, не переймайтесь, головне їх українського громадянства позбути
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А я от не чув ще від влади наміри лишати укр громадянства тих хто взяв кацапський паспорт (
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у получивших паспорт другой страны прекращается гражданство Украины, Конституцию почитайте, да и говорилось уже об этом, списки получивших паспорт РФии будут известны и при попытке турпенсом со вторым паспортом рассеи (контроль тем же Арканом) получить украинскую пенсию будут заблокированы. А работу этого самого Аркана моя семья на собственном опыте проветрила - ходи доказывае, что ты не верлюд, вель глюки системы сБУ никогда не признает.
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Проблема с паРашкой решается очень просто и кардинально (за все преступления)!
Украина должна отказаться признавать паРашку страной, а по праву считать БАНДИТСКИМ КРАЕМ, разорвать ВСЕ ОТНОШЕНИЯ (выйти из ООН, ОБСЕ и прочих проституцирующих международных ширм) и полностью закрыть границу, а обладателей паспортов с двуглавой имперской курицей московской орды признать ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
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Роман Донік‏ @donikroman



Роль Апаршина в новой политической картинке проста. Ему нужно создать поток бреда, который заставил бы всех разумных людей напрячься. Особенно должны напрячься военные, ветераны, волонтеры и те кто следит за войной и армией.



Россия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 8451
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Скорей всего это делается для того чтоб Зеле пришлось реагировать на такую откровенную провокацию в антирос. ключе и отбить от него про рос настроенный электорат Бойка, Вилкула и тд. с прицелом на выборы в Верховную Раду.
Интересно избиратели Бойка в этой откровенной агрессии кремля на стороне своего избранника Зеленского или уже отчалили?.
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Мне кажется, что это делается на долгосрочную перспективу с надеждой на то, что большинство когда-нибудь окажется с рос. паспортами. Дальше ход мысли и продолжать не нужно..Хочу ошибиться...
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пусть лучше деревянные макентоши нашару выдают
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Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнёт тот на аргана пайтеть.
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Вообще то я за - те кто с российским паспортами автоматически должны лишатся права на пенсии, право голоса на выборах и высылаться в домой на историческую родину. Это ж какое облегчение для пенсионного фонда и бюджета страны. Да и сепаров и пятой колонны поубавится. Одним словом, я - за.
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Значит нужно кацапам запретить въезд в Украину.
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"Пой пташечка, пой. Пой не умолкай." Как говорили римляне "признание, царица доказательств" .
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Паспорта! Паспорта! Кому паспорта!?
Росія продовжить роздачу паспортів на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5998
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Всім доброго дня. От гадал над цим питанням і гадаю що коли Х...ло закінчить роздавати паспорти російськи громадянам України, то на Донбасі не застанється жодного Українца, як то било у Криму після референдуму усі поскокали отримувати паспорти рОСІЇ, то тераз у Криму немає жодного Українца, так як мешкать у Криму по Українському паспорту недозволенно, із цього витека питання, на кой хрен нам потребні кацапи на Донбасі, хто отримав російський паспорт геть у росію. Он зрадник. Після цього нашим військовим не треба пілкуватись за тих хто там мешкає, вибіть росіян із Донбасу і все війна скончена.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продолжит раздачу паспортов на Донбассе, - Песков
 
 
 
 
 
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