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Все про:налоги (2591) налоговая милиция (1645) ГФС (3261)

 Налоговой милицией Киевской области обеспечено возмещение в бюджет 3,8 млн грн неуплаченного НДС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры обеспечили возмещение в бюджет 3,8 млн. грн. неуплаченного НДС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.366 УК Украины был установлен директор предприятия, занимающегося предоставлением услуг беспроводной электросвязи, который в течение 2014-2015 годов оформил ряд бестоварных операций с фиктивными предприятиями по закупке услуг сборки и обслуживания соответствующего оборудования. Кроме того, злоумышленник внес ложные сведения в налоговую отчетность предприятия.

В результате таких действий компания - фигурант уклонилась от уплаты 3,8 млн грн НДС.

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Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время расследования указанного производства, 3,8 млн грн неуплаченного НДС возмещены в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3125937
 
 
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харе писать бред полный, т. н. "налоговая милиция" -шакалье,которое вне закона 2 ой год ,начиная с 1 января 2018 г Налоговой милицией Киевской области обеспечено возмещение в бюджет 3,8 млн грн неуплаченного НДС - Цензор.НЕТ 3534
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Налоговую мусарню отменили, но грабит онп щас с утроенной силой.
У них во-первых мораторий на проверки закончился, они пять лет на зарплате сидели.
А во-вторых их опять разгонят к осени: либо отменят, либе зе-новых зе-мусоров понабирают.
Так шо лютовать они будут на максималках.
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Не кричав "Нічьо-нічьо! Скора мі вас всєх в Сібірь висєлім! Ето ісконно руская зємля, і она для висшєй раси - для рускіх!"?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНалоговой милицией Киевской области обеспечено возмещение в бюджет 3,8 млн грн неуплаченного НДС
 
 
 
 
 
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