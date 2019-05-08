 Налоговой милицией Киевской области обеспечено возмещение в бюджет 3,8 млн грн неуплаченного НДС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.366 УК Украины был установлен директор предприятия, занимающегося предоставлением услуг беспроводной электросвязи, который в течение 2014-2015 годов оформил ряд бестоварных операций с фиктивными предприятиями по закупке услуг сборки и обслуживания соответствующего оборудования. Кроме того, злоумышленник внес ложные сведения в налоговую отчетность предприятия.

В результате таких действий компания - фигурант уклонилась от уплаты 3,8 млн грн НДС.

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Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время расследования указанного производства, 3,8 млн грн неуплаченного НДС возмещены в полном объеме.