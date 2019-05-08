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 Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:минирование (773) Донбасс (18508) Мотузяник (400)

 Группа террористов подорвалась на собственном минном поле на Донбассе, есть убитые и раненые, - разведка

Российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование передовых, тыловых позиций и опорных пунктов, в том числе путем установления дополнительных минно-взрывных заграждений с применением запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга в Минобороны сообщил спикер ведомства, полковник Александр Мотузяник со сслыкой на данные ГУР.

"Указанные действия противника создают предпосылки для ухудшения ситуации безопасности и представляют угрозу жизни гражданского населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил он.

В то же время, как отметил Мотузянык, неупорядоченное установление мин приводит к потерям личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ: "Так, подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевой задачи зашел на собственное минное поле и понес потери убитыми и ранеными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты РФ в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе

"При этом, российское командование распространяет информацию о якобы попадании военнослужащих под обстрел Объединенных сил, с целью сокрытия реальных обстоятельств потерь своего личного состава", - сообщилл он.

Кроме того, противник активно устанавливает ложные отметки о минировании местности в районах скрытого размещения тяжелого вооружения, которое, согласно минским договоренностям, должно быть отведено для создания зоны безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3125935
 
   
 Топ комментарии
 
Срочно нужно выдать каждому орден имени Дарвина.
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закопали москаля край дороги..
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Земля бетоном/стекловатой........
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в советское время партизаны тоже минировали абы как. Карт минирования не делали нифига, все как деды завещали
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Саме цікаве було потім, коли після війни почали розміновувати мінні поля, то німецькі поля, майже всі були розміновані, знаєте чому, а на наших до цих пір підриваються.
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конкретные факты про партизан есть? или как обычно одна баба сказала. может там вообще гражданские подорвались, а ты здесь слюной бразгаешь. в стране все военные склады взорвались, а виноватых нет. их тоже кто-то минировал?
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Дубина, военные склады сами из мин состоят
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да ты что, а я оказывается и не знал того. спасибо, проинформировал. а взрываются они сами или может кто помог? и виноватые где? в стране каждую неделю кто-то у себя дома с гранатой взрывается. развлекаются наверное. так, что дубина это похоже ты.
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ты наверное меня не правильно понял. Военные когда чего-то минируют то обычно помечают на карте это. А ордынцам пох, заминировали и пошли дальше Група терористів підірвалася на власному мінному полі на Донбасі, є вбиті і поранені, - розвідка - Цензор.НЕТ 4565 И твой комент как-то из 1944 плавно перетекает в 2019, закусывать нада кароч
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Моя бабка рассказывала что партизан боялись больше оккупантов. Оккупанты то культурные. С ними можно поговорить и товаром обменяться. А вот с партизанами было всё гораздо хуже. В лучшем случае отберут всё. В худшем пристрелят.
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Срочно нужно выдать каждому орден имени Дарвина.
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Экономия ракеты к Стугне/Фаготу не может не радовать....
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Тепер зебіли будуть розміновувати.
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ага, порохосисями Группа террористов подорвалась на собственном минном поле на Донбассе, есть убитые и раненые, - разведка - Цензор.НЕТ 6876 накати еще марганцовки, наркоман
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Так порохоботы ведь диабетики-алкоголики, а не наркоманы. Торчки - это буратины на коксе Ты все попутал как всегда, ЗЕбот
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этот - точно наркоман, лакает марганцовку Группа террористов подорвалась на собственном минном поле на Донбассе, есть убитые и раненые, - разведка - Цензор.НЕТ 8140 и от этого его пучит и крышу рвет
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Зорганізуй футбольний чемпіонат: збірні ватників днр, лнр, іхтамнетів та сербії на мінних полях.
А ми поржемо біля телевізорів.
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Вже впіймали. У Парижі. Потім у Туреччині. І привезли назад.
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конечно, тебе можно говорить все что угодно, ты же порохобот, значит невменяемый
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Продовжуй, продовжуй. Мені давно пояснили хорвати: "православний юг, який вживає кирилівку - такий же поц як і кацап".
Група терористів підірвалася на власному мінному полі на Донбасі, є вбиті і поранені, - розвідка - Цензор.НЕТ 4664
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да? и давно ты употребляешь "кырыливку"? Група терористів підірвалася на власному мінному полі на Донбасі, є вбиті і поранені, - розвідка - Цензор.НЕТ 676 ты ею марганцовку запиваешь или наоборот?
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правильно, читай мордвин, просвещайся главное закусывай после кырыливки
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снова блуждающие пуки мучают? наркоман, ты так и не ответил причем я к сербам вообще, и сербы бывают разные, а вы порохоботы все тупые как один
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І ти, виявляється, лахта? Буду знати.
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"Сам п'ю, сам гуляю,
сам стелюся, сам лягаю" Группа террористов подорвалась на собственном минном поле на Донбассе, есть убитые и раненые, - разведка - Цензор.НЕТ 6715
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новий варіант: сам міную й підриваю))
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ой какое хорошее поле... украинское поле... нехершастать!
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а кашелка таки прэлесная...можно еще и бутылок между боем пособирать...
или грибов - мухоморов на ужин...или шишек на раскурку...
да...классно их экипировали)))))
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Цыничные бандеры поскорбели. Как смогли…
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Теперя их нада засадить на палки и
носить вместе с дидами ваевавшимимися!!
А ващето-какакиято они МАЛАДЦА-как раз
к побєдобєсію поспели или подоспели,
постарались свежиной порадовать!!!
🤣🤣🤣🤣
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Интересно, в дыре 9 мая понесут портреты бессмертного полка под командованием захерченки? Наверняка, рядом с фотками моторылы, гиви и фельдмаршала, будут портреты и этих "саперов"
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Група терористів підірвалася на власному мінному полі на Донбасі, є вбиті і поранені, - розвідка - Цензор.НЕТ 9543

Щойно подумав: можливо, казламорди вирішили задіяти методику розмінувань, запропоновану "великим стратегом" жюковим? Це коли на мінне поле пускається піхота.
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Пропоную зобов'язати всіх оцих уральско-удмуртських дурнів при вступі до лав опалчєенія, здавати патик і велике фото для майбутнього безсмєртного полка.
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Гарнюньо!
...До речі, а де блукає Веселий Єнот?
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_Члены оккупационных расийских формирований подорвались на собственном минном поле! Не т. н. "террористов" из т. н. Л/ДНР. Не существует никаких субъектов ЛНР и ДНР! Это вражеская пропаганда и обман. Война не с ними, а с росисей! Ты это понял, дебил, написавший заголовок к статье?!
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Це добре , що підірвалися . Чим більше згине москалів - тим швидше настане МИР .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа террористов подорвалась на собственном минном поле на Донбассе, есть убитые и раненые, - разведка
 
 
 
 
 
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