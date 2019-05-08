 Организаторы незаконного производства алкоголя в Запорожской области предстанут перед судом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, было установлено, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники в собственном частном домовладении и в арендованном гаражном помещении наладили незаконное массовое изготовление алкогольных напитков, которые с использованием поддельных марок акцизного налога реализовывали жителям Запорожской области под видом водки заводского производства.

По результатам проведенных обысков были изъяты свыше 4 тонн спирта, более 2 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, оборудование для массового производства фальсификата, а также более 6 тысяч поддельных марок акцизного налога Украины.

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