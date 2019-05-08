 Организаторы незаконного производства алкоголя в Запорожской области предстанут перед судом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, было установлено, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники в собственном частном домовладении и в арендованном гаражном помещении наладили незаконное массовое изготовление алкогольных напитков, которые с использованием поддельных марок акцизного налога реализовывали жителям Запорожской области под видом водки заводского производства.
По результатам проведенных обысков были изъяты свыше 4 тонн спирта, более 2 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, оборудование для массового производства фальсификата, а также более 6 тысяч поддельных марок акцизного налога Украины.
Самогонных аппаратов - завались в продаже.
https://ic.pics.livejournal.com/glebwiktorow/50724117/1333245/1333245_600.jpg
Прошу прощения.
т.е. шмурдяк тот еще... и что там в супермаркетах за хрень продают? никто не знает
поэтому вывод: не лениться))) сами... поколдовали.... и по чуть-чуть)))