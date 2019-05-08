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Все про:алкоголь (1461) Запорожская область (671) ГФС (3261)

 Организаторы незаконного производства алкоголя в Запорожской области предстанут перед судом

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство с обвинительным актом по подозрению трех участников организованной преступной группы, которые организовали на территории региона незаконное изготовление алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, было установлено, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники в собственном частном домовладении и в арендованном гаражном помещении наладили незаконное массовое изготовление алкогольных напитков, которые с использованием поддельных марок акцизного налога реализовывали жителям Запорожской области под видом водки заводского производства.

По результатам проведенных обысков были изъяты свыше 4 тонн спирта, более 2 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, оборудование для массового производства фальсификата, а также более 6 тысяч поддельных марок акцизного налога Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подпольный цех по производству алкогольного фальсификата ликвидирован налоговиками на Волыни. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3125933
 
 
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А его ж, ентат подпольно-поддельный алкоголь, кто-то ж покупает. Причем есть активисты, сознательно покупающие 5 литровые фляги с непонятным спиртом или 2 литровые бутыли с вискарями-брендями
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Хошь я тебе такой рекламы ещё накидаю ? Организаторы незаконного производства алкоголя в Запорожской области предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 4093
Самогонных аппаратов - завались в продаже. Организаторы незаконного производства алкоголя в Запорожской области предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 583
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Сынок, это картинка из интернета. Набери в гугл-картинках: "самогонный аппарат реклама"

https://ic.pics.livejournal.com/glebwiktorow/50724117/1333245/1333245_600.jpg
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и навряд ли пищевой спирт бадяжили... скорее всего технический...
т.е. шмурдяк тот еще... и что там в супермаркетах за хрень продают? никто не знает
поэтому вывод: не лениться))) сами... поколдовали.... и по чуть-чуть)))
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