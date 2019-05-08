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 Политика Украины, Происшествия
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 Оккупанты РФ в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе

По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10:00 8 мая от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что в связи с таким заявлением со стороны врага, приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.

"Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - отметили в пресс-центре.

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"И хотя данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и обострению вооруженного конфликта в целом, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем Объединенных сил", - добавили в штабе.

Оккупанты РФ в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3125932
 
 
 Топ комментарии
 
самий час по розвіданих цілях дати команду "333"
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Эх, хорошую бы ответочку туда... Предпраздничную успокаивающую.
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А в чем собственно разница между "прекращением" огня и его отсутствием, между "минским миром" и "минской войной"??!
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т.е. до этого был (и соблюдался???) такой режим?
брехня... каждый день наши раненные и к большому нашему горю - есть и погибшие...
какой режим прекращения огня? где?
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у пети в голове,он так думает и нас пытается в этом убедить!
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Оккупанты РФ в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6353
до инаугуруции точно не нападут
знают шо Алексеич сразу по зубах выпишет если шо
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Как ленин на субботнике.. Не трольте меня, я -свой, порохобот..
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А в чем собственно разница между "прекращением" огня и его отсутствием, между "минским миром" и "минской войной"??!
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самий час по розвіданих цілях дати команду "333"
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Эх, хорошую бы ответочку туда... Предпраздничную успокаивающую.
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За добу загинуло двоє наших, купа поранених... )(уйло знову взявся воювати...
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Интересно, а какое прекращение огня они имеют ввиду? И с кем они договаривались? С оккупантами? С террористами? С повстанцами?
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Вот булаву гаранту отдадут и война сразу закончится. Да, зебилы?
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Возми бумеранг, закончи войну.. А то только сопли пускаешь
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война,на которой петруша хорошо поднялся, быстро не закончить.....а вот порохоботы как тараканы будут щели искать,куда бы спрятаться....
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типа от порошенка что-то зависело??? конечно!это же он за два часа взял Донецк?
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