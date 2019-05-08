 Оккупанты РФ в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Отмечается, что в связи с таким заявлением со стороны врага, приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.
"Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - отметили в пресс-центре.
"И хотя данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и обострению вооруженного конфликта в целом, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем Объединенных сил", - добавили в штабе.
брехня... каждый день наши раненные и к большому нашему горю - есть и погибшие...
какой режим прекращения огня? где?
до инаугуруции точно не нападут
знают шо Алексеич сразу по зубах выпишет если шо