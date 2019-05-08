 На всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан

В интервью "Цензор.НЕТ" Богдан напомнил, что у него с Порошенко давние отношения.

Он познакомился с Порошенко еще во время работы в избирательном штабе Виктора Ющенко, в 2004 году. Позже они вместе работали в правительстве Николая Азарова. Во время губернаторства Игоря Коломойского на Днепропетровщине Богдан был первым кандидатом на получение депутатского мандата по списку "Блока Петра Порошенко" в случае, если кто-то из действующих депутатов от этой партии сложит полномочия.

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"После конфликта Коломойского и Порошенко, последний сделал все, чтобы исключить меня из списка кандидатов в депутаты. Был принят соответствующий закон, который голосовался, если я не ошибаюсь, 25 раз... Была долгая и веселая история, и я понимаю, что этот человек (Петр Порошенко. - Ред.) долго и упорно со мной боролся. Потом я защищал Геннадия Корбана (в 2015-2016 гг. Корбана подозревали в организации преступной группировки, которая похищала людей и расхищении 40 млн грн, собранных для волонтеров АТО. - Ред.), на меня открывались уголовные дела. Ну а последние несколько месяцев Петр Алексеевич на всех международных встречах вспоминает мое имя, но не потому что я что-то сделал не так, а именно потому, что я являюсь его личным врагом. И наверное в чем-то он прав", - отметил Богдан.

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