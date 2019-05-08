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 Политика Украины
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Все про:власть (2617) Порошенко (17435) Богдан Андрей (16)

 На всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан

Юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о причинах конфликта с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

В интервью "Цензор.НЕТ" Богдан напомнил, что у него с Порошенко давние отношения.

Он познакомился с Порошенко еще во время работы в избирательном штабе Виктора Ющенко, в 2004 году. Позже они вместе работали в правительстве Николая Азарова. Во время губернаторства Игоря Коломойского на Днепропетровщине Богдан был первым кандидатом на получение депутатского мандата по списку "Блока Петра Порошенко" в случае, если кто-то из действующих депутатов от этой партии сложит полномочия.

Смотрите также: Я был одним из тех, кто убеждал Зеленского идти в политику, - юрист Коломойского Богдан. ВИДЕО

"После конфликта Коломойского и Порошенко, последний сделал все, чтобы исключить меня из списка кандидатов в депутаты. Был принят соответствующий закон, который голосовался, если я не ошибаюсь, 25 раз... Была долгая и веселая история, и я понимаю, что этот человек (Петр Порошенко. - Ред.) долго и упорно со мной боролся. Потом я защищал Геннадия Корбана (в 2015-2016 гг. Корбана подозревали в организации преступной группировки, которая похищала людей и расхищении 40 млн грн, собранных для волонтеров АТО. - Ред.), на меня открывались уголовные дела. Ну а последние несколько месяцев Петр Алексеевич на всех международных встречах вспоминает мое имя, но не потому что я что-то сделал не так, а именно потому, что я являюсь его личным врагом. И наверное в чем-то он прав", - отметил Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Коломойским рассчитаются за поддержку на выборах возвращением "Приватбанка", - Порошенко

Полную версию интервью смотрите вечером на "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/n3125930
 
   
 Топ комментарии
 
ещё один придурок с манией величия! На всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан - Цензор.НЕТ 7773
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А может Порох не так уж и не прав?
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ТЫ юрист олигарха который украил у страны столько, сколько не смог украть не один другой. Ты и твой владалей Беня - враги Украины!
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А этот богдан оказывается тоже зебил, да еще с манией величия. Впрочем как и положено члену зебильной зекоМАНДЫ. На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 679
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*личный враг*,да кто ты такой есть,хороняка?
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Каждое говно мнит себя центром мироздания. Он видите ли личный враг президента. Да кто о тебе раньше слышал, быдло подзаборное?
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УКРАИНА И УКРАИНЦЫ ПОФИГ ПОРОШЕНКО! Власть для порошенко, что бы ВОРОВАТЬ! Власть для Зеленского, это наведение порядка в УКРАИНЕ и ИСКОРЕНЕНИЕ КОРРУПЦИИ!!! Поэтому порошенко так цепляется за власть.
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Где цепляется ,баран,каким образом? Он мог бы просто не отменять военное положение ,причины на то были
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Тебе не надоело бредить? Порошенко спокойно поздравил клоуна с победой и не цепляясь
за власть спокойно заканчивает свои пономочия - он может себе это позволить.
Кстати, в дурке сегодня что, день открытых дверей,что вас так прёт?
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Спокойно? Это преувеличение. Пятки он смазать, конечно, время имел.
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Все цивилизованные страны говорят, что прошли самые демократичные выборы в Украине, ну зеБЕнины телепузики,видят как Порошенко, *цепляется за власть*)))
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А может Порошенко об автобусах Богдан говорит, а этот рыг принимает на свой счёт? На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 4554
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Нет, они на кипрском офшоре и на расейской фирмочке. На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 4817
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Люстрований не може обіймати посади...........
Це лакмусовий папірець для Зе і бені.
Подивимось на стогнацію.
73% це особи які були задіяні у корупційних схемах, (контрабанда, ухилення від сплати податків, незаконне виробництво, незаконне збагачення функціонерів............)
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Цензор нет
Я думаю уже многое, всем стало понятно )))
Поэтому и комментарии удаляются про ЗЕссыкуна, коломойского и авакова?
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Оксана Бучинська

Адвокат Ігора Коломойського, і за сумісництвом "сірий кардинал" штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, Андрій Богдан прибув в Україну після чергових переговорів з шефом в Ізраїлі. Але прибув не сам, а з десантом ізраїльських юристів, котрі здійснили посадку на приватному літаку у столичному аеропорті Жуляни.
За інформацією з оточення Богдана, юристи прибули аж ніяк не для участі у виборчій кампанії. Їхнє завдання - зібрати для Коломойського земельний банк до зняття мораторію з української землі. Часу лишилося не так вже й багато, тому юристи поспішатимуть, говорять співрозмовники.
Рішення про залучення ізраїльських юристів було прийнято на зустрічі Ігора Коломойського з головою фракції "Відродження" Віталієм Хомутинником, котрий має акції в агрохолдингу "Кернел" з земельними банком більш ніж 500 тис. га.
Сам факт зустрічі двох бізнес-партнерів спершу зафіксували журналісти програми "Схеми", а пізніше це підтвердив і сам Коломойський.
"З Хомутинником в нас... Ви ж сказали, бізнес-партнери. Ну, оскільки ми бізнес-партнери, нам було, що обговорити про бізнес, окрім усього іншого", - сказав Коломойський.
Попередній план роботи ізраїльських юристів в Україні полягає в тому, щоби спонукати правоохоронні органи, швидше за все це буде НАБУ, з керівництвом якого вже зустрічався адвокат Коломойського Андрій Богдан, на слідчі дії стосовно великих агрохолдингів з послідовним арештом їхніх земельних банків.
Під загрозою опинилися всі агрохолдинги з топ-5. А це «Укрлендфармінг» (банк землі 570 тис. га), «Кернел» ( банк землі 550 тис. га), «Агропросперис» (банк землі 400 тис. га), «Миронівський хлібопродукт» (банк землі 370 тис. га), «Астарта -Київ» (банк землі 250 тис. га).
Спусковим механізмом має стати заява про незаконне використання землі з боку агрохолдингів, на підставі котрої і мають "побігти" НАБУшники з «облавами» на них.
Оскільки діючий Карний процесуальний кодекс зобов'язує силовиків реєструвати будь-яку заяву про злочин протягом 24 годин, навіть якщо така заява заснована на викладенні брехливих фактів, вона й стане підставою для відкриття карного процесу проти агрохолдингів.
Далі правоохоронці мають право заарештувати все майно, включно з землями, до з'ясування обставин, що у випадку України може тривати роками.
Автори схеми розраховують на те, що під час слідчих дій, котрі спричинятимуть репутаційні втрати великим агрохолдингам та знижуватимуть вартість їхніх акцій на міжнародних біржах, створити переговорний майданчик та домовитись про "добровільний" переділ земель на користь нових бенефеціарів в особі Ігора Коломойського буде нескладно.
На весь цей "бізнес-проект" юристи Коломойського мають часу до осені. Адже далі вибори до парламенту, куди команда Коломойського-Зеленського увійде більшістю і прийме закон про зняття мораторію з землі. З цього моменту всі попередньо отримані активи Коломойського у вигляді земельного банку можна перетворювати у грошові одиниці. Як то кажуть, бізнес і нічого особистого.
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Прав Порошенко в том что,судя по "похождениям" Богдана,такие деятели лишены принципов,чести,моральных границ и ,потому,опасны и враждебны в принципе! Еще один Медведчук!
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Все дело в том, что слово 'мораль' с уст Петра Алексеевича приобретает звук плевка.
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еще один дебил из зеКоманды.
гнать всю эту падаль будем на ростов.совсем скоро На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 2371
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Шоп ты до ссысрани не убег. На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 102 На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 1153
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А враг ли ты Богдан для Украины, это еще нужно проверить.
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Аркашка галиков мразь канкретная На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 1758 На всіх міжнародних зустрічах Порошенко згадує моє ім'я, тому що я є його особистим ворогом, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 655
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вот циничная мразь.

Заметьте: эта мразота Богда нигде не утверждает что не нарушал закон. Просто у них с Порохом конфликт интересов: Порох - за то чтобы Украину возродить, а эта коломойская мразота -чтобы ее распродать по частям.

твари, проклятые твари.
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Богдан ты слишком высокого мнения о себе. Ты нахер никому не нужен, тем более Порошенко. Воняешь как говно на палочке
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Смотрю на, пардон, "лицо" этого человечка и понимаю, что старик Чезаре Ломброзо, как всегда был прав. Типичное лицо уголовника.
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Не схожий він на Порошенка. Ну лише трохи, хіба що
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раз так, то зрозуміло яка місія стоїть перед паном Богданом - посадити брехуна і пройдисвіта Парашенку в тюрму з повною конфіскацією. щиро бажаю успіхів.
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ТАК ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ ЗА ТЕБЯ ЛЯМ ДАТЬ ЧТОБ ТЕБЯ ГРОХНУЛИ !?)
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Навіщо ці таємниці 'мадридського двору' мають знати пересічні українці, задля щастя яких пройшли останні вибори? Хто, кому, що і де винен?
Кожен мабуть хоче жити в ********, некорумпованій, забезпеченій і захищеній країні. А не слухати чергові сльозливі history від 'роботяг', які бігають по штабах, від партії до партії, від виборів і до виборів, і все наближають наше світле майбутнє. Тільки не зрозуміло, чом те майбутнє все не приходить, а приходять все нові і нові проблеми. Але Богдан особливий - він же результативно попрацював і у Ющенка, і в партії регіонів, і в Коломойського, і у Корбана, і Порошенка, і Зеленського.
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Я тобі очі відкрию - ти ворог дуже багатьом українцям, і з кожним днем їх все більше і більше. І це ще не озвучили крісло у владі, яке тобі Беня вибрав.
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Не ты один,а еще Кулик,Беня,Корбан,Береза ,а что уж говорить про Дубинского
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ооо! сразу видно человека подписанного на каналы Шария и Дубинского..
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По всей видимости час расплаты близок.....а то зашевелились,видно беня не приедет
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Судя по фото он не богдан, а классический бурят.
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Ну пусть теперь займется порохосвином, народ ждет.
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Много чести. Кем он себя возомнил? Людям к комплексами нечего делать в политике.
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Їх отримали вже інші бабусі. Не чіпати чуже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан
 
 
 
 
 
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