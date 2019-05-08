 На всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан

В интервью "Цензор.НЕТ" Богдан напомнил, что у него с Порошенко давние отношения.
Он познакомился с Порошенко еще во время работы в избирательном штабе Виктора Ющенко, в 2004 году. Позже они вместе работали в правительстве Николая Азарова. Во время губернаторства Игоря Коломойского на Днепропетровщине Богдан был первым кандидатом на получение депутатского мандата по списку "Блока Петра Порошенко" в случае, если кто-то из действующих депутатов от этой партии сложит полномочия.
"После конфликта Коломойского и Порошенко, последний сделал все, чтобы исключить меня из списка кандидатов в депутаты. Был принят соответствующий закон, который голосовался, если я не ошибаюсь, 25 раз... Была долгая и веселая история, и я понимаю, что этот человек (Петр Порошенко. - Ред.) долго и упорно со мной боролся. Потом я защищал Геннадия Корбана (в 2015-2016 гг. Корбана подозревали в организации преступной группировки, которая похищала людей и расхищении 40 млн грн, собранных для волонтеров АТО. - Ред.), на меня открывались уголовные дела. Ну а последние несколько месяцев Петр Алексеевич на всех международных встречах вспоминает мое имя, но не потому что я что-то сделал не так, а именно потому, что я являюсь его личным врагом. И наверное в чем-то он прав", - отметил Богдан.
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А вот еще одна морда, готовая вернуться для дерибана страны
за власть спокойно заканчивает свои пономочия - он может себе это позволить.
Кстати, в дурке сегодня что, день открытых дверей,что вас так прёт?
Це лакмусовий папірець для Зе і бені.
Подивимось на стогнацію.
73% це особи які були задіяні у корупційних схемах, (контрабанда, ухилення від сплати податків, незаконне виробництво, незаконне збагачення функціонерів............)
Я думаю уже многое, всем стало понятно )))
Поэтому и комментарии удаляются про ЗЕссыкуна, коломойского и авакова?
Адвокат Ігора Коломойського, і за сумісництвом "сірий кардинал" штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, Андрій Богдан прибув в Україну після чергових переговорів з шефом в Ізраїлі. Але прибув не сам, а з десантом ізраїльських юристів, котрі здійснили посадку на приватному літаку у столичному аеропорті Жуляни.
За інформацією з оточення Богдана, юристи прибули аж ніяк не для участі у виборчій кампанії. Їхнє завдання - зібрати для Коломойського земельний банк до зняття мораторію з української землі. Часу лишилося не так вже й багато, тому юристи поспішатимуть, говорять співрозмовники.
Рішення про залучення ізраїльських юристів було прийнято на зустрічі Ігора Коломойського з головою фракції "Відродження" Віталієм Хомутинником, котрий має акції в агрохолдингу "Кернел" з земельними банком більш ніж 500 тис. га.
Сам факт зустрічі двох бізнес-партнерів спершу зафіксували журналісти програми "Схеми", а пізніше це підтвердив і сам Коломойський.
"З Хомутинником в нас... Ви ж сказали, бізнес-партнери. Ну, оскільки ми бізнес-партнери, нам було, що обговорити про бізнес, окрім усього іншого", - сказав Коломойський.
Попередній план роботи ізраїльських юристів в Україні полягає в тому, щоби спонукати правоохоронні органи, швидше за все це буде НАБУ, з керівництвом якого вже зустрічався адвокат Коломойського Андрій Богдан, на слідчі дії стосовно великих агрохолдингів з послідовним арештом їхніх земельних банків.
Під загрозою опинилися всі агрохолдинги з топ-5. А це «Укрлендфармінг» (банк землі 570 тис. га), «Кернел» ( банк землі 550 тис. га), «Агропросперис» (банк землі 400 тис. га), «Миронівський хлібопродукт» (банк землі 370 тис. га), «Астарта -Київ» (банк землі 250 тис. га).
Спусковим механізмом має стати заява про незаконне використання землі з боку агрохолдингів, на підставі котрої і мають "побігти" НАБУшники з «облавами» на них.
Оскільки діючий Карний процесуальний кодекс зобов'язує силовиків реєструвати будь-яку заяву про злочин протягом 24 годин, навіть якщо така заява заснована на викладенні брехливих фактів, вона й стане підставою для відкриття карного процесу проти агрохолдингів.
Далі правоохоронці мають право заарештувати все майно, включно з землями, до з'ясування обставин, що у випадку України може тривати роками.
Автори схеми розраховують на те, що під час слідчих дій, котрі спричинятимуть репутаційні втрати великим агрохолдингам та знижуватимуть вартість їхніх акцій на міжнародних біржах, створити переговорний майданчик та домовитись про "добровільний" переділ земель на користь нових бенефеціарів в особі Ігора Коломойського буде нескладно.
На весь цей "бізнес-проект" юристи Коломойського мають часу до осені. Адже далі вибори до парламенту, куди команда Коломойського-Зеленського увійде більшістю і прийме закон про зняття мораторію з землі. З цього моменту всі попередньо отримані активи Коломойського у вигляді земельного банку можна перетворювати у грошові одиниці. Як то кажуть, бізнес і нічого особистого.
гнать всю эту падаль будем на ростов.совсем скоро
Заметьте: эта мразота Богда нигде не утверждает что не нарушал закон. Просто у них с Порохом конфликт интересов: Порох - за то чтобы Украину возродить, а эта коломойская мразота -чтобы ее распродать по частям.
твари, проклятые твари.
Кожен мабуть хоче жити в ********, некорумпованій, забезпеченій і захищеній країні. А не слухати чергові сльозливі history від 'роботяг', які бігають по штабах, від партії до партії, від виборів і до виборів, і все наближають наше світле майбутнє. Тільки не зрозуміло, чом те майбутнє все не приходить, а приходять все нові і нові проблеми. Але Богдан особливий - він же результативно попрацював і у Ющенка, і в партії регіонів, і в Коломойського, і у Корбана, і Порошенка, і Зеленського.