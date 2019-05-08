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 Политика Украины
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Все про:уголовное дело (2284) Козьяков (79) ВККСУ (368) Смокович Михаил (4) Щотка (35) Колесниченко Владимир (1)

 Уголовные производства против 8 членов ВККСУ зарегистрированы по статьям о захвате госвласти и присвоении властных полномочий, - экс-глава ВСЮ Колесниченко

Вести расследование будет Территориальное управление ГБР в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, информирую общественность о получении мной, в установленном порядке, сообщения о начале досудебного расследования Государственным бюро расследования в отношении членов ВККС Украины: Козьякова С.Ю., Щотки С.А., Весельской Т.Ф., Зарицкой А.А., Макарчука М.А., Мишина М.И., Титова Ю. Г., Устименко В.Е., заместителя Главы Администрации Президента Украины и Председателя Высшего административного суда в составе Верховного суда Смоковича М.И." - сообщил он.

"По моему заявлению зарегистрированы и внесены в Единый реестр досудебных расследований три уголовных производства по ст. 109 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины /Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти совершенные представителями власти, организованной группой/ ст. 344 ч. 2 УК Украины /Вмешательство в деятельность государственного деятеля/, ст. 353 ч. 1 УК Украины /Самовольное присвоение властных полномочий/", - добавил он.

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"Органом предварительного расследования определены Территориальное управление ГБР в Киеве. Расследование уголовного производства будет осуществляться следственной группой из четырех следователей Управления ГБР. Следующим моим шагом будет обращение в следователям с ходатайством о признании меня потерпевшим и это будет способствовать полному и объективному расследованию по данным производствах. Уверен, что количество пострадавших будет значительным", - резюмировал Колесниченко.

Уголовные производства против 8 членов ВККСУ зарегистрированы по статьям о захвате госвласти и присвоении властных полномочий, - экс-глава ВСЮ Колесниченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3125928
 
   
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І що з цього повідомлення можна зрозуміти? Це певно по поводу Приватбанку?
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Колесниченко назвал украинский язык отрыжкой
https://www.youtube.com/watch?v=XVy1YabFzSY
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Крайне интересно. "Попытка свержения конституционного строя" - это как это ?
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В нас таке законодавство, що суд може примусити слідчого відкрити провадження без достатніх на то підстав. В такому випадку слідчий пише об'єктивку, в якій робить висновок: "порушень законодавства не встановлено, справу закрити". Просто: для слідчого зайвий кусок роботи. Веде віл біля двохсот проваджень, одною більше, одною менше...
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- Что-о?! Ах ты, хулиган! - кричала Ульяна Андреевна Бунша, -А ещё очки одел! И не думай: тебя ещё судить за это будут, мерзавец! Да, да, не волнуйся. Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все! (с)
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Это значить, шо вся банда рыгорастов будет должна денех, так шо апосраных штанов рассчитацца не хватит. Кримінальні провадження проти 8 членів ВККСУ зареєстровано за статтями про захоплення державної влади і присвоєння владних повноважень, - екс-глава ВРЮ Колесниченко - Цензор.НЕТ 8006 Кримінальні провадження проти 8 членів ВККСУ зареєстровано за статтями про захоплення державної влади і присвоєння владних повноважень, - екс-глава ВРЮ Колесниченко - Цензор.НЕТ 8006 Кримінальні провадження проти 8 членів ВККСУ зареєстровано за статтями про захоплення державної влади і присвоєння владних повноважень, - екс-глава ВРЮ Колесниченко - Цензор.НЕТ 699
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Хлафнае шоп ано приняло решение о совершившимся перевороте, а дальче мы сами знаем шо делать. Кримінальні провадження проти 8 членів ВККСУ зареєстровано за статтями про захоплення державної влади і присвоєння владних повноважень, - екс-глава ВРЮ Колесниченко - Цензор.НЕТ 68 Кримінальні провадження проти 8 членів ВККСУ зареєстровано за статтями про захоплення державної влади і присвоєння владних повноважень, - екс-глава ВРЮ Колесниченко - Цензор.НЕТ 68
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУголовные производства против 8 членов ВККСУ зарегистрированы по статьям о захвате госвласти и присвоении властных полномочий, - экс-глава ВСЮ Колесниченко
 
 
 
 
 
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