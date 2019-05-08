 Уголовные производства против 8 членов ВККСУ зарегистрированы по статьям о захвате госвласти и присвоении властных полномочий, - экс-глава ВСЮ Колесниченко

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, информирую общественность о получении мной, в установленном порядке, сообщения о начале досудебного расследования Государственным бюро расследования в отношении членов ВККС Украины: Козьякова С.Ю., Щотки С.А., Весельской Т.Ф., Зарицкой А.А., Макарчука М.А., Мишина М.И., Титова Ю. Г., Устименко В.Е., заместителя Главы Администрации Президента Украины и Председателя Высшего административного суда в составе Верховного суда Смоковича М.И." - сообщил он.

"По моему заявлению зарегистрированы и внесены в Единый реестр досудебных расследований три уголовных производства по ст. 109 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины /Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти совершенные представителями власти, организованной группой/ ст. 344 ч. 2 УК Украины /Вмешательство в деятельность государственного деятеля/, ст. 353 ч. 1 УК Украины /Самовольное присвоение властных полномочий/", - добавил он.

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"Органом предварительного расследования определены Территориальное управление ГБР в Киеве. Расследование уголовного производства будет осуществляться следственной группой из четырех следователей Управления ГБР. Следующим моим шагом будет обращение в следователям с ходатайством о признании меня потерпевшим и это будет способствовать полному и объективному расследованию по данным производствах. Уверен, что количество пострадавших будет значительным", - резюмировал Колесниченко.