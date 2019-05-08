 Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Телеграмму получили лидеры и граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины. Действующий Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный глава государства Владимир Зеленский в послании не упоминаются.
"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах", - отмечает Путин.
Российский лидер также поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, пожелал им здоровья и благополучия.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Пескова, Путин не направил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.
"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", - сказал Песков. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", - напомнил он.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, глава российского государства "всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран". "Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", - добавил Песков.
При этом он не стал пояснять, почему Путин не поздравляет действующего главу украинского государства Петра Порошенко.
Напомним, в прошлогоднем поздравлении Владимир Путин также исключил обращение к лидерам Грузии и Украины.
В этом году Кремль не отправлял приглашения лидерам иностранных государств на парад в честь 9 Мая. Пресс-секретарь Путина Песков пояснил, что решение связано с тем, что в этом году не юбилейная дата.
Именно в Украине было самое массовое партизанское движение. Именно украинцы своими телами задержали продвижение гитлеровцев. Это в Украине было такое понятие как "партизанский край", куда гитлеровцы и их приспешники не совались. А в эрэфии были образования типа Локотской республики, которая снабжала гитлеровцев сельскохозяйственной продукцией и на территории которой приспешниками гитлеровцев уничтожалось любое партизанское начинание.
Именно из этих приспешников была сформирована штурмовая бригада СС РОНА, которая позже вошла в состав 29-й гренадерской дивизии СС РОНА (1-й русской). Именно сводный полк этой бригады под командованием штурмбанфюрера СС Ивана Фролова участвовал в подавлении Варшавского восстания (район Охота) и проявил чрезвычайную жестокость. По свидетельству генерал-лейтенанта ГЕРМАНСКОЙ армии Р. Штагеля, солдаты полка насиловали женщин, расстреливали гражданское население, грабили дома. Как указывает В. С. Христофоров, начальник архивного управления ФСБ, у каждого бойца сводного полка РОНА после возвращения с операции имелось до 15-20 золотых часов. Руководством бригады не пресекалось мародерство своих подчиненных, а наоборот поощрялось, а также оправдывалось перед гитлеровцами.
Вот об этом надо говорить "украинцам" на всяческих кацапских телешоу, когда русня елозит УПА в части противостояния с поляками.
Источник: https://censor.net.ua/n3125927
ага, особенно оно, которое и в армии-то не служило. жалка промокашка.))
НО почему он не поздравил Мугабе?
І не треба, москалі, нам тут заважати.
"Никогда не воюйте с Украиной! Мы страна с безупречной военной стратегией, гибкой тактикой и непобедимой армией. Мы просто очень скромные, нам не нужно гордиться будущими победами, мы сами про себя все знаем и смотрим на соседей бряцающих оружием и все время кого-то там побеждающих как на недоразвитых.
Мы помним про 4! Украинских фронта, что каждый третий Герой Советского Союза был украинец, мы единственные кто, продолжал вести боевые действия спустя 10 лет!!! после окончания Второй Мировой на своей территории. Мы герои, все, без исключения и мы об этом знаем. Нет, мы не ненавидим своих врагов, мы их презираем, это наша сила, наш дух, мы настолько вольная и свободолюбивая нация, что разоружаем континенты своим пацифизмом и вооружаем врагов своим пофигизмом и полным пренебрежением к их доблестям и оружию. Мы всегда знаем что победим, дойдем куда угодно, на Мальту, Берлин, Вену- нами движет сила освободителей а не завоевателей. Мы откровенно презираем все империи, но безудержно любим все Республики.
Никогда не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизанской борьбы и подполья, что это будет последняя ваша страна которую вы оккупировали. На этом погорели Австро-Венгерская, Российская и Советская империя. Мы разлагаем изнутри порядок и сеем хаос. Это на генетическом уровня, память предков. Мы по духу воины, по роду и по призванию. Мы можем месяцами танцевать на Майдане, откровенно издеваться над Беркутом, доводить его до белого каления, 15 минут на разгон Майдана превращается в месяцы. Только у нас Герои могут с деревянными щитами и палками идти на вооруженный спецназ. Мы вселяем леденящий ужас в своих врагов, мы парализуем их страхом, сковываем их трепетом и заставляем бежать. Мы редко добиваем врагов, мы можем подойти к Москве- а потом передумать ее поджигать, поскольку нам становится неинтересно, победив врага полностью, мы теряем свой боевой дух, свое глобальное позиционирование, свою справедливую миссию.
Мы очень точно идентифицируем внутреннего врага по страусиным туфлям а внешнего по имперским замашкам. Мы пуп Земли ее Центр.
Мир крутится вокруг нас. Мы можем устроить глобальную заварушку, только из-за того, что нам не понравилась Йолка. У нас безупречная стратегия, мы можем годами притворяться безобидными селюками, прекрасно зная, что в один прекрасный момент тихо пустим слюнку в балаклаву, мирно засыпая на итальянской мебели в Хонке.
Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд- и в этом наша Сила. Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать "Крим- це Україна!".
Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.
Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем де в вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!"
путин - С днём победы!
Порошенко-Зеленский - путин-пнх!
на Трам-пам-паме они уже обожглись.... не будьте наивными....
Где же лагерное братство ?