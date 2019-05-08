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 Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему

Президент РФ Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Петра Порошенко и новоизбранного главу Украинского государства Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телеграмму получили лидеры и граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины. Действующий Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный глава государства Владимир Зеленский в послании не упоминаются.

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах", - отмечает Путин.

Российский лидер также поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, пожелал им здоровья и благополучия.

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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Пескова, Путин не направил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность. 

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", - сказал Песков. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", - напомнил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, глава российского государства "всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран". "Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", - добавил Песков.

При этом он не стал пояснять, почему Путин не поздравляет действующего главу украинского государства Петра Порошенко.

Напомним, в прошлогоднем поздравлении Владимир Путин также исключил обращение к лидерам Грузии и Украины. 

В этом году Кремль не отправлял приглашения лидерам иностранных государств на парад в честь 9 Мая. Пресс-секретарь Путина Песков пояснил, что решение связано с тем, что в этом году не юбилейная дата.

Источник: https://censor.net.ua/n3125927
 
   
 Топ комментарии
 
нам пофиг, на мнение плешивого
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Эстонии, Латвии, Литве тоже не перепало. Как беда-печаль. От всего народа Украины- ПНХ Хуйло!
Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему - Цензор.НЕТ 4193
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Когда руководитель страны поздравляет другого руководителя, он тем самым поздравляет народ. Оно через день вякает, что украинцы братский им народ. Боже, убереги нас от таких братков.
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"Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", - добавил Песков. Это оно поздравило народ Украины, без которого по его (ввп) же ***** словам эрэфия все равно бы выиграла войну. Лицемер хренов.
Именно в Украине было самое массовое партизанское движение. Именно украинцы своими телами задержали продвижение гитлеровцев. Это в Украине было такое понятие как "партизанский край", куда гитлеровцы и их приспешники не совались. А в эрэфии были образования типа Локотской республики, которая снабжала гитлеровцев сельскохозяйственной продукцией и на территории которой приспешниками гитлеровцев уничтожалось любое партизанское начинание.
Именно из этих приспешников была сформирована штурмовая бригада СС РОНА, которая позже вошла в состав 29-й гренадерской дивизии СС РОНА (1-й русской). Именно сводный полк этой бригады под командованием штурмбанфюрера СС Ивана Фролова участвовал в подавлении Варшавского восстания (район Охота) и проявил чрезвычайную жестокость. По свидетельству генерал-лейтенанта ГЕРМАНСКОЙ армии Р. Штагеля, солдаты полка насиловали женщин, расстреливали гражданское население, грабили дома. Как указывает В. С. Христофоров, начальник архивного управления ФСБ, у каждого бойца сводного полка РОНА после возвращения с операции имелось до 15-20 золотых часов. Руководством бригады не пресекалось мародерство своих подчиненных, а наоборот поощрялось, а также оправдывалось перед гитлеровцами.
Вот об этом надо говорить "украинцам" на всяческих кацапских телешоу, когда русня елозит УПА в части противостояния с поляками.
Источник: https://censor.net.ua/n3125927
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А на животе или чуть ниже есть надпись: "можно повторить"
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Плювати на думку ***** і його свинособак.
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бяда...СцарЁк-педофил не поздравил. как теперь жить?


Путін проігнорував Порошенка і Зеленського в привітанні глав пострадянських держав із 9 Травня. Пєсков уже пояснив, чому - Цензор.НЕТ 9840





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Сцарёк-лысогном и педофил: мы бы выиграли и сами...


ага, особенно оно, которое и в армии-то не служило. жалка промокашка.))


Путін проігнорував Порошенка і Зеленського в привітанні глав пострадянських держав із 9 Травня. Пєсков уже пояснив, чому - Цензор.НЕТ 4638







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Та то понятно почему не поздравил.
НО почему он не поздравил Мугабе?
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народ Украины(думаю и Грузии тоже) посылает путлера нахер и желает ему удавиться колорадской лентой в момент победобесия.
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Маєм Київ ми столицю, Україну мати,
І не треба, москалі, нам тут заважати.
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Яніна Дробітко.

"Никогда не воюйте с Украиной! Мы страна с безупречной военной стратегией, гибкой тактикой и непобедимой армией. Мы просто очень скромные, нам не нужно гордиться будущими победами, мы сами про себя все знаем и смотрим на соседей бряцающих оружием и все время кого-то там побеждающих как на недоразвитых.
Мы помним про 4! Украинских фронта, что каждый третий Герой Советского Союза был украинец, мы единственные кто, продолжал вести боевые действия спустя 10 лет!!! после окончания Второй Мировой на своей территории. Мы герои, все, без исключения и мы об этом знаем. Нет, мы не ненавидим своих врагов, мы их презираем, это наша сила, наш дух, мы настолько вольная и свободолюбивая нация, что разоружаем континенты своим пацифизмом и вооружаем врагов своим пофигизмом и полным пренебрежением к их доблестям и оружию. Мы всегда знаем что победим, дойдем куда угодно, на Мальту, Берлин, Вену- нами движет сила освободителей а не завоевателей. Мы откровенно презираем все империи, но безудержно любим все Республики.
Никогда не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизанской борьбы и подполья, что это будет последняя ваша страна которую вы оккупировали. На этом погорели Австро-Венгерская, Российская и Советская империя. Мы разлагаем изнутри порядок и сеем хаос. Это на генетическом уровня, память предков. Мы по духу воины, по роду и по призванию. Мы можем месяцами танцевать на Майдане, откровенно издеваться над Беркутом, доводить его до белого каления, 15 минут на разгон Майдана превращается в месяцы. Только у нас Герои могут с деревянными щитами и палками идти на вооруженный спецназ. Мы вселяем леденящий ужас в своих врагов, мы парализуем их страхом, сковываем их трепетом и заставляем бежать. Мы редко добиваем врагов, мы можем подойти к Москве- а потом передумать ее поджигать, поскольку нам становится неинтересно, победив врага полностью, мы теряем свой боевой дух, свое глобальное позиционирование, свою справедливую миссию.
Мы очень точно идентифицируем внутреннего врага по страусиным туфлям а внешнего по имперским замашкам. Мы пуп Земли ее Центр.
Мир крутится вокруг нас. Мы можем устроить глобальную заварушку, только из-за того, что нам не понравилась Йолка. У нас безупречная стратегия, мы можем годами притворяться безобидными селюками, прекрасно зная, что в один прекрасный момент тихо пустим слюнку в балаклаву, мирно засыпая на итальянской мебели в Хонке.
Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд- и в этом наша Сила. Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать "Крим- це Україна!".
Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.
Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем де в вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!"
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Попытаюсь угадать -
путин - С днём победы!
Порошенко-Зеленский - путин-пнх!
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Е-ее , альо . Я теж є частиною народу України . І мені нах не всралось привітання від х у й л а . Кончений пітух . Яке він особисто має відношення до перемоги , щоб когось там вітати ? Риганина кремльовска .
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Зря ***** обидел Зе. Ему еще членом на рояле на похоронах ***** играть!
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Скорее дна днях рождения....и прочих корпаративах в кремле...
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Там опасно. Могут спьяну перепутать вместо головки Зе головой Пу по клавишам проехаться. А потом уже похорон по моему сценарию.
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Ничего....в следующем году зеленский будет первым в списке кого поздравит *****.... Путін проігнорував Порошенка і Зеленського в привітанні глав пострадянських держав із 9 Травня. Пєсков уже пояснив, чому - Цензор.НЕТ 745
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Прибалтов тоже нет. Украина в хорошей компании.
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на Трам-пам-паме они уже обожглись.... не будьте наивными....
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А лидеров стран бывшего соц ЛАГЕРЯ он тоже не поздавил ?
Где же лагерное братство ?
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Путин???.ЕГО ЖЕНА УТВЕРЖДАЕТ КРУГОМ,ЧТО ЭТО НЕ ОН, а двойник, поставленный ткк(тайной канцеллярией Кремля).Это ТКК ,где с 1927г.сталиняно-микояны и направили войска в Сирии, чтоб бомбить одэров=азэров( а не туркоман советское), которые остатки"9 легиона" ИндоПэриджанской=ГрекоАнарской=Од(АзАта,Эр)БэйДжанской КАВКАЗСКОЙ Империи воевали с всякими асадянами-арабьем.Они 5 дней проводили митинги, перед Российским посольством в Стамбули. Отнятые у русских "Нераши тудей" и другие Норкины-попкины и СКАБЕЕВА-попов , а таже "тошниловка у соловья" ОБ ЭТОМ МОЛЧОК.Зато дали героя тому ,кто бомбил детей и купили себе очередные дачи в Европе плохой.
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НУ и норм, пусть не лезут сюда со своей пропагандой. Его бы тут высмеяли, путина этого, поэтому и правильно сделал, что не писал поздравлений своих, и своих пилоток и ленточек не слал. Уже была эта росс пропаганда до войны и в начале - наелись, хватит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему
 
 
 
 
 
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