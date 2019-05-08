 Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телеграмму получили лидеры и граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины. Действующий Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный глава государства Владимир Зеленский в послании не упоминаются.

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг - свято хранить память об их подвигах", - отмечает Путин.

Российский лидер также поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, пожелал им здоровья и благополучия.

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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Пескова, Путин не направил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", - сказал Песков. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", - напомнил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, глава российского государства "всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран". "Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", - добавил Песков.

При этом он не стал пояснять, почему Путин не поздравляет действующего главу украинского государства Петра Порошенко.

Напомним, в прошлогоднем поздравлении Владимир Путин также исключил обращение к лидерам Грузии и Украины.

В этом году Кремль не отправлял приглашения лидерам иностранных государств на парад в честь 9 Мая. Пресс-секретарь Путина Песков пояснил, что решение связано с тем, что в этом году не юбилейная дата.