EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия
  1308  4
Все про:взятка (4519) призыв (489) Запорожская область (671) ГБР (302)

 Военный комиссар попал под суд за то, что помог призывнику "откосить" за 750 евро

В Бердянске Запорожской области комиссара городского военного комиссариата поймали на взятке. Военнослужащему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, военный комиссар по корыстным мотивам, действуя умышленно, требовал и получил неправомерную выгоду от военнообязанного в общей сумме 750 Евро. Эти деньги были получены за уклонение от призыва призывника на военную срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины и выдачу ему военного билета", – сказано в сообщении.

Комиссара задержали во время получения части средств. Мелитопольский горрайсуд отправил его под стражу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уклониста от воинской службы приговорили к году условно

Теперь дело передали в суд.

Если судья признает мужчину виновным, комиссару грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, ему могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также на Цензор.НЕТ: На Хмельнитчине арбитражный управляющий с сообщником попались на взятке 1 млн грн, - СБУ. ФОТО

Военный комиссар попал под суд за то, что помог призывнику откосить за 750 евро 01
Военный комиссар попал под суд за то, что помог призывнику откосить за 750 евро 02

Источник: https://censor.net.ua/n3125926
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спіймали одного з тисячі під час одного з десятків тисяч епізодів.
 показать весь комментарий
 
 
.
Подумалось - на бруствер в АТО гниду, но...
но одного ли его туда? лишь потому, что ЭТОТ пойман?
А ОСТАЛЬНЫЕ ?

.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный комиссар попал под суд за то, что помог призывнику "откосить" за 750 евро
 
 
 
 
 
 вверх