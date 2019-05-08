 Военный комиссар попал под суд за то, что помог призывнику "откосить" за 750 евро

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, военный комиссар по корыстным мотивам, действуя умышленно, требовал и получил неправомерную выгоду от военнообязанного в общей сумме 750 Евро. Эти деньги были получены за уклонение от призыва призывника на военную срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины и выдачу ему военного билета", – сказано в сообщении.

Комиссара задержали во время получения части средств. Мелитопольский горрайсуд отправил его под стражу.

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Теперь дело передали в суд.

Если судья признает мужчину виновным, комиссару грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, ему могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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