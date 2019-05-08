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 К крымчанину Балуху не пустили представителя Украины, аргументировав это тем, что политзаключенный будто бы - гражданин РФ

Представительства консульства Украины не пустили к незаконно удерживаемому в России политзаключенному Владимиру Балуху. Тюремщики утверждают, что узник, якобы, имеет российское гражданство. Подтверждений этого нет.

О невозможности увидеться с представителем консульства стало известно от адвоката Балуха Ольги Динзе. Она посетила политзаключенного в в исправительной колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"После прибытия в колонию его уже трижды отправляли в ШИЗО по надуманным причинам. Администрация сообщила, что в этот раз украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая. В ШИЗО он по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья, по словам адвоката, заметно ухудшилось. В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек", – сказано в сообщении.

Также, заявляют правозащитники, вчера, 7 мая, представителя консульства Украины в РФ не допустили к Балуху. "Причиной отказа сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было", – подчеркивают правозащитники.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский политзаключенный Балух в российской колонии мерзнет и питается одним хлебом, - правозащитники

Владимир Балух – гражданин Украины, "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Ранее в Крыму его осудили именно как гражданина Украины. Более того, оккупационные суды использовали украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Также на Цензор.НЕТ: РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО, - Климкин

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Источник: https://censor.net.ua/n3125924
 
 
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Громадянство ерефії, як вірус. Не хочеш, але можеш підхопити. Бережи вас Господь, Володимире.
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озабоченность о "автоматическом" присвоении рашогражданства всем жителям Крыма помогла?
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Так называемое "гражданство РФ" это фактическое рабство (ярмо государственного холопа). Любой заключенный уже является по факту своего положения является РАБОМ (лишен СВОБОДЫ). Так, что на самом деле он сейчас действительно "гражданин рф" (раб государства), конечно юридическое крючкотворство по сути не меняет этого факта (можно не признавать этого сколько угодно, но от того заключенному легче не будет)!
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Кацапы свои сраные аусвайсы с мутированными курицами во всем щели пихают, потому что они найух ни одному нормальному человеку не нужны... жалкая ублюдочная нация с тяжелейшим комплексом неполноценности....
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