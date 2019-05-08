 К крымчанину Балуху не пустили представителя Украины, аргументировав это тем, что политзаключенный будто бы - гражданин РФ

О невозможности увидеться с представителем консульства стало известно от адвоката Балуха Ольги Динзе. Она посетила политзаключенного в в исправительной колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"После прибытия в колонию его уже трижды отправляли в ШИЗО по надуманным причинам. Администрация сообщила, что в этот раз украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая. В ШИЗО он по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья, по словам адвоката, заметно ухудшилось. В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек", – сказано в сообщении.

Также, заявляют правозащитники, вчера, 7 мая, представителя консульства Украины в РФ не допустили к Балуху. "Причиной отказа сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было", – подчеркивают правозащитники.

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Владимир Балух – гражданин Украины, "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Ранее в Крыму его осудили именно как гражданина Украины. Более того, оккупационные суды использовали украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.