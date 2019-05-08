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 Происшествия, За рубежом
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Все про:КГГА (2178) Киев (17479) мост (433) плагиат (89) Швейцария (303)

 Швейцарские архитекторы обвинили Киев в краже идеи пешеходного моста до Арки дружбы народов. В КГГА опровергли плагиат и назвали автора проекта

Швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Началом истории послужило возмущение швейцарских архитекторов, которые узнали, что в Киеве возводится пешеходный мост, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года.

По словам соучредителя компании Leuppi & Schafroth Architekten Стефани Шафрот, они нашли 3D визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются от их проекта лишь незначительно: наличием или отсутствием лифта, и по стеклянным элементам настила перекрытия. Несмотря на эти различные детали, "базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта", отметила швейцарский архитектор.

Шафрот напомнила, что первое место на конкурсе на лучший проект мостового перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в 2013 году никому не присудили. Зато определили две вторые премии - их проект и проект из Испании. Она также добавила, что победитель конкурса в дальнейшем имеет преимущественное право на заключение договора на проект моста уже для его возведения.

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Данное обвинение в плагиате прокомментировали в Киевской городской госадминистрации. уточнив, что автором проекта согласно выигранному тендеру на проектные работы является ООО "Проектные системы ЛТД".

"Что касается распространенной в сети интернет информации о якобы незаконном использовании концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании для строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве, то я должен подчеркнуть, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ согласно проведенного тендера. Вопрос, действительно ли схожа идея, должны решать архитекторы", - сказал заместитель председателя КГГА.

Он рассказал, что в 2013 году состоялся международный архитектурный закрытый блиц-конкурс на лучший проект инженерно-архитектурного решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве. После длительного обсуждения конкурсных проектов члены жюри так и не смогли отдать предпочтение одному проекту и определить первое место. Поэтому два вторых места получили два проекта: швейцарских и испанских архитекторов.

В 2017 году городская администрация обратилась в швейцарскую архитектурную мастерскую с предложением по проектированию пешеходно-велосипедного мостового перехода между парками "Хрещатый" и "Владимирская горка" в объеме: разработка концепции, осуществление авторского надзора при выполнении работ по проектированию. Были направлены письма, проведены скайп-конференции и озвучены украинские ценники на проектные работы, которые, согласно действующего украинского законодательства, используются при расчете сметы и проведении комплексной государственной экспертизы.

"От швейцарской компании поступило предложение на покупку права использования концепции и оказание консультационных услуг при выполнении работ по разработке проектной документации в размере 200 тысяч долларов, что на тот момент составляло 5,2 млн грн. Учитывая то, что ориентировочная стоимость работ по проектирования согласно украинских ценников не устроила архитектурную компанию, была продолжена работа и выдано распоряжение на проектирование. Согласно проведенному тендеру имеем разработчика проекта, который выиграл тендер с суммой 3,8 млн грн и выполнены работы по проектированию. Что же касается корректировки проекта, вызванного необходимостью проектирования укрепления и подпорных стен, затрат на авторский надзор, то сейчас дополнительная сумма проходит государственную экспертизу. Итак, этим проектом предложен вид моста и трассировки", - Александр Спасибко.

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"Сейчас мы находимся на финальной стадии работ. Новый мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, планируем открыть ко Дню Киева. Проект амбициозный, является знаковым для города и туристической инфраструктуры и станет настоящей визитной карточкой нашей столицы", - добавил заместитель председателя КГГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3125922
 
 
 Топ комментарии
 
А по поводу авторских прав на колесо у швейцарцев притензий нет?
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Так, після того, як у першому конкурсі швейцарців кидонули.
А потім з їх проектом пермогла дружня контора "Проектные системы ЛТД".
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А что тут удивительного? Наша правящая илитка не лучше кацапской. Врать и воровать - это смысл их жизни.
А швейцарцам впредь совет - если на конкурсе требуют полную проектную документацию, то слать на**й. Нашим главнюкам можно показывать только красивые отрендеренные картинки. А рассчеты и чертежи только после выплаты бабла.
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А по поводу авторских прав на колесо у швейцарцев притензий нет?
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Кличко має подати у відставку! Вцей момент коли весь світ бореться за авторські права мерія, Києва робить піратську копію архитектурного проекту! Це ганьба на весь світ!
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Я так долго ждал тебя, о рукотворный швейцарец!
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ну да, с чтением опять проблемы. "доведенный факт" - это в суде, после чего обычно следует наказание в виде кругленькой суммы из держбюджета...
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Ви й читать не починали. Швейцарські архітектори звинуватили Київ у крадіжці ідеї пішохідного моста до Арки дружби народів. У КМДА спростували плагіат і назвали автора проекту - Цензор.НЕТ 7977 "Столичная мэрия опровергает обвинения швейцарской компании". Вам так сподобалос звинувачення, що пропонуєте зразу ж заплатити кругленьку суму з бюджета, без витрати часу на з"ясування?
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ну да, куда уж нам...

"От швейцарской компании поступило предложение на покупку права использования концепции и оказание консультационных услуг при выполнении работ по разработке проектной документации в размере 200 тысяч долларов, что на тот момент составляло 5,2 млн грн. Учитывая то, что ориентировочная стоимость работ по проектирования согласно украинских ценников не устроила архитектурную компанию, была продолжена работа и выдано распоряжение на проектирование. Согласно проведенному тендеру имеем разработчика проекта, который выиграл тендер с суммой 3,8 млн грн и выполнены работы по проектированию. Что же касается корректировки проекта, вызванного необходимостью проектирования укрепления и подпорных стен, затрат на авторский надзор, то сейчас дополнительная сумма проходит государственную экспертизу. Итак, этим проектом предложен вид моста и трассировки", - Александр Спасибко. Источник: https://censor.net.ua/n3125922
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Чому прибрали "лайк" під статею? Швейцарські архітектори звинуватили Київ у крадіжці ідеї пішохідного моста до Арки дружби народів. У КМДА спростували плагіат і назвали автора проекту - Цензор.НЕТ 1579 Занадто відверте паливо?
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видимо потому, что я его не убирал. Можете на СФ спросить, почему лайк пропал.
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Позов може бути до компанії подавшої проект, а не до "держорганізації", відколи це покупці мають відповідати за продавця?
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в том, что конкурс устраивала мерия и туда подавался проект, который типа там не выиграл, а выигравший "очень похож" ничего не смущает?
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О, страна-паразит пытается качать права))
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"базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта"

как мне представляется "базовая концепция" всех мостов в мире одна
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Млять!
" автором проекта согласно выигранному тендеру на проектные работы является ООО "Проектные системы ЛТД".
Какие претензии к мэрии?
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Так, після того, як у першому конкурсі швейцарців кидонули.
А потім з їх проектом пермогла дружня контора "Проектные системы ЛТД".
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Ну так сам проект это только половина успеха, главное - кто его представляет... Швейцарські архітектори звинуватили Київ у крадіжці ідеї пішохідного моста до Арки дружби народів. У КМДА спростували плагіат і назвали автора проекту - Цензор.НЕТ 119
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ты видимо богатый очень. Опять к нам в карман залезть хотите?
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ні,

А по поводу авторских прав на колесо у швейцарцев притензий нет?
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Ви часом не з плагіаторської прокладки "Проектные системы ЛТД"?
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Главное швейцарцам пожлобились на гонорар. А на ботов деньги у них нашлись.
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А что тут удивительного? Наша правящая илитка не лучше кацапской. Врать и воровать - это смысл их жизни.
А швейцарцам впредь совет - если на конкурсе требуют полную проектную документацию, то слать на**й. Нашим главнюкам можно показывать только красивые отрендеренные картинки. А рассчеты и чертежи только после выплаты бабла.
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Позорище. Стыдно воровать и быть крохобор
ом.
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А не пошли они на...й, помощи нет от них, а вагон претензий, это архитектура б..ь а, если что то им похожее на их, пусть пусть маргало свои протрут
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С большей вероятностью туда пойдешь тьі. Просто воровать ненадо
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с таким как ты врагов не надо, всегда укажешь на блишнего
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Пусть подают в суд, к чему эти истерики?
А позорно, это до решения суда кидатся овном друг в друга.
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Так команда боксера воровать пришла, а не конкурсьі устраивать
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Концепция определяет что и зачем делается в проекте. Было бы странно, если бы у кого-то вместо моста, соединяющего два парка была расписана модель межгалактического корабля.
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Все удачные мосты похожи друг на друга, каждый неудачный мост неудачен по-своему (тоже плагиат))))
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Кто-то мне объяснит зачем этот мост?
Не лучше ли было кинуть все силы на шуляский путепровод?
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Как по мне там вообще нет никакой концепции, две обычные перекладины, могли бы придумать что-то и поинтересней!
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Нас подводят к мысли, что за проход по мосту надо будет отстегнуть
(типа швейцарцам) 10 баксов, за проход с селфи - 20, за проход с селфи и поцелуем - 30.
Схема называется "Гётеборг +".
,
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Швейцарцы более всех европейцы, если есть основания - подавайте в суд, если нет -извинитесь. То, что наши способны воровать не хуже других - это что, новость? Само по себе их удивление и возмущение неуместно, в мире все у всех воруют мысли, разработки, проекты... Важно, чтобы не крали лицензированное интеллектуальное право, сами видать проморгали.
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Та що ж це таке коїться................
Одні звинувачують в крадіжці Благодатного вогню в Єрусалимі, інші - в крадіжці проекту моста. Не інакше як козні Путіна.
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у швецаров кроме сыра не че нет атстаньте от нас попрошайки мостов))
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Ты был в Швейцарии, возили как обезьяну в автобусе "Аккорд-Тур"?
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Швейцария не понимает, что воровство и коррупция - крепкая основа и движущая сила отношений в Украине. Надо уже не стесняться и в конституцию статью внести.
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капец. Еще и тут умудрились обос*аться. А название ООО "Проектные системы ЛТД" уже само по себе выглядит подозрительно. Если это правда - нам дикий позор. Еще и в суд на нас подадут....пусть кличко из своего кармана издержки платит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШвейцарские архитекторы обвинили Киев в краже идеи пешеходного моста до Арки дружбы народов. В КГГА опровергли плагиат и назвали автора проекта
 
 
 
 
 
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