 Швейцарские архитекторы обвинили Киев в краже идеи пешеходного моста до Арки дружбы народов. В КГГА опровергли плагиат и назвали автора проекта

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Началом истории послужило возмущение швейцарских архитекторов, которые узнали, что в Киеве возводится пешеходный мост, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года.

По словам соучредителя компании Leuppi & Schafroth Architekten Стефани Шафрот, они нашли 3D визуализацию, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются от их проекта лишь незначительно: наличием или отсутствием лифта, и по стеклянным элементам настила перекрытия. Несмотря на эти различные детали, "базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта", отметила швейцарский архитектор.

Шафрот напомнила, что первое место на конкурсе на лучший проект мостового перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в 2013 году никому не присудили. Зато определили две вторые премии - их проект и проект из Испании. Она также добавила, что победитель конкурса в дальнейшем имеет преимущественное право на заключение договора на проект моста уже для его возведения.

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Данное обвинение в плагиате прокомментировали в Киевской городской госадминистрации. уточнив, что автором проекта согласно выигранному тендеру на проектные работы является ООО "Проектные системы ЛТД".

"Что касается распространенной в сети интернет информации о якобы незаконном использовании концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании для строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве, то я должен подчеркнуть, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ согласно проведенного тендера. Вопрос, действительно ли схожа идея, должны решать архитекторы", - сказал заместитель председателя КГГА.

Он рассказал, что в 2013 году состоялся международный архитектурный закрытый блиц-конкурс на лучший проект инженерно-архитектурного решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве. После длительного обсуждения конкурсных проектов члены жюри так и не смогли отдать предпочтение одному проекту и определить первое место. Поэтому два вторых места получили два проекта: швейцарских и испанских архитекторов.

В 2017 году городская администрация обратилась в швейцарскую архитектурную мастерскую с предложением по проектированию пешеходно-велосипедного мостового перехода между парками "Хрещатый" и "Владимирская горка" в объеме: разработка концепции, осуществление авторского надзора при выполнении работ по проектированию. Были направлены письма, проведены скайп-конференции и озвучены украинские ценники на проектные работы, которые, согласно действующего украинского законодательства, используются при расчете сметы и проведении комплексной государственной экспертизы.

"От швейцарской компании поступило предложение на покупку права использования концепции и оказание консультационных услуг при выполнении работ по разработке проектной документации в размере 200 тысяч долларов, что на тот момент составляло 5,2 млн грн. Учитывая то, что ориентировочная стоимость работ по проектирования согласно украинских ценников не устроила архитектурную компанию, была продолжена работа и выдано распоряжение на проектирование. Согласно проведенному тендеру имеем разработчика проекта, который выиграл тендер с суммой 3,8 млн грн и выполнены работы по проектированию. Что же касается корректировки проекта, вызванного необходимостью проектирования укрепления и подпорных стен, затрат на авторский надзор, то сейчас дополнительная сумма проходит государственную экспертизу. Итак, этим проектом предложен вид моста и трассировки", - Александр Спасибко.

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"Сейчас мы находимся на финальной стадии работ. Новый мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, планируем открыть ко Дню Киева. Проект амбициозный, является знаковым для города и туристической инфраструктуры и станет настоящей визитной карточкой нашей столицы", - добавил заместитель председателя КГГА.