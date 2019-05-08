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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (242) медицина (1800) Минздрав (1918) реформы (3300) Супрун Ульяна (494)

 В 2019 году Рада должна утвердить первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, - Супрун

Верховная Рада осенью 2019 должна утвердить первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг.

Об этом заявила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В 2019 году мы будем презентовать первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на смену псевдо-бесплатной медицине", - отметила Супрун.

"Гарантированный пакет - это четкий перечень услуг первичной специализированной амбулаторной и стационарной помощи, а также экстренной, паллиативной и реабилитационной помощи. Это базовый набор жизненно необходимых услуг, которые утверждает осенью 2019 Верховная Рада ", - добавила она.

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По словам министра, для того, чтобы в 2020 году заработала программа медицинских гарантий, необходимо, чтобы осенью 2019 все учреждения специализированной помощи подписали договора с Национальной службой здоровья.

"Для этого они должны автономизироваться и многие из них уже это сделали. Они должны иметь компьютеры, как уже есть на первичном звене, и соответствующее оборудование, чтобы оказывать те услуги. Это все реалистично, потому что мы увидели, что на первичном звене за один год наши учреждения могли это сделать ", - сказала Супрун.

По ее словам, в результате такой реформы должен быть создано единое медицинское пространство.

Источник: https://censor.net.ua/n3125917
 
   
 Топ комментарии
 
Серьезный шаг к переходу на медицину платную, и довольно недешевую для украинца со средней зарплатой.
А дальше Уля улетает в США и наблюдает за життям по-новому, но далеко не для всех.
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Запомните , только за деньги вас будут лечить .
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Irina Pravda "в приличном виде встречать надо не "Скорую помощь", а семейного врача. Скорая помощь для людей с инсультом и инфарктом, то есть для тех, кому для спасения жизни помощь надо оказать в сжатые временные рамки, а не для тех, кому надо снизить давление или опохмелиться.
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""Для этого они должны автономизироваться и многие из них уже это сделали. Они должны иметь компьютеры, как уже есть на первичном звене, и соответствующее оборудование, чтобы оказывать те услуги." Источник: https://censor.net.ua/n3125917

Текст выделен мной.
Вы не на лахте, отвыкайте.
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Все они порошенковские большие любители сказки рассказывать.

Послушаешь ее боссов, они звезды для украинцев с неба снимали все пять лет. А действительность -- вымирающее население Украины.
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бери выше!, киевская акушерка будет по 5 G консультировать о вреде курения при 3 стадии онкологии....
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зачем консультироваться онлайн? загуглил чо нада, да и делай себе операцию спокойно В 2019 году Рада должна утвердить первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, - Супрун - Цензор.НЕТ 7286
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скоро и в аскарбинах найдут какую-нибудь антисупрунщину
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Касторка и йод... У 2019 році Рада має затвердити перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, - Супрун - Цензор.НЕТ 922 У 2019 році Рада має затвердити перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, - Супрун - Цензор.НЕТ 3406Особливо хворим пурген.
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ну укажи мне хоть одного "задавленного" за последние пару лет?!
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«12:32, 8 мая 201.
Путин сменил главкома ВМФ.»
Подаруночок до 9-го...
Мабуть відмовився виконати наказ Шойгу, провести «Кузю» по красной плосчаді...

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Не. Скорее, не справился с запланированным объёмом траффика кокаина из Аргентины.
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Нє, нє. Навіть не кажіть таке.
То вотчіна ВПС РФ і «Аерофлота».
Тому, якщо туди ще рипнуться ВМФ РФ, то від «Кузі» одна кітва полишиться...

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ИМХО, Аэрофлот в основном припахан на герыче.
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Серьезный шаг к переходу на медицину платную, и довольно недешевую для украинца со средней зарплатой.
А дальше Уля улетает в США и наблюдает за життям по-новому, но далеко не для всех.
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Запомните , только за деньги вас будут лечить .
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И это согласно первоначальным планам с 2020 года. А сейчас обещают...чего только не обещают.
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Зрадофилы ! Дерьмомёты заряжены ? Пли ! У 2019 Рада має затвердити перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, - Супрун - Цензор.НЕТ 4594
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Це все вища математика, ми її з часом опануємо, а як з арифметикою-коли ціни на ліки війдуть в адекват, коли тисячі посередників приберуть? Га, Ул'яна!!!
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Так ти ж тут всюди кажеш, що щемити мафію медичну не можна, хай в омериці щемить.
Визначся вже.
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вы конечно заказ как пиар менеджер выполняет в защиту Супрун и дискредитацию не довольных, но вот как человек вы понимаете к чему ведет это ******** в реформах? Конечно вы ответите мне что я агент кремля, но вы хоть понимаете что вы живете в Украине и вам тоже этих денег может быть не достаточно?
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О, секта антипривочників підтягнулася...
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какая же это секта? Это выбор каждого человека. А вот если не сделаешь прививку не пустим твоего ребенка, а что им до этого? Их дети не пострадают, ведь привиты, а зачем тогда заставлять? Загадка, только если прививки со скрытым смыслом
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Баран,никаких посредников давно нет на рынке цепочка предельно короткая ,потому что конкуренция большая, производитель -дистрибьютор-аптечная сеть ,некоторые производители даже имеют свои сети
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Не знаю як буде баран жіночої статті, ну це до вас-чому ростуть ціни на ліки якщо тих вже немає... Чому до сих пір чернівецький Москаль їзде по ліки в Руминію та Польшу. Прошу коротко щоб читачам було зрозуміло.
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Цены зависят от курса валюты и стоимости сырья на рынке ,логистики (стоимость бензина в частности) После последней девальвации гривны цены на лекарства колебались +-10-15%
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Зрозуміло що винен у всьому долар, керівництво не причому. Хотілося б знати чому поляки, при ЗП в рази більшій, мають дешевші ліки??
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твоя жизнь стоит денег, нет денег, нет жизни
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Конституцию читай
Падла
Нам и так он положен
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Зе сказав, що Супрун не буде. І ще сказав, що він нікому нічого не винен. Так що запасайся гарантованими пакетами, якими повно в Конституції, бери-не-хочу.
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До,чого,тебе,повело ...! В огороді бузина,а в хліві кастрований хряк ...
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За Конституцією багато медпослуг одержав за останні 30 років?
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Все мечтаешь о халяве,краснозадый? Халявы низкопробной больше не будет ,минимум необходимый для тебя убогого останется
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Голосуйте за свинобыдло из комуняцкой системы
А я за закон
Черти порошковые
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А место на кладбище после рехвормы входит в пакет услуг???
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Это само-собой,дятел,сейчас разве не так?
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Ей мало того, что с её легкой руки Скорая помощь превратилась в катафалк. Теперь она заставляет приобрести компьютеры для того, чтобы иметь "пакет". Такое ощущение, что она живет до сих пор там, откуда прибыла к нам, в страну, где у многих пенсионеров нет средств на кусок еды и одежду для того, чтобы в приличном виде встретить "Скорую помощь". Хотя...с таким отношением к людям может уже что-то другое приехать. Там, чуть выше я сказала. И что мы без неё, такой супер-пупер умной, делали до сих пор... Она уже настолько зазналась и распоясалась, что будет неудивительно, если она свою кандидатуру предложит на должность и.о. министра Министерство обороны. А че? Она к медицине имеет примерно такое же отношение, как и к обороне. Что же она никак не вернется к себе домой лечить там пациентов... И компьютеры у всех есть там, и денег хватает...
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Irina Pravda "в приличном виде встречать надо не "Скорую помощь", а семейного врача. Скорая помощь для людей с инсультом и инфарктом, то есть для тех, кому для спасения жизни помощь надо оказать в сжатые временные рамки, а не для тех, кому надо снизить давление или опохмелиться.
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Помню как-то среди глубой ночи у моего крошечного тогда ребенка стала стремительно подниматься температура. Я была совсем молоденькая. Дом был новостроем. Таксофона и близко не было.Пришлось бежать прямиком на станцию Скорой помощи и сделать вызов. Приехали, помогли и рассказали, что да как... То есть тогда Скорая была помощью. Если Вы считаете, что данный вид помощи должен быть оказан только той категории граждан, о которой Вы сказали, тогда зачем столько машин? Перекрасьте их в другой цвет и декоммунизируйте. И вообще... кому-то, знаете, и давление снизить необходимо среди ночи, особенно, если человек в группе риска и живет один в квартире. Самое главное - наша страна - не Америка. Нам до нее, как до Луны примерно. И опыты на наших детях и одиноких (особенно) стариках ставить не по-медицински. Ночь...она коварная штука... может прихватить и 40-летних с любым недугом (а болячек - сами знаете, сколько) . Вот и сиди, думай, вызывать - не вызвать... Отравился человек, например. Кормит наша уважаемая пищевая промышленность тоже непонятно чем.
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нет человека нет проблем, нет народа нет проблем
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Особенно это касается пенсионеров. Живут тут, бюджет доят. Какая скорая помощь, какие визиты участкового врача?
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с начало доят людей налогами пока они работают, а потом нет человека нет проблем
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Антибиотики отцу пенсионеру участковый никогда не выписывает. Хочешь антибиотик, ложись в больницу. Но обычно пенсионеров не кладут, а рассказывают что у них легочная астма и пора в ящик (реальный случай!). Без моей помощи давно бы уже отца не было.
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вы дома отца лечили дома, как я понял и антибиотик окольными путями доставали?
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Пошел и купил. А Супрун хочет сделать это невозможным. И куча пенсионеров сразу пойдут на финальный заслуженный отдых.
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логично, со смертью финансовые проблемы будут решены и не только твои, но пенсионого фонда.
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А ты думаешь приятно сестре в твою грязную задницу пристраивать ведерную клизму за 4000грн зарплаты?
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Это Вы у олигархов спросите. Если Рошен и СКМ -- офшоры, то кто-то должег работать даром.
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я вам челюсть сломал за такие слова (я за равноправие женщин и мужчин), вы за разговором не следите, тем более я не вижу нужды вам данного человека оскорблять, я
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А за агітацію проти щеплень не потрібно щелепу тобі зламати, моральний ти наш?
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когда до дело доходит почему то люди пишут на меня заявления в полицию, а чем они раньше думали когда собирались действовать?
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Ця безграмотна супря меле дурню наперекір Конституції та збирається шось обмежити в доступі до медичної допомоги,не мпючи швіть поняття,що таке меддопомога,зводячи її до якоїсь послуги.Та купіть їй квитпк до америки -зробіть їй таку послугу.
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боюсь что она тебе билет и твоим родителям с детьми выпишет в морг. Не то что не хотим платить, все равно в больницах платили не официально, просто такие решения на прямую повлияют на стоимость лекарств и услуг. Многие люди лечились дома самостоятельно, что бы не ходить в больницу, основой конечно были антибиотики ибо основная масса проблем от восполнения, сейчас отменили свободную продажу ибо посещаемость больниц с предоставлением множество платных услуг многократно увеличится.
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Но все 5 лет депутаты имели доступ к лучшей медицине. Это коротко о том, кто имеет право жить, а кто - нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году Рада должна утвердить первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, - Супрун
 
 
 
 
 
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