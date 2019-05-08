 В 2019 году Рада должна утвердить первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, - Супрун

Об этом заявила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В 2019 году мы будем презентовать первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на смену псевдо-бесплатной медицине", - отметила Супрун.
"Гарантированный пакет - это четкий перечень услуг первичной специализированной амбулаторной и стационарной помощи, а также экстренной, паллиативной и реабилитационной помощи. Это базовый набор жизненно необходимых услуг, которые утверждает осенью 2019 Верховная Рада ", - добавила она.
По словам министра, для того, чтобы в 2020 году заработала программа медицинских гарантий, необходимо, чтобы осенью 2019 все учреждения специализированной помощи подписали договора с Национальной службой здоровья.
"Для этого они должны автономизироваться и многие из них уже это сделали. Они должны иметь компьютеры, как уже есть на первичном звене, и соответствующее оборудование, чтобы оказывать те услуги. Это все реалистично, потому что мы увидели, что на первичном звене за один год наши учреждения могли это сделать ", - сказала Супрун.
По ее словам, в результате такой реформы должен быть создано единое медицинское пространство.
Текст выделен мной.
Вы не на лахте, отвыкайте.
Послушаешь ее боссов, они звезды для украинцев с неба снимали все пять лет. А действительность -- вымирающее население Украины.
Путин сменил главкома ВМФ.»
Подаруночок до 9-го...
Мабуть відмовився виконати наказ Шойгу, провести «Кузю» по красной плосчаді...
То вотчіна ВПС РФ і «Аерофлота».
Тому, якщо туди ще рипнуться ВМФ РФ, то від «Кузі» одна кітва полишиться...
А дальше Уля улетает в США и наблюдает за життям по-новому, но далеко не для всех.
Визначся вже.
Падла
Нам и так он положен
А я за закон
Черти порошковые