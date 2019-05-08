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 СБУ задержала в Киеве пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности задержали в Киеве пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в интернете антиукраинские информационные материалы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Они (информационные материалы. – Ред.) были в том числе направлены на радикализацию публичных акций для инициирования массовых беспорядков во время проведения мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении..

СБУ также установила, что, осуществляя администрирование сообществ в запрещенных российских социальных сетях, агитатор распространял идеи "украинской псевдогосударственности" и размещал публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

Ответственность за такие противоправные действия предусмотрена ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители обнаружили у злоумышленника компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской агитации.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

СБУ задержала в Киеве пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая 01
СБУ задержала в Киеве пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая 02
СБУ задержала в Киеве пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3125910
 
   
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Коли до дебілів дійде що Галичина і Буковина майже весь час були в складі Австро-Угорської імперії а не Польші?
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вряд ли, не видно недопитой бутылки коньяка.
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в неї на морді ліца написано що она ісконная славянінка, можливо навіть із казані СБУ затримала в Києві проросійського пропагандиста, який закликав до масових заворушень 8-9 травня - Цензор.НЕТ 7765
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Пятнашку и освятить это все в СМИ.Чтоб каждая пророссиская гнида знала что будут последствия
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Іх ще багато є і навіть в Україні, а тому їх треба побільше саджати, треба їм створити умови, щоби вони волали у вмоляли щоби "великий Пу" просив Україну обміняти їх на Сенцова та інших бранців.
А то щось їм тут добре живеться.
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йому вже зарпоновули роботу в адміністрації новообраного прєзіка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала в Киеве пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая. ФОТО
 
 
 
 
 
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