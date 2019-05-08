 "Я не собираюсь быть инициатором никакого передела": Коломойский заявил, что не хочет инициировать национализацию или реприватизацию

Об этом он сказал в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо. Я читаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались", – заявил Коломойский.
Впрочем, позднее олигарх сказал, что не исключает возможности полномасштабной национализации всех компаний в Украине. "Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м", – сказал Коломойский.
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Он также не ожидает, что у него изменятся отношения с крупным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.
"У нас с ним (Ахметовым. – Ред.) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", – сказал Коломойский.
Он также ответил отрицательно на вопрос о том, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами.
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Что, Вове КМИС притаранил данные социологического опроса в котором его рейтинг уже 41 % ?
Еще пару раз вы с ним рот откроете - к инаугурации пойдет в минус
1. С Ахметовым ровные отношения. Тут же - мы ругаемся.
2. Потребуется национализация как в 1917. Тут же - я не буду инициатором национализации.
В общем все как всегда. Только кукла все молчит и молчит.....
Когда я об этом написала в фейсбуке, господин Чепинога закрыл комментарии у себя в фейсбуке, плюс сама мадам начала мне угрожать в личных комментариях, шо «она же мать» и имеет право на отдых, а средства в нее на такую дорогу виллу, потому что у нее муж известный бизнесмен (вероятно в очень узких кругах)», - сообщила Елена.
Елена Бондарчук / Facebook
Она также отметила, что «как мать» она несомненно может отдыхать, где и когда угодно, но как государственный деятель, когда идет война, должна быть в Киеве или на Донбассе.
Но на этом история не закончилась, ровно через год Ирину Геращенко вновь застукали на той же вилле.
«В следующем году мы ее встретили там же (кстати для отдыха госпожа Геращенко выбирает любимое место в Хорватии - Истринский полуостров). Госпожа Геращенко, сидя на берегу моря, выставляла посты в фейсбук, что она встречается в это время с матерями наших пленных ребят. Я даже через забор посмотрела, может она утром вскочила на самолет быстро и заниматься государственными делами?. Нет. сидит на берегу моря и строчит постик. Вот такие у них двойные стандарты», - отметила Елена.
Отметим, что профессиональная патриотка 5 лет вопила о том, что Россия вот-вот нападет, что все проблемы в Украине из-за Путина, а сама летает личным самолетом кума Путина Виктора Медвечука, будучи его подругой:Ирина Геращенко и Виктор Медведчук
Отметим, что «патриотка» Геращенко ни дня не была в бизнесе. Ее карьера началась в качестве любовницы Ющенко.
Вот так оказывается можно…
Ну а потом «папик» Ющенко продвигал Геращенко на верх, пока на крови Майдана Геращенко не стала миллионером и не получила самые высокие должности в стране.
Слава Украине!Насосала.....
Если кандидат ходит с охраной Бени, ездит на машине Бени, имеет топового юриста в команде от Бени, за него топят СМИ Бени, то он не имеет никакого отношения к Бене.