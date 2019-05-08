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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1024) национализация (148) реприватизация (17)

 "Я не собираюсь быть инициатором никакого передела": Коломойский заявил, что не хочет инициировать национализацию или реприватизацию

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации после вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо. Я читаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались", – заявил Коломойский.

Впрочем, позднее олигарх сказал, что не исключает возможности полномасштабной национализации всех компаний в Украине. "Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м", – сказал Коломойский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский: Свергать Порошенко можно ради того, чтобы сломать систему, но не ради возвращения в Украину

Он также не ожидает, что у него изменятся отношения с крупным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"У нас с ним (Ахметовым. – Ред.) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", – сказал Коломойский.

Он также ответил отрицательно на вопрос о том, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами.

Также на Цензор.НЕТ: У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги, но мы не помогали, хоть она и обращалась, - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3125908
 
   
 Топ комментарии
 
і не забув себе - вивів бабло із приват-банку, присвоїв нафту в трубопороводах.
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у меня убытки бюджетных денег с моих налогов на дофинансирование разграбленного Привата.
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Журналюги-порохоботы, вырывая фразы из интервью всё пытаются зразу разогнать. Как-то туго идёт, но видно старание.
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Вторая серия интервью Коломойского - и снова кровь из глаз. Но теперь не потому, что Коломойский раскрывается как личность, как в первой части. А потому что тезисы, которые он озвучивает, ужасны и могут ожидаемо звучать от Шарикова, но никак от одного из самых богатых людей Украины. Что говорит Коломойский? - Хуже не будет. А все плохо что случилось, то МВФ и пророк его Порошенко. - Сценарий 1917 года может быть неплохим решением - В Венесуэле сейчас лучше чем в Украине (читайте - дефолт это прекрасно). - В Норвегии люди получают газ по себестоимости - МВФ заставил повысить тарифы, чтобы довести людей до разорения и поставить страну на колени - Супрун страшное зло, еще и вакцинация, которая, правда, непонятно тут причем Каждый из этих тезисов либо ложен (Норвегия, где одни из самых высоких коммунальных тарифов в мире) либо ужасен сам по себе (сценарий 1917 года). Но все они укладываются в один вариант мировоззрения. Запад это зло (это ведь они довели Венесуэлу, утверждает вслед за российскими телеканалами украинский олигарх), Украине нужен свой путь. Один в один повторяя тезисы и сценарий сериала «Слуга народа». И тут есть три варианта. - это Коломойский писал сценарий «Слуги народа» или по крайней мере озвучивал ключевую идею - Коломойский судит о мире по сериалу «Слуга народа» - просто случайно совпало О Коломойском можно говорить все что угодно, но он не глуп. А значит вряд ли он может судить о мире по сериалу, по крайней мере по такому дешевому, как «Слуга народа». Скорее его стиль - это Игры Престолов, где он еще и свой личный Дом может иметь, где никто никогда не платит по своим долгам. Так что остается два варианта. И вы можете верить в случайные совпадения, ведь такой человек как Коломойский никогда не будет использовать свой телеканал для достижения своих бизнес целей (сам ведь сказал). А можете предположить, что именно советует, как авторам сериала, так и избранному президенту. Пропаганда социализма от олигарха, помноженная на тезисы российской пропаганды - вот тот опасный коктейль, который предлагает нам Коломойский. Когда такие вещи озвучивает студент ПТУ, то можно понять, что он так думает. Когда такие вещи говорит умный и богатейший человек, это означает, что он хочет, чтобы выпускник ПТУ так думал. А также пенсионерка, учительница и слесарь третьего разряда. И теперь главный вопрос - зачем? Зачем олигарху навязывать определенные мысли населению? Только для того, чтобы подтолкнуть это население к определенным действиям. Олигарх хочет заставить людей выгнать МВФ и кредиторов из страны, потому что они мешают ему жить. Не людям, а именно олигарху. И он запускает механизм «стокгольмского синдрома», когда люди, которых он годами использовал и на которых наживался, должны помочь ему избавиться от его проблемы и сделать это должны за свой счет. Мы же помним, что именно украинский народ должен принести деньги на Майдан и избавить олигархов от гнета МВФ. Почему Коломойский подталкивает нас к этому решению? Одна цифра, которая все объясняет. В 2013 году отношение состояния украинский олигархов, входящий в список Форбс, к украинскому ВВП, составляло 18%. На сегодня эта цифра - 13%. Сокращение почти на треть. Это сокращение влияния. И это ночной кошмар олигархов. Особенно Игоря Коломойского. Они беднеют относительно украинского народа. И этот процесс надо срочно остановить. Коломойскому надо. И для этого нужно избавиться от МВФ. Который приучает играть по правилам. И желательно избавиться от влияния США, где ФБР очень хочет увидеть у себя на «собеседовании» господина Коломойского. Не украинскому народу это надо. Потому что без МВФ украинский народ повторил бы как раз путь добрый венесуэльцев, которые, по мнению Коломойского, живут гораздо лучше украинцев при минимальной зарплате в 8 долларов в месяц, инфляции в миллион процентов в год и курсе валют, который никто не знает (поэтому и посчитать корректно сейчас ВВП на душу населения там просто невозможно). Это тот путь, который предлагает Украине Коломойский. Это тот путь, который предлагает Украине сериал «Слуга народа». Это тот путь, на который, возможно, наставляют избранного президента его старые друзья. Это плохой путь для Украины. Но прекрасный для олигархов. И не только для Игоря Коломойского. Не говоря уже о том, что это мечта любого олигарха - запустить процесс передела собственности когда ты при власти. А Коломойский всем своим видом показывает, что теперь при власти именно он.
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ШО ж так быстро сдулся? То 1917 даешь и уже никакого передела, я белый и пушистый?
Что, Вове КМИС притаранил данные социологического опроса в котором его рейтинг уже 41 % ?
Еще пару раз вы с ним рот откроете - к инаугурации пойдет в минус
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ти не зрозумів 41% це +, у нього ж було 30%.Але кміс то такий кміс.
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Удивительная способность в каждом следующем абзаце противоречить самому себе. Т.е по СУТИ ничего не сказать,много говоря
1. С Ахметовым ровные отношения. Тут же - мы ругаемся.
2. Потребуется национализация как в 1917. Тут же - я не буду инициатором национализации.
В общем все как всегда. Только кукла все молчит и молчит.....
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Слухайте Беню, і розумійте - все буде навпаки.
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Беня может потянуть Зеленского на дно, а к осени его погонят в шею!!! А Беня опять в бега!!!
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До осені Бєня потягне на дно не Зєлю з зазєликами , а всю Україну .
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«Эта неуважаемая «Ирина Геращенко» во время Иловайского котла сидела на вилле в Хорватии стоимостью 600 евро в сутки, будучи на тот момент уполномоченным президента по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе и с берега Адриатического моря помогала решать конфликт. Когда наши дети пытались ее сфотографировать, она начала прятать лицо.
Когда я об этом написала в фейсбуке, господин Чепинога закрыл комментарии у себя в фейсбуке, плюс сама мадам начала мне угрожать в личных комментариях, шо «она же мать» и имеет право на отдых, а средства в нее на такую ​​дорогу виллу, потому что у нее муж известный бизнесмен (вероятно в очень узких кругах)», - сообщила Елена."Я не збираюся бути ініціатором жодного переділу": Коломойський заявив, що не хоче ініціювати ні націоналізацію, ні реприватизацію - Цензор.НЕТ 8177
Елена Бондарчук / Facebook
Она также отметила, что «как мать» она несомненно может отдыхать, где и когда угодно, но как государственный деятель, когда идет война, должна быть в Киеве или на Донбассе.

Но на этом история не закончилась, ровно через год Ирину Геращенко вновь застукали на той же вилле.
«В следующем году мы ее встретили там же (кстати для отдыха госпожа Геращенко выбирает любимое место в ​​Хорватии - Истринский полуостров). Госпожа Геращенко, сидя на берегу моря, выставляла посты в фейсбук, что она встречается в это время с матерями наших пленных ребят. Я даже через забор посмотрела, может она утром вскочила на самолет быстро и заниматься государственными делами?. Нет. сидит на берегу моря и строчит постик. Вот такие у них двойные стандарты», - отметила Елена.
Отметим, что профессиональная патриотка 5 лет вопила о том, что Россия вот-вот нападет, что все проблемы в Украине из-за Путина, а сама летает личным самолетом кума Путина Виктора Медвечука, будучи его подругой:"Я не збираюся бути ініціатором жодного переділу": Коломойський заявив, що не хоче ініціювати ні націоналізацію, ні реприватизацію - Цензор.НЕТ 8177Ирина Геращенко и Виктор Медведчук
Отметим, что «патриотка» Геращенко ни дня не была в бизнесе. Ее карьера началась в качестве любовницы Ющенко.
Вот так оказывается можно…
Ну а потом «папик» Ющенко продвигал Геращенко на верх, пока на крови Майдана Геращенко не стала миллионером и не получила самые высокие должности в стране.
Слава Украине!Насосала.....
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Ну во первых прыгнула не в самолет, а на метлу, все ведьмы так летают, быстро и удобно. Ну и вообще, хотя бы в одного депутата муж"успешный" бизнесмен, а то во всех остальных жены.
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прикольно как порохоботы ведустья на свою же методику. Сами придумали что беня управляет Зелей, теперь этого боятся.
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Кстати да - пора забывать о свинарчуках-барыгах-порохоботах, теперь власть у поклонников Слуги народа и вся ответственность за происходящее в стране - начиная от оборота наркотиков и до смены шкарпеток бойцам на нуле лежит на них. Вот эти стенания, что не хватает специалистов, опыта ,полномочий, не критикуйте нас, поддержите нас- нас не **...., простите, не интересуют.
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Если нечто ест как утка, ходит как утка, крякает как утка, несёт яйца как утка, плавает как утка - то скорее всего это утка.
Если кандидат ходит с охраной Бени, ездит на машине Бени, имеет топового юриста в команде от Бени, за него топят СМИ Бени, то он не имеет никакого отношения к Бене. "Я не збираюся бути ініціатором жодного переділу": Коломойський заявив, що не хоче ініціювати ні націоналізацію, ні реприватизацію - Цензор.НЕТ 6127
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Есть уголовные дела по Бене в Укриане ? А ведь убыток не 1 млрд. А тут и ПАП отстегнет немало денег напоследок своего президентства, порешав в судах в пользу Бени. И вряд ли за просто сделать плохо Зе.
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Так не его выбрали президентом. Что он собирается реприватизировать или национализировать. Тут будут решать без него. Надеюсь. А то смысл в перевыборе перошенка на Зеленского.
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Беня фуфло гонить,буде брикаця і в Ізраїль не пустять.
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Не Коломойского выбрали президентом ? У зебилов когнитивный диссонанс.
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А якщо винести на референдум питання націоналізації та реприватизації підприємств? Цікаво, який би був результат?
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76% потому что нищебродам главное отнять и поделить!
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Просто дайте два лярди грошей і поки все...
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так он не в курсе, что ВВП вообще то и так растёт? Только, вот сразу огромным оно не станет, тем более если пугать западных инвесторов, такими интервью про передел и волков с овцами, которые тут гражданскую войну ведут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не собираюсь быть инициатором никакого передела": Коломойский заявил, что не хочет инициировать национализацию или реприватизацию
 
 
 
 
 
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