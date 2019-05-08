 "Я не собираюсь быть инициатором никакого передела": Коломойский заявил, что не хочет инициировать национализацию или реприватизацию

Об этом он сказал в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо. Я читаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались", – заявил Коломойский.

Впрочем, позднее олигарх сказал, что не исключает возможности полномасштабной национализации всех компаний в Украине. "Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м", – сказал Коломойский.

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Он также не ожидает, что у него изменятся отношения с крупным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"У нас с ним (Ахметовым. – Ред.) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", – сказал Коломойский.

Он также ответил отрицательно на вопрос о том, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами.

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