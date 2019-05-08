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 Политика Украины
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 США осуждают дестабилизирующий шаг РФ по предоставлению паспортов гражданам Украины, - Кент на встрече с Климкиным

Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент в ходе визита в Киев обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

"За завтраком с Министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины", - говорится в сообщении.

США осуждают дестабилизирующий шаг РФ по предоставлению паспортов гражданам Украины, - Кент на встрече с Климкиным 01
Фото: посольство США в Украине/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель помощника Госсекретаря США Кент прибыл в Украину

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Я говорил, что мне "не жаль людей" о тех, кто собирается получать паспорт РФ ради двойной пенсии, - Рева объяснил свое заявление о жителях ОРДЛО

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

США осуждают дестабилизирующий шаг РФ по предоставлению паспортов гражданам Украины, - Кент на встрече с Климкиным 02

Источник: https://censor.net.ua/n3125901
 
 
 Топ комментарии
 
А Клімкінд цьому пану свій кацапській паспорт показав?
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Ну мы тоже осуждаем. А что делать?
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А Клімкінд цьому пану свій кацапській паспорт показав?
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Там, у вас, уже на самолетах летать сруться, а тебя Климкин волнует

02:26, 8 мая 2019
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари.



В Шереметьево задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу.
Об этом сообщает Пятый канал.
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника.
В результате всех вывели из самолета.»
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А Українською Мовою слабо написати))Еліта засрана))
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Та то, щоб тобі було зрозуміло. А так, будь ласка:
Там, у вас, уже на літаках літати сруться, а тебе Клімкін хвилює. Будете сміятись, але знову SSJ-100 США засуджують дестабілізуючий крок РФ з надання паспортів громадянам України, - Кент на зустрічі з Клімкіним - Цензор.НЕТ 7936

«02:26, 8 мая 2019. В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари.

В Шереметьево задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу.
Об этом сообщает Пятый канал.
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника.
В результате всех вывели из самолета.»

(copy - past, мовою оригіналу)
Enjoy.
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коли здихатимуть - тоді напишеш .Годі тут викладати свої кацапські новини ,твої спроби затягнути українців в інформаційний простір окупанта - марні.
Цікавлять лише смерті ворогів ,їх викладай ,вподобаю.
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Костянтин Болтівець....."Цікавлять лише смерті ворогів ,їх викладай ,вподобаю." (c)
це ти про русскіх окупантів ?
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а клизму слабо рассее вставить......озабоченные мля
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А осуждённые рашисты начали бояться и перестали делать "дестабилизирующие шаги" . США засуджують дестабілізуючий крок РФ з надання паспортів громадянам України, - Кент на зустрічі з Клімкіним - Цензор.НЕТ 2383
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Увы, но от осуждений ***** свое решение не изменит. Вот они где политические имптотенты. А еще про Зе, который даже в должность не вступил, что-то говорят.
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так чего вы тогда Порошенко во все грехах обвиняли, забыв о ботоксном, а теперь обеливаете Зе? Да нет уж, пускай и он окунется в все последствия этих озабоченностей...
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Барига ще діючий презик , але щось його реакції немає. Те ,що підбарижники самі Баригу вже на помийку викинули і забули ,що воно ще ніби "Президент" - це добре.
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Та шо ти так переймаєшься?
Все.
Порошенко вже не Президент України.
Як того і хотіло *****.
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Представители террористического движения «Талибан» надели на себя георгиевские ленточки

США засуджують дестабілізуючий крок РФ з надання паспортів громадянам України, - Кент на зустрічі з Клімкіним - Цензор.НЕТ 9760

Это произошло, предположительно, на приеме в российском посольстве в Афганистане.

Снимки, на которых талибы запечатлены с символическими черно-оранжевыми ленточками, выложил в социальной сети дипломат Никита Ищенко. На фото обратило внимание «Эхо Москвы». На сайте российского посольства в Кабуле Ищенко числится в должности пресс-аташе. Сам молодой человек позирует на фото рядом с бородатыми мужчинами в традиционной афганской одежде. Выше подпись: «талибы & георгиевская ленточка». Судя по всему, снимки были сделаны во время официального приема, посвященного Дню победы. Каждый год российские дипмиссии проводят подобные мероприятия по всему миру и посольство в Кабуле не стало исключением.

Стоит напомнить, что движение «Талибан» признано международным сообществом и в том числе Россией, террористическим и запрещено в нашей стране. Какая связь может быть между террористами и символом победы в Великой отечественной войне, непонятно. К слову, уже на следующей неделе подобные ленточки наденут многие ветераны и другие россияне. В том числе и президент Владимир Путин.
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Весь час цей пігмей посміхається, якоюсь приклеїною усмішкою!! Невже таке веселе життя в країні?!!
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Життя нормальне.
Поїдь в ОРДЛО, якщо тобі невесело.
Повеселишся.
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... було у свиносоєвих, а зарах в них якась незрозуміла тревога поселилася!!
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ага...
« - Доктор, у моєго сосєда бєлая горячка !
- А почєму ви так рєшілі ?
- Доктор, ви чьто ! Да по нєму зєльониє черті бєгают !!!»

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Раньше немецкие фашисты "звездой давида" метили не угодных граждан, а кремлевские паспортами с метками (серия, искажения в текстах) которые видны всем рашкиным службам...

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А когда в Крыму выдавали рос.паспорта не было озабоченности. А как теперь укр.власть запретит въезд в Украину с российскими паспортами выданными украинцам, авто с номерами непризнанных республик.
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а лотерею гринкарт сша не осуждают почему то, хотя так же вытягивают работоспособное население из разных стран
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"Спасибо, что отдали за ничто ЯО, лошары" - подумал, но не сказал вслух... как его там, это чмо называется? Ах, да, Кент.
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