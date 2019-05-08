 США осуждают дестабилизирующий шаг РФ по предоставлению паспортов гражданам Украины, - Кент на встрече с Климкиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.
"За завтраком с Министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместитель помощника Госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины", - говорится в сообщении.
Фото: посольство США в Украине/Facebook
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Я говорил, что мне "не жаль людей" о тех, кто собирается получать паспорт РФ ради двойной пенсии, - Рева объяснил свое заявление о жителях ОРДЛО
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
02:26, 8 мая 2019
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари.
В Шереметьево задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу.
Об этом сообщает Пятый канал.
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника.
В результате всех вывели из самолета.»
Там, у вас, уже на літаках літати сруться, а тебе Клімкін хвилює. Будете сміятись, але знову SSJ-100
«02:26, 8 мая 2019. В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари.
В Шереметьево задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу.
Об этом сообщает Пятый канал.
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника.
В результате всех вывели из самолета.»
(copy - past, мовою оригіналу)
Enjoy.
SSJ-100 вєлікая вєсчь...
Цікавлять лише смерті ворогів ,їх викладай ,вподобаю.
це ти про русскіх окупантів ?
Все.
Порошенко вже не Президент України.
Як того і хотіло *****.
Это произошло, предположительно, на приеме в российском посольстве в Афганистане.
Снимки, на которых талибы запечатлены с символическими черно-оранжевыми ленточками, выложил в социальной сети дипломат Никита Ищенко. На фото обратило внимание «Эхо Москвы». На сайте российского посольства в Кабуле Ищенко числится в должности пресс-аташе. Сам молодой человек позирует на фото рядом с бородатыми мужчинами в традиционной афганской одежде. Выше подпись: «талибы & георгиевская ленточка». Судя по всему, снимки были сделаны во время официального приема, посвященного Дню победы. Каждый год российские дипмиссии проводят подобные мероприятия по всему миру и посольство в Кабуле не стало исключением.
Стоит напомнить, что движение «Талибан» признано международным сообществом и в том числе Россией, террористическим и запрещено в нашей стране. Какая связь может быть между террористами и символом победы в Великой отечественной войне, непонятно. К слову, уже на следующей неделе подобные ленточки наденут многие ветераны и другие россияне. В том числе и президент Владимир Путин.
Поїдь в ОРДЛО, якщо тобі невесело.
Повеселишся.
« - Доктор, у моєго сосєда бєлая горячка !
- А почєму ви так рєшілі ?
- Доктор, ви чьто ! Да по нєму зєльониє черті бєгают !!!»
Тьху
Раньше немецкие фашисты "звездой давида" метили не угодных граждан, а кремлевские паспортами с метками (серия, искажения в текстах) которые видны всем рашкиным службам...
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