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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1175) Кабмин (10944) МИД (4980) Минобороны (5728) Савченко (2832)

 Савченко заявила, что готова возглавить при Зеленском Министерство обороны или МИД

Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в попытке организации вооруженного государственного переворота, считает, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или Министерства иностранных дел.

Об этом Надежда Савченко сказала в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", – подчеркнула она.

Нардеп отметила, что лично с Зеленским не общалась.

"У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", – добавила Савченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд отложил заседание в деле Савченко-Рубана на 31 мая

Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

22 марта Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Савченко заявила о поддержке Зеленского и продолжении политической карьеры

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, прокуроры были лишены возможности внести ходатайство о применении новой меры пресечения для подозреваемых в терроризме Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Источник: https://censor.net.ua/n3125900
 
   
 Топ комментарии
 
А чё....президент клоун, а министр мужеподобная ватная баба-алкоголичка Савченко заявила, что готова возглавить при Зеленском Министерство обороны или МИД - Цензор.НЕТ 894
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Даешь гадьку в главы СБУ, а шарийка заместо Вятровича - гулять так гулять!🤣
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Все, точно приехали) Савченко прокурор! хаха или глава мвд) ухаха) а мою бабку министром здравоохранения поставим) реформы не то что пойдут, попрут с релятивистской скоростью)
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Вашу бабушку никто министром не поставит, ведь еще есть сеструха Савченко и мать их... Или их мать...
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Поддерживаю Надю Савченко.
А ещё... сократить поголовье нардэпов до 199 человек. Их не надо Украине в полтыщи рыл!
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согласен! Надя может возглавить палату №6 в дурке (там,где Наполеон)
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Якщо ця дебільна буде призначена на будь яку посаду при новій владі, то я свій голос за зеленського відзиваю. Савченко заявила, що готова очолити за Зеленського Міністерство оборони або МЗС - Цензор.НЕТ 4298
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Хай думає батєнька, а моє діло діяти. Помилки відправляються за порєбрік . Савченко заявила, що готова очолити за Зеленського Міністерство оборони або МЗС - Цензор.НЕТ 7924
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Я бы ее и начальником свалки не назначил.там тоже надо соображать, а не языком болтать. Упыри и дебилоитды никому не нужны,кроме Путина и его спецслужб..
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согласен! Надя-полезная идиотка для *****
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Кажется странной долгая эпопея внедрения нам такого агента как Савченко- мужиковатая, недалекая, необразованная, хамоватая, с психическими отклонениями... Какой был в этом смысл? Очевидно, что такой агент эффективно и долго работать не сможет. Просто ФСБ-шники провернули оскорбительную каверзу : Савченко внедрили как насмешку, мол, будете всю жизнь содержать эту глуповатую семейку на свои налоги, периодически вытирая плевки и бессильно обалдевая от её речей и поступков... И это очень печально.
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Все багато простіше. У гаді монументальне почуття власної важності. Тому вона постійно має бути в центрі уваги. Це - ідеальний персонаж для комбінації "відволікання уваги на негідний об'єкт".
От вискочила гадя, щось витворила чи бовкнула, як в калюжу пшукнула - глядачів ковбасить. А поки вони тим зайняті, москалі (до речі, і порошенко також) творять усе, що заманеться. Глядачі ж бо при справі - ковбасяться від гадіних бздур.
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мне кажется, зеленского они внедрили по тому же принципу.
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Молодец Савченко. Но она полезней в оппозиции.
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Сегодня в дурдоме, день открытых дверей?
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тебе видней. спроси у своего медперсонала.
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Зачем ты сбежал от санитаров на прогулке?
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вот это да... полный аут... дебильная готова возглавить... не имея ни образования, ни подготовки, ни интеллекта... это же полная компрометация страны...
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Надя рехнулась 2 года назад, а как это назвать даже не знаю.
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Инженеру хорошо,
а доктору -
лучше,
я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.
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Всё обвинение про миномёты, купол, баржи и т.д. сфабриковано спецслужбами и рассыпалось в прах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко заявила, что готова возглавить при Зеленском Министерство обороны или МИД
 
 
 
 
 
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