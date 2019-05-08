 Советник Путина Глазьев заявил, что его слова о заселении Донбасса жителями Израиля "неправильно поняли"

Об этом Глазьев заявил в комментарии российскому информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.
Советник Путина утверждает, что в его статье не упоминаются евреи, а в заинтересовавшем СМИ фрагменте речь не идет о Донбассе. "Это передергивание и инсинуации, не имеющие отношения к содержанию статьи", – сказал Глазьев.
"Искусственная раскрутка этого скандала, начатая рядом конспирологов, делается влиятельными силами, заинтересованными в дискредитации России", – считает советник Путина. По словам Глазьева, цель "раскрутки" – "еще больше раздуть ненависть между русским и украинским народами".
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6 мая Глазьев написал в своем авторском блоге под названием "Оккупация" в газете "Завтра", что администрация президента США Дональда Трампа задолго до выборов сделала ставку на президента Украины Зеленского, а на Донбасс при новой власти будут массово переселяться жители Израиля.
"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной – так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", – написал советник Путина.
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Ох уж эти враждебные "влиятельные силы", вечно они кацапам в головы срут и заставляют шизоидную бредятину нести. На что только не пойдут лишь бы вяликую сроссиюшку дискредитировать...
Куда еще больше? Хватит на сотни лет.
По существу.представить трудно,что бы могло мотивировать евреев из Израиля,привыкших жить...скажем так...не по материальным шаблонам населения нынешнего Донбасса и всей прочей Украины (даже включая Киев,если смотреть по "среднему жителю").Это было бы здорово,если бы новому президенту удалось добиться таких результатов в социально-экономической сфере.А за евреями,как правило,идут деньги.
Я лично не против бы видеть такую преуспевающую Украину,что даже евреи бы решили массово покидать Израиль для того,чтобы хлтя бы на самом бедном участке Украины получить разрешение для поселения и развёртывания бизнеса...там глядишь,подтянется и Швейцария со Штатами ...Ай да Глазьев...ай да сукин сын...))
- Я принципиально не шахтер.