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Все про:антисемитизм (155) Россия (72724) Донбасс (18508) Глазьев (128)

 Советник Путина Глазьев заявил, что его слова о заселении Донбасса жителями Израиля "неправильно поняли"

Советник президента РФ Сергей Глазьев, заявивший 6 мая, что при Зеленском возможен массовый переезд на "зачищенный" от русского населения Донбасс жителей Земли обетованной, утверждает, что скандал с его заявлением раздувается искусственно.

Об этом Глазьев заявил в комментарии российскому информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Советник Путина утверждает, что в его статье не упоминаются евреи, а в заинтересовавшем СМИ фрагменте речь не идет о Донбассе. "Это передергивание и инсинуации, не имеющие отношения к содержанию статьи", – сказал Глазьев.

"Искусственная раскрутка этого скандала, начатая рядом конспирологов, делается влиятельными силами, заинтересованными в дискредитации России", – считает советник Путина. По словам Глазьева, цель "раскрутки" – "еще больше раздуть ненависть между русским и украинским народами".

Читайте на Цензор.НЕТ: Глазьев весной 2014-го связывался по телефону с лидерами террористов и говорил, что Россия их не бросит, но их кинули, - наемник РФ Жучковский

6 мая Глазьев написал в своем авторском блоге под названием "Оккупация" в газете "Завтра", что администрация президента США Дональда Трампа задолго до выборов сделала ставку на президента Украины Зеленского, а на Донбасс при новой власти будут массово переселяться жители Израиля.

"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной – так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", – написал советник Путина.

Также на Цензор.НЕТ: За год в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3125896
 
 
 Топ комментарии
 
Глазьев, еслм ты публично "пёрднул", то, сколько веником не махай, а вонь, всё равно, вокруг тебя будет стоять...
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еврейский спермоспецназ, обсуждает с преЗЕдентом, стратегию тотального осеменения жителей Бамбасса.. Глазьев был прав!!!.. инфа 100%
Радник Путіна Глазьєв заявив, що його слова про заселення Донбасу жителями Ізраїлю "неправильно зрозуміли" - Цензор.НЕТ 1564
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Сомневаюсь. Многое зависит от соседа - если сосед дол..б, через 2 часа отхватит все.
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"Искусственная раскрутка этого скандала, начатая рядом конспирологов, делается влиятельными силами, заинтересованными в дискредитации России" (c)

Ох уж эти враждебные "влиятельные силы", вечно они кацапам в головы срут и заставляют шизоидную бредятину нести. На что только не пойдут лишь бы вяликую сроссиюшку дискредитировать...
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Ага,ага,в Европе вот такие заявления-это приговор для карьеры
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Как только Косоглазьева отпустил аргентино-посольский коксохим, мир узнал, что застрявшая в форточке жопа, эрегированный осёл в кабинете советника президента, татуировка розочек и каллиграфической надписи "Вова, я твоя!" ниже поясницы - это совсем не то, что все подумали...)))
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И таки им мало сектора Газа и по мнению кацапа ещё подавай им сектор Угля Радник Путіна Глазьєв заявив, що його слова про заселення Донбасу жителями Ізраїлю "неправильно зрозуміли" - Цензор.НЕТ 1254
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"еще больше раздуть ненависть между русским и украинским народами".Источник: https://censor.net.ua/n3125896

Куда еще больше? Хватит на сотни лет.
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Шотакое глазьев? -кобелирующий маразматик, не получивший к исходу толком ни знаний, ни навыков, ни авторитета, чтобы быть понятым нормальными людьми. Он строит диковатые теории с закосом под оригинальность, но это все говно, как и он сам.
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вот так часто бывает-брякнет какой-нибудь олух из политиков хрень,а потом кричит-"Политическое преследование...инсинуайиии...выборка из контекста".А народ всё понимает даже лучше-облажался горлопан...
По существу.представить трудно,что бы могло мотивировать евреев из Израиля,привыкших жить...скажем так...не по материальным шаблонам населения нынешнего Донбасса и всей прочей Украины (даже включая Киев,если смотреть по "среднему жителю").Это было бы здорово,если бы новому президенту удалось добиться таких результатов в социально-экономической сфере.А за евреями,как правило,идут деньги.
Я лично не против бы видеть такую преуспевающую Украину,что даже евреи бы решили массово покидать Израиль для того,чтобы хлтя бы на самом бедном участке Украины получить разрешение для поселения и развёртывания бизнеса...там глядишь,подтянется и Швейцария со Штатами ...Ай да Глазьев...ай да сукин сын...))
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Лучший способ замять скандал по-тихому - прокатить Глазьева на Суперджете в один конец.
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Рабинович, вы, случайно, не шахтер?
- Я принципиально не шахтер.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоветник Путина Глазьев заявил, что его слова о заселении Донбасса жителями Израиля "неправильно поняли"
 
 
 
 
 
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