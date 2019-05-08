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 Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц

ГПУ во вторник, 7 мая, утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ относительно пяти лиц, которые обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки К.Гандзюк", - написала Сарган.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц 01

Источник: https://censor.net.ua/n3125895
 
 
 Топ комментарии
 
и не одного зебила на ветке - как думаете - почему? ....(маты)
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Нацжены уже не бегают успокоились после выборов, а как они за Гандзюк переживали.
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и не одного зебила на ветке - как думаете - почему? ....(маты)
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Отец Екатерины сообщил что подал иск против Юги, о возмещении морального ущерба.
Этот недопрокурор выложил в открытый доступ акт судебно-медицинской экспертизы Е. Гандзюк.
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С министерства пропаганды ОРДЛО уже не проплачивают. И черкасский журналист никому не интересен
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Да и коррупция как-то резко пропала из эфира.
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тяжкие телесные, повлекшие смерть... а не предумышленное убийство
хорошо хоть не мелкое хулиганство
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Ну по сути так и есть. По УК, если человек сразу не помер, то "нанесение тяжких телесных повреждений".
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А если в выпивку подмешал цианистый калий? Тогда это незаконное производство алкогольных напитков? Мда уж...
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По КПК все правильно. Без емоцій. Емоції жоден суд до уваги не прийме.
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Нацжены уже не бегают успокоились после выборов, а как они за Гандзюк переживали.
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ЦензорНет 8 мая 2019 года:
в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО. - 10 тысяч просмотров.

Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц. - 900 просмотров.

После 21 апреля вдруг стало пофиг, кто же все-таки замовив Катю Гандзюк. Как неожиданно!
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Почему Порошенко и Луценко скрывают правду о Майдане!
https://youtu.be/pvTs3pRZc00
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А звідкіля ви взяли, що Порошенко та Луценко знають правду про Майдан? І відкрию секрет: правда у кожного своя.
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Как порошенко уничтожает АТОшников
Смотреть с 0:32 секунды :
https://youtu.be/1VioWuHwskQ
8200 сидит, на 20 000 заведены уголовные дела

Так кто раскачивал Майдан ?
https://youtu.be/rOiXCD7rAcM

Парубий со снайперами на Майдане .
https://youtu.be/7CLlYQ29ow0

Оружие или трубы ?
https://www.youtube.com/watch?v=vL9tJuWs9WU
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Луценко - очень порядочный, хороший человек, просто находится в очень враждебной атмосфере Генпрокуратуры, - советник Зеленского Богдан
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Наконец-то ЗЕбилы и прочая вата забудут кричалку про "Хто ж убил Катю".
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