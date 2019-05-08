 Заместитель помощника Госсекретаря США Кент прибыл в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника Госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина – США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии", - сказано в сообщении.

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