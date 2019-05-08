EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  1599  36
Материалы по теме:
Все про:посольство (501) США (14937) Кент (4)

 Заместитель помощника Госсекретаря США Кент прибыл в Украину

Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент прибыл в Украину, чтобы обсудить с представителями украинской власти двустороннее партнерство, реформы и российскую агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника Госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина – США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены Хойер и Энгел призвали Белый дом отменить отзыв Йованович из Украины

Заместитель помощника Госсекретаря США Кент прибыл в Украину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3125890
 
   
 Топ комментарии
 
Свина в чувство пррриводіть прієхал...
🤔
 показать весь комментарий
 
Ревізор їде ... Пора аудит робити старим і новому президенту пояснити вектор розвитку!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пора - ато тут деякі "перезагружати " Україну уже збираються - покидьки пЄйсхаті
 показать весь комментарий
 
 
Кто приветствует,можете поконкретней? Кто это мы?
 показать весь комментарий
 
Мабуть зеля з узеленськими. Нє? Заступник помічника Держсекретаря США Кент прибув в Україну - Цензор.НЕТ 3034 Чи ви вважаєте, що вони ховаються і чекають посланців з госдури? Заступник помічника Держсекретаря США Кент прибув в Україну - Цензор.НЕТ 1082
 показать весь комментарий
 
 
У зебилов проблемы с пониманием прочитанного??
Расшифровываю...это сообщение Посольства США в Украине...следовательно это Посольство США в Украине и приветствует заместителя помощника Госсекретаря США Джорджа Кента в Украине
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свина в чувство пррриводіть прієхал...
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Може. А може зе намагаються знайти. Так, по факту, добре, що приїхали, чи ні?
 показать весь комментарий
 
Скорее клоуна угомонить...а то у того мозгов как у улитки...может и рэволюцию по типу 1917-го начать мутить по указке Бени....
 показать весь комментарий
 
 
ох и должность. заместитель помощника...
 показать весь комментарий
 
 
Ревізор їде ... Пора аудит робити старим і новому президенту пояснити вектор розвитку!
 показать весь комментарий
 
 
У нас тоже заместители помощников министров классные кенты.
 показать весь комментарий
 
 
це цей) Кент, шо знову в Україну прилетів, він шо недавно був тут?
переклад там вірний)- з англійської)))
ходять чутки, що югік продав Американцям компромат на сина Байдена,
за те шоби залишитися плакулогом) далі?!
 показать весь комментарий
 
КЕНТ розшифровується на зоні, як "когда **....т, надо тєрпєть"! Так шо готуйте вазилін, корупціонери держиморди !
 показать весь комментарий
 
Да уж....что не зебил...то специалист по зоновской фене... совпадение??
 показать весь комментарий
 
 
може воно і гірше розшифровується для корупціонерів,
але поки рахунок 5-0 на користь пеціних) креатур, що будуть керувати після пеці! Заступник помічника Держсекретаря США Кент прибув в Україну - Цензор.НЕТ 6622
 показать весь комментарий
 
 
Ви впевнені, шо американці нікого не спитають про витрачені кошти госдепівські і результат діяльності укрдержиморд?! Всі на стрьом, Кент приїхав!
 показать весь комментарий
 
 
Вызвали чистильщика
Который, как В "Криминальном чтиве"
заставит ***...в работать
 показать весь комментарий
 
шофер парикмахера заместителя помощника
 показать весь комментарий
 
сколько порошенко отвалит, чтоб сфоткаться с ним ?
 показать весь комментарий
 
Заместитель помощника. Это те "специалисты", к-рые в политических американских сериалах кофе и пончики приносят?
 показать весь комментарий
 
Трамп уже дал по зубам Зеле в своём поздравлении с избранием, намекнув, что он крепко держит яйца Коломойши в своих руках и всё знает о причастности Зели к махинациям Коломойши. Теперь Кент приехал сказать Зеле прямо в глаза, что, если тот не будет продолжать политику Пороха, то его будет ждать та же участь невыездного из его исторической родины, а о бизнесе за её пределами придётся забыть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаместитель помощника Госсекретаря США Кент прибыл в Украину
 
 
 
 
 
 вверх