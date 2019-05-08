 Заместитель помощника Госсекретаря США Кент прибыл в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.
"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника Госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина – США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии", - сказано в сообщении.
Расшифровываю...это сообщение Посольства США в Украине...следовательно это Посольство США в Украине и приветствует заместителя помощника Госсекретаря США Джорджа Кента в Украине
🤔
🤗
переклад там вірний)- з англійської)))
ходять чутки, що югік продав Американцям компромат на сина Байдена,
за те шоби залишитися плакулогом) далі?!
але поки рахунок 5-0 на користь пеціних) креатур, що будуть керувати після пеці!
Который, как В "Криминальном чтиве"
заставит ***...в работать