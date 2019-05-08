 В День памяти и примирения надо сделать выводы: чтобы не допустить страшных жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом говорится в обращении Секретаря СНБО Александра Турчинова по случаю Дня памяти и примирения (8 мая)
"День памяти и примирения. Сегодня мировое сообщество чтит память жертв Второй мировой. Эта война унесла жизни миллионов людей и доказала, насколько хрупкими являются независимость стран, мир и спокойствие на земле.
8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии. Невозможно переоценить вклад украинцев в эту победу!
В 2014 году Россия, пренебрегая международным правом, планировала победный блицкриг, начиная с захвата Крыма, Донбасса, и заканчивая порабощением всей страны, так же, как фашистская Германия почти век назад. Но планам Кремля по восстановлению империи ужаса помешали украинские патриоты - воины, волонтеры, весь народ Украины. Враг остановлен, значительная часть оккупированных земель освобождена.
Нельзя забывать уроков истории. Вечная память всем жертвам Второй мировой!
Это день памяти и примирения. Из тех событий нужно сделать выводы: чтобы не допустить страшных потерь и жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора. История свидетельствует: империю, которая стремится к завоеваниям, невозможно уговорить соблюдать стандарты международного поведения и уважать интересы других стран. Ее можно остановить только силой оружия и последовательной неуступчивой международной позицией неприятия агрессии и неотвратимости наказания агрессора. Поэтому задача Украины и ведущих демократических стран мира - не допустить повторения страшных ошибок прошлого, которые могут привести к катастрофе планетарного масштаба".
Но боюсь, что и это был текст, заученный, как и сценарии.
Боюсь представить, что и как оно может сказать без репетиций.
В удачные экспромты от шута - не верю! Уже видели, как оно блеяло перед парашенскими пропагандонами.
Ужас, одним словом, кто будет представлять Украину на всех международных площадках...((((
Не оценив по достоинству Ваш тонкий сарказм, я решила, что речь, таки, да, была. Пробежала по новостям и увидела фото шута с двумя ветеранами. Да, там написано, что " зеленский написал". Вот я по своей наивности и подумала, что, стоя между двумя людьми, он все-таки хоть что-то сказал, а потом просто продублировал, написав.
Аааа...я жестоко ошиблась!!! Он не смог выдавить из себя даже этот короткий текст.
Но, надеюсь, он не стоял там как немой истукан. Да, было бы интересно посмотреть запись. Но, наверное, ее нет)))
И, сказать честно, нет времени искать то, чего нет и быть не может))