 В канун 9 мая на границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Усиленные меры безопасности на госгранице проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки".
Отмечается, что меры безопасности проводятся также на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба "Ночные волки" и их адептов, так называемых самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" - байкерского клуба "Ночные волки. Донбасс", которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробег "Дороги Победы - на Берлин-2018".
"Никаких организованных групп байкеров или даже одиночных мотоциклистов-провокаторов государственную границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд. Однако не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия, что, в свою очередь, может привести к возникновению конфликтных ситуаций между представителями данной организации и патриотически настроенными жителями украинского пограничья, и что может быть использовано российскими СМИ для создания соответствующей информационной "картинки".
Поэтому в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, идти с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о непропуске таких лиц (групп) в Украине, при наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что о порядке контроля и оформления указанной категории иностранцев, а также в случае возникновения конфликтных и других нестандартных ситуаций в пунктах пропуска Госпогранслужбой уточнено взаимодействие с подразделениями СБУ, Нацполиции и ГФС.
И День памяти жертв ВМВ в Европе
С тех пор Европа шагнула далеко вперед, а на постсовковых заводах до сих пор вывезенные из Германии кайзеровские станки стоят. А 9 мая фаллические символы по площадям опять повезут.
С праздником тебя, Олег.
По лесной партизанской тропе,
Не смогли зарасти
Эти тропы в народной судьбе.
Боль тех давних годин
В каждом сердце живет и поныне,
В каждой нашей семье
Плачут малые дети Хатыни.
_________________________
Беларусь....ПОМНИ!!
Напомни тогда мне, Олег, в каком году для Бреста этот кошмар начался? Просто проверить - стоит ли с тобой разговор продолжать.
44 хв. ·
Телеканал ІНТЕР, який тісно співпрацює з ФСБ, знову буде прославляти радянських гвалтівників і вбивць 9 травня.
Всі ті самі пєсні і пляскі окупантів, які активно використовувалися при анексії Криму та для накрутки колаборантів на окупованому Донбасі.
9 травня - головний ритуальний день центрального московського культу побєдобєсія. Святкують день перемоги Колими над Бухенвальдом. Мріють повторити окупацію центральної Європи.
Обстріли свідомості телеглядачів, які здійснює ІНТЕР завдають не менших жертв, ніж мінометні обстріли, які здійснюють подільники Льовочкіна та Безлюдної по промзоні Авдіївки.
Проте, в Авдіївці наша артилерія іноді відповідає по позиціях московитів. Чому жодного артилерійського удару досі не завдано по ІНТЕРУ?
Якщо артилерійську позицію облаштувати на даху резиденції нашого верховного головнокомандувача (на Банковій вулиці) можна навісним вогнем накривати позицію окупантів та їхніх пособників на Дмитрівській 30.
Я можу бути коригувальником.
18 год ·
Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.
Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.
Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати московію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень ( другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти моковського антихристинського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: путін, введі войска!
В случае попыток прорыва границы любыми транспортными средствами открывать огонь на поражение.
мы их таранить будем.как Гастэлло!
пусть приедут поздороваются))))
че сразу не пускать?
интересно же будет пообщатся))))
может и выживет кто