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Все про:Госпогранслужба (3296) День Победы (992) охрана (615)

 В канун 9 мая на границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину

Усиленные меры безопасности на государственной границе проводятся сотрудниками Государственной пограничной службы Украины накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Усиленные меры безопасности на госгранице проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки".

Отмечается, что меры безопасности проводятся также на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба "Ночные волки" и их адептов, так называемых самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" - байкерского клуба "Ночные волки. Донбасс", которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробег "Дороги Победы - на Берлин-2018".

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"Никаких организованных групп байкеров или даже одиночных мотоциклистов-провокаторов государственную границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд. Однако не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия, что, в свою очередь, может привести к возникновению конфликтных ситуаций между представителями данной организации и патриотически настроенными жителями украинского пограничья, и что может быть использовано российскими СМИ для создания соответствующей информационной "картинки".

Поэтому в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, идти с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о непропуске таких лиц (групп) в Украине, при наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что о порядке контроля и оформления указанной категории иностранцев, а также в случае возникновения конфликтных и других нестандартных ситуаций в пунктах пропуска Госпогранслужбой уточнено взаимодействие с подразделениями СБУ, Нацполиции и ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3125884
 
 
 Топ комментарии
 
Это только меня покоробило от "Дня Победы"? В канун Дня Победы на границе усилены меры безопасности, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5584
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Представьте, что гитлеровские мотоциклисты решили проехаться по сталинской территории мотопробегом. Визы введите, мрази.
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На границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину - Цензор.НЕТ 6408Дмитро Корчинський
18 год ·

Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.
Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.

Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати московію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень ( другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти моковського антихристинського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: путін, введі войска!
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День Победы в Украине и России
И День памяти жертв ВМВ в Европе
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Это только меня покоробило от "Дня Победы"? В канун Дня Победы на границе усилены меры безопасности, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5584
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В Высоцкий с М Влади проехался на машине из Москвы в Париж, естественно и через ФРГ- был поражен и бубнил под нос "как же так, мы же их победили"
С тех пор Европа шагнула далеко вперед, а на постсовковых заводах до сих пор вывезенные из Германии кайзеровские станки стоят. А 9 мая фаллические символы по площадям опять повезут.
С праздником тебя, Олег.
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Наша память идет
По лесной партизанской тропе,
Не смогли зарасти
Эти тропы в народной судьбе.
Боль тех давних годин
В каждом сердце живет и поныне,
В каждой нашей семье
Плачут малые дети Хатыни.
_________________________
Беларусь....ПОМНИ!!
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З стихи спасибо, а вот ПОМНИ- заглавными?
Напомни тогда мне, Олег, в каком году для Бреста этот кошмар начался? Просто проверить - стоит ли с тобой разговор продолжать.
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Тролику, виклади селфі з картонним танком на голові. Сам клеїв? Може тебе "повело" від клею "Момент"?
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У кожного вона своя. ********* її споганив.
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Не про тебе мова. Воював мій батько. 1-й Білоруський фронт.
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Я все сказав. Далі думай сам що означає для фронтовиків цей день.
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если твой отец воевал, то ты уже не ребёнок. а ведёшь себя как дитё. не желаешь говорить - так не желаешь.
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Щоб на нашу територію не проскочили "ночные косметички" хутінського блазня херурга.
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Якщо десь і пролізуть, то їх тут і уколошкають.
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Представьте, что гитлеровские мотоциклисты решили проехаться по сталинской территории мотопробегом. Визы введите, мрази.
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На границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину - Цензор.НЕТ 2407Дмитро Корчинський
44 хв. ·

Телеканал ІНТЕР, який тісно співпрацює з ФСБ, знову буде прославляти радянських гвалтівників і вбивць 9 травня.
Всі ті самі пєсні і пляскі окупантів, які активно використовувалися при анексії Криму та для накрутки колаборантів на окупованому Донбасі.
9 травня - головний ритуальний день центрального московського культу побєдобєсія. Святкують день перемоги Колими над Бухенвальдом. Мріють повторити окупацію центральної Європи.

Обстріли свідомості телеглядачів, які здійснює ІНТЕР завдають не менших жертв, ніж мінометні обстріли, які здійснюють подільники Льовочкіна та Безлюдної по промзоні Авдіївки.
Проте, в Авдіївці наша артилерія іноді відповідає по позиціях московитів. Чому жодного артилерійського удару досі не завдано по ІНТЕРУ?
Якщо артилерійську позицію облаштувати на даху резиденції нашого верховного головнокомандувача (на Банковій вулиці) можна навісним вогнем накривати позицію окупантів та їхніх пособників на Дмитрівській 30.
Я можу бути коригувальником.
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На границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину - Цензор.НЕТ 6408Дмитро Корчинський
18 год ·

Ще раз про слабкість українців перед московською пропагандою.
Фундамент всієї путінської пропагандистської конструкції - культ побєдобєсія.
Капища цього культу - обеліски й "вічні" вогні.
Ті, хто вклоняються цим капищам - реалізовані, або потенційні, клієнти путінської пропаганди.

Браття, отямтеся! Візьмемо типову українську сім'ю - мою. Московити вбили двох моїх прадідів, а діда послали захищати московію у другій світовій війні, яку самі ж і розпочали. Він загинув у 1941. Хто він, герой, злочинець чи жертва?
Ватники в лугандоні, які роблять рівно те саме, що мій дід - захищають інтереси москви - герої, злочинці чи жертви?
Якщо ми вважаємо нинішніх ватників злочинцями й жертвами, то чому своїх дідів - ватників сорокових - ми вважаємо героями?
Чи маємо ми їх поминати? Обов'язково! Якщо ми християни - то в поминальний тиждень ( другий тиждень після великодня). Але поминати ми йдемо на цвинтар, або до церкви, якщо могили нема.
Якщо ми атеїсти, то згадуємо на день смерті, або день народження, якщо дата смерті невідома.
Але, якщо ми в своїх поминках прив'язуємося до встановленої москвою дати, та ще й ідемо до влаштованого москвою капища "вічний вогонь", могила невідомого ватника, то ми - адепти моковського антихристинського й антиукраїнського культу.
Покладаючи квіточки, не забудьте вигукнути: путін, введі войска!
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Пропустите задостанова, всуньте ему косметичку в жопу и отправьте назад за поребрик.
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Та просто їх запустити і спрямувати кудись в район Жовтих Вод або щось таке поодібне, нехай там трохи (років 5 так) кайлом помахають, а тоді можна й додому, якщо повернуться то всім розкажуть, що нех@й шастать...
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Пічалька. "Нічним вовкам" не встигли зробити ЗЕлений коридор.
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Госпогранслужбе необходимо не допустить повторения ситуации 2014 года, когда джип Жириновского протаранил шлагбаум, прорвался через КППВ и незаконно пересек границу с Украиной.
В случае попыток прорыва границы любыми транспортными средствами открывать огонь на поражение.
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Уви,у випадку прориву не стрілятиме,бо наші погранці і зараз занадто лояльні до росіян.
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праздник День Победы был ровно 1 день, когда эта самая победа и произошла - 8(9) мая 1945 года, потом это может быть только день памяти павших, не выживших в той жуткой и страшной мясорубке 20 века..., какие могут быть потом пляски, песни, кроме молитв, карнавалы, маски-шоу в этот день..., это за пределами добра и зла..., все, кто в этот день пляшет, устраивает веселые представления с переодеваниями - это моральные уроды, недолюди...
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Информация о решительности и бесстрашии голубых волков сильно преувеличена.
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Свинособак відстрілювати без попередження.
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та нехай едут.
мы их таранить будем.как Гастэлло!
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А вы там на что? Не пропускайте или Зе уже команду дал или носом чувствуете. Вам бабки за что платят?
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так чего не пускать?
пусть приедут поздороваются))))
че сразу не пускать?
интересно же будет пообщатся))))
может и выживет кто
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Да нехай їдуть. Шлях поганий, аварій чимало...косметічкі *********, разом з собою))
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а що то таке бАйкарський клуб, це мабуть тільки десь на кацапії.
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Наоборот пускать их! Потом арестовывать и обменять украинцев.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ канун 9 мая на границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину
 
 
 
 
 
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