 В канун 9 мая на границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Усиленные меры безопасности на госгранице проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки".

Отмечается, что меры безопасности проводятся также на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба "Ночные волки" и их адептов, так называемых самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" - байкерского клуба "Ночные волки. Донбасс", которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробег "Дороги Победы - на Берлин-2018".

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"Никаких организованных групп байкеров или даже одиночных мотоциклистов-провокаторов государственную границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд. Однако не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия, что, в свою очередь, может привести к возникновению конфликтных ситуаций между представителями данной организации и патриотически настроенными жителями украинского пограничья, и что может быть использовано российскими СМИ для создания соответствующей информационной "картинки".

Поэтому в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, идти с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о непропуске таких лиц (групп) в Украине, при наличии правовых оснований будет запрещено этим лицам (группам) въезд в Украину в установленном законодательством порядке", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что о порядке контроля и оформления указанной категории иностранцев, а также в случае возникновения конфликтных и других нестандартных ситуаций в пунктах пропуска Госпогранслужбой уточнено взаимодействие с подразделениями СБУ, Нацполиции и ГФС.