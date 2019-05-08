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 Политика Украины
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 Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая на 5 тыс. грн выплат военным, находящимся на первой линии ООС, - Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая 2019г размеров вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе на 5тыс. грн военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1тыс. грн - в других районах проведения ООС.

"Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции объединенных сил, будет составлять на первой линии -27,3тыс. грн, в других районах проведения операции – 16,8тыс. грн, командира взвода - на первой линии от 31,1тыс. грн, в других районах от 20,6тыс. грн, командира батальона от 35,5тыс. грн, на первой линии и от 25тыс. грн, в других районах", - сообщает в среду утром пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В информации отмечается, что командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42тыс. грн, а в других районах проведения операции – 31,5тыс. грн.

"Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока непонятно, есть ли какой-то "хитрый план", или это лишь говорильня, - Тымчук о предложении штаба Зеленского повысить денежное обеспечение военным

Как сообщалось, 6 мая президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны С.Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС на 5 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3125883
 
   
 Топ комментарии
 
Деньги прописаны в бюджете Украины на 2019-й год....ничего искать не нужно....все уже найдено....
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с Апаршиным неудобно получилось.. Он обещал 30 000 грн на передовой только через пять лет..
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5 лет прошло. У пети есть ещё неделя что бы рошен продать. Обещал же.
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Не вірять зебівці в свого лідера і беніну команду. Ой не вірять. Чи так бісить, що військові будуть більше отримувати?
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Головне-що ти віриш в того, кому надавав підсрачників український народ, опинившись на останньому місці в Європі.
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А роботодавець зе, беня, стверджуе, що промивка мізків телевізором змусила вас обрати його підлеглого. Беню це дуже тішить. Він і надалі планує видавати вам телеінструкції Полторак підписав наказ про збільшення з 1 травня на 5 тис. грн виплат військовим, які перебувають на першій лінії ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6498
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Ну шо ты будешь делать ..Вате не угодишь . И тут Порох - не такой . Как только подымать зарплаты и пенсии так сразу - каравул , барыга грабить народ . !!

Ну теперь Зеля будет хароший , так как при нём реформам однозначно кердык ,, росту зарплат и пенсий наверняка тоже . Ох -х ,, заживём !!! .
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через пол год на 10-тыщ добавить....что бы лук по сотке был, а капуста по 80, да хлеб по 25....солдат может один-два погибнут, а вот пенсы ноги сотнями протянут...
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Надо было поднять до 2 - 3 тыс $. Хай бы Зеля искал .. Или ещё лучше , пускай бы попробовал отменить этот указ .!! .
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Опять вранье. Если повышение проводится планово - то почему об этом ничего не было известно ранее, пока порошенко прямо не распорядился о повышении выплат на 5000, ни о каком плане даже не упоминая. Кто врет?
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Цель - правильная, НО.
"Щедрость королей, как правило, лично им ничего не стоит"(с)
Это существенное по сумам повышение(не зарплат, а доплат) произведено без изменения бюджета МО. Т.е. - за счет перераспределения уже выделенных министерству денег,
за счет урезания других статей (не стоит рассказывать, что за счет уменьшения генеральских премий...)
Например, многие в.ч. имеют большие долги за электрэнергию и т.д.

"Все ради победы. Но не над Путиным, а на выборах. Единоразовые денежные подачки, пособия, подкупы (избирателей) привели к резкому дефицита бюджетных средств и сокращения финансирований военных частей - у них начали накапливаться долги.
На прошлой неделе Минобороны направил письмо в воинские части по ситуации с оплатой электроэнергии и коммунальных услуг. Из этого письма: "В настоящее время возникла сложная ситуация с оплатой за потребленные воинскими частями (учреждениями) Вооруженных Сил Украины коммунальные услуги и энергоносители из-за дефицита ассигнований в соответствии с помесячным расписанием. На сегодня задолженность за потребленные воинскими частями энергоносители и коммунальные услуги составляет 255,4 млн гривен. Из-за несвоевременной оплаты организации-поставщики прибегают к начислению пени, блокированию счетов КЭЧ (КЭЧ районов), отключению воинских частей от сетей питания", - написал Герус.
Также в марте на 20-30% урезали доплаты гражданским лицам, работающим в воинских частях и военных городках.
Отметим, что ВСУ потребляют электроэнергию на сумму около 6 млрд гривен в год.

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Кадровые изменения, повышение выплат плановые мероприятия в последние минуты полномочий, совпадение, не думаю.
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По собственному опыту, что ли? Если должно что-то получиться, то и получится. Мягкий знак, он такой - где есть, а где и нету. Тут думать тоже, как бы, не мешало.
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Юрій Бірюков
Вчора о 09:44

Вчера объявлено было о том, что с 1 мая повышаются доплаты за непосредственное участие в ООС. И начались стоны со всех сторон, что это вот такая "подлость", что это специально для пакости и специально для нагрузки на бюджет.

Тут такое дело... Все эти доплаты, равно как и их повышения, запланированы были в августе 2018 года, в момент формирования бюджетного запроса Министерства обороны Украины на 2019 год.
И, соответственно, заложены в бюджет МО на этот год. Более того, там у нас заложено и еще одно повышение на 2019 год. И тоже обеспечено финансированием из текущего бюджета.
Упссс.
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Вот, только беда... Заробитчаене в Польше наполняют Польский бюджет... А наш "бюджет" инфляционная бумага и лук по 45 гривен за кг...
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Вы забыли упомянуть вновьизбранного - ему на прямую из госбюджета рф платят за создание очередного "шедевра" - кыно и шоу имени зеленского.
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Слава Богу! Наносит ущерб бюджету врага, а не мародерствует в Украине, как Потрошенко, падаль жирная.
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Я бы наоборот этим неудачникам зп урезал в пользу бюджетников, 5 лет две области победить не могут, а в сторону Крыма где на самом деле есть агрессор и армия РФ даже пукнуть не смеют.
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Вы шо??? Там же ядерное оружие! А на Дамбасе "легулярные части"! Но, самая сильная армия Эвропы - на посту! Поезда с ДэНэЭрии охраняет... Воду обезьянам качает. Пункты пропуска пасет...
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"Зеленский: Моё задание сделать зарплату украинских военнослужащих на уровне НАТОвских стандартов". Шо зе шухер? ВСЕ ЙДЕ ПО ПЛАНУ !!! Полторак підписав наказ про збільшення з 1 травня на 5 тис. грн виплат військовим, які перебувають на першій лінії ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4068
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это очень хорошо!
респект Пороху и Полтораку!
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КОМАНДИР БРИГАДЫ ДАЛЕКО ОТ ЛИНИИ А ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ !!!
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щедрости нет предела на закате каденции)))
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Да, только эта доплата была ещё заложена в бюджет Украины в 2018. Порох делает своё дело - можно обжечься.
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Все, пазл сложился: Полторак идет вместе с Барыгой на выборы - вот и пиар делают перед этим, хотя деньги были заложены на повышение в бюджет-2019 года еще в прошлом году Полторак підписав наказ про збільшення з 1 травня на 5 тис. грн виплат військовим, які перебувають на першій лінії ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6079
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак подписал приказ об увеличении с 1 мая на 5 тыс. грн выплат военным, находящимся на первой линии ООС, - Минобороны
 
 
 
 
 
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