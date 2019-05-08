 Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая на 5 тыс. грн выплат военным, находящимся на первой линии ООС, - Минобороны

"Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции объединенных сил, будет составлять на первой линии -27,3тыс. грн, в других районах проведения операции – 16,8тыс. грн, командира взвода - на первой линии от 31,1тыс. грн, в других районах от 20,6тыс. грн, командира батальона от 35,5тыс. грн, на первой линии и от 25тыс. грн, в других районах", - сообщает в среду утром пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В информации отмечается, что командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42тыс. грн, а в других районах проведения операции – 31,5тыс. грн.

"Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока непонятно, есть ли какой-то "хитрый план", или это лишь говорильня, - Тымчук о предложении штаба Зеленского повысить денежное обеспечение военным

Как сообщалось, 6 мая президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны С.Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС на 5 тыс. грн.