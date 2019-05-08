 Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая на 5 тыс. грн выплат военным, находящимся на первой линии ООС, - Минобороны

"Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции объединенных сил, будет составлять на первой линии -27,3тыс. грн, в других районах проведения операции – 16,8тыс. грн, командира взвода - на первой линии от 31,1тыс. грн, в других районах от 20,6тыс. грн, командира батальона от 35,5тыс. грн, на первой линии и от 25тыс. грн, в других районах", - сообщает в среду утром пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В информации отмечается, что командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42тыс. грн, а в других районах проведения операции – 31,5тыс. грн.
"Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов", - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Как сообщалось, 6 мая президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны С.Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС на 5 тыс. грн.
Ну теперь Зеля будет хароший , так как при нём реформам однозначно кердык ,, росту зарплат и пенсий наверняка тоже . Ох -х ,, заживём !!! .
"Щедрость королей, как правило, лично им ничего не стоит"(с)
Это существенное по сумам повышение(не зарплат, а доплат) произведено без изменения бюджета МО. Т.е. - за счет перераспределения уже выделенных министерству денег,
за счет урезания других статей (не стоит рассказывать, что за счет уменьшения генеральских премий...)
Например, многие в.ч. имеют большие долги за электрэнергию и т.д.
"Все ради победы. Но не над Путиным, а на выборах. Единоразовые денежные подачки, пособия, подкупы (избирателей) привели к резкому дефицита бюджетных средств и сокращения финансирований военных частей - у них начали накапливаться долги.
На прошлой неделе Минобороны направил письмо в воинские части по ситуации с оплатой электроэнергии и коммунальных услуг. Из этого письма: "В настоящее время возникла сложная ситуация с оплатой за потребленные воинскими частями (учреждениями) Вооруженных Сил Украины коммунальные услуги и энергоносители из-за дефицита ассигнований в соответствии с помесячным расписанием. На сегодня задолженность за потребленные воинскими частями энергоносители и коммунальные услуги составляет 255,4 млн гривен. Из-за несвоевременной оплаты организации-поставщики прибегают к начислению пени, блокированию счетов КЭЧ (КЭЧ районов), отключению воинских частей от сетей питания", - написал Герус.
Также в марте на 20-30% урезали доплаты гражданским лицам, работающим в воинских частях и военных городках.
Отметим, что ВСУ потребляют электроэнергию на сумму около 6 млрд гривен в год.
Вчора о 09:44
Вчера объявлено было о том, что с 1 мая повышаются доплаты за непосредственное участие в ООС. И начались стоны со всех сторон, что это вот такая "подлость", что это специально для пакости и специально для нагрузки на бюджет.
Тут такое дело... Все эти доплаты, равно как и их повышения, запланированы были в августе 2018 года, в момент формирования бюджетного запроса Министерства обороны Украины на 2019 год.
И, соответственно, заложены в бюджет МО на этот год. Более того, там у нас заложено и еще одно повышение на 2019 год. И тоже обеспечено финансированием из текущего бюджета.
Упссс.
респект Пороху и Полтораку!