 Полиция проверяет, заставляли ли детей в одной из школ Лисичанска рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области
"В ходе мониторинга Интернет-сети в facebook на личной странице пользователя Iryna Novikova была обнаружена информацию о том, что в СОШ № 30 г. Лисичанск во время проведения урока рисования директор школы якобы заставляла детей рисовать открытки к 9 мая с запрещенной Законом Украины символикой", - сказано в сообщении.
Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.
Согласно второй версии, самый первый алый флаг над Рейхстагом появился благодаря уроженцу сержантам Загитову из Башкортостана и Минину - из Пскова.
Фото сделано 2.05.1945 когда на Рейхстаге уже был установлен не один десяток знамен.
«Фотограф Рюмкин и кинооператор Кармен прибыли к нам 2 мая и спросили: кто водружал? Пойдемте сниматься. И Егоров с Кантарией не пошли, они сразу сказали - не мы первые».
Далее Михаил Петрович Минин мне рассказал следующее: «Несколько часов спустя (Рейхстаг к этому времени был фактически полностью взят, только в подвале оставались группы отчаянно сопротивлявшихся немцев) мимо нас по лестнице, которую мы охраняли, проследовали очень высокий лейтенант А. П. Берест, одетый в короткую кожаную куртку, за ним знаменосцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария, а следом два сопровождавших их автоматчика. Дальнейшие их действия мне неизвестны, но достоверно знаю, что до пяти часов утра (по московскому времени, а по местному - до трех ночи) 1 мая 1945 года Михаила Егорова и Мелитона Кантарии не было на крыше в районе скульптурной группы и на той лестнице, которую мы контролировали...»
Как видно из архивных документов, 1 мая 1945 года командование 136-й артиллерийской бригады подготовило наградные документы на звание Героя Советского Союза на всех пятерых участников штурма Рейхстага. Документ, составленный на Газетдина Загитова, уже цитировался выше. После этого 2, 3 и 6 мая 1945 года командир 79-го стрелкового корпуса, командующий артиллерией 3-й ударной армии и далее по цепочке все вышестоящие начальники письменно подтвердили это ходатайство. Однако ни Газетдин Загитов, ни его боевые товарищи так и не получили звания Героя, их подвиг отметили лишь орденами Красного Знамени. Между тем наградные документы на них сохранились в архиве министерства обороны (фонд 136, опись 212465).
Судя по всему, высшее командование назначило знаменосцев - русского и грузина - еще до штурма Рейхстага. Об этом свидетельствует то, что у них было не просто красное полотнище, как у других, а настоящее знамя на длинном древке и в чехле. К тому же их держали в резерве и пустили в Рейхстаг только после захвата здания. То, что к этому времени на крыше Рейхстага уже развевалось несколько красных знамен, установленных штурмовыми группами, мало кого интересовало. Это была победная точка в войне, а ее могли поставить только специально подобранные, многократно проверенные и подходящие по всем статьям люди. Вот так идеологические соображения перевесили правду фактов.
Має бути справжнє, найсуворіше покарання із максимальним позбавленням прав - майнових ,виборчих і звісно ,волі .
А кто знает,сколько в Украине ветеранов осталось?Последний раз,когда я их видела в нашем городе,это был 2014 год и их было десятка два,да и те почти не ходили,а их везли.Правда больше и не посещала такие мероприятия,да и отменили же вроде эти шествия или нет? Кто-то на них ходит вообще?Ну кроме наших чинуш и депутатов?
висновок - те, що ми бачимо, не є ветеранами.
Поэтому, сейчас в 2019 году минимальный возраст этой категории составляет 74 года!
Теперь посчитай, сколько сейчас тем, кто родился в 1944-45 гг? 2019-1945=74
Те, кто родился в 1929 или раньше - считаются ветеранами войны, а кто позже - дети войны!
У меня, например, дети занимались хоккеем пару лет назад. Классный мужской вид спорта, но пришлось уйти именно из- за всего этого кацапизма, начинавшегося с тренеров. Назвали команду 'морские волки' . Какие на хрен волки , если команда украинская должна иметь украинское название . Потом все эти поздравления с 23 февраля , колорады в чате и тд. В общем, мы покинули этот гадюшник.
В данном случае - молодцы, что не оставили без внимания. Нужно пресекать на корню
Полиция Лисичанска ничего не докажет, листочки с георгиевскими ленточками потеряны безвозвратно.
А это страница в ФБ мамы девочки из Лисичанска https://www.facebook.com/irina.novikova.391420
Нельзя не отращать внимание на побочные эффекты. Я лично обучалась при СССР и до сих пор помню этот внутренний стыд от всеобщей руССификации. Я помню как исключали моих друзей из института только потому, что они побывали на каких-то украинских вечеринках.
И мы молчали. Все молчали и никуда не уходили. Заканчивали свою учебу. И атеизм нам преподавал бывший священник. Это вообще было за гранью познаваемого. А не против атеистов, я привожу пример сломанного человека.
Ну і всі ,я сподіваюсь , пам'ятають ту кількість мусорів на окупованих територіях , які перебігли на бік окупанта .
Плейлист "Рускоє радіо, Київ"
Теперь мы занимаемся теннисом, много занимаемся. И тоже была сменена тренер именно из- за ее разговоров про путана и 'гражданскую войну'. Я не собираюсь своими деньгами укреплять идиотов. Есть слава Богу много профессионалов , которые ещё и с мозгами. Я очень требовательна к своему окружению, особенно окружению детей
ЗЫ а кацапские мечты - это дрянь. С этим согласен.
Конечно, грабители никогда не уважали свои жертвы, но каким же идиотом надо быть пролетарию, чтоб верить всей этой банде!
Чи нє?... І що там можуть розслідувати поліцаї?... Це повинно бути внутрішнє розслідування в Міністерстві освіти.
Дивіться на Зоряний шлях...)