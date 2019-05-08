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 Полиция проверяет, заставляли ли детей в одной из школ Лисичанска рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой

Правоохранители проверяют информацию о том, что в одной из школ Лисичанска учеников заставляли рисовать к 9 мая открытки с запрещенной символикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области

"В ходе мониторинга Интернет-сети в facebook на личной странице пользователя Iryna Novikova была обнаружена информацию о том, что в СОШ № 30 г. Лисичанск во время проведения урока рисования директор школы якобы заставляла детей рисовать открытки к 9 мая с запрещенной Законом Украины символикой", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция остановила на Куликовом поле в Одессе 15-летнюю девушку из-за футболки с запрещенной советской символикой

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3125880
 
   
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"Спасибо деду за Победу"... В школе наверное не рассказали что его расстреляли в 37 году.
Полиция проверяет, заставляли ли детей в одной из школ Лисичанска рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой - Цензор.НЕТ 6121

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Геббельс и донские казаки
Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 5714
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Родители молодцы, забили тревогу.
У меня, например, дети занимались хоккеем пару лет назад. Классный мужской вид спорта, но пришлось уйти именно из- за всего этого кацапизма, начинавшегося с тренеров. Назвали команду 'морские волки' . Какие на хрен волки , если команда украинская должна иметь украинское название . Потом все эти поздравления с 23 февраля , колорады в чате и тд. В общем, мы покинули этот гадюшник.
В данном случае - молодцы, что не оставили без внимания. Нужно пресекать на корню
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"Спасибо деду за Победу"... В школе наверное не рассказали что его расстреляли в 37 году.
Полиция проверяет, заставляли ли детей в одной из школ Лисичанска рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой - Цензор.НЕТ 6121

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И правильно сделали. Эту скотину надо было четвертовать за то, что брал заложников из собственного населения и применял боевые отравляющие газы против восставших против комуняк селян
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На следующий год вывезут детей ясельного возраста,в колясках цвета хаки,а во рту вместо сосок-патроны. Маразм в раше крепчает,перешли уже на детей.
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Надіюсь,це було в Тамбові.За те,що їх дідів газами травив.
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Скоро на улицах Украины:
Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 5246
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Цензура изымает неудобную информацию.
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Вы статью хоть прочитали? Там дело за нарушение закона а не за неудобную информацию, не приплетайте сюда ваши росийские реалии.
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Под крестиками была неудобная информация, поэтому цензура её изъяла. Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 2767
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Вы о статье или что вы обсуждаете? Если что то личное то по правилам установленным этим изданием это не положено, прочитайте правила форума.
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Вы из цензуры? Как вы определяете что положено, а что не положено в свободной печати? Беседа была об "мониторинге фейсбука украинскими спецслужбами и преследовании инакомыслящих". Где тут личное?
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Вы статью сможете прочитать или для вас это не посильно? Только можете из методички сторчить? В свободной печати, в работе, в предприятиях общественного питания и тд, нельзя нарушать закон. А ваши фейки и лозунги, я понимаю без них не как а то не заплатят, но Украина стремится к правовому государству и нарушители закона будут наказаны!
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Беседа была об "мониторинге фейсбука украинскими спецслужбами и преследовании инакомыслящих". Где тут фейк?
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Я понял, для вас последователей фашизма методичка превыше всего и читать статью вы не будете , а нести бред о преследовании инакомыслящих. Постараюсь объяснить: инакомыслящих не могут преследовать по той простой причине что мысли не умеют считывать (или у вас уже научились?). А преследуют как и в любом правовом государстве за нарушение закона. И информацию о нарушениях закона полиция получает из открытых источников, не взламывая личную переписку как у вас. Но могу вас успокоить многие нарушители закона, призывающие к нарушению законов Украины не сидят за свои преступления, но я надеюсь это временно.
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Я понял что вы всех посадить готовы, кто не за вашу идеологию. Вы бы и за тех взялись кто иначе мыслит, но жалеете, что мысли считывать ещё не умеете.
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Идеология это у вас и не путайтесь больше. У нас законы! А свои мечты не надо транслировать, все и так их знают по вашим действиям.
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Лахтинских тролей тут очень быстро вычесляют. С ватными идеями в рашку.
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"Краматорск. Украинская гимназия. 8 мая требуют прийти в класс с фоткой дида, рассказать про него и войну. Потихоньку проталкивают "бессмертный полк" в зоне АТО". - Ох 🌷ительная Марьинкa 🌱‏ @*************
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А у вас какое то другое знамя над рейстагом ?

Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 718
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проспись , там німецький прапор , твоє фото є застарілим .
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Согласно одной, первыми попали в здание Рейхстага и водрузили на нем красное знамя русский солдат Булатов и казах по фамилии Кошкарбаев. И произошло это знаменательное событие 30.04.45-го
Согласно второй версии, самый первый алый флаг над Рейхстагом появился благодаря уроженцу сержантам Загитову из Башкортостана и Минину - из Пскова.
Фото сделано 2.05.1945 когда на Рейхстаге уже был установлен не один десяток знамен.
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Ужас, в одной школе осмелились "синий платочек" , детям поставить. Учителя совсем обнаглели.
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Украинец Берест ,Егоров и Кантария установили флаг.Но именно благодаря здоровенному Украинцу Бересту удалось подняться на крышу.Он подсаживал маленьких разведчиков Егорова и Кантарию через разрушенные лестничные пролёты.Они сами просто не смогли бы поднялся наверх
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Все фотографии водружения знамени тоже постановочные. Они были сделаны 2 мая и позже. Но на знаменитом фото, сделанном А. Капустянским 2 мая 1945 года, которое называется «Знаменосцы у стен Рейхстага», запечатлены не Егоров и Кантария, а солдаты разведгруппы лейтенанта Семена Сорокина. На первом плане молодой Григорий Булатов, рядом с ним Семен Сорокин. Кстати, именно это фото Жуков разместил на обложке книги своих воспоминаний «Рейхстаг взят!». Книга была издана в 1969 году. Во всех последующих изданиях воспоминаний это фото больше не использовалось.

«Фотограф Рюмкин и кинооператор Кармен прибыли к нам 2 мая и спросили: кто водружал? Пойдемте сниматься. И Егоров с Кантарией не пошли, они сразу сказали - не мы первые».
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ПОЧЕМУ ЗАГИТОВ И ЕГО ТОВАРИЩИ НЕ ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
Далее Михаил Петрович Минин мне рассказал следующее: «Несколько часов спустя (Рейхстаг к этому времени был фактически полностью взят, только в подвале оставались группы отчаянно сопротивлявшихся немцев) мимо нас по лестнице, которую мы охраняли, проследовали очень высокий лейтенант А. П. Берест, одетый в короткую кожаную куртку, за ним знаменосцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария, а следом два сопровождавших их автоматчика. Дальнейшие их действия мне неизвестны, но достоверно знаю, что до пяти часов утра (по московскому времени, а по местному - до трех ночи) 1 мая 1945 года Михаила Егорова и Мелитона Кантарии не было на крыше в районе скульптурной группы и на той лестнице, которую мы контролировали...»
Как видно из архивных документов, 1 мая 1945 года командование 136-й артиллерийской бригады подготовило наградные документы на звание Героя Советского Союза на всех пятерых участников штурма Рейхстага. Документ, составленный на Газетдина Загитова, уже цитировался выше. После этого 2, 3 и 6 мая 1945 года командир 79-го стрелкового корпуса, командующий артиллерией 3-й ударной армии и далее по цепочке все вышестоящие начальники письменно подтвердили это ходатайство. Однако ни Газетдин Загитов, ни его боевые товарищи так и не получили звания Героя, их подвиг отметили лишь орденами Красного Знамени. Между тем наградные документы на них сохранились в архиве министерства обороны (фонд 136, опись 212465).
Судя по всему, высшее командование назначило знаменосцев - русского и грузина - еще до штурма Рейхстага. Об этом свидетельствует то, что у них было не просто красное полотнище, как у других, а настоящее знамя на длинном древке и в чехле. К тому же их держали в резерве и пустили в Рейхстаг только после захвата здания. То, что к этому времени на крыше Рейхстага уже развевалось несколько красных знамен, установленных штурмовыми группами, мало кого интересовало. Это была победная точка в войне, а ее могли поставить только специально подобранные, многократно проверенные и подходящие по всем статьям люди. Вот так идеологические соображения перевесили правду фактов.
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Е-е-е.Ну так.Двотисячні настали.Чорно-білими фото ми майже не користуємось...

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шо очереддная реконструкция для распила бабла)))
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Заставляли это директор 30 школы. г .Лисичанска...жопоблоковка..ну что бы все знали..а теперь поедом ест и выживает со школы ученика который все рассказал адекватным родителям...так может директрису выжить на покой ...или уборщицей
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можна й прибирвльницею , але не в дитячих закладах. Але краще таки на хімію.
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даже если не заставляли, а ПРЕДЛАГАЛИ, то сраной метлой под сраку
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ти як порошенко - звільнив типу покарав .
Має бути справжнє, найсуворіше покарання із максимальним позбавленням прав - майнових ,виборчих і звісно ,волі .
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Лисичанськ - це місто, де проходило дитинство автора вірша "Любіть Україну" Володимира Сосюри. Парадокс? Ні. Давнішнє завезення кацапоїдів сьогодні дає отакі наслідки.
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Чомусь ******* згадувати цей вірш.Після прочитання автобіографічного роману "Третя Рота",для себе зробив висновок: Сосюра-ще та гнида.
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а что там есть такие директора которые не заставляю детей рисовать запрещённую символику, и не рассказывают детям про бандеровцев-фошиздов!? если есть, так расскажите об этом, а эта срань такая же новость как то что мухи ********* дерьмо.
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Одно радует,что хоть революционные праздники отменены и нас не касается весь этот бред.
А кто знает,сколько в Украине ветеранов осталось?Последний раз,когда я их видела в нашем городе,это был 2014 год и их было десятка два,да и те почти не ходили,а их везли.Правда больше и не посещала такие мероприятия,да и отменили же вроде эти шествия или нет? Кто-то на них ходит вообще?Ну кроме наших чинуш и депутатов?
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на сьогодні ветеранам має бути по сто років.
висновок - те, що ми бачимо, не є ветеранами.
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То уже дети войны.Хотя моя бабка,ребенок войны, ещё в 2005 померла почти в 76 летнем возрасте.А ветеранам тогда уже и за соточку перевалило...
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Для информации - Под категорию «дети войны» попадают все те, кто родился до сентября 1945 года или к тому времени не достиг совершеннолетия

Поэтому, сейчас в 2019 году минимальный возраст этой категории составляет 74 года!
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А с какого года?Если не в адеквате то подсказываю,что все кому на конец 1945 не исполнилось 16 считались детьми.Посчитай сколько им на сегодняшний день,калькулятор в смарте есть.
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Я что, написал по-китайски?
Теперь посчитай, сколько сейчас тем, кто родился в 1944-45 гг? 2019-1945=74

Те, кто родился в 1929 или раньше - считаются ветеранами войны, а кто позже - дети войны!
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Родители молодцы, забили тревогу.
У меня, например, дети занимались хоккеем пару лет назад. Классный мужской вид спорта, но пришлось уйти именно из- за всего этого кацапизма, начинавшегося с тренеров. Назвали команду 'морские волки' . Какие на хрен волки , если команда украинская должна иметь украинское название . Потом все эти поздравления с 23 февраля , колорады в чате и тд. В общем, мы покинули этот гадюшник.
В данном случае - молодцы, что не оставили без внимания. Нужно пресекать на корню
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А я зашла на страницу этой женщины. Всех детей и их родителей "нагнули", все врут что такого не было. Появились альбомы с маками. И она переводит своего ребенка в другую школу.
Полиция Лисичанска ничего не докажет, листочки с георгиевскими ленточками потеряны безвозвратно.
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И дело не в этом. У меня вообще-то вопрос... Если я на своей странице в ФБ дам ссылки на передачи 112 канала, где откровенно раздувается вражда Петром Симоненко и Натальей Витренко, то будет ли СБУ Киева заводить впровадження и разбирать каким образом и кто дал площадку для провокаций перед 9 мая этим откровенным глашатаям Кремля?... Они отрабатывают деньги, а люди слушают и смотрят. Я не исключаю, что вот такая директриса насмотрелась подобных шоу и решила, что будет неплохо, если дети нарисуют открыточки.
А это страница в ФБ мамы девочки из Лисичанска https://www.facebook.com/irina.novikova.391420
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Ну ничего. По крайней мере, в следующий раз побоятся вести антиукраинскую пропаганду. А женщина перевела ребёнка в другую школу и правильно сделала. Я тоже ушла не просто так, сначала написала в чате все, что думаю об этом сборище тупой ваты . Теперь мои дети занимаются другим видом спорта
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Согласна с Вами. Преступать нельзя. Закрывать глаза на откровенную пропаганду, которая не касается знаний, спорта и всяких образовательных навыков нельзя.
Нельзя не отращать внимание на побочные эффекты. Я лично обучалась при СССР и до сих пор помню этот внутренний стыд от всеобщей руССификации. Я помню как исключали моих друзей из института только потому, что они побывали на каких-то украинских вечеринках.
И мы молчали. Все молчали и никуда не уходили. Заканчивали свою учебу. И атеизм нам преподавал бывший священник. Это вообще было за гранью познаваемого. А не против атеистов, я привожу пример сломанного человека.
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а она вообще, наверное, и не спросила, каким спортом её дети хотели заниматься.
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мусора на боці ворога , бо окупаційній владі вони також будуть потрібні , прав матимуть більше , а відповідальності - менше .В Києві патрульні "рускоє радіо" слухають ,сам чув .Ще згадаймо "бандера , лєжать!" від мусорів подільського ровд в м.Києві - це мій район...
Ну і всі ,я сподіваюсь , пам'ятають ту кількість мусорів на окупованих територіях , які перебігли на бік окупанта .
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мусора - це філософія мислення... нажаль
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Я не бачу там дуже поганого. Це радіо поки що нічого не порушує, як наприклад 112 канал. Є в плейлисті радіо деякі фігури-ватники... але...Якщо люди не слухають рок, або класичну музику, то вони не люди?
Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 4865 Плейлист "Рускоє радіо, Київ"
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надо же какие мерзавцы так команду назвать, конечно надо сразу уходить - это безусловно безумно важная причина-)))
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Это да, важная причина. И ещё были другие причины. Так как украинская команда , названная по- русски - это нонсенс. Это напечатано на форме, на шапках , на шарфах. Им все равно прийдется переименовываться. Тренерам говорили об этом некоторые родители, но это было проигнорировано. Вопрос гораздо глубже, чем просто языковой, это было именно воспитание детей. Если бы это не касалось детей, я бы могла ещё пройти мимо этого, но я не хочу, чтоб мои дети принимали пассивное участие в чьих- то кацапких мечтах за мои же деньги.
Теперь мы занимаемся теннисом, много занимаемся. И тоже была сменена тренер именно из- за ее разговоров про путана и 'гражданскую войну'. Я не собираюсь своими деньгами укреплять идиотов. Есть слава Богу много профессионалов , которые ещё и с мозгами. Я очень требовательна к своему окружению, особенно окружению детей
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Это уже перебор. По сути - можно судить, а по форме - это уже гонево. Например, снаружи человек некрасивый, а внутри - золотой. Его внешний вид - это форма ,а его внутренний мир - содержание. Так вот, я за содержание ,а не цепляние к внешним формам. То есть, если имя по-русски - ну и что, а если там пропаганда Сталина - это уже тревожный звоночек. Вы сделали из мухи слона и воспитали каких-то замороченных детей с нацкеливанием на форму, а не содержание. Вот и ждите, что когда станене старым, они вам назовут уродливым морщинистым помидором, в ответ на ваши добрые слова.
ЗЫ а кацапские мечты - это дрянь. С этим согласен.
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Интересна история Украины - с самого начала власть в ней захватил советский партийно-хозяйственный актив, который с привлечением блатных для подавления сопротивления пролетариев последовательно и нагло прихватизировал все, построенное в СССР. после чего воры-чиновники и рожденные ими воры-олигархи взялись вывозить ворованные капиталы в Европу и по мере вывоза, чтоб больше нравится западным партнерам, которые радостно встретили их бабло, начали проклинать все советское в прессе, которая им же и принадлежит, при том, что Украина до сих пор не достигла уровня ВВП УССР.
Конечно, грабители никогда не уважали свои жертвы, но каким же идиотом надо быть пролетарию, чтоб верить всей этой банде!
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детки звёздочки нарисовали. ужас. полиция, караул! родина в опасности!
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Индийский символ Свастика - он тоже безобиденв контексте религии. Для Индии - это символ религиозной идеи. Но, у нас свастика - это символ фашиста. Так же, как и звёздочка на 9 мая - это слишком похоже на пропаганду совка. Если просто звёздочку рисовать - это норм, потому что это просто геометрическая фигура и школьники должны уметь рисовать геометрические фигуры. А рисовать звёзды на 9 мая - это уже пропаганда Сталина. Фу.
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для кого звёздочка пропаганда сталина, тот козломордый ватник.
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приходить такий червоний комісар до села і каже :"будім строіть камунізм , всьо теперь будєт общім - толька не моі наган і шашка будут вашимі - а ваши - хлєб , сало ,скотіна - будут нашимі ."
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Улыбнуло! Директор школы заставляла на уроке рисования рисовать...Это тоже самое, что директор металлургического завода заставлял токаря точить деталь в форме звезды! Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 9343
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Стоп. Є діти, є педагогічні плани ведення уроку, є пудручники.
Чи нє?... І що там можуть розслідувати поліцаї?... Це повинно бути внутрішнє розслідування в Міністерстві освіти.
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А расследовать изображение звезд на американском флаге, слабо? Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 7111

Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 9153
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Є люди, які бачать тільки чорне і біле, а ...відкрию Вам таємницю... Світ об"єднує в сОбі нескінченість відтінків.
Дивіться на Зоряний шлях...)
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Звезда в обычный день - это просто звезда для того, чтобы начиться рисовать геометрические фигруы, и это норм, а звезда на 9 мая - это пропаганда совка и Сталина-палача. Фууууу.
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Для информации - американцы каждый день на уроке рисования рисуют на своем флаге 50 звезд - и это считается нормально! И если тебе это не нравится, можешь создать для этого следственную группу и даже открыть дело! Как будешь наказывать американцев, передай им от меня привет! Не теряй времени, погнали! Поліція перевіряє, чи змушували дітей в одній зі шкіл Лисичанська малювати листівки до 9 травня із забороненою символікою - Цензор.НЕТ 3571
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Скільки вовка не годуй, а в осла.... Хіба то вчителька, хіба то директор школи. То провокатор і дочка вертухая, який вбивав українців. Господи, скільки ця мерзота замучила мирних мешканців України, скільки в них забрали майна, грошей, здоровя.... скільки заморила голодом і ларегями,то живіть уже в цій країні, хоч ви принесли їй горя, та ні, треба і далі гадити- СУКИ!
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Я лисичанин. У меня друзья АТОшники. Приезжают на побывку, рассказывают, как в окопах боевые товарищи говорят на двух языках - русском и украинском. Если бы вы такую речь завели в окопе, вас бы ... гм... восприняли со смешанными чувствами. И это то, что вы творите. Вы в своей собственной стране себе же натравливаете людей друг на друга. Вы чего добиваетесь?
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Когда война и оккупация нужно территорию зачищать, а не ублажать сепаров коллаборантов
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Територію захищати? А від кого? Результати виборів бачили? Там ті якраз не хочуть щоб їх діти вчили мову тієї держави, де вони проживають. Мало того, що самі ні в зуб ногою, то ще і дітям не дають розвиватися. А мова - то код нації. Чомусь в інших країнах навіть ніхто про таке подуматьи не може, а тут під боком "братуха" і мутить все життя воду. Коли вже ті китайці до них навіки навідаються? Я сам почав розмовляти і писати українською мовою десь з кінця 2014 року, початку 2015 року і все добре, мені це дуже подобається. Можливо є помилки, але хто їх не робить, коли щось робить. Мені подобаються і інші мови і я їх вивчаю. Коли служив у Німеччині, то міг вільно в місті розмовляти німецькою. Зараз купив книги і почав вивчати англійську, сам, без таких директорів, як у цій статті.
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меня устраивает и язык. Мне удобнее так. Я живу в Лисичанске и между пацанами так и говорим. Мне незачем заморачиваться, хотя, при желании могу говорить на сносном украинском с дорогими клиентами-львовянами. Причём, мои друзья в окопах АТО. Их русская речь не помешала им делать больше, чем делаем мы тут оба вместе взятые. Когда уже вы поймёте, что не в языке дело, а в душе, в любви к будущему своей страны? Да хоть на тасманийском говорите, только ближнего любите и уважайте, а то получите бебеху.
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Гниди рузгємірські ще не напитися української крові.
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В школах Лисичанска осталось много совковых преподов, особенно, нестабильная Перцева - учительница математики, разрушающая судьбы детей. Я из 30 школы Лисичанска, того самого города, где уже 5 дней не было холодной воды по причине неуплаты за электричество. И странно, что эта новость так ярко освещается, в то время, как у нас энергокомпании банкроты по причине поставки электричества в ОРДЛО. ПЯТЬ лет уже прошло, а ОТТУДА ещё выплат не было. И тут в Лисичанске кто-то деньги крадёт, потому что жители платят более 100% за электричество. Холодную воду часто выключают на неделю. Вонь стоит такая, что не удивляешься, когда кто-то очмареет и заставит нарисовать обглоданного снегиря. Слава Украине!
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