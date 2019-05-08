 ЕС запустил второй этап программы по развитию демократии для Восточного партнерства: в Украине внимание будет уделяться борьбе с отмыванием денег

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Европейский Союз и Совет Европы расширяют программу "Партнерство для эффективного управления", чтобы способствовать укреплению прав человека, демократии и верховенства закона в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине", - говорится в сообщении Совета Европы.
На втором этапе программы в Украине основное внимание будет уделяться усилению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Бюджет второго этапа программы составляет 17,5 млн. евро в период с 2019 по 2021 год. ЕС предоставит 80% финансирования, а Совет Европы осуществит соответствующие мероприятия и профинансирует оставшиеся 20%.
Программа направлена на то, чтобы помочь странам "Восточного партнерства" приблизиться к европейским стандартам в области прав человека, демократии и верховенства закона. Все вовлеченные страны, кроме Беларуси, также являются членами Совета Европы.
Первый этап программы, который включал 50 различных инициатив, проходил с 2015 по 2018 год.
отмывание денег и финансирование терроризма - это схема свинарчуков . Наши деньги с бюджета и военные сборы обналичиваются , за нал закупаются контрабанда с РФ и нал возможно идет на финансирование терроризма . финансирует терроризм команда пороха..,
В то время как РФ тратит десятки миллиардов на развал Украины.
отмывание денег и финансирование терроризма - это схема свинарчуков . Наши деньги с бюджета и военные сборы обналичиваются , за нал закупаются контрабанда с РФ и нал возможно идет на финансирование терроризма . финансирует терроризм команда пороха..,
Роттердам + общепринятая во всем циаилизванном мире практика закупки товаров и услуг.
А отмывание денег - это вывод денег вкладчиков через квартал-95.
Посему беня и прячется от правосудия.
Среда, 26 Декабря 2018, 16:00
Монотонно внедряя в мозги, что "Роттердам+" - это преступление, над обществом провели очередной эксперимен
Об этом заявила в Facebook адвокат Ирина Одинец. По ее словам, главный рупор заказчиков истории - блогер Андрей Герус - два года подряд убеждал украинцев в коррупционности формулы, а под конец 2018 года опубликовал колонку на "Экономической правде", в которой фактически признал, что методика не наносит ущерба потребителям.
"В течение двух лет с помощью своих телеканалов, ЛОМов, сайтов и других инструментов людям монотонно внедряли в мозги, что "Роттердам+" - это преступление.http://www.dsnews.ua/economics/kolomoyskiy-ustami-gerusa-priznal-rotterdam-bezvrednym--26122018180000
Затраты на критику "Роттердам+" превысили 5 млн долларов, - СМИ
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"Избирательность критики объясняется тем, что в сфере добычи газа и нефти у группы "Приват" (бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) есть крупные активы - "Укрнафта", "Полтавская газонефтяная компания", "Укрнефтебурение". Критика формул, обеспечивающих им рыночные цены в сфере добычи нефти и газа, не входит в интересы группы "Приват", - отметило издание "Капитал".
...https://ukranews.com/news/612720-zatraty-na-kritiku-rotterdam-prevysili-5-mln-dollarov-smi
И здесь обули зелекторат..
-уголь закупали в лугондонии ???
-банковских проводок нет и быть не может , значит закупали за нал .., значит необходимо безнал обналичить .. обналичка - это неуплата налогов , или я не прав ???
- как использовался пришедший в лугандонию нал ?? оплата шахтерам ? ,выплаты боевикам? это не финансирование терроризма ???
про ротердам ты рассказал ., а че там свинарчуки ????