 Трюдо и Туск обсудили пути реформ в Украине

Об этом рассказали в офисе главы правительства Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Двое лидеров обсудили будущую конференцию по реформам в Украине, которую Канада будет принимать в Торонто в июле. Премьер-министр поздравил привлечения Евросоюза к поддержке реформирования управления в Украине", - заявили в Трюдо.
В ведомстве добавили, что собеседники также "обменялись взглядами на кризис в Венесуэле".
поэтому встреча Трюдо и Туска прошла без участия преЗЕдента..
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ!(с)
так что уйми свою Зеленую жабу!
кто хочет бездельничать, то ищет и находит оправдание своей лени..
содержимое человека, определяют его цели..
И сколько у тебя стоит отмазаться, наприклад от убийства?
но твое возмущение аморальностью некоторых адвокатов, я разделяю..
ты всегда так себя ведешь?!.. Кстати, я лично знаю много лет Андрея Богдана (тот самый адвокат Каломойского и смотрящий за Зеленским) ,так вот это существо редкостного скотства и аморальности.. просто Каломойский подбирает людей под свой стандарт..
Так вот я, по сравнению с Богданом, просто
святойчистый юрист..
Пропоную: за кожного загиблого воїна Збройних Сил України закривати усі КПВВ на лінії розмежування мінімум на один місяць.
Нехай потім "пенсійні туристи" самі іхтамнєтов кошмарят.
Доки Україна не пошле
нах.... лісом всіх цих "тусків, трюдів, трампів, путіних" і їм подібних "радників" і не візьметься самостійно наводити в себе порядок - доти вона не стане по-справжньому незалежною та розвиненою. Адже всі ці "друзі" і "допомагальщики" в першу чергу дбають про інтереси своїх країн.
Останні п'ять років - яскравий тому приклад.
але решта ?
пропонуєте стати нам кндр і жити відлюдниками ?
оце вже ні.