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 Политика Украины
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 Трюдо и Туск обсудили пути реформ в Украине

Президент Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили будущую конференцию по вопросам реформ в Украине.

Об этом рассказали в офисе главы правительства Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Двое лидеров обсудили будущую конференцию по реформам в Украине, которую Канада будет принимать в Торонто в июле. Премьер-министр поздравил привлечения Евросоюза к поддержке реформирования управления в Украине", - заявили в Трюдо.

В ведомстве добавили, что собеседники также "обменялись взглядами на кризис в Венесуэле".

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Источник: https://censor.net.ua/n3125877
 
 
 Топ комментарии
 
До новини: "Один боец ВСУ погиб, трое ранены во время обстрелов на Донбассе".

Пропоную: за кожного загиблого воїна Збройних Сил України закривати усі КПВВ на лінії розмежування мінімум на один місяць.
Нехай потім "пенсійні туристи" самі іхтамнєтов кошмарят.
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позвонили Зеленскому, но он отсыпался с будуна, и поэтому трубку взял Кошевой..
поэтому встреча Трюдо и Туска прошла без участия преЗЕдента..
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Так ты один из миллионов госбездельников, которые живут на взятки? Трюдо і Туск обговорили шляхи реформ в Україні - Цензор.НЕТ 5044
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позвонили Зеленскому, но он отсыпался с будуна, и поэтому трубку взял Кошевой..
поэтому встреча Трюдо и Туска прошла без участия преЗЕдента..
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Иди на улицу воздухом подыши, посмотри как красиво весной.
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у меня частный дом в прибрежной зоне Днепра. недавно пил кофе на веранде.. а ты?!
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- Ну, как устроились на новом месте?
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ!(с)
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Разминку сделал, сейчас в парк на короткую пробежку!
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у меня орбитрек.. час могу бегать под хорошую музыку..
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И как тебе в се удается успеть? Выдающаяся личность
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Так ты один из миллионов госбездельников, которые живут на взятки?
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я юрист... на госслужбе отработал один год после института в 1997 году, после этого частная практика и ни дня на госслужбе.. и я точно не бездельник.. и взяток я никогда не получал..
так что уйми свою Зеленую жабу!
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главное, что я плачу налоги.. а то, что заработал, то моё
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Мне действительно стало интересно. Это как бы про возможности в Украине. Ну хотя бы в среднем?
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кто хочет заработать, тот ищет и находит возможности..
кто хочет бездельничать, то ищет и находит оправдание своей лени..
содержимое человека, определяют его цели..
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я юрист...

И сколько у тебя стоит отмазаться, наприклад от убийства?
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я не веду уголовную практику.. у меня другое направление..
но твое возмущение аморальностью некоторых адвокатов, я разделяю..
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Ну понятно, ты отмазываешь "более крупную рыбу"...
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ты предвзято ко мне относишся!.. сначал ты меня обвинил, что я взяточник на госслужбе, когда это не прокатило, ты начал приписывать мне вымышленную аморальность..
ты всегда так себя ведешь?!.. Кстати, я лично знаю много лет Андрея Богдана (тот самый адвокат Каломойского и смотрящий за Зеленским) ,так вот это существо редкостного скотства и аморальности.. просто Каломойский подбирает людей под свой стандарт..
Так вот я, по сравнению с Богданом, просто святойчистый юрист..
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Вы, юристы, это пауки в банке, за бабло любого оправдаете или оклевещете Трюдо і Туск обговорили шляхи реформ в Україні - Цензор.НЕТ 4848
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"позвонили Зеленскому, но он отсыпался с будуна" - написав это, ты точно предъявил себя, как очень чистый "юрист" Трюдо і Туск обговорили шляхи реформ в Україні - Цензор.НЕТ 377
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привлечения Евросоюза к поддержке реформирования управления в Украине Эта "поддержка" сродни внешнему управлению.
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Так у самих же розуму не вистачає. Обрали собі кота в мішку.
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Дело не в уме, а бабках, которые то дают, то не дают - в зависимости от покорности Украины
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До новини: "Один боец ВСУ погиб, трое ранены во время обстрелов на Донбассе".

Пропоную: за кожного загиблого воїна Збройних Сил України закривати усі КПВВ на лінії розмежування мінімум на один місяць.
Нехай потім "пенсійні туристи" самі іхтамнєтов кошмарят.
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от польского тусклого,подельника меркеель и кремлевского окупанта Украины ,ждать окромя подлости ,больше ничего не приходится
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Моя особиста думка така.
Доки Україна не пошле нах.... лісом всіх цих "тусків, трюдів, трампів, путіних" і їм подібних "радників" і не візьметься самостійно наводити в себе порядок - доти вона не стане по-справжньому незалежною та розвиненою. Адже всі ці "друзі" і "допомагальщики" в першу чергу дбають про інтереси своїх країн.
Останні п'ять років - яскравий тому приклад.
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я розумію, що поради хутіних дійсно потрібно послати лісом, як і всю вату, що верещить за дручбу з рашкою...
але решта ?
пропонуєте стати нам кндр і жити відлюдниками ?
оце вже ні.
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У вати нова інструкція. Обгижувати тих, хто підтримує Україну, пов"язуючи їх з пуйлом. Технологія не міняється.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрюдо и Туск обсудили пути реформ в Украине
 
 
 
 
 
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