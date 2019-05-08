 Трюдо и Туск обсудили пути реформ в Украине

Об этом рассказали в офисе главы правительства Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Двое лидеров обсудили будущую конференцию по реформам в Украине, которую Канада будет принимать в Торонто в июле. Премьер-министр поздравил привлечения Евросоюза к поддержке реформирования управления в Украине", - заявили в Трюдо.

В ведомстве добавили, что собеседники также "обменялись взглядами на кризис в Венесуэле".

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