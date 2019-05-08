 Радары TruCAM на дорогах Украины: зафиксировано более 150 тысяч нарушений скоростного режима

Об заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"С октября прошлого года, когда мы начали использовать приборы TruCam - более 150 тысяч правонарушений уже зафиксировано, именно по превышению скорости", - сказал Белошицкий, уточнив, что на дорогах Украины используется 75 таких приборов.
Он проинформировал, что за январь - апрель 2019 года в Украине произошло 47 тыс. 445 ДТП, из них 6307 - с пострадавшими. Были травмированы 7804 человека, погибли 822. При этом, подчеркнул Белошицкий, почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы.
Как сообщалось, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.
20 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на тех участках дороги, где применяются радары TruCam, аварийность снижается на 15-20%.
Як славнозвісний міністр мвд, абсолютно бездарний на мою думку...пропонує з цим боротися ?
а борьбой с пьянством нам глаза замыливают - так вас же трезвый убил. всё в порядке.
за превышение скорости одно наказание - конфискация орудия убийства и пожизненое лишение прав.
убийцы на дорогах убивают больше чем колорады на фронте. вот где НАСТОЯЩАЯ война
Чи житомирська траса, вона без ям майже...
А может просто пешеходы забыли, что они тоже участники дорожного движения, и тоже должны соблюдать ПДД, ну и просто быть внимательными.
я бы тех кто подписал прием в эксплуатацию автосранов с разворотами и пешеходными переходами судил по статье умышленное убийство группой по предварительному сговору
едешь по автосрану скажем Львов Киев ноччу
вьезжаешь в село снижаешь 50 км ч видиши переход и нихуя не работающий светофор освещение как совести у пети
никого нет
и только уже поравнявшись с переходом видишь за стовбуром неработающего свитлофора ребенка А он в своем праве идти по переходу...... Тому по всему автосрану на каждом переходе венки
и при чем тут скорость
и почему такого нет в ЕС
в темноте истественно нипэти не освещено ищо если идет дождь водитель видит 5 м прями перед собой в ближнем свете
а не сидевший за рулем пешеход гордо идет тк он имеет право и не думает что его не видно СОВСЕМ и на 50 км ч
сам видел как молодая девка за рулем сбила на таком кругу беременную
еще раз скиньте мне хоть один круг с ЕС с переходом
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем Правительстве.
канал Г+Г ее перепишет новость
І що? А скільки порушниками сплачено штрафів??? Ефективність будь-якого заходу слід оцінювати по реальним справам, а фіксувати можна що хочеш і скільки хочеш...
Аби за порушення в будь-якому випадку сплачували ВСІ, незалежно від типу авто і соціального статуса порушника, тоді б був толк від цих рехворм, а так можна було й 200 тисяч написати, толку з того.
Показовий приклад - так званий "владика" Павло з лаври.
Установлено, что TruCAM LTI 20/20 по номеру У3197-12 исключен из Государственного реестра на основании приказа Минэкономразвития от 02.11.2015 года №1362. Сертификат измерительной техники №UA-MI/1-2903-2012 от 29.08.2012 года не действует еще от 02.11.2015 года. Другие изменения в Государственный реестр не вносились.
https://www.youtube.com/watch?v=e_Z1dC9-AeI
Позитив!)
Чи тільки фіксують,а не карають?