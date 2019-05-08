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Все про:ПДД (325) Нацполиция (9387) радар (47) Белошицкий (8)

 Радары TruCAM на дорогах Украины: зафиксировано более 150 тысяч нарушений скоростного режима

С начала использования радаров TruCam полицейские уже зафиксировали более 150 тысяч нарушений скоростного режима.

Об заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С октября прошлого года, когда мы начали использовать приборы TruCam - более 150 тысяч правонарушений уже зафиксировано, именно по превышению скорости", - сказал Белошицкий, уточнив, что на дорогах Украины используется 75 таких приборов.

Он проинформировал, что за январь - апрель 2019 года в Украине произошло 47 тыс. 445 ДТП, из них 6307 - с пострадавшими. Были травмированы 7804 человека, погибли 822. При этом, подчеркнул Белошицкий, почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция. КАРТА

Как сообщалось, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.

20 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на тех участках дороги, где применяются радары TruCam, аварийность снижается на 15-20%.

Источник: https://censor.net.ua/n3125874
 
   
 Топ комментарии
 
"почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы" - бегают с превышением скорости или низко летают?
А может просто пешеходы забыли, что они тоже участники дорожного движения, и тоже должны соблюдать ПДД, ну и просто быть внимательными.
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Аваков, а кто понесет ответственность за закупку этих незаконных Трукамов
Установлено, что TruCAM LTI 20/20 по номеру У3197-12 исключен из Государственного реестра на основании приказа Минэкономразвития от 02.11.2015 года №1362. Сертификат измерительной техники №UA-MI/1-2903-2012 от 29.08.2012 года не действует еще от 02.11.2015 года. Другие изменения в Государственный реестр не вносились.
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Коли шось коментує брехун Билошицький, то становиться нудотно. Як там Ковадло садист і вбивця, чому відмазуєте подонка, чому патрульна поліція перетворилась в ОЗУ? Билошицький ти бачив рівень довіри громадян до твоєї недробленої структури? Чому ти даєш відписки на злочини і правопорушення патрульних а не проводите всебичне розслідування. Сорм за цю ********* полюцію..
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Водитель сперва выиграл суд по TruCAM-у, мотивируя исключением прибора из госреестра 02.11.2015, менты подали апеляцию и выиграли дело. Радари TruCAM на дорогах України: зафіксовано понад 150 тисяч порушень швидкісного режиму - Цензор.НЕТ 2910
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Більшість дтп стається через перевищення швидкості.
Як славнозвісний міністр мвд, абсолютно бездарний на мою думку...пропонує з цим боротися ?
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радары спаренные с автоматическими пулемётами. или огнемётами, если близко никого.
а борьбой с пьянством нам глаза замыливают - так вас же трезвый убил. всё в порядке.
за превышение скорости одно наказание - конфискация орудия убийства и пожизненое лишение прав.
убийцы на дорогах убивают больше чем колорады на фронте. вот где НАСТОЯЩАЯ война
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где ты на украинских "дорогах" можешь "превысить скорость"??????????
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Там, где установлены радары это зафиксировано.
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Наприклад, недавно відремонтовані пр. Перемоги і Кільцева в Києві. Там і 100-120 літають...

Чи житомирська траса, вона без ям майже...
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"почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы" - бегают с превышением скорости или низко летают?
А может просто пешеходы забыли, что они тоже участники дорожного движения, и тоже должны соблюдать ПДД, ну и просто быть внимательными.
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Про "перевищення швидкості" это очень спорно, если так записали в протоколе это не значит что так на самом деле, по той простой причине что состояние наших дорог не позволяет в большинстве своём это. Состояние дорог и есть наверно у нас основной метод борьбы с таким злом.
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Не через перевищення швидкості, а через те що мурло попереду надто повільно волочиться
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бильшисть ДТП совершается через несоответствие организации дорожного руху условиям безопасности
я бы тех кто подписал прием в эксплуатацию автосранов с разворотами и пешеходными переходами судил по статье умышленное убийство группой по предварительному сговору
едешь по автосрану скажем Львов Киев ноччу
вьезжаешь в село снижаешь 50 км ч видиши переход и нихуя не работающий светофор освещение как совести у пети
никого нет
и только уже поравнявшись с переходом видишь за стовбуром неработающего свитлофора ребенка А он в своем праве идти по переходу...... Тому по всему автосрану на каждом переходе венки
и при чем тут скорость
и почему такого нет в ЕС
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переходы прямо через круг как на Оболони вы в ЕС гдето видели
в темноте истественно нипэти не освещено ищо если идет дождь водитель видит 5 м прями перед собой в ближнем свете
а не сидевший за рулем пешеход гордо идет тк он имеет право и не думает что его не видно СОВСЕМ и на 50 км ч
сам видел как молодая девка за рулем сбила на таком кругу беременную
еще раз скиньте мне хоть один круг с ЕС с переходом
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новость неактуально потому что
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем Правительстве.
канал Г+Г ее перепишет новость
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Конечно Арсен Аваков самый ? Только он придумал ,что бы одна фирма находящаяся под ним и состоит из двух работников-учредителей ,раздала свою лицензию по всей Украине для проведения технического осмотра ,грузовик с прицепом или полуприцепом 1600-1700 грн. Вот это монополия,со всех грузовиков сумма оху....еть.. .А вы Арсен Аваков. Учитесь. Януковощь до такого с Азаркой не додумались.
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гівнюки водії ставлять свої катафалки на пішоходному переході під час перетину пішоходами дороги на зелене світло.. був свідком коли пішоходи оминаючи ціх бидляків трохи не попадали під колеса повертаючих на перехресті автівок.. патруль мєнтов, шо проїзджав навіть не маякнув про прорушення та створення аварійної ситуації.. отак і живемо
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зафиксировано более 150 тысяч нарушений скоростного режима...

І що? А скільки порушниками сплачено штрафів??? Ефективність будь-якого заходу слід оцінювати по реальним справам, а фіксувати можна що хочеш і скільки хочеш...

Аби за порушення в будь-якому випадку сплачували ВСІ, незалежно від типу авто і соціального статуса порушника, тоді б був толк від цих рехворм, а так можна було й 200 тисяч написати, толку з того.
Показовий приклад - так званий "владика" Павло з лаври.
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Билошицький, замість того щоб маячити на гендерному з'їзді з жінками поліцейськими (клоун) краще би навачали своїх патрульних недоносків не порушувати ПДД. Скільки залишилось ПРИУСів? Скільки патрульних було притягнуто до відповідальності за порушення ПДД. Правильно ноль. Статист хренов..і вся твоя ОЗУ на чолі з Жуковим під назвою патрульна полюція брехуни.
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Аваков, а кто понесет ответственность за закупку этих незаконных Трукамов
Установлено, что TruCAM LTI 20/20 по номеру У3197-12 исключен из Государственного реестра на основании приказа Минэкономразвития от 02.11.2015 года №1362. Сертификат измерительной техники №UA-MI/1-2903-2012 от 29.08.2012 года не действует еще от 02.11.2015 года. Другие изменения в Государственный реестр не вносились.
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инфраструктура у нас 50-летней давности, а машин стало в 20 раз больше. А рост экономики, как не странно, сильно зависит от средней скорости на дорогах. Чем она ниже, тем больше потерь в экономике. Разжевывать не буду, думайте сами. И еще, в США на дорогах нигде не увидишь бульдозеров\эскаваторов,зилов со крейсерской скорость 30 миль\час, там такие вещи только на платформах разрешено перевозить, а все что медленнее можно только с утвержденной заявкой в DMV и сопровождением мигалок.
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А якасума штрафів з цих "більш 150.000" потрапило в казну?
Чи тільки фіксують,а не карають?
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Возвращался в Киев 4-го мая по житомирской трассе. За км 50-70 перед Киевом насчитал штук 15 этих радаров с камерами. Стоят в основном на столбиках метра 3-4 с доп антенной, камеры направлены прямо вниз, снимая не более 15-20 м перед собой, видимо, чтобы более четко сфотографировать нарушителей. Предупреждающие знаки о видеофотофиксации есть с обеих сторон. На некоторых участках ехал с небольшим превышением, не всегда успевал притормозить. Теперь вот думаю, придут штрафы или нет... Вроде в течение месяца должны прислать. Понятно, что лучше не нарушать и т.п. Но к сожалению у нас нет альтернативных платных скоростных трасс как в ЕС, а на пустых участках ехать до 90 км ч тоскливо... К примеру в Германии в подобных случаях, чтобы штраф был выписан корректно, необходимо на фото четкое распознавание машины, номера и желательно водителя. Ну и геолокация
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Цих камер повинно бути не 75, а 75 тисяч. І не десь на трасах, а у містах, де водії ганяють по соточці і вище. Бюджет можна не те що наповнити, а й переповнити
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