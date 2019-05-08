 У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги, но мы не помогали, хоть она и обращалась, - Коломойский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Bihus.Info.

По словам Коломойского, было много желающих финансово помочь Тимошенко: "У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги".

Однако он отметил, что она все же обращалась к нему за помощью.

"Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем", - сообщил Коломойский.

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Также он добавил, что не помогал Тимошенко через третьих лиц: "Вот я решил бы через кого-го давать свои деньги. Мы рассоримся... Я буду всегда заложником у этих людей".

Вместе с тем, Коломойский рассказал, что Тимошенко не звонила ему после выборов: "Наверное, была расстроена результатом".