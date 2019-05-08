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 Политика Украины
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 У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги, но мы не помогали, хоть она и обращалась, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах, однако он ей не помогал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Bihus.Info.

По словам Коломойского, было много желающих финансово помочь Тимошенко: "У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги".

Однако он отметил, что она все же обращалась к нему за помощью.

"Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем", - сообщил Коломойский.

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Также он добавил, что не помогал Тимошенко через третьих лиц: "Вот я решил бы через кого-го давать свои деньги. Мы рассоримся... Я буду всегда заложником у этих людей".

Вместе с тем, Коломойский рассказал, что Тимошенко не звонила ему после выборов: "Наверное, была расстроена результатом".

Источник: https://censor.net.ua/n3125872
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенка от олигархов отличает хорошее образование и приличные манеры. От Коломойского тянет 90-ми.
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звикайте.
наступні 5 рочків його буде ой як багацько..
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а Беня приедет на свою инаугурацию, или булаву в Израиль повезут?
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Сил ,терпения и удачи этой мудрой женщине!!! Верим в нее и поддерживаем!!!
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Да-да...конечно..и приехала ,еще и денег просила!! Что за бред!!! Фантазия на высшем уровне!!!
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Да не имела бы она никаких дел с олигархами!! У нее позиция по поводу них жесткая!!!
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Что-то попахивает враньем...Не верится мне,что Юлия Владимировна приезжала и просила...Он не дал,а как же она такую хорошую компанию провела тогда?? Коломойский - заврался!
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Погоджуюсь, на правду це не дуже схоже, мабуть вирішив перед виборами до парламенту піарнутися
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Такі його заяви, виглядають дивно та неприродно. Навіщо б ЮВ до нього звертатися, особливо як він каже, до неї черги стояли. Не вірю я йому
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Вот именно. Его слова сами же себе и противоречат. Да и какой смысл обращаться к Коломойскому, когда все прекрасно знают, что его он финансирует только свою марионетку Зеленского.
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Багато Беня на себе бере, такими заявами, мабуть вже щось задумав проти Тимошенко, та це визиває лише сміх
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Коломойский понял, что рейтинг Зеленского начинает проседать и для него есть угроза, что осенью Юлия Владимировна станет Премьером. Вот и начинает выдумывать небылицы. Так как Юлия Владимировна не будет идти на поводу у Олигархов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги, но мы не помогали, хоть она и обращалась, - Коломойский
 
 
 
 
 
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