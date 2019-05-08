 Один боец ВСУ погиб, трое ранены во время обстрелов на Донбассе. Уничтожены 3 террориста и 2 БМП врага, за сутки - 25 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;

- трижды из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи города Авдеевка;

- из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Водяное;

- из гранатометов различных систем - вблизи села Николаевка;

- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;

- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Невельское;

- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка;

- из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское;

- из стрелкового оружия - возле села Богдановка.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз:

- пять раз из артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Новозвановка;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи города Попасная;

- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Катериновка;

- из минометов калибра 120 мм - в районе хутора Вольный;

- из снайперского оружия - около населенного пункта Пивденне;

- из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи населенного пункта Станица Луганская.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. В границах участка разведения возле Станицы Луганской Объединенные силы ответный огонь не открывали", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 7 мая трое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены. Также украинские подразделения уничтожили две боевых машины пехоты противника и долговременное огневое сооружение.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.









