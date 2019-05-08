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 Политика Украины
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Все про:Канада (1254) реформы (3300) Фриланд Хрыстя (113)

 Канада будет и дальше тесно сотрудничать с Украиной в продвижении реформ, - Фриланд

Канада намерена и в дальнейшем содействовать Украине в осуществлении реформ и защите суверенитета.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, анонсируя свой официальный визит в нашу страну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Канада привержена поддержке народа Украины. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с правительством Украины в продвижении реформ и защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала Фриланд.

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Она также отметила важность продолжения поддержки Украины международным сообществом. "Сейчас ключевой момент, когда поддержка Канады и международного сообщества является очень важным", - отметила дипломат.

Как сообщалось, Хрыстя Фриланд посетит Украину 8 мая. Она проведет встречи с Петром Порошенко, Владимиром Зеленским, Андреем Парубием.

Источник: https://censor.net.ua/n3125870
 
 
 Топ комментарии
 
Помогите Петю выпилить из корыта вместе с корнями, которые он в него пустил, остальное само пойдёт , если будет на то воля первого лица
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Остановите реформы санитарки с купленным дипломом. Остановите этот бред
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Христя хоче подивитись і послухати шо то за кловуна тут обрали.
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Лишилось з'ясувати чи Україна буде працювати в напрямі реформ і європейських цінностей.
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Христя хоче подивитись і послухати шо то за кловуна тут обрали.
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Остановите реформы санитарки с купленным дипломом. Остановите этот бред
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Хрен там.Теперь говорят вместе с Вакарчуком в партию Пинчука записалась.А Пинчук осенью в Парламент собирается.Будут продолжать под их защитой своих грантоедов спонсировать и двигать реХвормы дальше.Маловато пенсионеров,детей и остальных украинцев померло за это время.Надо больше.Так шо фиг мы от этой црушницы избавимся.
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Наличие ее фамилии в чьем-либо списке - на пользу будущей ВР.
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Разве что,если она их всех лечить будет,а особенно своих однорартийцев!
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Это той, которая трусила салом на инаугурации твоей Свыни в Минстецьком арсенале в 2014-м?
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Не понятно, зачем в Канаде продвигать реформы. Там и так всё продвинуто. А в Украине, как решил беня будет возврат в 1917 год. Этого хочет 70% населения, а большевики - это сила. Доказано историей. Тройки, голодомор, гулаг -это всё чего заслуживают Украинцы
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Ты вообще интервью смотрело,перед тем как весь свой бред писать?И что именно говорилось про 1917год?Мля,понабирают идиотов,а потом из-за них Потрох выборы проигрывает.Бо такую херню пишут и придумывают,после того,как обнюхаются,что на голову не налазит.Гнать вас надо сраной метлой!Петя,твою мать,кого ты себе нанял?
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Оно ПЕдаун в мир смотрит через кастрюлю на голове
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Помогите Петю выпилить из корыта вместе с корнями, которые он в него пустил, остальное само пойдёт , если будет на то воля первого лица
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Канада лоховская страна на подкормке у США - вот и все что надо знать.
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