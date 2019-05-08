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 С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский воин погиб, - штаб

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, погиб один украинский воин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;
- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Павлополь.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский воин погиб, - штаб 01
С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский воин погиб, - штаб 02
С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский воин погиб, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3125869
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский воин погиб, - штаб
 
 
 
 
 
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