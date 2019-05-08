 Коломойский: Свергать Порошенко можно ради того, чтобы сломать систему, но не ради возвращения в Украину

Об этом он заявил в интервью интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.
"Я долго не появляюсь в Украине. Такого раньше не было. Потому что можно приехать, а потом не уехать. Нацбанк подаст на тебя в суд и закроет тебе выезд", - пояснил Коломойский, уточнив, что суд мог принять такое решение по указке из Администрации президента.
"Конечно, в Порошенко - многие вопросы. Но если надо, чтоб я не приезжал, я могу не приезжать. То есть мне хочется, но это такое дело. Свергать Порошенко ради того, чтобы приехать в Украину... Я считаю, что ради того, чтобы вообще сломать эту систему - да, а ради того, чтобы свободу передвижения себе облегчить - это, конечно, благая цель, но…", - сыронизировал спикер.
Коломойский выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском АП не будет руководить судебной ветвью власти, как и всеми остальными.
"Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал он.
И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, -
Кто был ничем, тот станет всем.
Може бути Зеленський шансом? Може. Якщо в СОЮЗНИКАХ буде не московська імперія, а Сполучені Штати. Що треба для такого союзництва? ПОВНА зміна СИСТЕМИ, повна зміна працівників системи, повна зміна ДОКТРИНИ політики країни.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
камунистическо-мафиозной семьи, мафиози-госслужащий
купивший сыну место в парламенте, фарбованЫй лЫс
для этого точки, правда ?
Сволочь этот Коломойский, гражданин Израиля, Швейцарии и Украины.
"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.".
...бЄня как уклонялся от НАЛОГОВ - так и продолжает
...почем нонче решения лжемантийцев- какие тарифи
Суд отменил 60-миллионные требования фискалов к МАУ Коломойского
08:54 08.05.2019 |
Шестой апелляционный административный суд отменил требование Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы по уплате авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" 59,96 млн грн налогов и сборов.
Как сообщает Finbalance, по постановлению Шестого апелляционного админсуда Офис крупных плательщиков налогов подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева от 05.02.2019, который удовлетворил иск МАУ и отменил налоговое уведомление-решение Офиса от 06.09.2018 о сумме денежного обязательства по налогам и сборам в 59,96 млн грн (по налоговым обязательствам - 56,3 млн грн, по штрафным санкциям - 3,6 млн грн).
В ходе налоговой проверки установлено, что на основании соглашения оперативного лизинга МАУ в 2013-2015 гг оплатила для компании-нерезидента (Fintas Aviation Leasing UK One Limited) за аренду двух самолетов 431,6 млн грн.
При этом авиакомпания воспользовалась льготами (освобождение от налогообложения источники формирования дохода), предоставленными статьей 8 "Морской и воздушный транспорт" Конвенции между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и прирост стоимости имущества.
В ходе судебного процесса авиакомпания-истец констатировала, что в соответствии с положениями Конвенции, которые имеют приоритет над нормами Налогового кодекса, прибыль от коммерческой деятельности без создания постоянных представительств в другом государстве (статья 7 Конвенции) и доход от эксплуатации воздушных судов в международных перевозках, в том числе путем сдачи в аренду пустых воздушных судов (статья 8 Конвенции), подлежит налогообложению только в государстве, резидентом которого является лицо-получатель прибыли/дохода.
По мнению представителя истца, Офис крупных налогоплательщиков ГФС пришел к некорректному выводу, что Fintas Aviation Leasing UK One Limited не является бенефициарным владельцем полученного дохода, а лишь выполняет функцию номинального держателя (номинального собственника), посредника по такому доходу.
Проанализировав материалы дела, Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".
Кроме того, суд указал, что документальная выездная проверка истца проводилась налоговиками в период с 23.05.2018 по 07.08.2018, а ответ от компетентного органа Великобритании по запросу ГФС поступил 13.09.2016 - "то есть за пределами проведенной проверки".
"Указанное свидетельствует о том, что ответчик действовал с превышением своих полномочий, что повлекло за собой неправомерное вмешательство в хозяйственную деятельность истца, а документы, положенные ответчиком в основу акта внеплановой документальной выездной проверки от 15 августа 2018 №2349/28-10- 14-02/14348681, получены без соблюдения законодательства", - отметил суд.
Напомним:
* Игорь Коломойский является совладельцем МАУ. Его считают покровителем шоумена Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины, хотя тот отрицал, что является марионеткой олигарха.
* В последние недели Коломойский выиграл несколько судов, отстаивая свое имущество в Украине.
Фіскали не схотіли розбиратися з документами та доводити незаконність такої оборуток, а тупо виставили недоїмку та наклали штраф.
Типова практика викручування рук ДФС - "спочатку платіть, а потім будете з нами розбиратися".
Тепер фіскали отримали по мордяці за необгрунтовані документально штрафні санкції.
Поки що все законно, як і має бути в правовій державі.
То заради чого такі "простирадла" сюди тулити? Аби останніми двома абзацами хлюпнути багнючки в адресу Зеленського за справи між фірмою Коломийського та нездарами від ДФС?
Не тупіть, порохоботи
до чого тут "порохоботи"
000 000 000 баксов - как минимум,
"но не ради возвращения в Украину".
А нахер було Порошенку "тупих і ще тупіших" навколо себе збирати. Тепер нехай відгрібають за своі тупість і жадібність.
дец!Герой,***..!
В ней он чувствовал себя много комфортней.
- Суд скасував податковий борг МАУ Коломойського на 60 млн грн.
Коломойський податки в Україні платити не буде.