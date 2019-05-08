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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1175) Коломойский (1024) Порошенко (17435)

 Коломойский: Свергать Порошенко можно ради того, чтобы сломать систему, но не ради возвращения в Украину

Игорь Коломойский уехал из Украины не из-за президента Петра Порошенко и планирует вернуться после инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в интервью интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.

"Я долго не появляюсь в Украине. Такого раньше не было. Потому что можно приехать, а потом не уехать. Нацбанк подаст на тебя в суд и закроет тебе выезд", - пояснил Коломойский, уточнив, что суд мог принять такое решение по указке из Администрации президента.

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"Конечно, в Порошенко - многие вопросы. Но если надо, чтоб я не приезжал, я могу не приезжать. То есть мне хочется, но это такое дело. Свергать Порошенко ради того, чтобы приехать в Украину... Я считаю, что ради того, чтобы вообще сломать эту систему - да, а ради того, чтобы свободу передвижения себе облегчить - это, конечно, благая цель, но…", - сыронизировал спикер.

Коломойский выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском АП не будет руководить судебной ветвью власти, как и всеми остальными.

"Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал он.

Также читайте: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3125866
 
   
 Топ комментарии
 
>чтобы вообще сломать эту систему

Tы ей пользовался, пока она тебе служила.
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В одному я Коломойському вірю - при президентові Зеленському АП не буде керувати судами, ними буде керувати безпосередньо Коломойський через свого юриста Богдана.
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Шо то я не понял ! кто новоизбранный Президент !? помоему народ Украины разводят в очередной раз !!!! какая то беня вещает больше чем Зе !
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Евгений Середа: Похоже, пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен
И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
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Бррр . Звичайно з з "берегів туманного Альбіону" видніше що тут робиться коли цитуєш Середу . Тут не Педро потрібно лікувати , а 73 відсотки укровати , якій однаково за кого голосувати . Бо вата живе як в пісні "Абмані мєня абмані , абнімі мєня абнімі" , почекай вато ще трохи і коломойський всіх обійме .
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понабирав "новин" з якоїсь альтернативної помийниці - "безцензор" зветься..
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Дибіли мля, коли ви вже почнете думати про Україну та її людей, вони все скидають один одного, головна мета виборів це розбірки, ДЕБІЛА МЛЯ...
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Беню можно понять. Он прекрасно уживался в самых агрессивных условиях при Кучме, Тимошенко и Януковиче, и только в якобы благоприятных для него условиях, в стране победившего Майдана которому он помогал, в отлчие от остальных олигархов, его бизнес рухнул.
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Что то беня часто в эфир начал выходить.Видно хорошо прижали я-ца. Беня уже запел песни про национализацию,чувствует ,что Американцы и Англичане просто так не отстанут,придется платить за международные махинации с отмыванием денег.Уже и в Украину не спешит,ссыт ,что по пути на нары в штаты залетит.
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Еврей-олигарх «беспокоится» за «здоровье» гоев. Коломойский: Свергать Порошенко можно ради того, чтобы сломать систему, но не ради возвращения в Украину - Цензор.НЕТ 3958
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КАК ЗАГОВОРИЛО ЭТО ЧМО,КОТОРОЕ УКРАЛО ДЕНЬГИ У ВКЛАДЧИКОВ БАНКА,ОНО УЖЕ СПИТ И ВИДИТ СЕБЯ БУГРОМ УКРАИНЫ,ТВАРЬ !!!!!!!!
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Сломать систему, вернуть чесно наворованное ,получить доступ к корыту,-Коломойский.
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Яку саме систему зібрався ламати Бєня ? Банківську ? Судову ? Податкову? Чи як в минулому столітті-державну ? І старий куплет заграв яскравими барвами !

Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, -
Кто был ничем, тот станет всем.
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Когда они уйдут в тень ,чтобы потом вообще исчезнуть, в политике они вообще не нужны,олигархи держат украинцев за рабов и потому не дают коренному народу, почувствовать хозяевами своей земли,как это есть в Германии ,Польше. во Франции, в Израиле и тд
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Получается только что какая то часть украинцев обслуживает за бабло этих олигархов, помогая обворовывать тем самым, остальную часть населения Украины и радуются перед всеми в своём успехе,а это тоже есть предательство своего народа,а не успех Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 253
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Україна поки-що не може мати власну позицію в міжнародному політикумі, бо слабка, як в економічному, а також в морально-етичному, сенсі, так і в військовому, силовому. Всі політичні сили на протязі всієї проголошеної незалежності так і не досягли цієї незалежності від московського імперського шовінізму.
Може бути Зеленський шансом? Може. Якщо в СОЮЗНИКАХ буде не московська імперія, а Сполучені Штати. Що треба для такого союзництва? ПОВНА зміна СИСТЕМИ, повна зміна працівників системи, повна зміна ДОКТРИНИ політики країни.
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Це все "Якщо в СОЮЗНИКАХ буде не московська імперія, а Сполучені Штати. Що треба для такого союзництва? ПОВНА зміна СИСТЕМИ, повна зміна працівників системи, повна зміна ДОКТРИНИ політики країни"- вже зроблено та робилося/робиться 5 років за Порошенка! А ти де був?
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не нужно юлить. че6го тогда из Женевы уехал? он не так Порошенко боится, как ФБР. Теперь, только в Изваиле сидеть..ну или в Ростов))
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Говорить это одно, а всё же когда мы перейдём на европейскую систему управления государством,а то старая московско ордынская система управления государством,тянет на дно государство Украина
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Теперь Зеле остается совсем малое.Записать гневный и пафосный ролик - обращение,типа: "Я,не эксперимент страны.Я, ваш приговор для страны " !!! Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 4466
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Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
Евгений Середа
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Смешной ты, россиянин. Это у вас уход с такой должности - только на тот свет. Для Пороха - это продолжение политической деятельности, в качестве лидера оппозиционной партии.
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беги в кассу. сегодня последний день
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це коломойський насолоджується "славою" і "популярністю" поки зеленський не отримав повноваження. потім міф про "великого" коломойського розвіється. до речі сам він це добре розуміє і як ніхто інший знає зеленського.
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Зеленський і його зЕбіли, в силу своїх можливостей, про то можуть і не здогадуватись.
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То звіздець! І хто про зламати систему говорить? Один з основних її творців?! Завдяки тій системі, яку вони самі створили, о ті всі бені-вені та ренатики вони і награбували всі свої статки, стали тими, ким стали, а тепер він її ломати буде? І що буде? Щоб зломати ту систему, Беня, награбоване ж віддати потрібно, а як інакше. Чи як то буде - що накрали, то вже ваше? Ну а далі що, красти і грабувати перестанете? Чи то можна буде лише вибраним?
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простите, ошибочный комент, остался в буфере обмена
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Все олигархи отличаются только фамилиями и внешним видом.
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Коломойский - частное лицо, порошенко выходец из
камунистическо-мафиозной семьи, мафиози-госслужащий
купивший сыну место в парламенте, фарбованЫй лЫс
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І що, "частному лицу" грабувати можна, а номенклатурнику ніззя? Чи ви вважаєте, що у 80-х без партноменклатурної, а у 90-х без бандитської "криші" можна було "піднятись"? Чи мільярди без реального грабунку в нашій податковій системі можна було "заробити"? Різниця в чому?!
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да, вы правы, и мусорам ширку продавать можно, организовав
для этого точки, правда ?
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Ідіоте, я про різницю запитував, а не про ширку. От зЕбіли, чого ж ви такі придуркуваті?
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Украинский олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обманул Вооруженные силы страны, продав им авиакеросин по цене в полтора раза дороже своей же отпускной. Перед этим Коломойский за свои деньги заправил БТР, о чём на 1+1 рассказывали две недели.
Сволочь этот Коломойский, гражданин Израиля, Швейцарии и Украины.
"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.".
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читайте зЄбіли - але все рівно не дойде..., хочете високих ЗП та Пенсій...- відлижите у зЄ-бЄ...
...бЄня как уклонялся от НАЛОГОВ - так и продолжает
...почем нонче решения лжемантийцев- какие тарифи

Суд отменил 60-миллионные требования фискалов к МАУ Коломойского

08:54 08.05.2019 |

Шестой апелляционный административный суд отменил требование Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы по уплате авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" 59,96 млн грн налогов и сборов.
Как сообщает Finbalance, по постановлению Шестого апелляционного админсуда Офис крупных плательщиков налогов подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева от 05.02.2019, который удовлетворил иск МАУ и отменил налоговое уведомление-решение Офиса от 06.09.2018 о сумме денежного обязательства по налогам и сборам в 59,96 млн грн (по налоговым обязательствам - 56,3 млн грн, по штрафным санкциям - 3,6 млн грн).
В ходе налоговой проверки установлено, что на основании соглашения оперативного лизинга МАУ в 2013-2015 гг оплатила для компании-нерезидента (Fintas Aviation Leasing UK One Limited) за аренду двух самолетов 431,6 млн грн.
При этом авиакомпания воспользовалась льготами (освобождение от налогообложения источники формирования дохода), предоставленными статьей 8 "Морской и воздушный транспорт" Конвенции между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и прирост стоимости имущества.
В ходе судебного процесса авиакомпания-истец констатировала, что в соответствии с положениями Конвенции, которые имеют приоритет над нормами Налогового кодекса, прибыль от коммерческой деятельности без создания постоянных представительств в другом государстве (статья 7 Конвенции) и доход от эксплуатации воздушных судов в международных перевозках, в том числе путем сдачи в аренду пустых воздушных судов (статья 8 Конвенции), подлежит налогообложению только в государстве, резидентом которого является лицо-получатель прибыли/дохода.
По мнению представителя истца, Офис крупных налогоплательщиков ГФС пришел к некорректному выводу, что Fintas Aviation Leasing UK One Limited не является бенефициарным владельцем полученного дохода, а лишь выполняет функцию номинального держателя (номинального собственника), посредника по такому доходу.
Проанализировав материалы дела, Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".
Кроме того, суд указал, что документальная выездная проверка истца проводилась налоговиками в период с 23.05.2018 по 07.08.2018, а ответ от компетентного органа Великобритании по запросу ГФС поступил 13.09.2016 - "то есть за пределами проведенной проверки".
"Указанное свидетельствует о том, что ответчик действовал с превышением своих полномочий, что повлекло за собой неправомерное вмешательство в хозяйственную деятельность истца, а документы, положенные ответчиком в основу акта внеплановой документальной выездной проверки от 15 августа 2018 №2349/28-10- 14-02/14348681, получены без соблюдения законодательства", - отметил суд.
Напомним:
* Игорь Коломойский является совладельцем МАУ. Его считают покровителем шоумена Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины, хотя тот отрицал, что является марионеткой олигарха.
* В последние недели Коломойский выиграл несколько судов, отстаивая свое имущество в Украине.
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Реакція Зелейоба типового:
Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 2475
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Фірма резидент України заплатила фірмі неризиденту України за аренду двух літаків. Суму оплати віднесла на витрати і відповідно зменшила базу обрахування податків.
Фіскали не схотіли розбиратися з документами та доводити незаконність такої оборуток, а тупо виставили недоїмку та наклали штраф.
Типова практика викручування рук ДФС - "спочатку платіть, а потім будете з нами розбиратися".
Тепер фіскали отримали по мордяці за необгрунтовані документально штрафні санкції.

Поки що все законно, як і має бути в правовій державі.
То заради чого такі "простирадла" сюди тулити? Аби останніми двома абзацами хлюпнути багнючки в адресу Зеленського за справи між фірмою Коломийського та нездарами від ДФС?
Не тупіть, порохоботи
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Воно то так, лише потрібно уточнити, що ОБИДВІ фірми належать одній маланській мордяці, яка переклала кругленьку суму з однієї кишені в свою ж іншу, не платячи податків. Цікаво, як би то було в нормальній правовій державі. чи виніс би суд таке "правове" рішення?
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Якщо Коломойського за "распасовку" поміх пов'язаними фірмами (що не довели в суді) саджатиді за те саме потім чверть бізнесу сяде, і майже весь крупний капітал опиниться на зоні.
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"...майже весь крупний капітал опиниться на зоні." Не опиниться, не переживай. Ні Беня, ні той клоун цього не дозволять. Все буде ще гірше. А то для чого Беня той цирк влаштував?
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Вони усі разом (усі наші олігархи) того не хочуть, тому то суд і виніс подібну ухвалу на апеляцію.
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все як би так - одне погано ...., бЄня не любить платити ПОДАТКИ - бЄня рЄйдер , бЄня КИДАЛОВО - це не я придумав , це воно само - надія тільки на вУйка сЄма , як воно сдріснуло зі Швейцаріїї- чого б це , як що він такий "чесний" ...
до чого тут "порохоботи"
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Абсолютна правда. Але... доки ці павуки будуть жерти один одного за рівних умов (навіть хай з імітацією законності у судах), а не один усіх за допомогою державної машини та криміналу буде нищити, є шанс на розвиток держави як правової. Бєня - цука, але не дурень і розуміє важливість однакових для всіх правил гри.
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"...і розуміє важливість однакових для всіх правил гри...." - вот здесь, мы - 24% , улыбаемся Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 7568
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Вот именно, чтобы...вернуть "своих" 2
000 000 000 баксов - как минимум,

"но не ради возвращения в Украину".
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Шота незрозумів Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 1154 Беня мріє про горілку - 'Беня в разлівє' Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 1992 Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 5950
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В общем Коломойский признал, что он свергал Порошенко, а зе его карманный президент,
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Зебіли вірять Коломойскому. Вірять його чесній і правдивій душі.
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Пофігу хто там кому вірить, а от те, що Коломойський ПИЗ#ИТЬ державних тупарів їхньою же улюбленою "потужньо реформованою" зброєю - Судами, це як бальзам на рану.

А нахер було Порошенку "тупих і ще тупіших" навколо себе збирати. Тепер нехай відгрібають за своі тупість і жадібність.
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Х..знает,что происходит?Чел просто вывел,а по простому ******* более 5 ярдов баксов!!!! Даёт интервью,ставит своего клоуна президентом,получает без войны(как путин)всю Украину с потрохами!!Но при этом загнали его по всему миру,к нему херова гора вопросов,а у нас пи.
дец!Герой,***..!
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Отака в нас країна! Бо суспільну думку формують олігархозалежні ЗМІ, а не здоровий глузд чи патріотизм
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І кому потрібні ці олігаргічні розборки? Шкода лише одне - що все це поки впливає на життя людей. І створює з України імідж корумпованої нереформоздатної країни.
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Точнее "сломать систему пороха/ЕС" и вернуть рекоструированую старую Кучми/Янека.
В ней он чувствовал себя много комфортней.
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Цікаво, а скільки з цих 73% вірять Коломойському ))))))?
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Суди, відчувши, що система Яника повертається, вже почали робити те, що потрібно Коломойському. Я говорив, розплачуватись будуть всі.

- Суд скасував податковий борг МАУ Коломойського на 60 млн грн.
Коломойський податки в Україні платити не буде.

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Лучше пускай расскажет как 7млрд вкладов украл у людей
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Слова єврея нічого не значать,а вивод один--скільком же алігархам продалась юля. Даром гроші ніхто не дає, їх потрібно відробляти, тобто створювався ще найстрашніший олігагхат в Україні. Це на замітку для прихильників юлі.(якщо можете думати--думайте)
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Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 8765"...и суд в лондоне здесь совершенно не при чем!..." Коломойський: Скидати Порошенка можна заради того, щоб зламати систему, але не заради повернення в Україну - Цензор.НЕТ 8765
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоломойский: Свергать Порошенко можно ради того, чтобы сломать систему, но не ради возвращения в Украину
 
 
 
 
 
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