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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:ВР (22821) Кабмин (10944) Зубко (408)

 Правительство назначено парламентом, пока есть коалиция, оно будет работать, - Зубко

На старте парламентской кампании важно сохранить стабильность в государстве.

Об этом в ток-шоу на телеканале "Прямий" заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В правительстве есть абсолютное понимание, что пока есть коалиция в парламенте, и мы назначены парламентом, то это практически прямая обязанность правительства сегодня - выполнять ту присягу, которую выполняем", - сказал он.

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Также Зубко добавил, что фактически на старте парламентской кампании в первую очередь нужно сохранить стабильность в государстве. "Потому что сегодня есть и внешние обязательства Украины по выплате внешних долгов, есть вопросы и обязательства перед украинцами, которым мы должны обеспечить социальную защиту. И вопросы развития и удержания макроэкономической ситуации в стране относительно ее дальнейшего развития", - пояснил вице-премьер.

Комментируя обсуждение в СМИ возможных отставок глав МИД и Минобороны, Зубко напомнил, что президент имеет право подать в парламент свои кандидатуры, а парламент имеет право согласиться или нет. Климкин и Полторак, подчеркнул Зубко, за годы продемонстрировали профессионализм "в том, чтобы создать как внешний дипломатический фронт, так и непосредственно ту армию, которая сегодня должна практически удерживать российскую агрессию на востоке и практически сегодня выполнять те вещи, которые касаются трансформации армии к стандартам Североатлантического союза".

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По его мнению, дискуссия о возможных изменениях в составе Кабмина должна происходить уже между новоизбранным президентом и тем правительством, которое сегодня работает. "И я думаю, что мы не должны говорить о вещах, которые касаются вакуума", - подчеркнул Зубко.

Источник: https://censor.net.ua/n3125865
 
   
 Топ комментарии
 
...пока есть коалиция, оно будет работать, - Зубко

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А кто видел документальное подтверждение наличия коалиции?
Никто.
Петя не мог распустить парламент. Боялся. Ибо в новый состав его партия и Народный фронт набрали бы гораздо меньше голосов.
С кем же тогда дерибанить? Да и Луцика уже не протянул бы за уши в прокуроры... Значит задница была бы не прикрыта.
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Нет уже три года! И Парубий это знает! И хотя на него открыли дело по другим делам, эту пакость ему тоже вспомнят!
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На канале"Прямый"в ток шоу...фуф! Ещё про журналистскую этику этих пропагандистов с прямого расскажите!Смотреть этот ужас невозможно.Насобирали всё что не попадя в одном месте и лижут Петин зад.Сколько там за день сидельцам из толпы"благодарных"слушателей платят?От 50 до 70 гривен!И ржут в кулуарах с нищеты,которая готова головами кивать,аплодировать и плакать в нужный момент,за эти копейки,твари!Довели киевских пенсионеров до плинтуса.Хотя этим ещё повезло.Остальные по Украине на улице днями сидят в любую погоду,зарабатывая столько же в день в качестве прибавки к пенсии.Чтоб пожрать что-то купить.А Говнопольский ваш сколько в месяц имеет?Не подскажете петишисты?Мля,смотреть на вас противно.
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Отнюдь.
Зе получил от хозяев совсем другие команды: "надо просто перестать стрелять" и проч.
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А ты, "австралиец", готов приехать в Украину и взять в руки оружие, чтобы выгнать московитов? Что ты нам бучу тут разводишь? Оставь нас в покое уже, выборы закончились.
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Шо там у вас на Лахте, девки недорогие есть ?
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Тебе лучше знать. Это ты пишешь не под украинским флагом - как и все лахтинские. И именно ты призываешь ВСУ не подчиняться приказам избранного президента Украины - прямо как нужно кремлядям.
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Я поясняю что выборы незаконны ввиду нарушения ст. 9 закона "О выборах Президента Украины".
Лахтинские пишут под флагом Украины; это ж твои соседи по этажу
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Точно. Написал номер статьи, что якобы нарушено - не уточнил, сам вердикт выдал. Причем все это - под иностранным флагом. Мнение иностранца о законах Украины нам очень ценно, ага - можешь подтереться своим мнением - большего оно не стоит.

"Лахтинские пишут под флагом Украины; это ж твои соседи по этажу"

"Наш кандидат на пост президента Украины - это хаос" (с) *****. Именно к хаосу в Украине ты и призываешь, чмо лахтинское.
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Да у тебя кенгуру который день не кормлены, а ты все тут строчишь.
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Зубко прямо шутник. Разве коалиция (незаконная, кстати, так как не имеет достаточно голосов) обеспечивает стабильность в стране? Каким образом? Тем, что постоянно на каникулах и не хочет принимать нормальные законы? Тем ,что из-за нее до сих пор торговля и безвиз с врагом? Или может тем,что благодаря ее правительству у пенсионеров пенсии 1500 грн, а лук по цене стал дороже бананов? Не пойму почему Зубко считает, что он дает стране стабильность и приносит какую-то пользу, видимо от своего слабоумия он так считает.)
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А парламент призначений олігархами. Тому не факт, що буде коаліція у попередньому форматі. Якщо десант представників-емісарів нового директора України Коломойського, що прилетіли з його юристом і за сумісництвом - нянькою Зеленського Богданом передомовився з олігархами, то формат поміняється.Уряд теж.
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ну чего "без следствия"?
Можно и со следствием:- с пальцами в дверях, с кульком на голове, с паяльником в шопе... в конце концов!
- Так быстрее стыренное вернётся в казну
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У тебя дела в НКВД или в гестапо служил?
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Stepan Kuravlyov

у меня дед в киевском жовтневом палаце забит коммуняками.
(светлая ему память)
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я не состою и не состоял в мразях КПСС и КПУ.
Этого достаточно.
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Вавкины могут и ради кала все тоже самое делать с людьми.
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...пока есть коалиция, оно будет работать, - Зубко

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А кто видел документальное подтверждение наличия коалиции?
Никто.
Петя не мог распустить парламент. Боялся. Ибо в новый состав его партия и Народный фронт набрали бы гораздо меньше голосов.
С кем же тогда дерибанить? Да и Луцика уже не протянул бы за уши в прокуроры... Значит задница была бы не прикрыта.
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Так ее, коалиции, нет уже давно. Парубий это скрывает. Боится?
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Роспуск Рады это ПРАВО Президента, а не обязанность!
Коалиция нужна сугубо для формирования правительства, поэтому в законе про роспуск Парламента прописаны сроки для формирования коалиции и формирования ей правительства.....
У нас есть правительство?! Есть! Рада эффективно работает, принимает законы?! Да, никакого коллапса нет! Тогда с каких гуев вопросы про коалицию?
Коалиция была сформирована в отведенный срок и сформировала правительство, все норма закона выполнена! Нигде нет упоминаний, что коалиция должна существовать ПОСТОЯННО!!!
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PS Вы как все в рускам мире путаюте Парламент с каким то органом подчиненным Президенту! Это не так - Парламент независимая ветвь власти, которая формирует правительство и перевыборы Президента не являются поводом для каких то перетрубаций в Парламенте и как следствие в правительстве (разве что в портфеллях назначаемых по квоте Президента). Отчасти именно потому, что это независимая ветвь власти выборы в Парламент и Президентские разнесены во времени. И так во всех нормальных странах!!!
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Нет уже три года! И Парубий это знает! И хотя на него открыли дело по другим делам, эту пакость ему тоже вспомнят!
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Коаліції немає вже декілька років. Іноді існує лише ситуативна більшість залежно від питання, що розглядається.
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На канале"Прямый"в ток шоу...фуф! Ещё про журналистскую этику этих пропагандистов с прямого расскажите!Смотреть этот ужас невозможно.Насобирали всё что не попадя в одном месте и лижут Петин зад.Сколько там за день сидельцам из толпы"благодарных"слушателей платят?От 50 до 70 гривен!И ржут в кулуарах с нищеты,которая готова головами кивать,аплодировать и плакать в нужный момент,за эти копейки,твари!Довели киевских пенсионеров до плинтуса.Хотя этим ещё повезло.Остальные по Украине на улице днями сидят в любую погоду,зарабатывая столько же в день в качестве прибавки к пенсии.Чтоб пожрать что-то купить.А Говнопольский ваш сколько в месяц имеет?Не подскажете петишисты?Мля,смотреть на вас противно.
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Дивися 1+1 і не скигли.
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Эпоха бедности закончилась 22.04.
Никакой пенсионер за 50 гривен никуда не пойдет, ну кроме тех, у которых пока жилплощадь маленькая. Те пойдут, но не за деньги.
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Что уже и 50 гривен зажали,жлобы Петины?А ктож им бесплатно в ладоши хлопать почти сутки будет?Гонопольский, Киселёв и их дружок,друг дружке аплодисменты будут раздавать?Или назад,на радио?
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Та хватает дебилов. А ты за какую сумму, если не секрет, хлопаешь?
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Мля,мне просто скучно.Вот и захожу тоску разогнать.Если бы ещё и деньги платили,было бы веселее.Не пойму,почему нет новости про акции СИ-14 в торговом центре,о том,как ребятки повеселились из-за орешков,которые не дали дожрать одному из них в местном кафе.Забавные падлы,столько урона нанесли и нервов покупателям с продавцами помортили.Прям интересно,это они так деньги жараюатывают?Хм,хотелось бы мне на их такую акцию,где нибудь в Европе посмотреть,после того,как их выгнали бы из кафе со своим хавчиком,как в Киеве.Как бы они такой же здец там устроили и чтобы им за это было...
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А зачем эта в СМИ подавать, хватит чернухи.
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Єлєна, а Ви в 2015 з Донецька виїхали, чи оце лише?
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Не стой за правду горой, а показывайся врачам! Уряд був призначений парламентом, поки є коаліція, він працюватиме, - Зубко - Цензор.НЕТ 3427
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Вы вообще когда-нибудь были в Украине, а тем более в Киеве? Как-то непохоже, ваши фантазии о киевских пенсионерах ничего общего с реальностью не имеют. Или такие ужастики вам российские пропагандоны рассказывают. Так вы им не верьте. Лучше приезжайте в Киев или любой другой город Украины, посмотрите своими глазами как тут люди живут.
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А вы? Как-то не похоже?Я то рядом живу и родственников там по всем линиям воз с тележкой.Правда в отличии от тех,которые на "Прямой"ходят 50-70гр заработать просидев там весь день с утра и до ночи,мои хорошо устроены,при любой власти,даже при Пете.Кстати тоже,плохо замечают нищих,вернее не желают их замечать.Да те и не ходят там,где они перемещаются и обитают,вот и не видят.Но откуда то же они,эти нищие берутся?В Киеве вообще сложно увидеть,как живут остальные граждане Украины,особенно пенсионеры из регионов,да и работяги,и семьи с большим количеством детей,и матери одиночки,и инвалиды...Сиротки правда бегают с цыганами побераются,а так да,согласна их почти не видно,в отличии от других областей!
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пока есть коалиция? я правильно понял? ну, и чего сидим? документального подтверждения существования коалиции не существует значит, пора в путь таварищи мениздры.. и желательно с чистым бельем
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Скажите энтому идиоту, что ее давно нет!
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Этот - не идиот. Он пытается остальных сделать идиотами. За такое нужно вешать вниз головой.
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А тобі яка до того справа? Переймайся Плотніцкім, чи хто там у вас у Лоханську зараз пахан?
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Как погодка в Лос-Анжєлєсє? Ілі ти із Новосіба под проксі вєщаєш?
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Какой врун! Как ему не стыдно ? Какая коалиция ? Её давно нет.
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Из БПП и НФ, то есть их там меньше чем 226 голосов. А значит ее нет.
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этот фуфел прекрасно знает, что не существует никакой "коалиции" уже года два...когда ж вас тварей таки начнут "закрывать"?!!!
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Вот такой он простой вице-премьер-министр . Да вас зубами не оттянешь от корыта. Но по одному можно развести любую стаю. Сначала один начдепа сдаст начальника, потом второй, и сами простые и старшие вице-премьер-министры напишут заявы.
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Зубик, расскажи про коалицию пэцьке, вместе и поплачете
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зубами , ногтями , копытами упираются что бы "в первую очередь сохранить стабильность ", и готовы лгать и идти на любой подлог , лишь бы своя стабильность !!!
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А когда вор добровольно отдавал награбленное?
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я что-то пропустил? Уже показали списки коалиции? Подтвердили что она все таки существует не на словах? В нее точно входят 230 депутатов?
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Вот поступит запрос президента о наличии коалиции - и увидим правду, вместо чтобы слушать какого-то зубка, который от гройсмановских (???) матюков под лавку лезет.
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Какая коалиция ? Ты дебил видимо еще после стадиона не протрезвел
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перед смертью, пардон отставкой, не надышишься???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство назначено парламентом, пока есть коалиция, оно будет работать, - Зубко
 
 
 
 
 
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