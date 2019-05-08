 Правительство назначено парламентом, пока есть коалиция, оно будет работать, - Зубко

Об этом в ток-шоу на телеканале "Прямий" заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В правительстве есть абсолютное понимание, что пока есть коалиция в парламенте, и мы назначены парламентом, то это практически прямая обязанность правительства сегодня - выполнять ту присягу, которую выполняем", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть избирателей еще будет определяться, Зеленский их кандидат или нет, - Бекешкина о будущих результатах выборов в ВР

Также Зубко добавил, что фактически на старте парламентской кампании в первую очередь нужно сохранить стабильность в государстве. "Потому что сегодня есть и внешние обязательства Украины по выплате внешних долгов, есть вопросы и обязательства перед украинцами, которым мы должны обеспечить социальную защиту. И вопросы развития и удержания макроэкономической ситуации в стране относительно ее дальнейшего развития", - пояснил вице-премьер.

Комментируя обсуждение в СМИ возможных отставок глав МИД и Минобороны, Зубко напомнил, что президент имеет право подать в парламент свои кандидатуры, а парламент имеет право согласиться или нет. Климкин и Полторак, подчеркнул Зубко, за годы продемонстрировали профессионализм "в том, чтобы создать как внешний дипломатический фронт, так и непосредственно ту армию, которая сегодня должна практически удерживать российскую агрессию на востоке и практически сегодня выполнять те вещи, которые касаются трансформации армии к стандартам Североатлантического союза".

Также читайте: Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет, - Коломойский об Авакове

По его мнению, дискуссия о возможных изменениях в составе Кабмина должна происходить уже между новоизбранным президентом и тем правительством, которое сегодня работает. "И я думаю, что мы не должны говорить о вещах, которые касаются вакуума", - подчеркнул Зубко.