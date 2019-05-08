 Правительство назначено парламентом, пока есть коалиция, оно будет работать, - Зубко

Об этом в ток-шоу на телеканале "Прямий" заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В правительстве есть абсолютное понимание, что пока есть коалиция в парламенте, и мы назначены парламентом, то это практически прямая обязанность правительства сегодня - выполнять ту присягу, которую выполняем", - сказал он.
Также Зубко добавил, что фактически на старте парламентской кампании в первую очередь нужно сохранить стабильность в государстве. "Потому что сегодня есть и внешние обязательства Украины по выплате внешних долгов, есть вопросы и обязательства перед украинцами, которым мы должны обеспечить социальную защиту. И вопросы развития и удержания макроэкономической ситуации в стране относительно ее дальнейшего развития", - пояснил вице-премьер.
Комментируя обсуждение в СМИ возможных отставок глав МИД и Минобороны, Зубко напомнил, что президент имеет право подать в парламент свои кандидатуры, а парламент имеет право согласиться или нет. Климкин и Полторак, подчеркнул Зубко, за годы продемонстрировали профессионализм "в том, чтобы создать как внешний дипломатический фронт, так и непосредственно ту армию, которая сегодня должна практически удерживать российскую агрессию на востоке и практически сегодня выполнять те вещи, которые касаются трансформации армии к стандартам Североатлантического союза".
По его мнению, дискуссия о возможных изменениях в составе Кабмина должна происходить уже между новоизбранным президентом и тем правительством, которое сегодня работает. "И я думаю, что мы не должны говорить о вещах, которые касаются вакуума", - подчеркнул Зубко.
Зе получил от хозяев совсем другие команды: "надо просто перестать стрелять" и проч.
Лахтинские пишут под флагом Украины; это ж твои соседи по этажу
"Лахтинские пишут под флагом Украины; это ж твои соседи по этажу"
"Наш кандидат на пост президента Украины - это хаос" (с) *****. Именно к хаосу в Украине ты и призываешь, чмо лахтинское.
правительство сделанное вальцманом ДОЛЖНО УЖЕ СИДЕТЬ В КПЗ !!!
Можно и со следствием:- с пальцами в дверях, с кульком на голове, с паяльником в шопе... в конце концов!
- Так быстрее стыренное вернётся в казну
у меня дед в киевском жовтневом палаце забит коммуняками.
(светлая ему память)
Этого достаточно.
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А кто видел документальное подтверждение наличия коалиции?
Никто.
Петя не мог распустить парламент. Боялся. Ибо в новый состав его партия и Народный фронт набрали бы гораздо меньше голосов.
С кем же тогда дерибанить? Да и Луцика уже не протянул бы за уши в прокуроры... Значит задница была бы не прикрыта.
Коалиция нужна сугубо для формирования правительства, поэтому в законе про роспуск Парламента прописаны сроки для формирования коалиции и формирования ей правительства.....
У нас есть правительство?! Есть! Рада эффективно работает, принимает законы?! Да, никакого коллапса нет! Тогда с каких гуев вопросы про коалицию?
Коалиция была сформирована в отведенный срок и сформировала правительство, все норма закона выполнена! Нигде нет упоминаний, что коалиция должна существовать ПОСТОЯННО!!!
Никакой пенсионер за 50 гривен никуда не пойдет, ну кроме тех, у которых пока жилплощадь маленькая. Те пойдут, но не за деньги.