 Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.
"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - отметил Коломойский.
По его мнению, со стороны положение Украины виднее.
"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне", - заявил бизнесмен.
"Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно. То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать. Общая национализация, и поехали заново все. Но это не значит, что потом будет социализм. Просто перезагрузка", - отметил Коломойский.
Одно из первых упоминаний этого выражения в русской литературе - книга «В начале неведомого века», воспоминания советского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968). Он пишет, в частности, о деникинских юнкерах, которые в 1919 г. пели «свою любимую песенку:
Черные гусары!
Спасай Россию, бей жидов, -
Они же комиссары!
Фраза-символ позиции тех людей, кто подменяет истинное решение социально-политических проблем ложным (презрит.; ирон.).
https://www.youtube.com/watch?v=gzcg1_mv9dg. Так що ВАШІ закиди стосовно моєго "антисемітизму"(Спасай Россию, бей жидов, -Они же комиссары!) є свідомим наклепом на мене , спрямованим на роздмухування міжнаціональної ворожнечі. При зустрічі подам на вас в суд.
1. якщо ви визнаєте власний антисемітизм- то я тут при чому!?
2. визначіться. роздмухування чи наклеп? це різні статті
експеримент "1917" версія 2.0 К.
Что говорит Коломойский?
- Хуже не будет. А все плохо что случилось, то МВФ и пророк его Порошенко.
- Сценарий 1917 года может быть неплохим решением
- В Венесуэле сейчас лучше чем в Украине (читайте - дефолт это прекрасно).
- В Норвегии люди получают газ по себестоимости
- МВФ заставил повысить тарифы, чтобы довести людей до разорения и поставить страну на колени
- Супрун страшное зло, еще и вакцинация, которая, правда, непонятно тут причем
Каждый из этих тезисов либо ложен (Норвегия, где одни из самых высоких коммунальных тарифов в мире) либо ужасен сам по себе (сценарий 1917 года). Но все они укладываются в один вариант мировоззрения. Запад это зло (это ведь они довели Венесуэлу, утверждает вслед за российскими телеканалами украинский олигарх), Украине нужен свой путь. Один в один повторяя тезисы и сценарий сериала «Слуга народа». И тут есть три варианта.
- это Коломойский писал сценарий «Слуги народа» или по крайней мере озвучивал ключевую идею
- Коломойский судит о мире по сериалу «Слуга народа»
- просто случайно совпало
О Коломойском можно говорить все что угодно, но он не глуп. А значит вряд ли он может судить о мире по сериалу, по крайней мере по такому дешевому, как «Слуга народа». Скорее его стиль - это Игры Престолов, где он еще и свой личный Дом может иметь, где никто никогда не платит по своим долгам. Так что остается два варианта. И вы можете верить в случайные совпадения, ведь такой человек как Коломойский никогда не будет использовать свой телеканал для достижения своих бизнес целей (сам ведь сказал). А можете предположить, что именно советует, как авторам сериала, так и избранному президенту.
Пропаганда социализма от олигарха, помноженная на тезисы российской пропаганды - вот тот опасный коктейль, который предлагает нам Коломойский. Когда такие вещи озвучивает студент ПТУ, то можно понять, что он так думает. Когда такие вещи говорит умный и богатейший человек, это означает, что он хочет, чтобы выпускник ПТУ так думал. А также пенсионерка, учительница и слесарь третьего разряда. И теперь главный вопрос - зачем? Зачем олигарху навязывать определенные мысли населению? Только для того, чтобы подтолкнуть это население к определенным действиям. Олигарх хочет заставить людей выгнать МВФ и кредиторов из страны, потому что они мешают ему жить. Не людям, а именно олигарху. И он запускает механизм «стокгольмского синдрома», когда люди, которых он годами использовал и на которых наживался, должны помочь ему избавиться от его проблемы и сделать это должны за свой счет. Мы же помним, что именно украинский народ должен принести деньги на Майдан и избавить олигархов от гнета МВФ.
Почему Коломойский подталкивает нас к этому решению? Одна цифра, которая все объясняет. В 2013 году отношение состояния украинский олигархов, входящий в список Форбс, к украинскому ВВП, составляло 18%. На сегодня эта цифра - 13%. Сокращение почти на треть. Это сокращение влияния. И это ночной кошмар олигархов. Особенно Игоря Коломойского. Они беднеют относительно украинского народа. И этот процесс надо срочно остановить. Коломойскому надо. И для этого нужно избавиться от МВФ. Который приучает играть по правилам. И желательно избавиться от влияния США, где ФБР очень хочет увидеть у себя на «собеседовании» господина Коломойского. Не украинскому народу это надо. Потому что без МВФ украинский народ повторил бы как раз путь добрый венесуэльцев, которые, по мнению Коломойского, живут гораздо лучше украинцев при минимальной зарплате в 8 долларов в месяц, инфляции в миллион процентов в год и курсе валют, который никто не знает (поэтому и посчитать корректно сейчас ВВП на душу населения там просто невозможно). Это тот путь, который предлагает Украине Коломойский. Это тот путь, который предлагает Украине сериал «Слуга народа». Это тот путь, на который, возможно, наставляют избранного президента его старые друзья. Это плохой путь для Украины. Но прекрасный для олигархов. И не только для Игоря Коломойского. Не говоря уже о том, что это мечта любого олигарха - запустить процесс передела собственности когда ты при власти. А Коломойский всем своим видом показывает, что теперь при власти именно он.
И да, хотелось бы услышать мнение Зеленского на счет таких советов…..
Апокалипсис на уровне государства, довольно близко по значению и сути.
Слушайте, а мне нравится этот суицидальный олигарх!
Ці теорії є продовженням тої теорії яка пояснювала злодійську природу української влади тим, що існує органічний зв'язок між її злодійством і боротьбою з агресією на Сході. З допомогою цієї теорії можна успішно пояснити багато феноменальних явищ, таких, наприклад, як розкрадання державних коштів в оборонному секторі.
Интересно! Господин Коломойский знает что в результате перегрузки страны в 1917 году была создана такая государственная система отношений в обществе, которая, условно говоря, не щадила не своих и не чужых. Наглядным примером может служить судьба одного из областных начальников ГПУ Украины, который во время голодомора 1932-1933г. цинично заявил: «этнографический материал будет изменён», впоследствии которого расстреляли как врага народа.
Сегодня Май. Год 7527 от сотворения мира.
Наприклад, з тим, що нацистську партію , заборонену в Україні разом з символікою і своїми людиноненавистницькими ідеями створили німці. А от
Камуністичну партію рєвольюціонєрів бальшивіков, як і не менш рєвольюціонну партію саціалістів-рєвальюціоєрів з їхніми людиноненавистницькими ідеями, заборонену зараз на Україні, і винну у винищеннні українців впродовж всього строку свого правління (рєволюціями, військовими інтервєнціями, голодоморами) створили євреї, про що свідчить національний склад як самих цих партій, їхніх керівників, так і головних ідеологів (К.Маркс). І цей національний склад вони, до речі, регулярно перевіряли і заносили у свої звітні документи (мандатних комісій) на не менш регулярних з'їздах своїх партій . Останній раз в судовому засіданні ці факти досліджував Український суд, про організацію голодомору в Україні І знаєте що він виявив? Що на момент організації голодомору 85% керівників від губкомів до райкомів, включно, були євреї(близько 10% - росіяни, українців менше 2%...). І це засвідчено власноручними підписами цих осіб на документах, згідно яких цей голодомор і був організований. Заперечувати будете? Матеріали всіх з'їздів кпСС-івців від першого до останнього, включаючи і звіти мандатних комісій, як і матеріали суду про організацію голодомору в Україні цими ж кпСС-івцями - у вільному доступі для всих, хто вміє читати і "тицяти на кніпки "клави". І в Україні, нагадаю для не тямущих , діяльність як цих партій, так і розповсюдження їхніх звірячих ідеологій заборнені ЗАКОНОМ УКРАЇНИ.
Таким чином інформація про причетність євреїв до ОРГАНІЗАЦІЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДОВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕННОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ і не має нічого спільного з антисемітизмом. Як кажуть у нас в Україні , просто, ІСТОРІЯ. Це відповідь на ваш закид стосовно мого антисемітизму.
А раз ви брешете стосовно цього, то це і є наклеп .
Так зрозуміло, малошановний? Хоча, навряд. Зазвичай, і мацкалі, і зєльоні упороті до "нєльзя".
Сегодня Май. Год 7527 от сотворения мира.