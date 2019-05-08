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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1024) национализация (148)

 Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

Игорь Коломойский допускает, что президентство Владимира Зеленского в Украине это "эксперимент над страной", но, по его словам, "хуже уже не будет".

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - отметил Коломойский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У меня есть возможности влиять на власть, но я ими не пользуюсь, - Коломойский объяснил, чем отличается от олигарха. ВИДЕО

По его мнению, со стороны положение Украины виднее.

"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне", - заявил бизнесмен.

"Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно. То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать. Общая национализация, и поехали заново все. Но это не значит, что потом будет социализм. Просто перезагрузка", - отметил Коломойский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет, - Коломойский об Авакове

Источник: https://censor.net.ua/n3125864
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь он боится. Такое можно только от страха сказать. МВФ больше денег не даст; дефолт неминуем. Народ попробует отловить клована, но тот будет орать: "это не я, это Хозяин приказал !"
Ну что, зебилы, скинули ненавистного Пороха, который ваши шкуры прикрывал ? Держитесь теперь.
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Ого. Taк он, оказывается, троцкист.
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Вони почекають, що їхнє зе накалякає у фейсбучику (вірніше - йому накалякають), а тоді далі будуть завивати зелені мантри.
Ще ейфорія триває, до ломки поки не дійшло.
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Страна на дне? хуже не будет?а кто ее обокрал? Вор сидит и рассусоливает о том, что Петя ему не нравится, а Петя молодец, твердо сделал свое дело, наше корыто хотя бы оторвалось от дна, а теперь этот заявляет, что это эксперемент! А ведь правильно говорили, за пороха голосовали только умные и образованные, а за зе голосовали малолетки, и тупое быдло без мозгов.
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ГЛАВНОЕ ПЕРВЫМИ БОГАТЫХ ВСЕХ ПОУБИВАТЬ !!!
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У НАС ПРОЙДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ УСПЕШНО И ПЕРЕКИНЕТСЯ НА РОССИЮ !)
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Он что такой "ВЕЛИКИЙ" очередной??? Он шо главный критик? Во проснулся.
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Похоже, что Голобородько мутировал в Голомойского. А его велик - в 600-й Мерс. Країна може зажадати такого перезавантаження, як у 1917 році, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7983
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Беня вернулся. Ховайтесь соевая банда.
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Знову євреї і знову заклии до революції - їм, бачите, більше нічого втрачати, окрім цепєй, ***...рєволюцьйонєри.
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Бей жидов, спасай Россию!
Одно из первых упоминаний этого выражения в русской литературе - книга «В начале неведомого века», воспоминания советского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968). Он пишет, в частности, о деникинских юнкерах, которые в 1919 г. пели «свою любимую песенку:
Черные гусары!
Спасай Россию, бей жидов, -
Они же комиссары!


Фраза-символ позиции тех людей, кто подменяет истинное решение социально-политических проблем ложным (презрит.; ирон.).Країна може зажадати такого перезавантаження, як у 1917 році, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5958
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Як казав один знайомий Кіт: " Не плутай мене, павліку, сподіваюсь, не морозов". На початку 20 століття саме євреї створили ВСІ революційні партії і кінець кінцем, таки да, здійснили таку оомріяну ними революцію. Ця революція Україною, як державою і українцями, як народом(були, безумовно, поодинокі виключення) не була сприйнята і принесла стільки смертей горя і нещасть не тільки українцям, але й всьому світу. Тому всі ці револьюціонєри демократи впродовж всього свого владарювання мстилися нам за це. Так що тут нічого особистого, просто, помста. До речі, один, зовсім не причетний до українського руху кондон, особа єврейської національності, між іншим, прийшов до того ж висновку:
https://www.youtube.com/watch?v=gzcg1_mv9dg. Так що ВАШІ закиди стосовно моєго "антисемітизму"(Спасай Россию, бей жидов, -Они же комиссары!) є свідомим наклепом на мене , спрямованим на роздмухування міжнаціональної ворожнечі. При зустрічі подам на вас в суд.
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ВАШІ закиди стосовно моєго "антисемітизму"(Спасай Россию, бей жидов, -Они же комиссары!) є свідомим наклепом на мене , спрямованим на роздмухування міжнаціональної ворожнечі. При зустрічі подам на вас в суд.

1. якщо ви визнаєте власний антисемітизм- то я тут при чому!? Країна може зажадати такого перезавантаження, як у 1917 році, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8974
2. визначіться. роздмухування чи наклеп? це різні статті
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А стосовно того, що коломийський і єго маладая ******* знову і знову, як колись бальшавіки подменяет истинное решение социально-политических боротьбою з проблемами ложными, я повністю згоден
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"То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать."

експеримент "1917" версія 2.0 К.
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***********, спасинас!!!!!!!!! Бєз ШАКАЛАда в никуда!!!!!
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Ого. Тепер зрозуміло, чому жодна новина не обходиться без зубовного скрежету порохоботів.

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Всё ясно Бенин желает спасти бедных за счёт богатых, национализация все народное, единая партия слуга народа, а во главе вождь Зебенин. Гражданская война теперь не мнимая, а реальная, ведь просто так отобрать у богатых не получится. Но игра стоит свеч, так как другим путём подобрать под себя страну не получится, да и ***** будет удовлетворено. Ожидаем раскулачивания всех кто работал умом и руками, чтобы обеспечить себя и своих детей. Зепролетарий форевер, теперь все будут одинаковые - добро пожаловать в ССССР - Народ СОЗРЕЛ.
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Нет ничего проще, чем вооружившись маузером в кожаной тужурке ходить по домам собирая золотишко и души. Главное,что всё законно, мандат партия выпишет.
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Вторая серия интервью Коломойского - и снова кровь из глаз. Но теперь не потому, что Коломойский раскрывается как личность, как в первой части. А потому что тезисы, которые он озвучивает, ужасны и могут ожидаемо звучать от Шарикова, но никак от одного из самых богатых людей Украины.
Что говорит Коломойский?
- Хуже не будет. А все плохо что случилось, то МВФ и пророк его Порошенко.
- Сценарий 1917 года может быть неплохим решением
- В Венесуэле сейчас лучше чем в Украине (читайте - дефолт это прекрасно).
- В Норвегии люди получают газ по себестоимости
- МВФ заставил повысить тарифы, чтобы довести людей до разорения и поставить страну на колени
- Супрун страшное зло, еще и вакцинация, которая, правда, непонятно тут причем
Каждый из этих тезисов либо ложен (Норвегия, где одни из самых высоких коммунальных тарифов в мире) либо ужасен сам по себе (сценарий 1917 года). Но все они укладываются в один вариант мировоззрения. Запад это зло (это ведь они довели Венесуэлу, утверждает вслед за российскими телеканалами украинский олигарх), Украине нужен свой путь. Один в один повторяя тезисы и сценарий сериала «Слуга народа». И тут есть три варианта.
- это Коломойский писал сценарий «Слуги народа» или по крайней мере озвучивал ключевую идею
- Коломойский судит о мире по сериалу «Слуга народа»
- просто случайно совпало
О Коломойском можно говорить все что угодно, но он не глуп. А значит вряд ли он может судить о мире по сериалу, по крайней мере по такому дешевому, как «Слуга народа». Скорее его стиль - это Игры Престолов, где он еще и свой личный Дом может иметь, где никто никогда не платит по своим долгам. Так что остается два варианта. И вы можете верить в случайные совпадения, ведь такой человек как Коломойский никогда не будет использовать свой телеканал для достижения своих бизнес целей (сам ведь сказал). А можете предположить, что именно советует, как авторам сериала, так и избранному президенту.
Пропаганда социализма от олигарха, помноженная на тезисы российской пропаганды - вот тот опасный коктейль, который предлагает нам Коломойский. Когда такие вещи озвучивает студент ПТУ, то можно понять, что он так думает. Когда такие вещи говорит умный и богатейший человек, это означает, что он хочет, чтобы выпускник ПТУ так думал. А также пенсионерка, учительница и слесарь третьего разряда. И теперь главный вопрос - зачем? Зачем олигарху навязывать определенные мысли населению? Только для того, чтобы подтолкнуть это население к определенным действиям. Олигарх хочет заставить людей выгнать МВФ и кредиторов из страны, потому что они мешают ему жить. Не людям, а именно олигарху. И он запускает механизм «стокгольмского синдрома», когда люди, которых он годами использовал и на которых наживался, должны помочь ему избавиться от его проблемы и сделать это должны за свой счет. Мы же помним, что именно украинский народ должен принести деньги на Майдан и избавить олигархов от гнета МВФ.
Почему Коломойский подталкивает нас к этому решению? Одна цифра, которая все объясняет. В 2013 году отношение состояния украинский олигархов, входящий в список Форбс, к украинскому ВВП, составляло 18%. На сегодня эта цифра - 13%. Сокращение почти на треть. Это сокращение влияния. И это ночной кошмар олигархов. Особенно Игоря Коломойского. Они беднеют относительно украинского народа. И этот процесс надо срочно остановить. Коломойскому надо. И для этого нужно избавиться от МВФ. Который приучает играть по правилам. И желательно избавиться от влияния США, где ФБР очень хочет увидеть у себя на «собеседовании» господина Коломойского. Не украинскому народу это надо. Потому что без МВФ украинский народ повторил бы как раз путь добрый венесуэльцев, которые, по мнению Коломойского, живут гораздо лучше украинцев при минимальной зарплате в 8 долларов в месяц, инфляции в миллион процентов в год и курсе валют, который никто не знает (поэтому и посчитать корректно сейчас ВВП на душу населения там просто невозможно). Это тот путь, который предлагает Украине Коломойский. Это тот путь, который предлагает Украине сериал «Слуга народа». Это тот путь, на который, возможно, наставляют избранного президента его старые друзья. Это плохой путь для Украины. Но прекрасный для олигархов. И не только для Игоря Коломойского. Не говоря уже о том, что это мечта любого олигарха - запустить процесс передела собственности когда ты при власти. А Коломойский всем своим видом показывает, что теперь при власти именно он.
И да, хотелось бы услышать мнение Зеленского на счет таких советов…..
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Довольно трудно найти слова, что бы описать то, что произошло после "перезагрузки 1917 года"...
Апокалипсис на уровне государства, довольно близко по значению и сути.
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Ещё в должность не вступил - уже куча претензий.
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Да, мені також багато чого не подобалось до виборів, на цю тему можна говорити і говорити. Люди!!! Чим ви думали коли ставили позначку навпроти клоуна????? Це просто повний *издец*! Знову брехня, знову на перший план полізе різна наволоч. Це чмо яке говорило про, що не має найменшого відношення до виборів, кожен день робить якісь заяви, типу 17 року, і вже готовиться керувати. Чим думали, чим? Я вибачаюсь але тільки бл ДЕБІЛИ могли проголосувати за кіношного героя.
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бо телеящик так переконав що гірше не буде,але в реальності... дії або бездіяльність цього персонажу громадяни скоро відчують у своєму житті і це є розплата за вибір.
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Хммм, как в 17-м говоришь.... Вот только большевиков-то запретили, а значит вместо чЛенина будет Муссолини, а то и, чем черт не шутит - сам Адольф. А это чревато как для пороха, как для зеленого, так и для коломойши.
Слушайте, а мне нравится этот суицидальный олигарх!
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Всі порохоботні ресурси зараз кинуті на терміновий розвиток майже космогонних теорій, суть яких зводиться до того, що якщо намагатися умовити мафіозне кодло перестати красти або змусити повернути вкрадене, то у Всесвіті почнуться жахливі катаклізми, які призведуть до його загибелі. А ще буде суцільна "венесуела" в тій частині планети Земля, яка відома під назвою Україна.
Ці теорії є продовженням тої теорії яка пояснювала злодійську природу української влади тим, що існує органічний зв'язок між її злодійством і боротьбою з агресією на Сході. З допомогою цієї теорії можна успішно пояснити багато феноменальних явищ, таких, наприклад, як розкрадання державних коштів в оборонному секторі.
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Беня, как раз, и не боится перезагрузки и национализации, он с голоду не умрет, даже если у него все отберут, он нажился при социализме, во время перестройки, в дикий капитализм, в олигархический капитализм, он наживется ПРИ ЛЮБОМ СТРОЕ И ПРЕЗИДЕНТЕ Країна може зажадати такого перезавантаження, як у 1917 році, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2305 Країна може зажадати такого перезавантаження, як у 1917 році, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2305
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Перезагрузка буде обовязково, топ -100 українських мілярдерів і мільйонерів, роздягнути до трусів, хто був перший , стане бомжом, все повернути в Україну, незгодних на нари.
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«Страна может потребовать такой перегрузки, как в 1917году», - Коломойский.
Интересно! Господин Коломойский знает что в результате перегрузки страны в 1917 году была создана такая государственная система отношений в обществе, которая, условно говоря, не щадила не своих и не чужых. Наглядным примером может служить судьба одного из областных начальников ГПУ Украины, который во время голодомора 1932-1933г. цинично заявил: «этнографический материал будет изменён», впоследствии которого расстреляли как врага народа.
Сегодня Май. Год 7527 от сотворения мира.
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Я вже давно визначився з усим, малошановний.
Наприклад, з тим, що нацистську партію , заборонену в Україні разом з символікою і своїми людиноненавистницькими ідеями створили німці. А от
Камуністичну партію рєвольюціонєрів бальшивіков, як і не менш рєвольюціонну партію саціалістів-рєвальюціоєрів з їхніми людиноненавистницькими ідеями, заборонену зараз на Україні, і винну у винищеннні українців впродовж всього строку свого правління (рєволюціями, військовими інтервєнціями, голодоморами) створили євреї, про що свідчить національний склад як самих цих партій, їхніх керівників, так і головних ідеологів (К.Маркс). І цей національний склад вони, до речі, регулярно перевіряли і заносили у свої звітні документи (мандатних комісій) на не менш регулярних з'їздах своїх партій . Останній раз в судовому засіданні ці факти досліджував Український суд, про організацію голодомору в Україні І знаєте що він виявив? Що на момент організації голодомору 85% керівників від губкомів до райкомів, включно, були євреї(близько 10% - росіяни, українців менше 2%...). І це засвідчено власноручними підписами цих осіб на документах, згідно яких цей голодомор і був організований. Заперечувати будете? Матеріали всіх з'їздів кпСС-івців від першого до останнього, включаючи і звіти мандатних комісій, як і матеріали суду про організацію голодомору в Україні цими ж кпСС-івцями - у вільному доступі для всих, хто вміє читати і "тицяти на кніпки "клави". І в Україні, нагадаю для не тямущих , діяльність як цих партій, так і розповсюдження їхніх звірячих ідеологій заборнені ЗАКОНОМ УКРАЇНИ.
Таким чином інформація про причетність євреїв до ОРГАНІЗАЦІЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДОВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕННОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ і не має нічого спільного з антисемітизмом. Як кажуть у нас в Україні , просто, ІСТОРІЯ. Це відповідь на ваш закид стосовно мого антисемітизму.
А раз ви брешете стосовно цього, то це і є наклеп .
Так зрозуміло, малошановний? Хоча, навряд. Зазвичай, і мацкалі, і зєльоні упороті до "нєльзя".
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Oleksa Zakr. Твои слова «Я вже довно визначився з усим», свидетельствуют о том, что, по сути, ты уже не человек, я имею в виду, человека с большой буквы. Ибо настоящему человеку свойственно сомневаться и делать ошибки, чтобы потом их исправлять. Кстати, в Библии про это сказано так: «Потому что делами закона не оправдывается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» Рым.3:20, то есть, наше законопослушание позволяет нам определять своё несовершенство. Относительно коммунистической идеологии и евреев, которые эту идеологию создали, хочу сразу сказать, я коммунист по призванию и по духу, то есть, человек который уважает не только свой труд, но и труд других. Поэтому мне близка по духу коммунистическая идеология, которая гласит: Человек человеку - друг, товарищ и брат. Также мне близка по духу и советская символика, которая в настоящее время запрещена в Украине. Я имею в виду серп молот, как символ триумфа человеческого труда. Евреи, которым внушили, что они являются богоизбранным народом, на самом деле являются расходным материалом в процессе противостояния между злом и добром. Наглядным примером служит судьба начальника ОГПУ Украины, который был по национальности еврей, о котором я писал ранее, после исполнения своей роли был утилизирован, то есть, расстрелян как враг народа.
Сегодня Май. Год 7527 от сотворения мира.
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Розумієш, гой, з хронічними комуняками я вже давно не розмовляю. З одного боку це- смішного, з іншого - огидно .Так що іди.... пошукай іншого співрозмовника достойного тебе. Тут ти знайдеш багато своїх єдіномишлєнніков із засранними мізками.
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Помилявся я в тобі, Пало, думав звичайний зєльоний підбріхувач, виявилось - глибокий, об'єктивний аналітик. Один пост, а розклав все по полицям, як на духу. Поважаю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтрана может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский
 
 
 
 
 
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