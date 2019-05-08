 Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам

"Сегодня Украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссию по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)", - говорится в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает Укринформ, Комиссия по народонаселению и развитию - одна из десяти функциональных комиссий ООН, которые входят в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). К ее полномочиям относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.
Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением. Штаб-квартира управления действует в Вене.
Як відомо, день капітуляції Німеччини відбувся 8 травня 1945 року. Це сталося о 23:01. Але враховуючи різницю у часі, формально у Москві це вже було 9 травня. І Сталін вирішив відокремитися від усіх, щоб показати, що це була суто заслуга Радянського Союзу. Відтак, у Європі днем перемоги над німецьким нацизмом вважається 8 травня, а відзначення 9 травня з самого початку отримало ідеологічний антизахідний підтекст.
Комуністичне 9 травня дісталося у спадок й Україні. Наші можновладці не знали, що з ним робити. Вони продовжували відзначати цей день, підживлюючи радянські ідеологеми "Великої Вітчизняної". І невдовзі це стало проблемою для нашої держави.
Використовуючи ці ідеологеми, російська пропаганда представила жителям Криму, Донбасу, частково Сходу й Півдня України київську постмайданну владу як "фашистську", з якою треба боротися.
«Акт про капітуляцію німецьких збройних сил....був підписаний представниками Верховного командування вермахту, верхового командування Західних союзників та Радянського Союзу. Час підписання: 7 травня 1945 року .. від СРСР Акт підписав - представник Ставки Верховного Головнокомандування при командуванні союзників генерал-майор Іван Суслопаров.»
Але Унтер- Маршал Жора Жючкін, абідєлсо, і пожалілсо таварісчю Сталіну. Товарісчь Сталін пожалів Жючкіна, і, попросив США повторити підписання. Про шо потім мабуть пожалкував, і пізніше вислав Жору на кормлєніє до Одеси. З глаз долой.
«Количество» пишеться через ОДНУ літеру Л.
Але люди все розуміли, вже правильно понаписували.
Супер, звичайно.
Якщо ще й жеребкування (в смислі, обрання) було =сліпим=, то це - =ващє= - ... голос зверху.
https://lenta.ru/news/2019/05/08/liana/
00:05, 8 мая 2019.
«Россия опутает «Лианой» всю Землю.
Формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана», которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году, сообщили «Известиям» в Минобороны страны. Отмечается, что система «Лиана», спутники которой выводятся на орбиту высотой 100 километров, способна, в частности, «обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия».
Также издание указывает на то, что «Лиана» создана на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания «Легенда», космические аппараты которой выводились на высоту 25 километров. »(с)
Выводились в космос на орбиты 100 и 25 километров !!!!!
Шо эти мокшанские космонавты бухают, Карл ????!!!!!
А от все інше БРЕХНЯ.
Так що вчіться не БРЕХАТИ.
Не замислювалась ніколи?
Підказка: ПРАВДА, це ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, а БРЕХНЯ, це ВИГАДКА.
Да... пора сделать перепись нашего населения (шо осталось после вальцмана),
ДА И КОНОПЕЛЬКУ УЗАКОНИТЬ...
(совсем без иронии)
.
Зараз, в цю хвілину, у нашій країні ТИСЯЧІ онко хворий виють від болю, бо не можуть вколоти собі наркотичні знеболювачі, або понюхати чи викурити. Тисячі родичів оціх нещасних купують заборонені препарати у наркоділерів, щоб якось полегшити останні дні життя своїм батькам, матерям...
Ці знеболюючі препарати заборонені не з того, що влада піклується про здоров*я своїх граждан, а з тієї причини, що доходи вищих чинів поліції та прошарків влади заробляють на цьому гроші. Заборона наркотичних знеболювачів є злодійством усіх влад.
Коли сам почнеш дохнути від раку, то тоді зрозумієш...
Для сравнения гляньте на реально наркотическую коноплю одного из полицаевских магазинов крышуемых порошеновской властью
https://angel-seeds.com.ua/semena-konopli/categoriya-angel-seeds/
ANGEL-SEEDS
зря он не сдал анализы на наркоту....