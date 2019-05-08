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 Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам

Украина вошла в состав двух структур Организации Объединенных Наций - Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам.

"Сегодня Украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссию по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)", - говорится в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам 01

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Как отмечает Укринформ, Комиссия по народонаселению и развитию - одна из десяти функциональных комиссий ООН, которые входят в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). К ее полномочиям относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением. Штаб-квартира управления действует в Вене.

Также читайте: Спикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информации

Источник: https://censor.net.ua/n3125863
 
 
 Топ комментарии
 
С таким-то новоизбранным и не удивительно, что избрали в комиссию по наркотическим веществам!
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Да они издеваются просто. Даже не скрывая это Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам - Цензор.НЕТ 3761
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Я знала конечно, что у европейцев есть чувство юмора, но чтобы так......... скорее всего инициаторами были британские представители. Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам - Цензор.НЕТ 1989
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9 травня - радянське свято
Як відомо, день капітуляції Німеччини відбувся 8 травня 1945 року. Це сталося о 23:01. Але враховуючи різницю у часі, формально у Москві це вже було 9 травня. І Сталін вирішив відокремитися від усіх, щоб показати, що це була суто заслуга Радянського Союзу. Відтак, у Європі днем перемоги над німецьким нацизмом вважається 8 травня, а відзначення 9 травня з самого початку отримало ідеологічний антизахідний підтекст.
Комуністичне 9 травня дісталося у спадок й Україні. Наші можновладці не знали, що з ним робити. Вони продовжували відзначати цей день, підживлюючи радянські ідеологеми "Великої Вітчизняної". І невдовзі це стало проблемою для нашої держави.
Використовуючи ці ідеологеми, російська пропаганда представила жителям Криму, Донбасу, частково Сходу й Півдня України київську постмайданну владу як "фашистську", з якою треба боротися.
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А все таки було так: 7.05.1945 о 2.41 ночі в Реймсі було підписано акт про капітуляцію Німеччини.Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам - Цензор.НЕТ 3635
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Акт_про_капітуляцію_Німеччини

«Акт про капітуляцію німецьких збройних сил....був підписаний представниками Верховного командування вермахту, верхового командування Західних союзників та Радянського Союзу. Час підписання: 7 травня 1945 року .. від СРСР Акт підписав - представник Ставки Верховного Головнокомандування при командуванні союзників генерал-майор Іван Суслопаров.»

Але Унтер- Маршал Жора Жючкін, абідєлсо, і пожалілсо таварісчю Сталіну. Товарісчь Сталін пожалів Жючкіна, і, попросив США повторити підписання. Про шо потім мабуть пожалкував, і пізніше вислав Жору на кормлєніє до Одеси. З глаз долой.

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Ну какой теперь през такой и троллинг, т е комиссия)))
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И какой же президент на данный момент в Украине?Не поверите,Петя Порошенко!Главный спец по бухлу,моче,кокаину ииии...Правильно колличественному уменьшению народонаселения страны!Слабо за 5 лет изгнать из страны 10 миллионов украинцев?!А Петя смог!Его первым номером в комиссию отправлять надо!
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Шарпата, ти замість того, що б постити тут маячню, зайнялася б орфографією.
«Количество» пишеться через ОДНУ літеру Л.
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"Данасрать"сколько буковок Л там прописалось,так пойдёт? Ха-ха-ха-ха.Мне можно,яж не заслуженная українська пісменниця,чі Юлька Тімошенко,з косою Лесі Українки на голові!Обычная самая шо ни на есть,особа женского пола украинского происхождения.Со своими тараканчиками в голове,впрочем как и все.Только некоторые шибко умные уверенны,что в их скворечниках пока ни кто не поселился.Не верьте!Посмотрите на их лица в разных ситуациях,ракурсах и под разным углом.И в глаза,в глаза всмотритесь, там такое иногда высвечивает...
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Та й щодо тарганчиків, воно, теж по різному...у одних вони звичайні, а у других мадагаскарські...
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С таким-то новоизбранным и не удивительно, что избрали в комиссию по наркотическим веществам!
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Що, вони теж знають? Чи лише здогадуються?
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Ребтки,не переписывайте свои подвиги и достижения вашего хозяина,на того,кто до сих пор,не может вступить в свои права президенства.У большинсва в отличии от вас двадцатипятипроцентных,на пожрать денег к концу месяца не хватает! Поэтому,только вы и способны понять,что такое зависимость от кокаина!В этом то ваша проблема и состоит,притырки!
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О... Первый +/- заметный высер порохогнили пошел...
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Да они издеваются просто. Даже не скрывая это Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам - Цензор.НЕТ 3761
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А давайте им Зебеню отправим в ту наркокомиссию,говорят, он разбирается в вопросе. Тут он все равно не нужен, то Беня, то члены его команды за него отдуваются.
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Я знала конечно, что у европейцев есть чувство юмора, но чтобы так......... скорее всего инициаторами были британские представители. Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам - Цензор.НЕТ 1989
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Я аж розгубилася од цієї новини ...
Але люди все розуміли, вже правильно понаписували.
Супер, звичайно.

Якщо ще й жеребкування (в смислі, обрання) було =сліпим=, то це - =ващє= - ... голос зверху.

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А россія вже почала БУХАТЬ
https://lenta.ru/news/2019/05/08/liana/
00:05, 8 мая 2019.
«Россия опутает «Лианой» всю Землю.
Формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана», которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году, сообщили «Известиям» в Минобороны страны. Отмечается, что система «Лиана», спутники которой выводятся на орбиту высотой 100 километров, способна, в частности, «обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия».
Также издание указывает на то, что «Лиана» создана на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания «Легенда», космические аппараты которой выводились на высоту 25 километров. »(с)

Выводились в космос на орбиты 100 и 25 километров !!!!!
Шо эти мокшанские космонавты бухают, Карл ????!!!!!

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А как в комиссию по наркотикам устроиться?
Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам - Цензор.НЕТ 8248
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Ой,кто это?!Неужели один из депутатов оппоблока?Представителей которого,так ни кто и не посадил,за время правления бывшего регионала Пети Порошенко?Вай,пэрке,чому?Шо у Пети не так с чувством долга перед рідною ненькою Україною?!Не все её граждане такие,как он патриоты еврейского происхождения размовляючиє тою мовою,яку він пропанує?
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О как поперло-то!Мля,Петя ты наш герой! ха-ха-ха-ха...Таки после твоих предвыборных роликов и нам подфартило,в комиссию по наркотическим средствам попасть!ДЯКУЕМО!!!Мля,если бы не профессионализм твоей команды,знающей чем кокаин отличается от амфетамина,так бы нас не какое ООН за людей и не приняло бы!Спасибо Пете за рекламу!!!Не,ну в натуре,шо бы мы без вас делали петишисты?! ха-ха-ха-ха...Вот это достижение!Які там мова,віра,армія?Кокаин рулит!Обиднее всего,что кроме петишистских двадцатипятипроцентных,ни кто другой,такой роскоши себе позволить не может.А так да,**********,ты лучший со своими экспертами по качеству вынюхиваемого говна!
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Вот ещё по народонаселению вопросец возник.Они в ООН хотят узнать,как из сорокадвух миллионной страны за 5 лет сделать тридцати двух миллионную?Тада,да,это к Пете и его команде.Такого ещё ни кто не смог отчибучить.Двадцатипятипроцентные в этом эксперты!
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Вас оскорбляет правда?Это не удивительно,вы же из петишистов будете или как?Тогда первому,кому вы должны дать,эту рекомендацию,должен быть ваш хозяин Петро Порошенко!А то носик его сине-фиолетовый прям некамильфо,между нами говоря...Эти оттенки в данном сезоне не пользуются спросом.Он не в тренде,говоря вашим языком.
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О! То Ви вмієте грамотно писати !
А от все інше БРЕХНЯ.
Так що вчіться не БРЕХАТИ.
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У меня другая проблема.Ни как не могу научится врать.Вроде и пора бы уже,и возраст с опытом подсказывают,да сбреши уже и попустись.Ан нет лезет всякая правда на ружу.Не быть мне Сарочкой в этой жизни,по всей видимости...А так бы хотелось иногда,сбрехать и глазом не моргнуть.Как наши депутаты например.Я вообще высказываю исключительно своё видение на происходящее,в большинстве своём.И не заставляю вас в это верить,как допустим украинское телевидение или рассейское.Я же не являюсь официальным источником или представителем власти.У нас в Украине не запрещено высказывать свою точку зрения на происходящее,если не высказываешь это Пете например на прямую...Да он бы меня и не слушал,как и вас,и всех остальных!Он же любит сам рассказки рассказывать,долго так,нудно,до тошноты и обморока у окружающих слушателей ха-ха-ха-ха...Кроче,Пете можно ахинею нести,а я шо вам лысая или рыжая?
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А ти не думала над тим, що ти все переплутала? Що те, що ти вважаєш ПРАВДОЮ, насправді БРЕХНЯ?
Не замислювалась ніколи?
Підказка: ПРАВДА, це ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, а БРЕХНЯ, це ВИГАДКА.
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Да... пора сделать перепись нашего населения (шо осталось после вальцмана),
ДА И КОНОПЕЛЬКУ УЗАКОНИТЬ...
(совсем без иронии)

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Та ти, як видно, з того що пишеш, для себе вже ЇЇ, УЗАКОНІЛ.

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Пояснюю для digital staff :-
Зараз, в цю хвілину, у нашій країні ТИСЯЧІ онко хворий виють від болю, бо не можуть вколоти собі наркотичні знеболювачі, або понюхати чи викурити. Тисячі родичів оціх нещасних купують заборонені препарати у наркоділерів, щоб якось полегшити останні дні життя своїм батькам, матерям...
Ці знеболюючі препарати заборонені не з того, що влада піклується про здоров*я своїх граждан, а з тієї причини, що доходи вищих чинів поліції та прошарків влади заробляють на цьому гроші. Заборона наркотичних знеболювачів є злодійством усіх влад.
Коли сам почнеш дохнути від раку, то тоді зрозумієш...
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- я проведывал человека умирающего от цирроза печени...
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а при чому тут цирроз печінки і онкозахворювання?
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А шо её узаканивать?И так растёт где не попадя.Причем заботливо посаженная.Вы у нас по городу пройдитесь,Чуйская долина отдыхает!Самое популярное клумбное растение,косящее под дикоростущий сорняк,причем в центре города.Вокруг всех отделений полиции цветет и пахнет.И всем пох!
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...то, что Вы имеете ввиду - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОРНЯК за сбор которого не садят в тюрьму. Той коноплей кормят кролей, коров, кур... потому, что в этой дикой конопле много масла и витаминов.
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Ага,именно так!Плохо вы знаете тех,кто сеет этот" непотреб" в вашем понимании.Поэтому и кидают зерна на самых видных местах,чтоб ни кто не трогал,думая,что это дерьмо самосеящееся.Не поленитесь и попробуйте ближе к августу разные кустики.Только не забудьте,что где сорвали.Прозреете.А шо?Удобненько.
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сравните Вашу коноплю с фото этой а особенно цены на одно зёрнышко а потом расскажите мне кто будет тратить тысячи гривен на засевание призаборной земли растениями явно отличающимися от сорняков о которых полиция полностью проинформирована.
Для сравнения гляньте на реально наркотическую коноплю одного из полицаевских магазинов крышуемых порошеновской властью
https://angel-seeds.com.ua/semena-konopli/categoriya-angel-seeds/

ANGEL-SEEDS
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ну а что, Зебил там в теме будет...)
зря он не сдал анализы на наркоту.... Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам - Цензор.НЕТ 5979
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Резонно. Посмотрели, как население проголосовало на выборах, и избрали Украину в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам
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Вполне логично.. "Что курит это население избравшее Зеленского "
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А можно подробнее о том, как это в поможет Украине: Простым языком?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам
 
 
 
 
 
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